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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1606160716081609
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 06:48

  барабашов написав:приехавшие до 32х лет там служат
С сегодняшними нюансами для резервистов(новую родину надо категорически зашищать, иначе раввин не одобрит)
Во сколько лет он, так сказать, разочаровался в курсе партии легионов?



Где вы почерпнули свои познания о ЦАХАЛ?
В Израиле как и в СССР призывают на срочную службу мужчин с 18 до 26, женщин с 18 до 20, для женатых и с детьми другие условия.
Есть добровольная служба с другим возрастом призыва.
Резервистами бывают те кто прошел срочную или добровольную службу.
Раввины нужны религиозным, светские обходятся без них в всех сферах жизни.
У сына репатриация профессиональная т.к.врач в Израиле да и в любой нормальной стране это уважаемый представитель среднего и выше класса,а не нищий попрошайка вознаграждения у своих пациентов как в Украине ( исключение хирурги в области кардиологии,урологии,онкологии и ещё пары специальностей в известных клиниках и больницах Киева и больших городов).Рыгыаналы в этом вопросе ничуть не отличались от оранжевых.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 07:57

Мордокнига вирішила приєднатись до теми доступу до їжі в ссср . Підкинула:

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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 08:09

  Дюрі-бачі написав:
  shapo написав:Минимальная пенсия была 64р

Гугл каже, що 40
https://www.economics.kiev.ua/download/ ... x15673.htm
Просто помню, що бабуся вічно бідкалась на 43 рублі...

Колгоспникам пенсію почали виплачувати наприкінці хрущовської відлиги:
Пенсії колгоспникам режим Хрущова призначив буквально в останні місяці свого існування. 15 липня 1964 року прийнятий Закон СССР «Про пенсії і допомогу членам колгоспів», за яким колгоспникам гарантувалися пенсії за інвалідністю, віком та втратою годувальника.
Величина трудового стажу не відрізнялася від подібного для промислових робітників, а ось пенсійний вік починався пізніше: з 65 років для чоловіків і 60 – для жінок. Більшість пенсіонерів колгоспників отримували мінімальну пенсію в 12 рублів = вартість трьох півлітрових пляшок горілки.
В 1980 році мінімальну пенсію колгоспникам підняли до 28 рублів. https://garmatny.blogspot.com/2021/05/blog-post.html

І мої прямі предки якраз і по 12 ре отримували після всіляких розкуркулювань, чудом переживши тюрьми і голодомори і рабську працю.
  ЛАД написав:А, может, отдельную ветку надо для тех, кому нравится поливать СССР исключительно грязью и доказывать, что там не было ничего, кроме "ужас-ужас"?

Гілка про еміграцію, а емігрувати в срср не можливо, навіть країна, що проголосила себе правонаступницею срср, вибудували доволі жорсткий капіталістичний імперіалізм.
До речі якраз вихваляння срср сприймаються як компліменти в сторону раші і зараз це ніяк не може навіть спокійно сприйматись.
Ой+
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