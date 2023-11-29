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#<1 ... 1605160616071608> Додано: Вів 28 лис, 2023 23:26 Bolt написав: vitaliiangel написав: ЛАД какой технологический скачок в 20летнем авто? Даже при совке 20летние Жигули не были престижным авто, тем не менее она стоила 5 годовых зарплат, а в кап.стране аналогичная 20Ти летка - одну две зарплаты. какой технологический скачок в 20летнем авто? Даже при совке 20летние Жигули не были престижным авто, тем не менее она стоила 5 годовых зарплат, а в кап.стране аналогичная 20Ти летка - одну две зарплаты.

Это, что?! Дороже, чем новые?! 😳Нужно у бати поинтересоваться, он в 86 году старый копендос продавал.Помню, только, что давления не было, блымала лампочка, потому перед продажей вертолетное масло в двигло залили. 💪 Это, что?! Дороже, чем новые?! 😳Нужно у бати поинтересоваться, он в 86 году старый копендос продавал.Помню, только, что давления не было, блымала лампочка, потому перед продажей вертолетное масло в двигло залили. 💪



В 1990 отец купил на предприятие копейку с пробегом около 80 тысяч.

16 тясяч рублей.

Тогда еще были "государственные" цены и уже были коммерческие. В 1990 отец купил на предприятие копейку с пробегом около 80 тысяч.16 тясяч рублей.Тогда еще были "государственные" цены и уже были коммерческие. rjkz

Повідомлень: 15811 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8106 раз. Подякували: 4970 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 23:31 Bolt написав: vitaliiangel написав: ЛАД написав: И в 1987 5500 это, скорее, 2-летняя зарплата И в 1987 5500 это, скорее, 2-летняя зарплата это сильно что то меняет? За старую машину отдать 2х летнюю зарплату потом переплачивая за резину, доставай запчасти тоже с переплатой. Это все нездоровая ситуация. Так молиться на какую то примитивную вещь ширпотреб. По одежде то же самое. Мне одежду везли из чехоловакии, потом много чего купили в Москве. Потом сам возил из Польши. В родном городе не помню чтобы мне что то покупали. Даже синюю школьную форму из Москвы. В родном была коричневая, которую ни один одноклассник не носил. это сильно что то меняет? За старую машину отдать 2х летнюю зарплату потом переплачивая за резину, доставай запчасти тоже с переплатой. Это все нездоровая ситуация. Так молиться на какую то примитивную вещь ширпотреб. По одежде то же самое. Мне одежду везли из чехоловакии, потом много чего купили в Москве. Потом сам возил из Польши. В родном городе не помню чтобы мне что то покупали. Даже синюю школьную форму из Москвы. В родном была коричневая, которую ни один одноклассник не носил.

О, я тоже синюю носил, а не как весь клас коричневую. Мне её порезали однажды из зависти бритвочкой втихушку. О, я тоже синюю носил, а не как весь клас коричневую. Мне её порезали однажды из зависти бритвочкой втихушку.

В УССР была официально коричневая школьная форма.

В рсфср была только синяя.

Это касалось мальчиков, у девочек форма была коричневая как в рсфср так и в УССР. В УССР была официально коричневая школьная форма.В рсфср была только синяя.Это касалось мальчиков, у девочек форма была коричневая как в рсфср так и в УССР. rjkz

Повідомлень: 15811 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8106 раз. Подякували: 4970 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 02:14 Gastarbaiter написав: ..............

Да уж... Впору анекдоты про украинцев придумывать. Из разряда "вот поэтому нас никто и не любит".

Отношение поляков меняется. Вчера смотрел ролик польского блогера, ориентированного на, скажем так, "интеллектуальную" аудиторию. Макроэкономика, политика и т.п. С аналитикой, без каких-то эмоциональных лозунгов. Видео было посвящено ситуации с блокадой перевозчиков на границе. Так вот эта "интеллектуальная" аудитория в комментах единогласно поддерживает протест и категорически против украинского бизнеса, финансовой поддержки и гипотетического присоединения Украины к ЕС. Год-полтора назад было бы много голосов в стиле "бедненькие, мерзнут там, надо помогать, еды-воды привезти". Сейчас таких голосов уже нет. ..............Да уж... Впору анекдоты про украинцев придумывать. Из разряда "вот поэтому нас никто и не любит".Отношение поляков меняется. Вчера смотрел ролик польского блогера, ориентированного на, скажем так, "интеллектуальную" аудиторию. Макроэкономика, политика и т.п. С аналитикой, без каких-то эмоциональных лозунгов. Видео было посвящено ситуации с блокадой перевозчиков на границе. Так вот эта "интеллектуальная" аудитория в комментах единогласно поддерживает протест и категорически против украинского бизнеса, финансовой поддержки и гипотетического присоединения Украины к ЕС. Год-полтора назад было бы много голосов в стиле "бедненькие, мерзнут там, надо помогать, еды-воды привезти". Сейчас таких голосов уже нет.

Своя рубашка ближе к телу. Своя рубашка ближе к телу. ЛАД 2 Повідомлень: 26655 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5203 раз. Подякували: 4819 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 02:18 Дюрі-бачі написав: slonomag написав: Отличный бизнес ) Отличный бизнес )

А мене вразило інше:

1. Що в них нема обліку бідних і продукти давали без довідки з соцзаб.

2. Що в нього за стільки років не з'явилось конкурентів в такому очевидному бізнесі.



3. Що він таки приїхав в Україну, бо його заяву в ЗСУ прийняли і піде служити на склад ... А мене вразило інше:1. Що в них нема обліку бідних і продукти давали без довідки з соцзаб.2. Що в нього за стільки років не з'явилось конкурентів в такому очевидному бізнесі.3. Що він таки приїхав в Україну, бо його заяву в ЗСУ прийняли і піде служити на склад ...

Воровал в Канаде, теперь вернулся воровать в Украину. Воровал в Канаде, теперь вернулся воровать в Украину. ЛАД 2 Повідомлень: 26655 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5203 раз. Подякували: 4819 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 02:21 vitaliiangel написав: [

........

ЛАД написав: А насчёт донашивания...

Подождите, возможно, к этому вернёмся. И не Украина, а весь мир. А, может, и нет. Если одежда будет разлазиться раньше, чем успеете передать её "двоюродному брату". А насчёт донашивания...Подождите, возможно, к этому вернёмся. И не Украина, а весь мир. А, может, и нет. Если одежда будет разлазиться раньше, чем успеете передать её "двоюродному брату". я не говорил что сейчас сильно лучше. Мы всё еще не выбрались из совковых привычек и многое делается "в лучших традициях совка" ........я не говорил что сейчас сильно лучше. Мы всё еще не выбрались из совковых привычек и многое делается "в лучших традициях совка"



Какая связь моих слов и Вашего ответа?

И при чём тут "совок"? Какая связь моих слов и Вашего ответа?И при чём тут "совок"? ЛАД 2 Повідомлень: 26655 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5203 раз. Подякували: 4819 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 02:33 vitaliiangel написав: shapo написав: Зарплат в конвертах не было Зарплат в конвертах не было как и секса?



..............

https://nv.ua/opinion/sssr-kogda-vpervy ... 33518.html

В 1946 году Александр Яковлев, будущий идеолог советской Перестройки, а в послевоенные годы молодой инструктор отдела пропаганды и агитации Ярославского обкома КПСС. Годы спустя он напишет: «Работа в обкоме резко улучшила мое положение: к 1,5 тыс. рублям официальной зарплаты (это до денежной реформы 1961 года, после — 150 руб.) добавился пакет с 3 тыс. рублей, с которых не надо было платить ни налоги, ни партийные взносы............... как и секса?

Не берусь судить, как оно было, не работал в обкоме партии.

Что касается Яковлева, вряд ли этот рассказ касается его работы инструктором обкома в 1946-1947. Скорее это уже о работе заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации Ярославского обкома КПСС или даже годом позже, когда он стал завотделом.

Всё это плохо, но это "законные" конверты.

И, судя по процитированным Вами словам Молотова в 1976: "Нет, это было, конечно, не совсем правильно", это было прекращено. Не знаю, в каком году. Не берусь судить, как оно было, не работал в обкоме партии.Что касается Яковлева, вряд ли этот рассказ касается его работы инструктором обкома в 1946-1947. Скорее это уже о работе заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации Ярославского обкома КПСС или даже годом позже, когда он стал завотделом.Всё это плохо, но этоконверты.И, судя по процитированным Вами словам Молотова в 1976: "Нет, это, конечно, не совсем правильно", это было прекращено. Не знаю, в каком году. ЛАД 2 Повідомлень: 26655 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5203 раз. Подякували: 4819 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 02:46 shapo написав: Дюрі-бачі написав: shapo написав: Минимальная пенсия была 64р Минимальная пенсия была 64р

Гугл каже, що 40

https://www.economics.kiev.ua/download/ ... x15673.htm

Просто помню, що бабуся вічно бідкалась на 43 рублі...[/quote/]



Это при отсутствии стажа,но это нужно было сильно постараться чтобы не будучи инвалидом.

Сейчас человек без стажа сколько получит пенсии в Украине? Гугл каже, що 40Просто помню, що бабуся вічно бідкалась на 43 рублі...[/quote/]Это при отсутствии стажа,но это нужно было сильно постараться чтобы не будучи инвалидом.Сейчас человек без стажа сколько получит пенсии в Украине?

Не помню точно, но, кажется, колхозная пенсия до какого-то времени была ниже. Возможно, из-за этого. Не помню точно, но, кажется, колхозная пенсия до какого-то времени была ниже. Возможно, из-за этого. ЛАД 2 Повідомлень: 26655 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5203 раз. Подякували: 4819 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 02:50 shapo написав: vitaliiangel написав: shapo написав: вместо того чтобы проклинать совковое прошлое вместо того чтобы проклинать совковое прошлое вы меня с кем то путаете. Я не проклинаю совок, я не проклинаю своё детство, свою культуру, своих родителей.



Это всё принято в состоянии "как есть" и в дальнейшем ревизий тоже не будет.



Для себя хочу иметь объективную картину, без украшательств типа "ах какой голос был у Магомаева". Некоторые исторические процессы общемировые, не были связаны с совком. Кино / спорт / музыка не худшего качества было и в других странах. Что даёт право ПРЕДПОЛОЖИТЬ гениальные режиссёры (хоккеисты, фигуристы) смогли бы себя проявить и без совка.



кроме всего вы манипулируете. на вопрос "великая страна не могла джинсов нашить?" вы ответили shapo написав: Так джинсы были ли или левис,а не нынешнее китайское и турецкое гов..о. Моя Так джинсы были ли или левис,а не нынешнее китайское и турецкое гов..о. Моя значит не могла? или левайс имели какие-то недостижимые космические технологии?



вы так не признали, что зарплаты в конвертах были. вы меня с кем то путаете. Я не проклинаю совок, я не проклинаю своё детство, свою культуру, своих родителей.Это всё принято в состоянии "как есть" и в дальнейшем ревизий тоже не будет.Для себя хочу иметь объективную картину, без украшательств типа "ах какой голос был у Магомаева". Некоторые исторические процессы общемировые, не были связаны с совком. Кино / спорт / музыка не худшего качества было и в других странах. Что даёт право ПРЕДПОЛОЖИТЬ гениальные режиссёры (хоккеисты, фигуристы) смогли бы себя проявить и без совка.кроме всего вы манипулируете. на вопрос "великая страна не могла джинсов нашить?" вы ответилизначит не могла? или левайс имели какие-то недостижимые космические технологии?вы так не признали, что зарплаты в конвертах были.





Повторюсь и на этом закончу,т.к.надоело.

Не было никаких зарплат в конвертах. Если высшая партноменклатура получала,то это ни о чем не говорит и точно не сравнится с нынешней Украиной где зарплаты в конвертах почти норма.

Джинсы СССР не шил как и многое из ширпотреба,возможно,не смог подделать или украсть технологию изготовления джинсовой ткани.

Зато в числе немногих стран делал самолёты,корабли,в т.ч.космические.



Насчёт того состоялся бы А.Герман-старший не в СССР - это вряд ли из-за его перфекционизма и длительности съёмочного процесса.



Тарковский снял два фильма за границей будучи уже всемирно известным. Повторюсь и на этом закончу,т.к.надоело.Не было никаких зарплат в конвертах. Если высшая партноменклатура получала,то это ни о чем не говорит и точно не сравнится с нынешней Украиной где зарплаты в конвертах почти норма.Джинсы СССР не шил как и многое из ширпотреба,возможно,не смог подделать или украсть технологию изготовления джинсовой ткани.Зато в числе немногих стран делал самолёты,корабли,в т.ч.космические.Насчёт того состоялся бы А.Герман-старший не в СССР - это вряд ли из-за его перфекционизма и длительности съёмочного процесса.Тарковский снял два фильма за границей будучи уже всемирно известным.

Какие-то пелёнки, похожие на джинсы, всё-таки шили. Ходил в таких и особо не переживал. За амерскими не гонялся. Какие-то пелёнки, похожие на джинсы, всё-таки шили. Ходил в таких и особо не переживал. За амерскими не гонялся. ЛАД 2 Повідомлень: 26655 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5203 раз. Подякували: 4819 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 02:58 Faceless написав: shapo написав: Опять набор штампов о бедных колхозникам которые если жили возле крупных городов очень неплохо продавали свою продукцию на базарах и жили намного лучше многих горожан. Опять набор штампов о бедных колхозникам которые если жили возле крупных городов очень неплохо продавали свою продукцию на базарах и жили намного лучше многих горожан.

"Будинки колгоспника", ще в багатьох містах так досі називають будівлі, де вони були - типу хостелу, куди тільки й могли приїхати ці самі колгоспники, щоб потрапити в місто, щось купити й щось продати - бо не мали паспортів. Просто щоб виїхати хоч на день в місто, мали отримати "дозвіл". До 70-х років були буквально рабами, без права покинути село, від народження "кріпосні", з зобов'язаністю відпрацювати трудодні з підліткового віку. "Будинки колгоспника", ще в багатьох містах так досі називають будівлі, де вони були - типу хостелу, куди тільки й могли приїхати ці самі колгоспники, щоб потрапити в місто, щось купити й щось продати - бо не мали паспортів. Просто щоб виїхати хоч на день в місто, мали отримати "дозвіл". До 70-х років були буквально рабами, без права покинути село, від народження "кріпосні", з зобов'язаністю відпрацювати трудодні з підліткового віку.

При таких "ужасах" почему-то в городах было полно выходцев из села и в вузах сельских детей.



Це просто фейерично. Щоб купити банальні речі - одяг, якусь техніку, смаколики - ви на повному серйохі вважаєте прийнятним шурувати добу, а то й більше, на поїзді. І ай як "дешево", від 10% середньої зарплати, за таке-то щастя. Зараз селяни мають доступ до в рази більшого асортименту, без пригод з чеками, спекулями, проїхавши в електричці/автобусі/попутці пару годин.

"в рази більший асортимент" достаточно низкого качества.

На ассортимент высокого качества у очень многих денег не хватит.

Тогда на поезде ездили за "ассортиментом высокого качества". При таких "ужасах" почему-то в городах было полно выходцев из села и в вузах сельских детей."в рази більший асортимент" достаточно низкого качества.На ассортимент высокого качества у очень многих денег не хватит.Тогда на поезде ездили за "ассортиментом высокого качества". ЛАД 2 Повідомлень: 26655 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5203 раз. Подякували: 4819 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 03:02 Faceless написав: Shaman написав: й не треба казати, що зараз часи нові - сама індустрія ІТ базується на розробках розвинених країн, срср та їм подібні нічого такого не створили, навіть Китай. й не треба казати, що зараз часи нові - сама індустрія ІТ базується на розробках розвинених країн, срср та їм подібні нічого такого не створили, навіть Китай.

срср ще й сам поховав для себе цю галузь, довго називавши її псевдонаукою, як і генетику, і відповідно відстали срср ще й сам поховав для себе цю галузь, довго називавши її псевдонаукою, як і генетику, і відповідно відстали

Псевдонаукой называли кибернетику. Это не совсем то же самое. И относительно недолго.

Отстали мы в ІТ, когда пошёл переход на микроэлектронику. Т.е. проблема была в элементной базе, а не в программировании. Псевдонаукой называли кибернетику. Это не совсем то же самое. И относительно недолго.Отстали мы в ІТ, когда пошёл переход на микроэлектронику. Т.е. проблема была в элементной базе, а не в программировании. ЛАД 2 Повідомлень: 26655 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5203 раз. Подякували: 4819 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1605160616071608> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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