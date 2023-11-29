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#<1 ... 1606160716081609 Додано: Сер 29 лис, 2023 06:48 барабашов написав: приехавшие до 32х лет там служат

С сегодняшними нюансами для резервистов(новую родину надо категорически зашищать, иначе раввин не одобрит)

Во сколько лет он, так сказать, разочаровался в курсе партии легионов? приехавшие до 32х лет там служатС сегодняшними нюансами для резервистов(новую родину надо категорически зашищать, иначе раввин не одобрит)Во сколько лет он, так сказать, разочаровался в курсе партии легионов?





Где вы почерпнули свои познания о ЦАХАЛ?

В Израиле как и в СССР призывают на срочную службу мужчин с 18 до 26, женщин с 18 до 20, для женатых и с детьми другие условия.

Есть добровольная служба с другим возрастом призыва.

Резервистами бывают те кто прошел срочную или добровольную службу.

Раввины нужны религиозным, светские обходятся без них в всех сферах жизни.

У сына репатриация профессиональная т.к.врач в Израиле да и в любой нормальной стране это уважаемый представитель среднего и выше класса,а не нищий попрошайка вознаграждения у своих пациентов как в Украине ( исключение хирурги в области кардиологии,урологии,онкологии и ещё пары специальностей в известных клиниках и больницах Киева и больших городов).Рыгыаналы в этом вопросе ничуть не отличались от оранжевых. Где вы почерпнули свои познания о ЦАХАЛ?В Израиле как и в СССР призывают на срочную службу мужчин с 18 до 26, женщин с 18 до 20, для женатых и с детьми другие условия.Есть добровольная служба с другим возрастом призыва.Резервистами бывают те кто прошел срочную или добровольную службу.Раввины нужны религиозным, светские обходятся без них в всех сферах жизни.У сына репатриация профессиональная т.к.врач в Израиле да и в любой нормальной стране это уважаемый представитель среднего и выше класса,а не нищий попрошайка вознаграждения у своих пациентов как в Украине ( исключение хирурги в области кардиологии,урологии,онкологии и ещё пары специальностей в известных клиниках и больницах Киева и больших городов).Рыгыаналы в этом вопросе ничуть не отличались от оранжевых. shapo Повідомлень: 4763 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 817 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 07:57



Мордокнига вирішила приєднатись до теми доступу до їжі в ссср . Підкинула: Hotab Повідомлень: 10266 З нами з: 15.02.09 Подякував: 620 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 08:09 Дюрі-бачі написав: shapo написав: Минимальная пенсия была 64р Минимальная пенсия была 64р

Гугл каже, що 40

https://www.economics.kiev.ua/download/ ... x15673.htm

Просто помню, що бабуся вічно бідкалась на 43 рублі... Гугл каже, що 40Просто помню, що бабуся вічно бідкалась на 43 рублі...

Колгоспникам пенсію почали виплачувати наприкінці хрущовської відлиги:



Величина трудового стажу не відрізнялася від подібного для промислових робітників, а ось пенсійний вік починався пізніше: з 65 років для чоловіків і 60 – для жінок. Більшість пенсіонерів колгоспників отримували мінімальну пенсію в 12 рублів = вартість трьох півлітрових пляшок горілки.

В 1980 році мінімальну пенсію колгоспникам підняли до 28 рублів. https://garmatny.blogspot.com/2021/05/blog-post.html Пенсії колгоспникам режим Хрущова призначив буквально в останні місяці свого існування. 15 липня 1964 року прийнятий Закон СССР «Про пенсії і допомогу членам колгоспів», за яким колгоспникам гарантувалися пенсії за інвалідністю, віком та втратою годувальника.Величина трудового стажу не відрізнялася від подібного для промислових робітників, а ось пенсійний вік починався пізніше: з 65 років для чоловіків і 60 – для жінок. Більшість пенсіонерів колгоспників отримували мінімальну пенсію в 12 рублів = вартість трьох півлітрових пляшок горілки.В 1980 році мінімальну пенсію колгоспникам підняли до 28 рублів.

І мої прямі предки якраз і по 12 ре отримували після всіляких розкуркулювань, чудом переживши тюрьми і голодомори і рабську працю.

ЛАД написав: А, может, отдельную ветку надо для тех, кому нравится поливать СССР исключительно грязью и доказывать, что там не было ничего, кроме "ужас-ужас"? А, может, отдельную ветку надо для тех, кому нравится поливать СССР исключительно грязью и доказывать, что там не было ничего, кроме "ужас-ужас"?

Гілка про еміграцію, а емігрувати в срср не можливо, навіть країна, що проголосила себе правонаступницею срср, вибудували доволі жорсткий капіталістичний імперіалізм.

До речі якраз вихваляння срср сприймаються як компліменти в сторону раші і зараз це ніяк не може навіть спокійно сприйматись. Колгоспникам пенсію почали виплачувати наприкінці хрущовської відлиги:І мої прямі предки якраз і по 12 ре отримували після всіляких розкуркулювань, чудом переживши тюрьми і голодомори і рабську працю.Гілка про еміграцію, а емігрувати в срср не можливо, навіть країна, що проголосила себе правонаступницею срср, вибудували доволі жорсткий капіталістичний імперіалізм.До речі якраз вихваляння срср сприймаються як компліменти в сторону раші і зараз це ніяк не може навіть спокійно сприйматись. Ой+

Повідомлень: 6325 З нами з: 19.04.12 Подякував: 95 раз. Подякували: 987 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 08:55 Ой+ , ну так в тій краіні «подавляющее большинство» ностальгує по ссср, а політика країни спрямована на повернення до її кордонів. І це сприймається з радістю. Hotab Повідомлень: 10266 З нами з: 15.02.09 Подякував: 620 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 09:03 Ой+ написав: До речі якраз вихваляння срср сприймаються як компліменти в сторону раші і зараз це ніяк не може навіть спокійно сприйматись. До речі якраз вихваляння срср сприймаються як компліменти в сторону раші і зараз це ніяк не може навіть спокійно сприйматись.

Ну так розвідка України оголосила ж, що путін дав завдання прославляти «СССР» - от пан ЛАД із дивною наполегливістю та я би сказав сатанізмом і старається.

ФСБ доручило напрямок «Фінансовий форум України». Ну так розвідка України оголосила ж, що путін дав завдання прославляти «СССР» - от пан ЛАД із дивною наполегливістю та я би сказав сатанізмом і старається.ФСБ доручило напрямок «Фінансовий форум України». akurt

Повідомлень: 8744 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3390 раз. Подякували: 1188 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 09:50 Richi написав: rjkz написав: Поэтому, хоть мы (эмигранты) и худших стартовых условиях, но мы сильнее их и мы умнее их. Кто-то сможет воспользоваться своим потенциалом, кто-то - нет. Поэтому, хоть мы (эмигранты) и худших стартовых условиях, но мы сильнее их и мы умнее их. Кто-то сможет воспользоваться своим потенциалом, кто-то - нет.

Интересно узнать, как Вы видите своё будущее, через несколько лет, когда необходимо будет выходить на пенсию? Денег, чтобы хватило расцвесть, как понимаю, Вы не успеете заработать ... Пенсия, чтобы жить безбедно - Вам так же не светит. На что рассчитываете? Интересно узнать, как Вы видите своё будущее, через несколько лет, когда необходимо будет выходить на пенсию? Денег, чтобы хватило расцвесть, как понимаю, Вы не успеете заработать ... Пенсия, чтобы жить безбедно - Вам так же не светит. На что рассчитываете?

Прелєсці в Києві не продані, от і "невиличка добавка до пенсії".

Але чого переживати, напр. в Польщі мені за два роки роботи накапало біля 200 зл. в їхні 3 філяри ПФ, а це приблизно 2К грн. наших грошей.

В США можна вийти раніше, можна пізніше (навскидку 62, 67), а можне геть пізно і будуть різні коефіцієнти, умовно 0.8 пенсії 1 і 1.2



Думаю, що мінімум що матиме, то "соціальну пенсію" приблизно 800 доларів + різні плюшки від штату. Плюс якщо намутить яку нерухомість кешфло.



Якщо прижме сильно, то дауншифнеться куди, може і в Київ.



Я би не парився сильно за штатівську пенсію пана Прелєсці в Києві не продані, от і "невиличка добавка до пенсії".Але чого переживати, напр. в Польщі мені за два роки роботи накапало біля 200 зл. в їхні 3 філяри ПФ, а це приблизно 2К грн. наших грошей.В США можна вийти раніше, можна пізніше (навскидку 62, 67), а можне геть пізно і будуть різні коефіцієнти, умовно 0.8 пенсії 1 і 1.2Думаю, що мінімум що матиме, то "соціальну пенсію" приблизно 800 доларів + різні плюшки від штату. Плюс якщо намутить яку нерухомість кешфло.Якщо прижме сильно, то дауншифнеться куди, може і в Київ.Я би не парився сильно за штатівську пенсію пана flyman

Повідомлень: 33246 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1556 раз. Подякували: 2726 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1606160716081609 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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