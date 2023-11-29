Где вы почерпнули свои познания о ЦАХАЛ?
В Израиле как и в СССР призывают на срочную службу мужчин с 18 до 26, женщин с 18 до 20, для женатых и с детьми другие условия.
Есть добровольная служба с другим возрастом призыва.
Резервистами бывают те кто прошел срочную или добровольную службу.
Раввины нужны религиозным, светские обходятся без них в всех сферах жизни.
У сына репатриация профессиональная т.к.врач в Израиле да и в любой нормальной стране это уважаемый представитель среднего и выше класса,а не нищий попрошайка вознаграждения у своих пациентов как в Украине ( исключение хирурги в области кардиологии,урологии,онкологии и ещё пары специальностей в известных клиниках и больницах Киева и больших городов).Рыгыаналы в этом вопросе ничуть не отличались от оранжевых.