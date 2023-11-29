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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1606160716081609> Додано: Сер 29 лис, 2023 03:06 Faceless написав: ..........

shapo написав: Напротив моего аспирантского общежития было студенческое для иностранцев. Они пару раз в году ездили за границу и возили оттуда тряпки которые можно было спокойно у них купить. Напротив моего аспирантского общежития было студенческое для иностранцев. Они пару раз в году ездили за границу и возили оттуда тряпки которые можно было спокойно у них купить.

І це в совку доречі теж було нелегально ..........І це в совку доречі теж було нелегально

Это осуждалось "официальной моралью", но не было противозаконным, т.е. нелегальным. Это осуждалось "официальной моралью", но не было противозаконным, т.е. нелегальным. ЛАД 2 Повідомлень: 26655 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5203 раз. Подякували: 4819 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 03:11 Gastarbaiter написав: .............

1 719 257 громадян України легально проживають у Польщі та мають статус біженців у зв’язку з війною, з них 35,8 % — це українці до 18 років. Приблизно 1,5 мільйона українців були Польщі до війни. .............1 719 257 громадян України легально проживають у Польщі та мають статус біженців у зв’язку з війною, з них 35,8 % — це українці до 18 років. Приблизно 1,5 мільйона українців були Польщі до війни.

Т.е., грубо говоря, в Польше сейчас примерно 3,2 млн. наших граждан? Т.е., грубо говоря, в Польше сейчас примерно 3,2 млн. наших граждан? ЛАД 2 Повідомлень: 26655 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5203 раз. Подякували: 4819 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 03:23 Ой+ написав: Shaman написав: shapo написав:

И вас как и вашего безликого коллегу больше переубеждать не буду - рад что вы живёте в процветающей Украине,продолжайте наслаждаться этим процессом.

А ещё рад что мой сын уехал из нее 13 лет назад и больше не вернётся. И вас как и вашего безликого коллегу больше переубеждать не буду - рад что вы живёте в процветающей Украине,продолжайте наслаждаться этим процессом.А ещё рад что мой сын уехал из нее

напевне ж в розвинені країни

а це питання поколінь. втекти звісно простіше напевне ж в розвинені країниа це питання поколінь. втекти звісно простіше

На землі обітованій, а п. Славік-shapo то гримає форумними дверима, то не може втерпіти і знову славити срср починає. Нагадує анекдот про того, хто прощається і не йде

Взагалі потрібно якусь окрему гілку для ностальгуючих за срсром, але на якихось інших форумах. На землі обітованій, а п. Славік-shapo то гримає форумними дверима, то не може втерпіти і знову славити срср починає. Нагадує анекдот про того, хто прощається і не йдеВзагалі потрібно якусь окрему гілку для ностальгуючих за срсром, але на якихось інших форумах.



А, может, отдельную ветку надо для тех, кому нравится поливать СССР исключительно грязью и доказывать, что там не было ничего, кроме "ужас-ужас"?

Напомню, весь сыр-бор начался с одной моей достаточно безобидной фразы, что в Союзе приняли правильное решение о приоритете общественного транспорта. Была просто констатация факта. Антисоветчики развернули "дискуссию о профсоюзах", которая продолжается уже кучу времени. И никак успокоиться не могут. А, может, отдельную ветку надо для тех, кому нравится поливать СССР исключительно грязью и доказывать, что там не было ничего, кроме "ужас-ужас"?Напомню, весь сыр-бор начался с одной моей достаточно безобидной фразы, что в Союзе приняли правильное решение о приоритете общественного транспорта. Была просто констатация факта. Антисоветчики развернули "дискуссию о профсоюзах", которая продолжается уже кучу времени. И никак успокоиться не могут. ЛАД 2 Повідомлень: 26655 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5203 раз. Подякували: 4819 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 03:27 shapo написав: [

..............

Для того чтобы не использовать ненормативную лексику которой пользуюсь в работе предлагаю вам забыть о моем существовании ибо с этого момента вы у меня в чс ..............Для того чтобы не использовать ненормативную лексику которой пользуюсь в работе предлагаю вам забыть о моем существовании ибо с этого момента вы у меня в чс

Я Вам это сразу посоветовал. Я Вам это сразу посоветовал. ЛАД 2 Повідомлень: 26655 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5203 раз. Подякували: 4819 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 03:29 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Але незрозуміло, який в цьому смисл? Але незрозуміло, який в цьому смисл? Це мрії про майбутнє України. Особисто я мрію про те, щоб ми всією країною емігрували в ЄС і перетворились на "правильний" совок, як зараз в Греків. Це мрії про майбутнє України. Особисто я мрію про те, щоб ми всією країною емігрували в ЄС і перетворились на "правильний" совок, як зараз в Греків.

Если это и произойдёт, то, к сожалению, похоже, очень нескоро. Если это и произойдёт, то, к сожалению, похоже, очень нескоро. ЛАД 2 Повідомлень: 26655 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5203 раз. Подякували: 4819 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 03:35 Faceless написав: .........

ЛАД написав: Но благодаря этому, никто даже не думал нападать на СССР. Но благодаря этому, никто даже не думал нападать на СССР.

Та й без того не збиралися, то срср у війнушки грався - хлібом не корми, дайте якойсь авторитарний режим підтримати, спровокувати конфлікт і влізти туди .........Та й без того не збиралися, то срср у війнушки грався - хлібом не корми, дайте якойсь авторитарний режим підтримати, спровокувати конфлікт і влізти туди

И в 1941 тоже?

Это Ваше личное мнение, которое достаточно легко опровергнуть. Но не буду разводить здесь исторические споры.

На Украину тоже никто не собирался нападать. Вроде.

Но жизнь показала обратное. И в 1941 тоже?Это Ваше личное мнение, которое достаточно легко опровергнуть. Но не буду разводить здесь исторические споры.На Украину тоже никто не собирался нападать. Вроде.Но жизнь показала обратное. ЛАД 2 Повідомлень: 26655 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5203 раз. Подякували: 4819 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 04:24 ЛАД написав: Какие-то пелёнки, похожие на джинсы, всё-таки шили. Ходил в таких и особо не переживал. За амерскими не гонялся.

Какие-то пелёнки, похожие на джинсы, всё-таки шили. Ходил в таких и особо не переживал. За амерскими не гонялся. а купили вы их где, в государственном магазине? Или на рынке/комиссионке? Насколько я помню в гос.магазинах такое не продавалось, до того, как разрешили кооперативы. Потом даже военторг продавал джинсы и китайские магнитолы интернационал.



А так шили конечно. Цеховики. И зарплаты там платили в конвертах, потому что товар был неучтенный.



У меня есть и другие примеры которые нет смысла здесь рассказывать, при желании в Гугле всё ищется. а купили вы их где, в государственном магазине? Или на рынке/комиссионке? Насколько я помню в гос.магазинах такое не продавалось, до того, как разрешили кооперативы. Потом даже военторг продавал джинсы и китайские магнитолы интернационал.А так шили конечно. Цеховики. И зарплаты там платили в конвертах, потому что товар был неучтенный.У меня есть и другие примеры которые нет смысла здесь рассказывать, при желании в Гугле всё ищется. vitaliiangel

Повідомлень: 20798 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2320 раз. Подякували: 3295 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 05:07 ЛАД написав: Faceless написав: Shaman написав: й не треба казати, що зараз часи нові - сама індустрія ІТ базується на розробках розвинених країн, срср та їм подібні нічого такого не створили, навіть Китай. й не треба казати, що зараз часи нові - сама індустрія ІТ базується на розробках розвинених країн, срср та їм подібні нічого такого не створили, навіть Китай.

срср ще й сам поховав для себе цю галузь, довго називавши її псевдонаукою, як і генетику, і відповідно відстали срср ще й сам поховав для себе цю галузь, довго називавши її псевдонаукою, як і генетику, і відповідно відстали

Псевдонаукой называли кибернетику. Это не совсем то же самое. И относительно недолго.

Отстали мы в ІТ, когда пошёл переход на микроэлектронику. Т.е. проблема была в элементной базе, а не в программировании. Псевдонаукой называли кибернетику. Это не совсем то же самое. И относительно недолго.Отстали мы в ІТ, когда пошёл переход на микроэлектронику. Т.е. проблема была в элементной базе, а не в программировании.

А почему Жигулём был Фиат 64года, 2141 Филатова с "Забытой мелодии..." Симка 78го, 21ю Волгу и 403й Москвич драли с Фордов европейских начала 50х - тоже наверно отсутствие микроэлектроники в мозгах скрепнутых КБ помешало?

Всех, кто мог рассчитать совковый Ленд Круизер 40(люкс-УАЗ по сути) и Форд-Бронко 60 лет назад, запёрли в шарашки делать ракеты средней и большой дальности с точностью +-штат юэсэй и самые дубовые танки в мире, в кокпите которого только путеномедведеподобные дети-танкисты помещаются? А почему Жигулём был Фиат 64года, 2141 Филатова с "Забытой мелодии..." Симка 78го, 21ю Волгу и 403й Москвич драли с Фордов европейских начала 50х - тоже наверно отсутствие микроэлектроники в мозгах скрепнутых КБ помешало?Всех, кто мог рассчитать совковый Ленд Круизер 40(люкс-УАЗ по сути) и Форд-Бронко 60 лет назад, запёрли в шарашки делать ракеты средней и большой дальности с точностью +-штат юэсэй и самые дубовые танки в мире, в кокпите которого только путеномедведеподобные дети-танкисты помещаются? Востаннє редагувалось барабашов в Сер 29 лис, 2023 05:10, всього редагувалось 1 раз. барабашов Повідомлень: 3662 З нами з: 16.06.15 Подякував: 264 раз. Подякували: 333 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 05:07 ЛАД написав: Gastarbaiter написав: .............

1 719 257 громадян України легально проживають у Польщі та мають статус біженців у зв’язку з війною, з них 35,8 % — це українці до 18 років. Приблизно 1,5 мільйона українців були Польщі до війни. .............1 719 257 громадян України легально проживають у Польщі та мають статус біженців у зв’язку з війною, з них 35,8 % — це українці до 18 років. Приблизно 1,5 мільйона українців були Польщі до війни.

Т.е., грубо говоря, в Польше сейчас примерно 3,2 млн. наших граждан? Т.е., грубо говоря, в Польше сейчас примерно 3,2 млн. наших граждан?

Где-то так. Хотя по ощущениям на улицах каждый третий-четвертый из Украины. Где-то так. Хотя по ощущениям на улицах каждый третий-четвертый из Украины. Gastarbaiter Повідомлень: 2897 З нами з: 26.02.18 Подякував: 653 раз. Подякували: 497 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 05:18 shapo написав: Shaman написав: ви були з тієї частини населення срср, кому жилося непогано - радий за вас



так й в Україні зараз багато кому непогано живеться - у відсотках більшій частині, ніж раніше.



так ми порівнюємо окремі випадки чи пересічного? й в тому, й в тому випадку перевага на боці навіть сучасної України (ми ще лише вигрібаємо з дикого капіталізму, й цей етап треба пройти) з точки зору пересічного. що є краще я бачу, а що було такого в срср, чого зараз немає - так й не навели приклад - ну так, безкоштовна комуналка - відносно безкоштовна - скільки так руб було - 5 -10? ви були з тієї частини населення срср, кому жилося непогано - радий за вастак й в Україні зараз багато кому непогано живеться - у відсотках більшій частині, ніж раніше.так ми порівнюємо окремі випадки чи пересічного? й в тому, й в тому випадку перевага на боці навіть сучасної України (ми ще лише вигрібаємо з дикого капіталізму, й цей етап треба пройти) з точки зору пересічного. що є краще я бачу, а що було такого в срср, чого зараз немає - так й не навели приклад - ну так, безкоштовна комуналка - відносно безкоштовна - скільки так руб було - 5 -10?



И вас как и вашего безликого коллегу больше переубеждать не буду - рад что вы живёте в процветающей Украине,продолжайте наслаждаться этим процессом.

А ещё рад что мой сын уехал из нее 13 лет назад и больше не вернётся. И вас как и вашего безликого коллегу больше переубеждать не буду - рад что вы живёте в процветающей Украине,продолжайте наслаждаться этим процессом.А ещё рад что мой сын уехал из нее 13 лет назад и больше не вернётся.

приехавшие до 32х лет там служат

С сегодняшними нюансами для резервистов(новую родину надо категорически зашищать, иначе раввин не одобрит)

Во сколько лет он, так сказать, разочаровался в курсе партии легионов? приехавшие до 32х лет там служатС сегодняшними нюансами для резервистов(новую родину надо категорически зашищать, иначе раввин не одобрит)Во сколько лет он, так сказать, разочаровался в курсе партии легионов? барабашов Повідомлень: 3662 З нами з: 16.06.15 Подякував: 264 раз. Подякували: 333 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1606160716081609> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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