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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1605160616071608
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 03:06

  Faceless написав:..........
  shapo написав:Напротив моего аспирантского общежития было студенческое для иностранцев. Они пару раз в году ездили за границу и возили оттуда тряпки которые можно было спокойно у них купить.

І це в совку доречі теж було нелегально :mrgreen:

Это осуждалось "официальной моралью", но не было противозаконным, т.е. нелегальным.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 03:11

  Gastarbaiter написав:.............
1 719 257 громадян України легально проживають у Польщі та мають статус біженців у зв’язку з війною, з них 35,8 % — це українці до 18 років. Приблизно 1,5 мільйона українців були Польщі до війни.

Т.е., грубо говоря, в Польше сейчас примерно 3,2 млн. наших граждан?
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 03:23

  Ой+ написав:
  Shaman написав:
  shapo написав:
И вас как и вашего безликого коллегу больше переубеждать не буду - рад что вы живёте в процветающей Украине,продолжайте наслаждаться этим процессом.
А ещё рад что мой сын уехал из нее 13 лет назад и больше не вернётся.

напевне ж в розвинені країни :D
а це питання поколінь. втекти звісно простіше

На землі обітованій, а п. Славік-shapo то гримає форумними дверима, то не може втерпіти і знову славити срср починає. Нагадує анекдот про того, хто прощається і не йде :mrgreen:
Взагалі потрібно якусь окрему гілку для ностальгуючих за срсром, але на якихось інших форумах.


А, может, отдельную ветку надо для тех, кому нравится поливать СССР исключительно грязью и доказывать, что там не было ничего, кроме "ужас-ужас"?
Напомню, весь сыр-бор начался с одной моей достаточно безобидной фразы, что в Союзе приняли правильное решение о приоритете общественного транспорта. Была просто констатация факта. Антисоветчики развернули "дискуссию о профсоюзах", которая продолжается уже кучу времени. И никак успокоиться не могут.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 03:27

  shapo написав:[
..............
Для того чтобы не использовать ненормативную лексику которой пользуюсь в работе предлагаю вам забыть о моем существовании ибо с этого момента вы у меня в чс

Я Вам это сразу посоветовал.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 03:29

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:Але незрозуміло, який в цьому смисл?
Це мрії про майбутнє України. Особисто я мрію про те, щоб ми всією країною емігрували в ЄС і перетворились на "правильний" совок, як зараз в Греків.

Если это и произойдёт, то, к сожалению, похоже, очень нескоро.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 03:35

  Faceless написав:.........
  ЛАД написав:Но благодаря этому, никто даже не думал нападать на СССР.

Та й без того не збиралися, то срср у війнушки грався - хлібом не корми, дайте якойсь авторитарний режим підтримати, спровокувати конфлікт і влізти туди

И в 1941 тоже?
Это Ваше личное мнение, которое достаточно легко опровергнуть. Но не буду разводить здесь исторические споры.
На Украину тоже никто не собирался нападать. Вроде.
Но жизнь показала обратное.
ЛАД
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