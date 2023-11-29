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vitaliiangel написав:ЛАД какой технологический скачок в 20летнем авто? Даже при совке 20летние Жигули не были престижным авто, тем не менее она стоила 5 годовых зарплат, а в кап.стране аналогичная 20Ти летка - одну две зарплаты.
Это, что?! Дороже, чем новые?! 😳Нужно у бати поинтересоваться, он в 86 году старый копендос продавал.Помню, только, что давления не было, блымала лампочка, потому перед продажей вертолетное масло в двигло залили. 💪
В 1990 отец купил на предприятие копейку с пробегом около 80 тысяч. 16 тясяч рублей. Тогда еще были "государственные" цены и уже были коммерческие.
ЛАД написав:И в 1987 5500 это, скорее, 2-летняя зарплата
это сильно что то меняет? За старую машину отдать 2х летнюю зарплату потом переплачивая за резину, доставай запчасти тоже с переплатой. Это все нездоровая ситуация. Так молиться на какую то примитивную вещь ширпотреб. По одежде то же самое. Мне одежду везли из чехоловакии, потом много чего купили в Москве. Потом сам возил из Польши. В родном городе не помню чтобы мне что то покупали. Даже синюю школьную форму из Москвы. В родном была коричневая, которую ни один одноклассник не носил.
О, я тоже синюю носил, а не как весь клас коричневую. Мне её порезали однажды из зависти бритвочкой втихушку.
В УССР была официально коричневая школьная форма. В рсфср была только синяя. Это касалось мальчиков, у девочек форма была коричневая как в рсфср так и в УССР.
Gastarbaiter написав:.............. Да уж... Впору анекдоты про украинцев придумывать. Из разряда "вот поэтому нас никто и не любит". Отношение поляков меняется. Вчера смотрел ролик польского блогера, ориентированного на, скажем так, "интеллектуальную" аудиторию. Макроэкономика, политика и т.п. С аналитикой, без каких-то эмоциональных лозунгов. Видео было посвящено ситуации с блокадой перевозчиков на границе. Так вот эта "интеллектуальная" аудитория в комментах единогласно поддерживает протест и категорически против украинского бизнеса, финансовой поддержки и гипотетического присоединения Украины к ЕС. Год-полтора назад было бы много голосов в стиле "бедненькие, мерзнут там, надо помогать, еды-воды привезти". Сейчас таких голосов уже нет.
В 1946 году Александр Яковлев, будущий идеолог советской Перестройки, а в послевоенные годы молодой инструктор отдела пропаганды и агитации Ярославского обкома КПСС. Годы спустя он напишет: «Работа в обкоме резко улучшила мое положение: к 1,5 тыс. рублям официальной зарплаты (это до денежной реформы 1961 года, после — 150 руб.) добавился пакет с 3 тыс. рублей, с которых не надо было платить ни налоги, ни партийные взносы. .............. https://nv.ua/opinion/sssr-kogda-vpervy ... 33518.html
Не берусь судить, как оно было, не работал в обкоме партии. Что касается Яковлева, вряд ли этот рассказ касается его работы инструктором обкома в 1946-1947. Скорее это уже о работе заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации Ярославского обкома КПСС или даже годом позже, когда он стал завотделом. Всё это плохо, но это "законные" конверты. И, судя по процитированным Вами словам Молотова в 1976: "Нет, это было, конечно, не совсем правильно", это было прекращено. Не знаю, в каком году.
shapo написав:вместо того чтобы проклинать совковое прошлое
вы меня с кем то путаете. Я не проклинаю совок, я не проклинаю своё детство, свою культуру, своих родителей.
Это всё принято в состоянии "как есть" и в дальнейшем ревизий тоже не будет.
Для себя хочу иметь объективную картину, без украшательств типа "ах какой голос был у Магомаева". Некоторые исторические процессы общемировые, не были связаны с совком. Кино / спорт / музыка не худшего качества было и в других странах. Что даёт право ПРЕДПОЛОЖИТЬ гениальные режиссёры (хоккеисты, фигуристы) смогли бы себя проявить и без совка.
кроме всего вы манипулируете. на вопрос "великая страна не могла джинсов нашить?" вы ответили
shapo написав:Так джинсы были ли или левис,а не нынешнее китайское и турецкое гов..о. Моя
значит не могла? или левайс имели какие-то недостижимые космические технологии?
вы так не признали, что зарплаты в конвертах были.
Повторюсь и на этом закончу,т.к.надоело. Не было никаких зарплат в конвертах. Если высшая партноменклатура получала,то это ни о чем не говорит и точно не сравнится с нынешней Украиной где зарплаты в конвертах почти норма. Джинсы СССР не шил как и многое из ширпотреба,возможно,не смог подделать или украсть технологию изготовления джинсовой ткани. Зато в числе немногих стран делал самолёты,корабли,в т.ч.космические.
Насчёт того состоялся бы А.Герман-старший не в СССР - это вряд ли из-за его перфекционизма и длительности съёмочного процесса.
Тарковский снял два фильма за границей будучи уже всемирно известным.
Какие-то пелёнки, похожие на джинсы, всё-таки шили. Ходил в таких и особо не переживал. За амерскими не гонялся.
shapo написав:Опять набор штампов о бедных колхозникам которые если жили возле крупных городов очень неплохо продавали свою продукцию на базарах и жили намного лучше многих горожан.
"Будинки колгоспника", ще в багатьох містах так досі називають будівлі, де вони були - типу хостелу, куди тільки й могли приїхати ці самі колгоспники, щоб потрапити в місто, щось купити й щось продати - бо не мали паспортів. Просто щоб виїхати хоч на день в місто, мали отримати "дозвіл". До 70-х років були буквально рабами, без права покинути село, від народження "кріпосні", з зобов'язаністю відпрацювати трудодні з підліткового віку.
При таких "ужасах" почему-то в городах было полно выходцев из села и в вузах сельских детей.
Це просто фейерично. Щоб купити банальні речі - одяг, якусь техніку, смаколики - ви на повному серйохі вважаєте прийнятним шурувати добу, а то й більше, на поїзді. І ай як "дешево", від 10% середньої зарплати, за таке-то щастя. Зараз селяни мають доступ до в рази більшого асортименту, без пригод з чеками, спекулями, проїхавши в електричці/автобусі/попутці пару годин.
"в рази більший асортимент" достаточно низкого качества. На ассортимент высокого качества у очень многих денег не хватит. Тогда на поезде ездили за "ассортиментом высокого качества".
Shaman написав:й не треба казати, що зараз часи нові - сама індустрія ІТ базується на розробках розвинених країн, срср та їм подібні нічого такого не створили, навіть Китай.
срср ще й сам поховав для себе цю галузь, довго називавши її псевдонаукою, як і генетику, і відповідно відстали
Псевдонаукой называли кибернетику. Это не совсем то же самое. И относительно недолго. Отстали мы в ІТ, когда пошёл переход на микроэлектронику. Т.е. проблема была в элементной базе, а не в программировании.