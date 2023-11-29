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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1605160616071608>
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 23:26

  Bolt написав:
  vitaliiangel написав:ЛАД какой технологический скачок в 20летнем авто? Даже при совке 20летние Жигули не были престижным авто, тем не менее она стоила 5 годовых зарплат, а в кап.стране аналогичная 20Ти летка - одну две зарплаты.

Это, что?! Дороже, чем новые?! 😳Нужно у бати поинтересоваться, он в 86 году старый копендос продавал.Помню, только, что давления не было, блымала лампочка, потому перед продажей вертолетное масло в двигло залили. 💪


В 1990 отец купил на предприятие копейку с пробегом около 80 тысяч.
16 тясяч рублей.
Тогда еще были "государственные" цены и уже были коммерческие.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 23:31

  Bolt написав:
  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:И в 1987 5500 это, скорее, 2-летняя зарплата
это сильно что то меняет? За старую машину отдать 2х летнюю зарплату потом переплачивая за резину, доставай запчасти тоже с переплатой. Это все нездоровая ситуация. Так молиться на какую то примитивную вещь ширпотреб. По одежде то же самое. Мне одежду везли из чехоловакии, потом много чего купили в Москве. Потом сам возил из Польши. В родном городе не помню чтобы мне что то покупали. Даже синюю школьную форму из Москвы. В родном была коричневая, которую ни один одноклассник не носил.

О, я тоже синюю носил, а не как весь клас коричневую. Мне её порезали однажды из зависти бритвочкой втихушку.

В УССР была официально коричневая школьная форма.
В рсфср была только синяя.
Это касалось мальчиков, у девочек форма была коричневая как в рсфср так и в УССР.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 02:14

  Gastarbaiter написав:..............
Да уж... Впору анекдоты про украинцев придумывать. Из разряда "вот поэтому нас никто и не любит".
Отношение поляков меняется. Вчера смотрел ролик польского блогера, ориентированного на, скажем так, "интеллектуальную" аудиторию. Макроэкономика, политика и т.п. С аналитикой, без каких-то эмоциональных лозунгов. Видео было посвящено ситуации с блокадой перевозчиков на границе. Так вот эта "интеллектуальная" аудитория в комментах единогласно поддерживает протест и категорически против украинского бизнеса, финансовой поддержки и гипотетического присоединения Украины к ЕС. Год-полтора назад было бы много голосов в стиле "бедненькие, мерзнут там, надо помогать, еды-воды привезти". Сейчас таких голосов уже нет.

Своя рубашка ближе к телу.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 02:18

  Дюрі-бачі написав:
  slonomag написав:Отличный бизнес )

А мене вразило інше:
1. Що в них нема обліку бідних і продукти давали без довідки з соцзаб.
2. Що в нього за стільки років не з'явилось конкурентів в такому очевидному бізнесі.

3. Що він таки приїхав в Україну, бо його заяву в ЗСУ прийняли і піде служити на склад ...

Воровал в Канаде, теперь вернулся воровать в Украину.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 02:21

  vitaliiangel написав:[
........
  ЛАД написав:А насчёт донашивания...
Подождите, возможно, к этому вернёмся. И не Украина, а весь мир. А, может, и нет. Если одежда будет разлазиться раньше, чем успеете передать её "двоюродному брату".
я не говорил что сейчас сильно лучше. Мы всё еще не выбрались из совковых привычек и многое делается "в лучших традициях совка"

:shock:
Какая связь моих слов и Вашего ответа?
И при чём тут "совок"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 02:33

  vitaliiangel написав:
  shapo написав:Зарплат в конвертах не было
как и секса?
В 1946 году Александр Яковлев, будущий идеолог советской Перестройки, а в послевоенные годы молодой инструктор отдела пропаганды и агитации Ярославского обкома КПСС. Годы спустя он напишет: «Работа в обкоме резко улучшила мое положение: к 1,5 тыс. рублям официальной зарплаты (это до денежной реформы 1961 года, после — 150 руб.) добавился пакет с 3 тыс. рублей, с которых не надо было платить ни налоги, ни партийные взносы.
..............
https://nv.ua/opinion/sssr-kogda-vpervy ... 33518.html

Не берусь судить, как оно было, не работал в обкоме партии.
Что касается Яковлева, вряд ли этот рассказ касается его работы инструктором обкома в 1946-1947. Скорее это уже о работе заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации Ярославского обкома КПСС или даже годом позже, когда он стал завотделом.
Всё это плохо, но это "законные" конверты.
И, судя по процитированным Вами словам Молотова в 1976: "Нет, это было, конечно, не совсем правильно", это было прекращено. Не знаю, в каком году.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 02:46

  shapo написав:
  Дюрі-бачі написав:
  shapo написав:Минимальная пенсия была 64р

Гугл каже, що 40
https://www.economics.kiev.ua/download/ ... x15673.htm
Просто помню, що бабуся вічно бідкалась на 43 рублі...[/quote/]

Это при отсутствии стажа,но это нужно было сильно постараться чтобы не будучи инвалидом.
Сейчас человек без стажа сколько получит пенсии в Украине?

Не помню точно, но, кажется, колхозная пенсия до какого-то времени была ниже. Возможно, из-за этого.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 02:50

  shapo написав:
  vitaliiangel написав:
  shapo написав:вместо того чтобы проклинать совковое прошлое
вы меня с кем то путаете. Я не проклинаю совок, я не проклинаю своё детство, свою культуру, своих родителей.

Это всё принято в состоянии "как есть" и в дальнейшем ревизий тоже не будет.

Для себя хочу иметь объективную картину, без украшательств типа "ах какой голос был у Магомаева". Некоторые исторические процессы общемировые, не были связаны с совком. Кино / спорт / музыка не худшего качества было и в других странах. Что даёт право ПРЕДПОЛОЖИТЬ гениальные режиссёры (хоккеисты, фигуристы) смогли бы себя проявить и без совка.

кроме всего вы манипулируете. на вопрос "великая страна не могла джинсов нашить?" вы ответили
  shapo написав:Так джинсы были ли или левис,а не нынешнее китайское и турецкое гов..о. Моя
значит не могла? или левайс имели какие-то недостижимые космические технологии?

вы так не признали, что зарплаты в конвертах были.



Повторюсь и на этом закончу,т.к.надоело.
Не было никаких зарплат в конвертах. Если высшая партноменклатура получала,то это ни о чем не говорит и точно не сравнится с нынешней Украиной где зарплаты в конвертах почти норма.
Джинсы СССР не шил как и многое из ширпотреба,возможно,не смог подделать или украсть технологию изготовления джинсовой ткани.
Зато в числе немногих стран делал самолёты,корабли,в т.ч.космические.

Насчёт того состоялся бы А.Герман-старший не в СССР - это вряд ли из-за его перфекционизма и длительности съёмочного процесса.

Тарковский снял два фильма за границей будучи уже всемирно известным.

Какие-то пелёнки, похожие на джинсы, всё-таки шили. Ходил в таких и особо не переживал. За амерскими не гонялся.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 02:58

  Faceless написав:
  shapo написав:Опять набор штампов о бедных колхозникам которые если жили возле крупных городов очень неплохо продавали свою продукцию на базарах и жили намного лучше многих горожан.

"Будинки колгоспника", ще в багатьох містах так досі називають будівлі, де вони були - типу хостелу, куди тільки й могли приїхати ці самі колгоспники, щоб потрапити в місто, щось купити й щось продати - бо не мали паспортів. Просто щоб виїхати хоч на день в місто, мали отримати "дозвіл". До 70-х років були буквально рабами, без права покинути село, від народження "кріпосні", з зобов'язаністю відпрацювати трудодні з підліткового віку.

При таких "ужасах" почему-то в городах было полно выходцев из села и в вузах сельских детей.

Це просто фейерично. Щоб купити банальні речі - одяг, якусь техніку, смаколики - ви на повному серйохі вважаєте прийнятним шурувати добу, а то й більше, на поїзді. І ай як "дешево", від 10% середньої зарплати, за таке-то щастя. Зараз селяни мають доступ до в рази більшого асортименту, без пригод з чеками, спекулями, проїхавши в електричці/автобусі/попутці пару годин.

"в рази більший асортимент" достаточно низкого качества.
На ассортимент высокого качества у очень многих денег не хватит.
Тогда на поезде ездили за "ассортиментом высокого качества".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 03:02

  Faceless написав:
  Shaman написав:й не треба казати, що зараз часи нові - сама індустрія ІТ базується на розробках розвинених країн, срср та їм подібні нічого такого не створили, навіть Китай.

срср ще й сам поховав для себе цю галузь, довго називавши її псевдонаукою, як і генетику, і відповідно відстали

Псевдонаукой называли кибернетику. Это не совсем то же самое. И относительно недолго.
Отстали мы в ІТ, когда пошёл переход на микроэлектронику. Т.е. проблема была в элементной базе, а не в программировании.
ЛАД
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