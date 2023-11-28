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#<1 ... 1603160416051606 Додано: Вів 28 лис, 2023 22:13 Shaman написав: shapo написав:

И вас как и вашего безликого коллегу больше переубеждать не буду - рад что вы живёте в процветающей Украине,продолжайте наслаждаться этим процессом.

А ещё рад что мой сын уехал из нее 13 лет назад и больше не вернётся. И вас как и вашего безликого коллегу больше переубеждать не буду - рад что вы живёте в процветающей Украине,продолжайте наслаждаться этим процессом.А ещё рад что мой сын уехал из нее

напевне ж в розвинені країни

а це питання поколінь. втекти звісно простіше напевне ж в розвинені країниа це питання поколінь. втекти звісно простіше

На землі обітованій, а п. Славік-shapo то гримає форумними дверима, то не може втерпіти і знову славити срср починає. Нагадує анекдот про того, хто прощається і не йде

Взагалі потрібно якусь окрему гілку для ностальгуючих за срсром, але на якихось інших форумах. На землі обітованій, а п. Славік-shapo то гримає форумними дверима, то не може втерпіти і знову славити срср починає. Нагадує анекдот про того, хто прощається і не йдеВзагалі потрібно якусь окрему гілку для ностальгуючих за срсром, але на якихось інших форумах. Ой+

Повідомлень: 6324 З нами з: 19.04.12 Подякував: 95 раз. Подякували: 987 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 22:17 Ой+ написав: Shaman написав: shapo написав:

И вас как и вашего безликого коллегу больше переубеждать не буду - рад что вы живёте в процветающей Украине,продолжайте наслаждаться этим процессом.

А ещё рад что мой сын уехал из нее 13 лет назад и больше не вернётся. И вас как и вашего безликого коллегу больше переубеждать не буду - рад что вы живёте в процветающей Украине,продолжайте наслаждаться этим процессом.А ещё рад что мой сын уехал из нее

напевне ж в розвинені країни

а це питання поколінь. втекти звісно простіше напевне ж в розвинені країниа це питання поколінь. втекти звісно простіше

На землі обітованій, а п. Славік-shapo то гримає форумними дверима, то не може втерпіти і знову славити срср починає. Нагадує анекдот про того, хто прощається і не йде

Взагалі потрібно якусь окрему гілку для ностальгуючих за срсром, але на якихось інших форумах. На землі обітованій, а п. Славік-shapo то гримає форумними дверима, то не може втерпіти і знову славити срср починає. Нагадує анекдот про того, хто прощається і не йдеВзагалі потрібно якусь окрему гілку для ностальгуючих за срсром, але на якихось інших форумах.

Ошибаетесь ,неуважаемый,мой сын в Австралии.

Я на этом форуме не был пару лет и если опять исчезну ,то ничего в моей жизни не изменится т.к.полезной инфы здесь как раньше не было,так и сейчас не густо. Ошибаетесь ,неуважаемый,мой сын в Австралии.Я на этом форуме не был пару лет и если опять исчезну ,то ничего в моей жизни не изменится т.к.полезной инфы здесь как раньше не было,так и сейчас не густо. shapo Повідомлень: 4762 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 817 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 22:17 shapo написав: И вас как и вашего безликого коллегу больше переубеждать не буду - рад что вы живёте в процветающей Украине,продолжайте наслаждаться этим процессом.

А ещё рад что мой сын уехал из нее 13 лет назад и больше не вернётся. И вас как и вашего безликого коллегу больше переубеждать не буду - рад что вы живёте в процветающей Украине,продолжайте наслаждаться этим процессом.А ещё рад что мой сын уехал из нее 13 лет назад и больше не вернётся.

й так, єврейське питання в срср було чи ні?



а то як поступати з палестинцями, щось радянський лоск спадає, й рука тягнеться до нагану й так, єврейське питання в срср було чи ні?а то як поступати з палестинцями, щось радянський лоск спадає, й рука тягнеться до нагану Shaman

Повідомлень: 4769 З нами з: 29.09.19 Подякував: 520 раз. Подякували: 1237 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 22:20 Shaman написав: shapo написав: И вас как и вашего безликого коллегу больше переубеждать не буду - рад что вы живёте в процветающей Украине,продолжайте наслаждаться этим процессом.

А ещё рад что мой сын уехал из нее 13 лет назад и больше не вернётся. И вас как и вашего безликого коллегу больше переубеждать не буду - рад что вы живёте в процветающей Украине,продолжайте наслаждаться этим процессом.А ещё рад что мой сын уехал из нее 13 лет назад и больше не вернётся.

й так, єврейське питання в срср було чи ні?



а то як поступати з палестинцями, щось радянський лоск спадає, й рука тягнеться до нагану й так, єврейське питання в срср було чи ні?а то як поступати з палестинцями, щось радянський лоск спадає, й рука тягнеться до нагану



Для того чтобы не использовать ненормативную лексику которой пользуюсь в работе предлагаю вам забыть о моем существовании ибо с этого момента вы у меня в чс Для того чтобы не использовать ненормативную лексику которой пользуюсь в работе предлагаю вам забыть о моем существовании ибо с этого момента вы у меня в чс shapo Повідомлень: 4762 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 817 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 22:21 На гілці «Еміграція, заробітчанство» хлопці вже додумалися заглядати в конверти, які певний час за вказівкою тов. Сталіна видавали вкрай обмеженій кількості людей в СРСР.

Ще не обговорювали:

- буфети в райкомах, горкомах та обкомах КПРС, де можна було купити цигарки «Родопи» та «Ту-134».;

- санаторії та лікарні «4-го Головного управління Міністерства охорони здоровʼя СРСР», доступ до яких мали секретарі райкомів, горкоміа та обкомів КПРС. В санаторіях дійсно на обід видавали банан 1 (один) та канапку з червоною ікрою (маленьку). Ще була невидана розкіш: безкоштовно можна було отримати човника, щоби покататися на веслах.

Ну а за 5 (пʼять) рублів можна було взяти на декілька годин чорного звичного кольору Волга ГАЗ-24 з персональним водієм.



Саме цікаве, про що суперечка? Всі хочуть взяти з особистим водієм Волгу ГАЗ-24 за 5 (пʼять) рублів на покататися по курортному місту (наприклад, Одесі) та отримати на обід 1 (один) банан?

Чи пообідати в їдальні горкому партії, де теж @Льву не докладывают мясо@, бо там працювали звичайні жебраки, у яких вдома сиділи голодні діти.

Ще можна обговорити звичайну їжу тих часів:

- скибка чорного хліба, яку натерли часником;

- схожа скибка, але цю обмакували у воді а потім у цукрі…

Але незрозуміло, який в цьому смисл?

Хлопці мають «машинку часу» та будуть її запускати? Востаннє редагувалось akurt в Вів 28 лис, 2023 22:24, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8743 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3390 раз. Подякували: 1186 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 22:22 shapo написав: Shaman написав: shapo написав: И вас как и вашего безликого коллегу больше переубеждать не буду - рад что вы живёте в процветающей Украине,продолжайте наслаждаться этим процессом.

А ещё рад что мой сын уехал из нее 13 лет назад и больше не вернётся. И вас как и вашего безликого коллегу больше переубеждать не буду - рад что вы живёте в процветающей Украине,продолжайте наслаждаться этим процессом.А ещё рад что мой сын уехал из нее 13 лет назад и больше не вернётся.

й так, єврейське питання в срср було чи ні?



а то як поступати з палестинцями, щось радянський лоск спадає, й рука тягнеться до нагану й так, єврейське питання в срср було чи ні?а то як поступати з палестинцями, щось радянський лоск спадає, й рука тягнеться до нагану

Для того чтобы не использовать ненормативную лексику которой пользуюсь в работе предлагаю вам забыть о моем существовании ибо с этого момента вы у меня в чс Для того чтобы не использовать ненормативную лексику которой пользуюсь в работе предлагаю вам забыть о моем существовании ибо с этого момента вы у меня в чс

оце рвануло



ось що значить правильне питання



як ви там писали про форум, подумайте, бо від вас тут користі точно 0, точніше від'ємне значення оце рванулоось що значить правильне питанняяк ви там писали про форум, подумайте, бо від вас тут користі точно 0, точніше від'ємне значення Shaman

Повідомлень: 4769 З нами з: 29.09.19 Подякував: 520 раз. Подякували: 1237 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 22:35 Re: Еміграція, заробітчанство shapo написав: Ошибаетесь ,неуважаемый,мой сын в Австралии.

Я на этом форуме не был пару лет и если опять исчезну ,то ничего в моей жизни не изменится т.к.полезной инфы здесь как раньше не было,так и сейчас не густо. Ошибаетесь ,неуважаемый,мой сын в Австралии.Я на этом форуме не был пару лет и если опять исчезну ,то ничего в моей жизни не изменится т.к.полезной инфы здесь как раньше не было,так и сейчас не густо.

Ну була така інфо:

shapo написав: В Украине сын не был в интернатуре, он поехал в Израиль сразу после окончания института. В Украине сын не был в интернатуре, он поехал в Израиль сразу после окончания института.

Ну там небезпечно стало. От неясно, що тримає shapo тут срсру то вже точно не буде. Ну була така інфо:Ну там небезпечно стало. От неясно, що тримає shapo тут срсру то вже точно не буде. Ой+

Повідомлень: 6324 З нами з: 19.04.12 Подякував: 95 раз. Подякували: 987 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 22:42 Ой+ написав: shapo написав: Ошибаетесь ,неуважаемый,мой сын в Австралии.

Я на этом форуме не был пару лет и если опять исчезну ,то ничего в моей жизни не изменится т.к.полезной инфы здесь как раньше не было,так и сейчас не густо. Ошибаетесь ,неуважаемый,мой сын в Австралии.Я на этом форуме не был пару лет и если опять исчезну ,то ничего в моей жизни не изменится т.к.полезной инфы здесь как раньше не было,так и сейчас не густо.

Ну була така інфо:

shapo написав: В Украине сын не был в интернатуре, он поехал в Израиль сразу после окончания института. В Украине сын не был в интернатуре, он поехал в Израиль сразу после окончания института.

Ну там небезпечно стало. От неясно, що тримає shapo тут срсру то вже точно не буде. Ну була така інфо:Ну там небезпечно стало. От неясно, що тримає shapo тут срсру то вже точно не буде.

а дехто виявився пророком

Це тільки євреї думають що вони найрозумніші...але тільки до часу коли потрапляють в ізраїль ,з якого потім кивають пятами швидше ніж кивали з України... а дехто виявився пророком Shaman

Повідомлень: 4769 З нами з: 29.09.19 Подякував: 520 раз. Подякували: 1237 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 22:50 Ой+ написав: shapo написав: Ошибаетесь ,неуважаемый,мой сын в Австралии.

Я на этом форуме не был пару лет и если опять исчезну ,то ничего в моей жизни не изменится т.к.полезной инфы здесь как раньше не было,так и сейчас не густо. Ошибаетесь ,неуважаемый,мой сын в Австралии.Я на этом форуме не был пару лет и если опять исчезну ,то ничего в моей жизни не изменится т.к.полезной инфы здесь как раньше не было,так и сейчас не густо.

Ну була така інфо:

shapo написав: В Украине сын не был в интернатуре, он поехал в Израиль сразу после окончания института. В Украине сын не был в интернатуре, он поехал в Израиль сразу после окончания института.

Ну там небезпечно стало. От неясно, що тримає shapo тут срсру то вже точно не буде. Ну була така інфо:Ну там небезпечно стало. От неясно, що тримає shapo тут срсру то вже точно не буде.

Надо же ,у меня тут биограф есть,конспектирует мои записи,интересно за какой год законспектмровал.

13 лет назад сын уехал в Израиль,но уже 4 года в Австралии,в Мельбурне работает в госпитале Монаш,купил дом в кредит в районе Малвин,дочки его ходят в дорогую частную школу.

Насчёт опасности.

Он отслужил с 2013 по 2014 в боевых войсках в качестве военврача. В конце июля 2014 заходил в Газу во время операции Несокрушимая скала с своим подразделением Шоэль ле Нэгев хотя как единственный сын не имел права это делать. Имеет медаль

А вы,диспутанты,где повоевали? Надо же ,у меня тут биограф есть,конспектирует мои записи,интересно за какой год законспектмровал.13 лет назад сын уехал в Израиль,но уже 4 года в Австралии,в Мельбурне работает в госпитале Монаш,купил дом в кредит в районе Малвин,дочки его ходят в дорогую частную школу.Насчёт опасности.Он отслужил с 2013 по 2014 в боевых войсках в качестве военврача. В конце июля 2014 заходил в Газу во время операции Несокрушимая скала с своим подразделением Шоэль ле Нэгев хотя как единственный сын не имел права это делать. Имеет медальА вы,диспутанты,где повоевали? shapo Повідомлень: 4762 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 817 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1603160416051606 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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