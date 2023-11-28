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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1604160516061607
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 23:26

  Bolt написав:
  vitaliiangel написав:ЛАД какой технологический скачок в 20летнем авто? Даже при совке 20летние Жигули не были престижным авто, тем не менее она стоила 5 годовых зарплат, а в кап.стране аналогичная 20Ти летка - одну две зарплаты.

Это, что?! Дороже, чем новые?! 😳Нужно у бати поинтересоваться, он в 86 году старый копендос продавал.Помню, только, что давления не было, блымала лампочка, потому перед продажей вертолетное масло в двигло залили. 💪


В 1990 отец купил на предприятие копейку с пробегом около 80 тысяч.
16 тясяч рублей.
Тогда еще были "государственные" цены и уже были коммерческие.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 23:31

  Bolt написав:
  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:И в 1987 5500 это, скорее, 2-летняя зарплата
это сильно что то меняет? За старую машину отдать 2х летнюю зарплату потом переплачивая за резину, доставай запчасти тоже с переплатой. Это все нездоровая ситуация. Так молиться на какую то примитивную вещь ширпотреб. По одежде то же самое. Мне одежду везли из чехоловакии, потом много чего купили в Москве. Потом сам возил из Польши. В родном городе не помню чтобы мне что то покупали. Даже синюю школьную форму из Москвы. В родном была коричневая, которую ни один одноклассник не носил.

О, я тоже синюю носил, а не как весь клас коричневую. Мне её порезали однажды из зависти бритвочкой втихушку.

В УССР была официально коричневая школьная форма.
В рсфср была только синяя.
Это касалось мальчиков, у девочек форма была коричневая как в рсфср так и в УССР.
rjkz
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Повідомлень: 15811
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8106 раз.
Подякували: 4970 раз.
 
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  #<1 ... 1604160516061607
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