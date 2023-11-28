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#<1 ... 1604160516061607 Додано: Вів 28 лис, 2023 23:26 Bolt написав: vitaliiangel написав: ЛАД какой технологический скачок в 20летнем авто? Даже при совке 20летние Жигули не были престижным авто, тем не менее она стоила 5 годовых зарплат, а в кап.стране аналогичная 20Ти летка - одну две зарплаты. какой технологический скачок в 20летнем авто? Даже при совке 20летние Жигули не были престижным авто, тем не менее она стоила 5 годовых зарплат, а в кап.стране аналогичная 20Ти летка - одну две зарплаты.

Это, что?! Дороже, чем новые?! 😳Нужно у бати поинтересоваться, он в 86 году старый копендос продавал.Помню, только, что давления не было, блымала лампочка, потому перед продажей вертолетное масло в двигло залили. 💪 Это, что?! Дороже, чем новые?! 😳Нужно у бати поинтересоваться, он в 86 году старый копендос продавал.Помню, только, что давления не было, блымала лампочка, потому перед продажей вертолетное масло в двигло залили. 💪



В 1990 отец купил на предприятие копейку с пробегом около 80 тысяч.

16 тясяч рублей.

Тогда еще были "государственные" цены и уже были коммерческие. В 1990 отец купил на предприятие копейку с пробегом около 80 тысяч.16 тясяч рублей.Тогда еще были "государственные" цены и уже были коммерческие. rjkz

Повідомлень: 15811 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8106 раз. Подякували: 4970 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 23:31 Bolt написав: vitaliiangel написав: ЛАД написав: И в 1987 5500 это, скорее, 2-летняя зарплата И в 1987 5500 это, скорее, 2-летняя зарплата это сильно что то меняет? За старую машину отдать 2х летнюю зарплату потом переплачивая за резину, доставай запчасти тоже с переплатой. Это все нездоровая ситуация. Так молиться на какую то примитивную вещь ширпотреб. По одежде то же самое. Мне одежду везли из чехоловакии, потом много чего купили в Москве. Потом сам возил из Польши. В родном городе не помню чтобы мне что то покупали. Даже синюю школьную форму из Москвы. В родном была коричневая, которую ни один одноклассник не носил. это сильно что то меняет? За старую машину отдать 2х летнюю зарплату потом переплачивая за резину, доставай запчасти тоже с переплатой. Это все нездоровая ситуация. Так молиться на какую то примитивную вещь ширпотреб. По одежде то же самое. Мне одежду везли из чехоловакии, потом много чего купили в Москве. Потом сам возил из Польши. В родном городе не помню чтобы мне что то покупали. Даже синюю школьную форму из Москвы. В родном была коричневая, которую ни один одноклассник не носил.

О, я тоже синюю носил, а не как весь клас коричневую. Мне её порезали однажды из зависти бритвочкой втихушку. О, я тоже синюю носил, а не как весь клас коричневую. Мне её порезали однажды из зависти бритвочкой втихушку.

В УССР была официально коричневая школьная форма.

В рсфср была только синяя.

Это касалось мальчиков, у девочек форма была коричневая как в рсфср так и в УССР. В УССР была официально коричневая школьная форма.В рсфср была только синяя.Это касалось мальчиков, у девочек форма была коричневая как в рсфср так и в УССР. rjkz

Повідомлень: 15811 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8106 раз. Подякували: 4970 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1604160516061607 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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