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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 лис, 2023 23:26
Bolt написав: vitaliiangel написав:ЛАД
какой технологический скачок в 20летнем авто? Даже при совке 20летние Жигули не были престижным авто, тем не менее она стоила 5 годовых зарплат, а в кап.стране аналогичная 20Ти летка - одну две зарплаты.
Это, что?! Дороже, чем новые?! 😳Нужно у бати поинтересоваться, он в 86 году старый копендос продавал.Помню, только, что давления не было, блымала лампочка, потому перед продажей вертолетное масло в двигло залили. 💪
В 1990 отец купил на предприятие копейку с пробегом около 80 тысяч.
16 тясяч рублей.
Тогда еще были "государственные" цены и уже были коммерческие.
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Додано: Вів 28 лис, 2023 23:31
Bolt написав: vitaliiangel написав: ЛАД написав:
И в 1987 5500 это, скорее, 2-летняя зарплата
это сильно что то меняет? За старую машину отдать 2х летнюю зарплату потом переплачивая за резину, доставай запчасти тоже с переплатой. Это все нездоровая ситуация. Так молиться на какую то примитивную вещь ширпотреб. По одежде то же самое. Мне одежду везли из чехоловакии, потом много чего купили в Москве. Потом сам возил из Польши. В родном городе не помню чтобы мне что то покупали. Даже синюю школьную форму из Москвы. В родном была коричневая, которую ни один одноклассник не носил.
О, я тоже синюю носил, а не как весь клас коричневую. Мне её порезали однажды из зависти бритвочкой втихушку.
В УССР была официально коричневая школьная форма.
В рсфср была только синяя.
Это касалось мальчиков, у девочек форма была коричневая как в рсфср так и в УССР.
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rjkz
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- Повідомлень: 15811
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8106 раз.
- Подякували: 4970 раз.
-
- Профіль
-
3
3
3
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