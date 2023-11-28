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#<1 ... 1603160416051606> Додано: Вів 28 лис, 2023 21:36 Re: Еміграція, заробітчанство shapo написав: Надо же,какой любитель законов.

Это смешно Надо же,какой любитель законов.Это смешно

Ясно, банальна купівля побутових речей і одягу, досяжна в срср тільки нелегальним способом - це ок, а "в Україні закони порушують" - яка біда. shapo написав: Напротив моего аспирантского общежития было студенческое для иностранцев. Они пару раз в году ездили за границу и возили оттуда тряпки которые можно было спокойно у них купить. Напротив моего аспирантского общежития было студенческое для иностранцев. Они пару раз в году ездили за границу и возили оттуда тряпки которые можно было спокойно у них купить.

І це в совку доречі теж було нелегально Ясно, банальна купівля побутових речей і одягу, досяжна в срср тільки нелегальним способом - це ок, а "в Україні закони порушують" - яка біда.І це в совку доречі теж було нелегально Faceless

Модератор Повідомлень: 34267 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1422 раз. Подякували: 7903 раз. Профіль 4 7 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 21:36 Shaman написав: кібернетику називали. а що ще? кібернетику називали. а що ще? генетику Faceless написав: банальна купівля побутових речей і одягу, досяжна в срср тільки нелегальним способом банальна купівля побутових речей і одягу, досяжна в срср тільки нелегальним способом почему? фуфло продавалось вполне легально. почему вместо фуфла не могли купить лекал, тканей и нашить то что людям нравится? почему мы всем классом смотрели каталог отто с каким то странным ощущением. Не то восхищения, не то обиды. Этот каталог обнулял всю пропаганду, которую на нас лили. генетикупочему? фуфло продавалось вполне легально. почему вместо фуфла не могли купить лекал, тканей и нашить то что людям нравится? почему мы всем классом смотрели каталог отто с каким то странным ощущением. Не то восхищения, не то обиды. Этот каталог обнулял всю пропаганду, которую на нас лили. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 28 лис, 2023 21:42, всього редагувалось 3 разів. vitaliiangel

Повідомлень: 20795 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2319 раз. Подякували: 3294 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 21:37 Faceless написав: shapo написав: Тарковский снял два фильма за границей будучи уже всемирно известным. Тарковский снял два фильма за границей будучи уже всемирно известным.

Дійсно, втік з "райського срср", а в самому срср його фільми забороняли показувати через те, що він відпомився повертатися Дійсно, втік з "райського срср", а в самому срср його фільми забороняли показувати через те, що він відпомився повертатися



Серьезно?

Так почему я их все посмотрел примерно тогда же когда они и вышли кроме Ностальгии которую он снимал в Италии. Между 1982 когда он уехал и 1986 когда он умер и началась перестройка с показом всего не так и много времени. Серьезно?Так почему я их все посмотрел примерно тогда же когда они и вышли кроме Ностальгии которую он снимал в Италии. Между 1982 когда он уехал и 1986 когда он умер и началась перестройка с показом всего не так и много времени. shapo Повідомлень: 4762 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 817 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 21:38 shapo написав: Faceless написав: shapo написав: Тарковский снял два фильма за границей будучи уже всемирно известным. Тарковский снял два фильма за границей будучи уже всемирно известным.

Дійсно, втік з "райського срср", а в самому срср його фільми забороняли показувати через те, що він відпомився повертатися Дійсно, втік з "райського срср", а в самому срср його фільми забороняли показувати через те, що він відпомився повертатися



Серьезно?

Так почему я их все посмотрел примерно тогда же когда они и вышли кроме Ностальгии которую он снимал в Италии. Между 1982 когда он уехал и 1986 когда он умер и началась перестройка с показом всего не так и много времени. Серьезно?Так почему я их все посмотрел примерно тогда же когда они и вышли кроме Ностальгии которую он снимал в Италии. Между 1982 когда он уехал и 1986 когда он умер и началась перестройка с показом всего не так и много времени.

Та у вас багато чого, судячи з ваших дописів, в срср "по блату" було Та у вас багато чого, судячи з ваших дописів, в срср "по блату" було Faceless

Модератор Повідомлень: 34267 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1422 раз. Подякували: 7903 раз. Профіль 4 7 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 21:39 shapo написав: Shaman написав: shapo написав: ]

Надо же,какой любитель законов.

Это смешно в напрочь коррумпированной ,не соблюдающей законов ни на одном уровне современной Украине,а при СССР была поговорка - был бы человек,а статья найдется.

Чеков было полно т.к.много было работавших за границей. Через знакомых их можно было спокойно найти и купить также как купить дефицитные тряпки которые тогда возили из-за границы и не сдавали в комиссионку ,а продавали по знакомым.

Напротив моего аспирантского общежития было студенческое для иностранцев. Они пару раз в году ездили за границу и возили оттуда тряпки которые можно было спокойно у них купить. Надо же,какой любитель законов.Это смешно в напрочь коррумпированной ,не соблюдающей законов ни на одном уровне современной Украине,а при СССР была поговорка - был бы человек,а статья найдется.Чеков было полно т.к.много было работавших за границей. Через знакомых их можно было спокойно найти и купить также как купить дефицитные тряпки которые тогда возили из-за границы и не сдавали в комиссионку ,а продавали по знакомым.Напротив моего аспирантского общежития было студенческое для иностранцев. Они пару раз в году ездили за границу и возили оттуда тряпки которые можно было спокойно у них купить.

цеховики, фарца, багато працюючих за кордоном серед знайомих (дуже смішно) - зрозуміло, що при срср непогано жилося. а що ж з такими талантами при Україні не вдалося? цеховики, фарца, багато працюючих за кордоном серед знайомих (дуже смішно) - зрозуміло, що при срср непогано жилося. а що ж з такими талантами при Україні не вдалося?

Что не удалось?

Я где-то на что-то жаловался кроме пенсии? Так я продолжаю работать и после 60 и не считаю что мне кто-то что-то должен.

Что касается моих знакомств,то это связано с тем,что в отличие от вас я почти всю жизнь кроме 2-х лет на Байконуре прожил в столицах - 2-х республик и страны.

А знакомым работающим за границей мог бы быть и мой отец геолог - пару раз мы начинали оформлять документы на Кубу,потом в Чили,но каждый раз что-то срывалось.Много его коллег там работали на Кубе и Алжире и покупали ещё старые 21 Волги,потом пошли 24.

Мой сверстник родственник закончивший факультет переводчиков 2 года прослужил в Эфиопии и привез оттуда 5 тыс.чеков Что не удалось?Я где-то на что-то жаловался кроме пенсии? Так я продолжаю работать и после 60 и не считаю что мне кто-то что-то должен.Что касается моих знакомств,то это связано с тем,что в отличие от вас я почти всю жизнь кроме 2-х лет на Байконуре прожил в столицах - 2-х республик и страны.А знакомым работающим за границей мог бы быть и мой отец геолог - пару раз мы начинали оформлять документы на Кубу,потом в Чили,но каждый раз что-то срывалось.Много его коллег там работали на Кубе и Алжире и покупали ещё старые 21 Волги,потом пошли 24.Мой сверстник родственник закончивший факультет переводчиков 2 года прослужил в Эфиопии и привез оттуда 5 тыс.чеков

ви були з тієї частини населення срср, кому жилося непогано - радий за вас



так й в Україні зараз багато кому непогано живеться - у відсотках більшій частині, ніж раніше.



так ми порівнюємо окремі випадки чи пересічного? й в тому, й в тому випадку перевага на боці навіть сучасної України (ми ще лише вигрібаємо з дикого капіталізму, й цей етап треба пройти) з точки зору пересічного. що є краще я бачу, а що було такого в срср, чого зараз немає - так й не навели приклад - ну так, безкоштовна комуналка - відносно безкоштовна - скільки так руб було - 5 -10? ви були з тієї частини населення срср, кому жилося непогано - радий за вастак й в Україні зараз багато кому непогано живеться - у відсотках більшій частині, ніж раніше.так ми порівнюємо окремі випадки чи пересічного? й в тому, й в тому випадку перевага на боці навіть сучасної України (ми ще лише вигрібаємо з дикого капіталізму, й цей етап треба пройти) з точки зору пересічного. що є краще я бачу, а що було такого в срср, чого зараз немає - так й не навели приклад - ну так, безкоштовна комуналка - відносно безкоштовна - скільки так руб було - 5 -10? Shaman

Повідомлень: 4769 З нами з: 29.09.19 Подякував: 520 раз. Подякували: 1237 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 21:42 Faceless написав: Та у вас багато чого, судячи з ваших дописів, в срср "по блату" було Та у вас багато чого, судячи з ваших дописів, в срср "по блату" було

Фильм Сталкер смотрел в режимном городе Ленинск-10 в доме офицеров без блата.

Но вы-то все лучше знаете и про СССР ,и про нынешнюю Украину Фильм Сталкер смотрел в режимном городе Ленинск-10 в доме офицеров без блата.Но вы-то все лучше знаете и про СССР ,и про нынешнюю Украину shapo Повідомлень: 4762 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 817 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 21:47 Shaman написав: ви були з тієї частини населення срср, кому жилося непогано - радий за вас



так й в Україні зараз багато кому непогано живеться - у відсотках більшій частині, ніж раніше.



так ми порівнюємо окремі випадки чи пересічного? й в тому, й в тому випадку перевага на боці навіть сучасної України (ми ще лише вигрібаємо з дикого капіталізму, й цей етап треба пройти) з точки зору пересічного. що є краще я бачу, а що було такого в срср, чого зараз немає - так й не навели приклад - ну так, безкоштовна комуналка - відносно безкоштовна - скільки так руб було - 5 -10? ви були з тієї частини населення срср, кому жилося непогано - радий за вастак й в Україні зараз багато кому непогано живеться - у відсотках більшій частині, ніж раніше.так ми порівнюємо окремі випадки чи пересічного? й в тому, й в тому випадку перевага на боці навіть сучасної України (ми ще лише вигрібаємо з дикого капіталізму, й цей етап треба пройти) з точки зору пересічного. що є краще я бачу, а що було такого в срср, чого зараз немає - так й не навели приклад - ну так, безкоштовна комуналка - відносно безкоштовна - скільки так руб було - 5 -10?



И вас как и вашего безликого коллегу больше переубеждать не буду - рад что вы живёте в процветающей Украине,продолжайте наслаждаться этим процессом.

А ещё рад что мой сын уехал из нее 13 лет назад и больше не вернётся. И вас как и вашего безликого коллегу больше переубеждать не буду - рад что вы живёте в процветающей Украине,продолжайте наслаждаться этим процессом.А ещё рад что мой сын уехал из нее 13 лет назад и больше не вернётся. shapo Повідомлень: 4762 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 817 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 21:48 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: безкоштовна комуналка - відносно безкоштовна - скільки так руб було - 5 -10? безкоштовна комуналка - відносно безкоштовна - скільки так руб було - 5 -10?

Так у нас й зараз відносно безкоштовна комуналка. Мешканцю кваритри вийти на 15% від доходу, навіть якщо рахувати ЗП бюджетника, досить важко. Нема СТАБІЛЬНОСТІ!!!!

Навіть почати з малого кроку до стабільності: переходу на твердий євро наші не хочуть. Так у нас й зараз відносно безкоштовна комуналка. Мешканцю кваритри вийти на 15% від доходу, навіть якщо рахувати ЗП бюджетника, досить важко. Нема СТАБІЛЬНОСТІ!!!!Навіть почати з малого кроку до стабільності: переходу на твердий євро наші не хочуть. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1864 З нами з: 29.07.22 Подякував: 323 раз. Подякували: 244 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 21:57 Faceless написав: Gastarbaiter написав: За підрахунками Міністерства освіти і науки Польщі, на кінець листопада 2023 року кількість українських дітей, які відвідують польські навчальні заклади, складає 286 534 особи. За підрахунками Міністерства освіти і науки Польщі, на кінець листопада 2023 року кількість українських дітей, які відвідують польські навчальні заклади, складає 286 534 особи.

Сюди входять і студенти, чи то тільки школярі? Сюди входять і студенти, чи то тільки школярі?

Відповідно до статистичних даних польського МОН подані такі підрахунки стосовно українців:



183 461 учень — це ті, хто приїхав до Польщі після початку повномасштабного російського вторгнення та мають статус біженця;

103 073 учні — не мають статусу біженця й проживали в Польщі раніше.

Між двома вище згаданими групами є різниця у виборі навчального закладу. Українці, які приїхали до Польщі до повномасштабної війни навчаються в:



гімназіях – майже 39 тисяч;

початкових школах – 32 тисячі.

Українські біженці навчаються в таких кількостях в:



вищих навчальних закладах – понад 11 тисяч;

початкових школах – майже 113 тисяч.

У польських дитячих садочках зараз виховується близько 42,5 тисячі українських дітей, з них 28 тисяч – це зі статусом біженців.



1 719 257 громадян України легально проживають у Польщі та мають статус біженців у зв’язку з війною, з них 35,8 % — це українці до 18 років. Приблизно 1,5 мільйона українців були Польщі до війни. Відповідно до статистичних даних польського МОН подані такі підрахунки стосовно українців:183 461 учень — це ті, хто приїхав до Польщі після початку повномасштабного російського вторгнення та мають статус біженця;103 073 учні — не мають статусу біженця й проживали в Польщі раніше.Між двома вище згаданими групами є різниця у виборі навчального закладу. Українці, які приїхали до Польщі до повномасштабної війни навчаються в:гімназіях – майже 39 тисяч;початкових школах – 32 тисячі.Українські біженці навчаються в таких кількостях в:вищих навчальних закладах – понад 11 тисяч;початкових школах – майже 113 тисяч.У польських дитячих садочках зараз виховується близько 42,5 тисячі українських дітей, з них 28 тисяч – це зі статусом біженців.1 719 257 громадян України легально проживають у Польщі та мають статус біженців у зв’язку з війною, з них 35,8 % — це українці до 18 років. Приблизно 1,5 мільйона українців були Польщі до війни. Gastarbaiter Повідомлень: 2896 З нами з: 26.02.18 Подякував: 653 раз. Подякували: 496 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 21:59 shapo написав: Shaman написав: ви були з тієї частини населення срср, кому жилося непогано - радий за вас



так й в Україні зараз багато кому непогано живеться - у відсотках більшій частині, ніж раніше.



так ми порівнюємо окремі випадки чи пересічного? й в тому, й в тому випадку перевага на боці навіть сучасної України (ми ще лише вигрібаємо з дикого капіталізму, й цей етап треба пройти) з точки зору пересічного. що є краще я бачу, а що було такого в срср, чого зараз немає - так й не навели приклад - ну так, безкоштовна комуналка - відносно безкоштовна - скільки так руб було - 5 -10? ви були з тієї частини населення срср, кому жилося непогано - радий за вастак й в Україні зараз багато кому непогано живеться - у відсотках більшій частині, ніж раніше.так ми порівнюємо окремі випадки чи пересічного? й в тому, й в тому випадку перевага на боці навіть сучасної України (ми ще лише вигрібаємо з дикого капіталізму, й цей етап треба пройти) з точки зору пересічного. що є краще я бачу, а що було такого в срср, чого зараз немає - так й не навели приклад - ну так, безкоштовна комуналка - відносно безкоштовна - скільки так руб було - 5 -10?



И вас как и вашего безликого коллегу больше переубеждать не буду - рад что вы живёте в процветающей Украине,продолжайте наслаждаться этим процессом.

А ещё рад что мой сын уехал из нее 13 лет назад и больше не вернётся. И вас как и вашего безликого коллегу больше переубеждать не буду - рад что вы живёте в процветающей Украине,продолжайте наслаждаться этим процессом.А ещё рад что мой сын уехал из нее

напевне ж в розвинені країни



бо розгрібати країну після соціалістичного експерименту - це мені з Faceless

як там - хто при срср непогано жив, той й зараз добре живе



ви трохи не розумієте, що один зі стовпів розвиненої країни - це суспільний устрій, який у срср був повна протилежність нормальним країнам. а це питання поколінь. втекти звісно простіше напевне ж в розвинені країнибо розгрібати країну після соціалістичного експерименту - це мені зяк там - хто при срср непогано жив, той й зараз добре живеви трохи не розумієте, що один зі стовпів розвиненої країни - це суспільний устрій, який у срср був повна протилежність нормальним країнам. а це питання поколінь. втекти звісно простіше Shaman

Повідомлень: 4769 З нами з: 29.09.19 Подякував: 520 раз. Подякували: 1237 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1603160416051606> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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