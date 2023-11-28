Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1602160316041605> Додано: Вів 28 лис, 2023 21:09 shapo написав: Дюрі-бачі написав: shapo написав: Минимальная пенсия была 64р Минимальная пенсия была 64р

Гугл каже, що 40

https://www.economics.kiev.ua/download/ ... x15673.htm

Просто помню, що бабуся вічно бідкалась на 43 рублі...[/quote/]



Это при отсутствии стажа,но это нужно было сильно постараться чтобы не будучи инвалидом.

Сейчас человек без стажа сколько получит пенсии в Украине? Гугл каже, що 40Просто помню, що бабуся вічно бідкалась на 43 рублі...[/quote/]Это при отсутствии стажа,но это нужно было сильно постараться чтобы не будучи инвалидом.Сейчас человек без стажа сколько получит пенсии в Украине?

60 руб - 6 кг м'яса - по цінам 80х років - так?



скільки зараз мінімальна - 3000 грн? - 15 кг м'яса.



ось таке тупе співвідношення, так це ціни через війну як зросли 60 руб - 6 кг м'яса - по цінам 80х років - так?скільки зараз мінімальна - 3000 грн? - 15 кг м'яса.ось таке тупе співвідношення, так це ціни через війну як зросли Shaman

Повідомлень: 4764 З нами з: 29.09.19 Подякував: 520 раз. Подякували: 1236 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 21:09 Re: Еміграція, заробітчанство shapo написав: Опять набор штампов о бедных колхозникам которые если жили возле крупных городов очень неплохо продавали свою продукцию на базарах и жили намного лучше многих горожан. Опять набор штампов о бедных колхозникам которые если жили возле крупных городов очень неплохо продавали свою продукцию на базарах и жили намного лучше многих горожан.

"Будинки колгоспника", ще в багатьох містах так досі називають будівлі, де вони були - типу хостелу, куди тільки й могли приїхати ці самі колгоспники, щоб потрапити в місто, щось купити й щось продати - бо не мали паспортів. Просто щоб виїхати хоч на день в місто, мали отримати "дозвіл". До 70-х років були буквально рабами, без права покинути село, від народження "кріпосні", з зобов'язаністю відпрацювати трудодні з підліткового віку. Це факти, а от набір штампів це якраз ваші дифірамби.

shapo написав: Про законность ещё смешнее. Про законность ещё смешнее.

Що саме вам смішно, що єдиний варіант, що ви пропонуєте і який за визначенням не міг би покрити потреби всіх бажаючих, як дістати одяг, техніку - і той незаконний? Що саме вам смішно? shapo написав: При СССР в начале 80-х за 15 рублей можно было проехать в купейном вагоне из Москвы в Киев,за 19р в СВ, билет на самолёт из Алма-Аты в Москву стоил 54р ,из Алма-Аты в Киев 75р.

Сейчас те же счастливые крестьяне с паспортами незалежной часто дальше районного центра нигде не были При СССР в начале 80-х за 15 рублей можно было проехать в купейном вагоне из Москвы в Киев,за 19р в СВ, билет на самолёт из Алма-Аты в Москву стоил 54р ,из Алма-Аты в Киев 75р.Сейчас те же счастливые крестьяне с паспортами незалежной часто дальше районного центра нигде не были

Це просто фейерично. Щоб купити банальні речі - одяг, якусь техніку, смаколики - ви на повному серйохі вважаєте прийнятним шурувати добу, а то й більше, на поїзді. І ай як "дешево", від 10% середньої зарплати, за таке-то щастя. Зараз селяни мають доступ до в рази більшого асортименту, без пригод з чеками, спекулями, проїхавши в електричці/автобусі/попутці пару годин. "Будинки колгоспника", ще в багатьох містах так досі називають будівлі, де вони були - типу хостелу, куди тільки й могли приїхати ці самі колгоспники, щоб потрапити в місто, щось купити й щось продати - бо не мали паспортів. Просто щоб виїхати хоч на день в місто, мали отримати "дозвіл". До 70-х років були буквально рабами, без права покинути село, від народження "кріпосні", з зобов'язаністю відпрацювати трудодні з підліткового віку. Це факти, а от набір штампів це якраз ваші дифірамби.Що саме вам смішно, що єдиний варіант, що ви пропонуєте і який за визначенням не міг би покрити потреби всіх бажаючих, як дістати одяг, техніку - і той незаконний? Що саме вам смішно?Це просто фейерично. Щоб купити банальні речі - одяг, якусь техніку, смаколики - ви на повному серйохі вважаєте прийнятним шурувати добу, а то й більше, на поїзді. І ай як "дешево", від 10% середньої зарплати, за таке-то щастя. Зараз селяни мають доступ до в рази більшого асортименту, без пригод з чеками, спекулями, проїхавши в електричці/автобусі/попутці пару годин. Faceless

Модератор Повідомлень: 34266 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1422 раз. Подякували: 7897 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 21:10 Faceless написав: Тобто ви ніяк не спростовуєте, що ця операція була незаконною, ви лише наводите приклади, що покарання за це порушення було рідкістю. Але що ми врешті решт маємо - так чи інакше, а доступ до дефіцитного товару був через незаконні махінації Тобто ви ніяк не спростовуєте, що ця операція була незаконною, ви лише наводите приклади, що покарання за це порушення було рідкістю. Але що ми врешті решт маємо - так чи інакше, а доступ до дефіцитного товару був через незаконні махінації



Надо же,какой любитель законов.

Это смешно в напрочь коррумпированной ,не соблюдающей законов ни на одном уровне современной Украине,а при СССР была поговорка - был бы человек,а статья найдется.

Чеков было полно т.к.много было работавших за границей. Через знакомых их можно было спокойно найти и купить также как купить дефицитные тряпки которые тогда возили из-за границы и не сдавали в комиссионку ,а продавали по знакомым.

Напротив моего аспирантского общежития было студенческое для иностранцев. Они пару раз в году ездили за границу и возили оттуда тряпки которые можно было спокойно у них купить. Надо же,какой любитель законов.Это смешно в напрочь коррумпированной ,не соблюдающей законов ни на одном уровне современной Украине,а при СССР была поговорка - был бы человек,а статья найдется.Чеков было полно т.к.много было работавших за границей. Через знакомых их можно было спокойно найти и купить также как купить дефицитные тряпки которые тогда возили из-за границы и не сдавали в комиссионку ,а продавали по знакомым.Напротив моего аспирантского общежития было студенческое для иностранцев. Они пару раз в году ездили за границу и возили оттуда тряпки которые можно было спокойно у них купить. shapo Повідомлень: 4756 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 817 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 21:11 Gastarbaiter написав: За підрахунками Міністерства освіти і науки Польщі, на кінець листопада 2023 року кількість українських дітей, які відвідують польські навчальні заклади, складає 286 534 особи. За підрахунками Міністерства освіти і науки Польщі, на кінець листопада 2023 року кількість українських дітей, які відвідують польські навчальні заклади, складає 286 534 особи.

Сюди входять і студенти, чи то тільки школярі? Сюди входять і студенти, чи то тільки школярі? Faceless

Модератор Повідомлень: 34266 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1422 раз. Подякували: 7897 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 21:19 shapo написав: Faceless написав: Тобто ви ніяк не спростовуєте, що ця операція була незаконною, ви лише наводите приклади, що покарання за це порушення було рідкістю. Але що ми врешті решт маємо - так чи інакше, а доступ до дефіцитного товару був через незаконні махінації Тобто ви ніяк не спростовуєте, що ця операція була незаконною, ви лише наводите приклади, що покарання за це порушення було рідкістю. Але що ми врешті решт маємо - так чи інакше, а доступ до дефіцитного товару був через незаконні махінації

Надо же,какой любитель законов.

Это смешно в напрочь коррумпированной ,не соблюдающей законов ни на одном уровне современной Украине,а при СССР была поговорка - был бы человек,а статья найдется.

Чеков было полно т.к.много было работавших за границей. Через знакомых их можно было спокойно найти и купить также как купить дефицитные тряпки которые тогда возили из-за границы и не сдавали в комиссионку ,а продавали по знакомым.

Напротив моего аспирантского общежития было студенческое для иностранцев. Они пару раз в году ездили за границу и возили оттуда тряпки которые можно было спокойно у них купить. Надо же,какой любитель законов.Это смешно в напрочь коррумпированной ,не соблюдающей законов ни на одном уровне современной Украине,а при СССР была поговорка - был бы человек,а статья найдется.Чеков было полно т.к.много было работавших за границей. Через знакомых их можно было спокойно найти и купить также как купить дефицитные тряпки которые тогда возили из-за границы и не сдавали в комиссионку ,а продавали по знакомым.Напротив моего аспирантского общежития было студенческое для иностранцев. Они пару раз в году ездили за границу и возили оттуда тряпки которые можно было спокойно у них купить.

цеховики, фарца, багато працюючих за кордоном серед знайомих (дуже смішно) - зрозуміло, що при срср непогано жилося. а що ж з такими талантами при Україні не вдалося? цеховики, фарца, багато працюючих за кордоном серед знайомих (дуже смішно) - зрозуміло, що при срср непогано жилося. а що ж з такими талантами при Україні не вдалося? Востаннє редагувалось Shaman в Вів 28 лис, 2023 21:19, всього редагувалось 1 раз. Shaman

Повідомлень: 4764 З нами з: 29.09.19 Подякував: 520 раз. Подякували: 1236 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 21:19 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: й не треба казати, що зараз часи нові - сама індустрія ІТ базується на розробках розвинених країн, срср та їм подібні нічого такого не створили, навіть Китай. й не треба казати, що зараз часи нові - сама індустрія ІТ базується на розробках розвинених країн, срср та їм подібні нічого такого не створили, навіть Китай.

срср ще й сам поховав для себе цю галузь, довго називавши її псевдонаукою, як і генетику, і відповідно відстали срср ще й сам поховав для себе цю галузь, довго називавши її псевдонаукою, як і генетику, і відповідно відстали Faceless

Модератор Повідомлень: 34266 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1422 раз. Подякували: 7897 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 21:20 Faceless написав: shapo написав: Опять набор штампов о бедных колхозникам которые если жили возле крупных городов очень неплохо продавали свою продукцию на базарах и жили намного лучше многих горожан. Опять набор штампов о бедных колхозникам которые если жили возле крупных городов очень неплохо продавали свою продукцию на базарах и жили намного лучше многих горожан.

"Будинки колгоспника", ще в багатьох містах так досі називають будівлі, де вони були - типу хостелу, куди тільки й могли приїхати ці самі колгоспники, щоб потрапити в місто, щось купити й щось продати - бо не мали паспортів. Просто щоб виїхати хоч на день в місто, мали отримати "дозвіл". До 70-х років були буквально рабами, без права покинути село, від народження "кріпосні", з зобов'язаністю відпрацювати трудодні з підліткового віку. Це факти, а от набір штампів це якраз ваші дифірамби.

shapo написав: Про законность ещё смешнее. Про законность ещё смешнее.

Що саме вам смішно, що єдиний варіант, що ви пропонуєте і який за визначенням не міг би покрити потреби всіх бажаючих, як дістати одяг, техніку - і той незаконний? Що саме вам смішно? shapo написав: При СССР в начале 80-х за 15 рублей можно было проехать в купейном вагоне из Москвы в Киев,за 19р в СВ, билет на самолёт из Алма-Аты в Москву стоил 54р ,из Алма-Аты в Киев 75р.

Сейчас те же счастливые крестьяне с паспортами незалежной часто дальше районного центра нигде не были При СССР в начале 80-х за 15 рублей можно было проехать в купейном вагоне из Москвы в Киев,за 19р в СВ, билет на самолёт из Алма-Аты в Москву стоил 54р ,из Алма-Аты в Киев 75р.Сейчас те же счастливые крестьяне с паспортами незалежной часто дальше районного центра нигде не были

Це просто фейерично. Щоб купити банальні речі - одяг, якусь техніку, смаколики - ви на повному серйохі вважаєте прийнятним шурувати добу, а то й більше, на поїзді. І ай як "дешево", від 10% середньої зарплати, за таке-то щастя. Зараз селяни мають доступ до в рази більшого асортименту, без пригод з чеками, спекулями, проїхавши в електричці/автобусі/попутці пару годин. "Будинки колгоспника", ще в багатьох містах так досі називають будівлі, де вони були - типу хостелу, куди тільки й могли приїхати ці самі колгоспники, щоб потрапити в місто, щось купити й щось продати - бо не мали паспортів. Просто щоб виїхати хоч на день в місто, мали отримати "дозвіл". До 70-х років були буквально рабами, без права покинути село, від народження "кріпосні", з зобов'язаністю відпрацювати трудодні з підліткового віку. Це факти, а от набір штампів це якраз ваші дифірамби.Що саме вам смішно, що єдиний варіант, що ви пропонуєте і який за визначенням не міг би покрити потреби всіх бажаючих, як дістати одяг, техніку - і той незаконний? Що саме вам смішно?Це просто фейерично. Щоб купити банальні речі - одяг, якусь техніку, смаколики - ви на повному серйохі вважаєте прийнятним шурувати добу, а то й більше, на поїзді. І ай як "дешево", від 10% середньої зарплати, за таке-то щастя. Зараз селяни мають доступ до в рази більшого асортименту, без пригод з чеками, спекулями, проїхавши в електричці/автобусі/попутці пару годин.



Мы с вами явно жили в другом прошлом и настоящем.

Откуда в ближних пригородах Киева типа Тарасовки ,Боярки появились в 70-х такие дома если колхозники были бесправными рабами ?

Вы когда последний раз в селе были,хотя бы моей Матяшивке Обуховского района Киевской области где закрылись все магазины и за хлебом надо ехать в Григоривку,а лучше сразу в Обухов?

Как селяне видят сейчас мир слышал от молодой крестьянки в Сумской области которую лет 6 назад подвозил когда там проезжал.

В общем,кляните дальше совок,рассказывайте что именно из-за него все проблемы нынешней Украины которая за 30 лет расцвела и развилась почти до Польши 30-летней давности.

Не буду вас разубеждать - занятие бесполезное и бессмысленное. Мы с вами явно жили в другом прошлом и настоящем.Откуда в ближних пригородах Киева типа Тарасовки ,Боярки появились в 70-х такие дома если колхозники были бесправными рабами ?Вы когда последний раз в селе были,хотя бы моей Матяшивке Обуховского района Киевской области где закрылись все магазины и за хлебом надо ехать в Григоривку,а лучше сразу в Обухов?Как селяне видят сейчас мир слышал от молодой крестьянки в Сумской области которую лет 6 назад подвозил когда там проезжал.В общем,кляните дальше совок,рассказывайте что именно из-за него все проблемы нынешней Украины которая за 30 лет расцвела и развилась почти до Польши 30-летней давности.Не буду вас разубеждать - занятие бесполезное и бессмысленное. shapo Повідомлень: 4756 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 817 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 21:21 Faceless написав: Shaman написав: й не треба казати, що зараз часи нові - сама індустрія ІТ базується на розробках розвинених країн, срср та їм подібні нічого такого не створили, навіть Китай. й не треба казати, що зараз часи нові - сама індустрія ІТ базується на розробках розвинених країн, срср та їм подібні нічого такого не створили, навіть Китай.

срср ще й сам поховав для себе цю галузь, довго називавши її псевдонаукою, як і генетику, і відповідно відстали срср ще й сам поховав для себе цю галузь, довго називавши її псевдонаукою, як і генетику, і відповідно відстали

кібернетику називали. а що ще? радіоелектроніку начебто не чіпали... кібернетику називали. а що ще? радіоелектроніку начебто не чіпали... Shaman

Повідомлень: 4764 З нами з: 29.09.19 Подякував: 520 раз. Подякували: 1236 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 21:24 Shaman написав: shapo написав: Faceless написав: Тобто ви ніяк не спростовуєте, що ця операція була незаконною, ви лише наводите приклади, що покарання за це порушення було рідкістю. Але що ми врешті решт маємо - так чи інакше, а доступ до дефіцитного товару був через незаконні махінації Тобто ви ніяк не спростовуєте, що ця операція була незаконною, ви лише наводите приклади, що покарання за це порушення було рідкістю. Але що ми врешті решт маємо - так чи інакше, а доступ до дефіцитного товару був через незаконні махінації

Надо же,какой любитель законов.

Это смешно в напрочь коррумпированной ,не соблюдающей законов ни на одном уровне современной Украине,а при СССР была поговорка - был бы человек,а статья найдется.

Чеков было полно т.к.много было работавших за границей. Через знакомых их можно было спокойно найти и купить также как купить дефицитные тряпки которые тогда возили из-за границы и не сдавали в комиссионку ,а продавали по знакомым.

Напротив моего аспирантского общежития было студенческое для иностранцев. Они пару раз в году ездили за границу и возили оттуда тряпки которые можно было спокойно у них купить. Надо же,какой любитель законов.Это смешно в напрочь коррумпированной ,не соблюдающей законов ни на одном уровне современной Украине,а при СССР была поговорка - был бы человек,а статья найдется.Чеков было полно т.к.много было работавших за границей. Через знакомых их можно было спокойно найти и купить также как купить дефицитные тряпки которые тогда возили из-за границы и не сдавали в комиссионку ,а продавали по знакомым.Напротив моего аспирантского общежития было студенческое для иностранцев. Они пару раз в году ездили за границу и возили оттуда тряпки которые можно было спокойно у них купить.

цеховики, фарца, багато працюючих за кордоном серед знайомих (дуже смішно) - зрозуміло, що при срср непогано жилося. а що ж з такими талантами при Україні не вдалося? цеховики, фарца, багато працюючих за кордоном серед знайомих (дуже смішно) - зрозуміло, що при срср непогано жилося. а що ж з такими талантами при Україні не вдалося?



Что не удалось?

Я где-то на что-то жаловался кроме пенсии? Так я продолжаю работать и после 60 и не считаю что мне кто-то что-то должен.

Что касается моих знакомств,то это связано с тем,что в отличие от вас я почти всю жизнь кроме 2-х лет на Байконуре прожил в столицах - 2-х республик и страны.

А знакомым работающим за границей мог бы быть и мой отец геолог - пару раз мы начинали оформлять документы на Кубу,потом в Чили,но каждый раз что-то срывалось.Много его коллег там работали на Кубе и Алжире и покупали ещё старые 21 Волги,потом пошли 24.

Мой сверстник родственник закончивший факультет переводчиков 2 года прослужил в Эфиопии и привез оттуда 5 тыс.чеков Что не удалось?Я где-то на что-то жаловался кроме пенсии? Так я продолжаю работать и после 60 и не считаю что мне кто-то что-то должен.Что касается моих знакомств,то это связано с тем,что в отличие от вас я почти всю жизнь кроме 2-х лет на Байконуре прожил в столицах - 2-х республик и страны.А знакомым работающим за границей мог бы быть и мой отец геолог - пару раз мы начинали оформлять документы на Кубу,потом в Чили,но каждый раз что-то срывалось.Много его коллег там работали на Кубе и Алжире и покупали ещё старые 21 Волги,потом пошли 24.Мой сверстник родственник закончивший факультет переводчиков 2 года прослужил в Эфиопии и привез оттуда 5 тыс.чеков Востаннє редагувалось shapo в Вів 28 лис, 2023 21:32, всього редагувалось 1 раз. shapo Повідомлень: 4756 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 817 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 21:32 Re: Еміграція, заробітчанство shapo написав: Тарковский снял два фильма за границей будучи уже всемирно известным. Тарковский снял два фильма за границей будучи уже всемирно известным.

Дійсно, втік з "райського срср", а в самому срср його фільми забороняли показувати через те, що він відпомився повертатися Дійсно, втік з "райського срср", а в самому срср його фільми забороняли показувати через те, що він відпомився повертатися Faceless

Модератор Повідомлень: 34266 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1422 раз. Подякували: 7897 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1602160316041605> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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