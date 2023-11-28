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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 лис, 2023 22:13
Shaman написав: shapo написав:
И вас как и вашего безликого коллегу больше переубеждать не буду - рад что вы живёте в процветающей Украине,продолжайте наслаждаться этим процессом.
А ещё рад что мой сын уехал из нее 13 лет назад и больше не вернётся
.
напевне ж в розвинені країни
а це питання поколінь. втекти звісно простіше
На землі обітованій, а п. Славік-shapo то гримає форумними дверима, то не може втерпіти і знову славити срср починає. Нагадує анекдот про того, хто прощається і не йде
Взагалі потрібно якусь окрему гілку для ностальгуючих за срсром, але на якихось інших форумах.
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Додано: Вів 28 лис, 2023 22:17
Ой+ написав: Shaman написав: shapo написав:
И вас как и вашего безликого коллегу больше переубеждать не буду - рад что вы живёте в процветающей Украине,продолжайте наслаждаться этим процессом.
А ещё рад что мой сын уехал из нее 13 лет назад и больше не вернётся
.
напевне ж в розвинені країни
а це питання поколінь. втекти звісно простіше
На землі обітованій, а п. Славік-shapo то гримає форумними дверима, то не може втерпіти і знову славити срср починає. Нагадує анекдот про того, хто прощається і не йде
Взагалі потрібно якусь окрему гілку для ностальгуючих за срсром, але на якихось інших форумах.
Ошибаетесь ,неуважаемый,мой сын в Австралии.
Я на этом форуме не был пару лет и если опять исчезну ,то ничего в моей жизни не изменится т.к.полезной инфы здесь как раньше не было,так и сейчас не густо.
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Додано: Вів 28 лис, 2023 22:17
shapo написав:
И вас как и вашего безликого коллегу больше переубеждать не буду - рад что вы живёте в процветающей Украине,продолжайте наслаждаться этим процессом.
А ещё рад что мой сын уехал из нее 13 лет назад и больше не вернётся.
й так, єврейське питання в срср було чи ні?
а то як поступати з палестинцями, щось радянський лоск спадає, й рука тягнеться до нагану
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Shaman
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Додано: Вів 28 лис, 2023 22:20
Shaman написав: shapo написав:
И вас как и вашего безликого коллегу больше переубеждать не буду - рад что вы живёте в процветающей Украине,продолжайте наслаждаться этим процессом.
А ещё рад что мой сын уехал из нее 13 лет назад и больше не вернётся.
й так, єврейське питання в срср було чи ні?
а то як поступати з палестинцями, щось радянський лоск спадає, й рука тягнеться до нагану
Для того чтобы не использовать ненормативную лексику которой пользуюсь в работе предлагаю вам забыть о моем существовании ибо с этого момента вы у меня в чс
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shapo
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Додано: Вів 28 лис, 2023 22:21
На гілці «Еміграція, заробітчанство» хлопці вже додумалися заглядати в конверти, які певний час за вказівкою тов. Сталіна видавали вкрай обмеженій кількості людей в СРСР.
Ще не обговорювали:
- буфети в райкомах, горкомах та обкомах КПРС, де можна було купити цигарки «Родопи» та «Ту-134».;
- санаторії та лікарні «4-го Головного управління Міністерства охорони здоровʼя СРСР», доступ до яких мали секретарі райкомів, горкоміа та обкомів КПРС. В санаторіях дійсно на обід видавали банан 1 (один) та канапку з червоною ікрою (маленьку). Ще була невидана розкіш: безкоштовно можна було отримати човника, щоби покататися на веслах.
Ну а за 5 (пʼять) рублів можна було взяти на декілька годин чорного звичного кольору Волга ГАЗ-24 з персональним водієм.
Саме цікаве, про що суперечка? Всі хочуть взяти з особистим водієм Волгу ГАЗ-24 за 5 (пʼять) рублів на покататися по курортному місту (наприклад, Одесі) та отримати на обід 1 (один) банан?
Чи пообідати в їдальні горкому партії, де теж @Льву не докладывают мясо@, бо там працювали звичайні жебраки, у яких вдома сиділи голодні діти.
Ще можна обговорити звичайну їжу тих часів:
- скибка чорного хліба, яку натерли часником;
- схожа скибка, але цю обмакували у воді а потім у цукрі…
Але незрозуміло, який в цьому смисл?
Хлопці мають «машинку часу» та будуть її запускати?
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 28 лис, 2023 22:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 лис, 2023 22:22
shapo написав: Shaman написав: shapo написав:
И вас как и вашего безликого коллегу больше переубеждать не буду - рад что вы живёте в процветающей Украине,продолжайте наслаждаться этим процессом.
А ещё рад что мой сын уехал из нее 13 лет назад и больше не вернётся.
й так, єврейське питання в срср було чи ні?
а то як поступати з палестинцями, щось радянський лоск спадає, й рука тягнеться до нагану
Для того чтобы не использовать ненормативную лексику которой пользуюсь в работе предлагаю вам забыть о моем существовании ибо с этого момента вы у меня в чс
оце рвануло
ось що значить правильне питання
як ви там писали про форум, подумайте, бо від вас тут користі точно 0, точніше від'ємне значення
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Shaman
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Додано: Вів 28 лис, 2023 22:35
shapo написав:
Ошибаетесь ,неуважаемый,мой сын в Австралии.
Я на этом форуме не был пару лет и если опять исчезну ,то ничего в моей жизни не изменится т.к.полезной инфы здесь как раньше не было,так и сейчас не густо.
Ну була така інфо:
shapo написав:
В Украине сын не был в интернатуре, он поехал в Израиль сразу после окончания института.
Ну там небезпечно стало. От неясно, що тримає shapo тут срсру то вже точно не буде.
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Додано: Вів 28 лис, 2023 22:42
Ой+ написав: shapo написав:
Ошибаетесь ,неуважаемый,мой сын в Австралии.
Я на этом форуме не был пару лет и если опять исчезну ,то ничего в моей жизни не изменится т.к.полезной инфы здесь как раньше не было,так и сейчас не густо.
Ну була така інфо:
shapo написав:
В Украине сын не был в интернатуре, он поехал в Израиль сразу после окончания института.
Ну там небезпечно стало. От неясно, що тримає shapo тут срсру то вже точно не буде.
а дехто виявився пророком
Це тільки євреї думають що вони найрозумніші...але тільки до часу коли потрапляють в ізраїль ,з якого потім кивають пятами швидше ніж кивали з України...
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Додано: Вів 28 лис, 2023 22:50
Ой+ написав: shapo написав:
Ошибаетесь ,неуважаемый,мой сын в Австралии.
Я на этом форуме не был пару лет и если опять исчезну ,то ничего в моей жизни не изменится т.к.полезной инфы здесь как раньше не было,так и сейчас не густо.
Ну була така інфо:
shapo написав:
В Украине сын не был в интернатуре, он поехал в Израиль сразу после окончания института.
Ну там небезпечно стало. От неясно, що тримає shapo тут срсру то вже точно не буде.
Надо же ,у меня тут биограф есть,конспектирует мои записи,интересно за какой год законспектмровал.
13 лет назад сын уехал в Израиль,но уже 4 года в Австралии,в Мельбурне работает в госпитале Монаш,купил дом в кредит в районе Малвин,дочки его ходят в дорогую частную школу.
Насчёт опасности.
Он отслужил с 2013 по 2014 в боевых войсках в качестве военврача. В конце июля 2014 заходил в Газу во время операции Несокрушимая скала с своим подразделением Шоэль ле Нэгев хотя как единственный сын не имел права это делать. Имеет медаль
А вы,диспутанты,где повоевали?
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