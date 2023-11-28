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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 лис, 2023 21:36
shapo написав:
Надо же,какой любитель законов.
Это смешно
Ясно, банальна купівля побутових речей і одягу, досяжна в срср тільки нелегальним способом - це ок, а "в Україні закони порушують" - яка біда.
shapo написав:
Напротив моего аспирантского общежития было студенческое для иностранцев. Они пару раз в году ездили за границу и возили оттуда тряпки которые можно было спокойно у них купить.
І це в совку доречі теж було нелегально
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Додано: Вів 28 лис, 2023 21:36
Shaman написав:
кібернетику називали. а що ще?
генетику
Faceless написав:
банальна купівля побутових речей і одягу, досяжна в срср тільки нелегальним способом
почему? фуфло продавалось вполне легально. почему вместо фуфла не могли купить лекал, тканей и нашить то что людям нравится? почему мы всем классом смотрели каталог отто с каким то странным ощущением. Не то восхищения, не то обиды. Этот каталог обнулял всю пропаганду, которую на нас лили.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 28 лис, 2023 21:42, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 28 лис, 2023 21:37
Faceless написав: shapo написав:
Тарковский снял два фильма за границей будучи уже всемирно известным.
Дійсно, втік з "райського срср", а в самому срср його фільми забороняли показувати через те, що він відпомився повертатися
Серьезно?
Так почему я их все посмотрел примерно тогда же когда они и вышли кроме Ностальгии которую он снимал в Италии. Между 1982 когда он уехал и 1986 когда он умер и началась перестройка с показом всего не так и много времени.
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Додано: Вів 28 лис, 2023 21:38
shapo написав: Faceless написав: shapo написав:
Тарковский снял два фильма за границей будучи уже всемирно известным.
Дійсно, втік з "райського срср", а в самому срср його фільми забороняли показувати через те, що він відпомився повертатися
Серьезно?
Так почему я их все посмотрел примерно тогда же когда они и вышли кроме Ностальгии которую он снимал в Италии. Между 1982 когда он уехал и 1986 когда он умер и началась перестройка с показом всего не так и много времени.
Та у вас багато чого, судячи з ваших дописів, в срср "по блату" було
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Додано: Вів 28 лис, 2023 21:39
shapo написав: Shaman написав: shapo написав:
]
Надо же,какой любитель законов.
Это смешно в напрочь коррумпированной ,не соблюдающей законов ни на одном уровне современной Украине,а при СССР была поговорка - был бы человек,а статья найдется.
Чеков было полно т.к.много было работавших за границей. Через знакомых их можно было спокойно найти и купить также как купить дефицитные тряпки которые тогда возили из-за границы и не сдавали в комиссионку ,а продавали по знакомым.
Напротив моего аспирантского общежития было студенческое для иностранцев. Они пару раз в году ездили за границу и возили оттуда тряпки которые можно было спокойно у них купить.
цеховики, фарца, багато працюючих за кордоном серед знайомих (дуже смішно) - зрозуміло, що при срср непогано жилося. а що ж з такими талантами при Україні не вдалося?
Что не удалось?
Я где-то на что-то жаловался кроме пенсии? Так я продолжаю работать и после 60 и не считаю что мне кто-то что-то должен.
Что касается моих знакомств,то это связано с тем,что в отличие от вас я почти всю жизнь кроме 2-х лет на Байконуре прожил в столицах - 2-х республик и страны.
А знакомым работающим за границей мог бы быть и мой отец геолог - пару раз мы начинали оформлять документы на Кубу,потом в Чили,но каждый раз что-то срывалось.Много его коллег там работали на Кубе и Алжире и покупали ещё старые 21 Волги,потом пошли 24.
Мой сверстник родственник закончивший факультет переводчиков 2 года прослужил в Эфиопии и привез оттуда 5 тыс.чеков
ви були з тієї частини населення срср, кому жилося непогано - радий за вас
так й в Україні зараз багато кому непогано живеться - у відсотках більшій частині, ніж раніше.
так ми порівнюємо окремі випадки чи пересічного? й в тому, й в тому випадку перевага на боці навіть сучасної України (ми ще лише вигрібаємо з дикого капіталізму, й цей етап треба пройти) з точки зору пересічного. що є краще я бачу, а що було такого в срср, чого зараз немає - так й не навели приклад - ну так, безкоштовна комуналка - відносно безкоштовна - скільки так руб було - 5 -10?
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Shaman
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Додано: Вів 28 лис, 2023 21:42
Faceless написав:
Та у вас багато чого, судячи з ваших дописів, в срср "по блату" було
Фильм Сталкер смотрел в режимном городе Ленинск-10 в доме офицеров без блата.
Но вы-то все лучше знаете и про СССР ,и про нынешнюю Украину
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Додано: Вів 28 лис, 2023 21:47
Shaman написав:
ви були з тієї частини населення срср, кому жилося непогано - радий за вас
так й в Україні зараз багато кому непогано живеться - у відсотках більшій частині, ніж раніше.
так ми порівнюємо окремі випадки чи пересічного? й в тому, й в тому випадку перевага на боці навіть сучасної України (ми ще лише вигрібаємо з дикого капіталізму, й цей етап треба пройти) з точки зору пересічного. що є краще я бачу, а що було такого в срср, чого зараз немає - так й не навели приклад - ну так, безкоштовна комуналка - відносно безкоштовна - скільки так руб було - 5 -10?
И вас как и вашего безликого коллегу больше переубеждать не буду - рад что вы живёте в процветающей Украине,продолжайте наслаждаться этим процессом.
А ещё рад что мой сын уехал из нее 13 лет назад и больше не вернётся.
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Додано: Вів 28 лис, 2023 21:48
Shaman написав:
безкоштовна комуналка - відносно безкоштовна - скільки так руб було - 5 -10?
Так у нас й зараз відносно безкоштовна комуналка. Мешканцю кваритри вийти на 15% від доходу, навіть якщо рахувати ЗП бюджетника, досить важко. Нема СТАБІЛЬНОСТІ!!!!
Навіть почати з малого кроку до стабільності: переходу на твердий євро наші не хочуть.
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Додано: Вів 28 лис, 2023 21:57
Faceless написав: Gastarbaiter написав:
За підрахунками Міністерства освіти і науки Польщі, на кінець листопада 2023 року кількість українських дітей, які відвідують польські навчальні заклади, складає 286 534 особи.
Сюди входять і студенти, чи то тільки школярі?
Відповідно до статистичних даних польського МОН подані такі підрахунки стосовно українців:
183 461 учень — це ті, хто приїхав до Польщі після початку повномасштабного російського вторгнення та мають статус біженця;
103 073 учні — не мають статусу біженця й проживали в Польщі раніше.
Між двома вище згаданими групами є різниця у виборі навчального закладу. Українці, які приїхали до Польщі до повномасштабної війни навчаються в:
гімназіях – майже 39 тисяч;
початкових школах – 32 тисячі.
Українські біженці навчаються в таких кількостях в:
вищих навчальних закладах – понад 11 тисяч;
початкових школах – майже 113 тисяч.
У польських дитячих садочках зараз виховується близько 42,5 тисячі українських дітей, з них 28 тисяч – це зі статусом біженців.
1 719 257 громадян України легально проживають у Польщі та мають статус біженців у зв’язку з війною, з них 35,8 % — це українці до 18 років. Приблизно 1,5 мільйона українців були Польщі до війни.
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Додано: Вів 28 лис, 2023 21:59
shapo написав: Shaman написав:
ви були з тієї частини населення срср, кому жилося непогано - радий за вас
так й в Україні зараз багато кому непогано живеться - у відсотках більшій частині, ніж раніше.
так ми порівнюємо окремі випадки чи пересічного? й в тому, й в тому випадку перевага на боці навіть сучасної України (ми ще лише вигрібаємо з дикого капіталізму, й цей етап треба пройти) з точки зору пересічного. що є краще я бачу, а що було такого в срср, чого зараз немає - так й не навели приклад - ну так, безкоштовна комуналка - відносно безкоштовна - скільки так руб було - 5 -10?
И вас как и вашего безликого коллегу больше переубеждать не буду - рад что вы живёте в процветающей Украине,продолжайте наслаждаться этим процессом.
А ещё рад что мой сын уехал из нее 13 лет назад и больше не вернётся
.
напевне ж в розвинені країни
бо розгрібати країну після соціалістичного експерименту - це мені з Faceless
як там - хто при срср непогано жив, той й зараз добре живе
ви трохи не розумієте, що один зі стовпів розвиненої країни - це суспільний устрій, який у срср був повна протилежність нормальним країнам. а це питання поколінь. втекти звісно простіше
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