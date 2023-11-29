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барабашов написав:приехавшие до 32х лет там служат С сегодняшними нюансами для резервистов(новую родину надо категорически зашищать, иначе раввин не одобрит) Во сколько лет он, так сказать, разочаровался в курсе партии легионов?
Где вы почерпнули свои познания о ЦАХАЛ? В Израиле как и в СССР призывают на срочную службу мужчин с 18 до 26, женщин с 18 до 20, для женатых и с детьми другие условия. Есть добровольная служба с другим возрастом призыва. Резервистами бывают те кто прошел срочную или добровольную службу. Раввины нужны религиозным, светские обходятся без них в всех сферах жизни. У сына репатриация профессиональная т.к.врач в Израиле да и в любой нормальной стране это уважаемый представитель среднего и выше класса,а не нищий попрошайка вознаграждения у своих пациентов как в Украине ( исключение хирурги в области кардиологии,урологии,онкологии и ещё пары специальностей в известных клиниках и больницах Киева и больших городов).Рыгыаналы в этом вопросе ничуть не отличались от оранжевых.
Колгоспникам пенсію почали виплачувати наприкінці хрущовської відлиги:
Пенсії колгоспникам режим Хрущова призначив буквально в останні місяці свого існування. 15 липня 1964 року прийнятий Закон СССР «Про пенсії і допомогу членам колгоспів», за яким колгоспникам гарантувалися пенсії за інвалідністю, віком та втратою годувальника. Величина трудового стажу не відрізнялася від подібного для промислових робітників, а ось пенсійний вік починався пізніше: з 65 років для чоловіків і 60 – для жінок. Більшість пенсіонерів колгоспників отримували мінімальну пенсію в 12 рублів = вартість трьох півлітрових пляшок горілки. В 1980 році мінімальну пенсію колгоспникам підняли до 28 рублів. https://garmatny.blogspot.com/2021/05/blog-post.html
І мої прямі предки якраз і по 12 ре отримували після всіляких розкуркулювань, чудом переживши тюрьми і голодомори і рабську працю.
ЛАД написав:А, может, отдельную ветку надо для тех, кому нравится поливать СССР исключительно грязью и доказывать, что там не было ничего, кроме "ужас-ужас"?
Гілка про еміграцію, а емігрувати в срср не можливо, навіть країна, що проголосила себе правонаступницею срср, вибудували доволі жорсткий капіталістичний імперіалізм. До речі якраз вихваляння срср сприймаються як компліменти в сторону раші і зараз це ніяк не може навіть спокійно сприйматись.
Ой+ написав:До речі якраз вихваляння срср сприймаються як компліменти в сторону раші і зараз це ніяк не може навіть спокійно сприйматись.
Ну так розвідка України оголосила ж, що путін дав завдання прославляти «СССР» - от пан ЛАД із дивною наполегливістю та я би сказав сатанізмом і старається. ФСБ доручило напрямок «Фінансовий форум України».
rjkz написав:Поэтому, хоть мы (эмигранты) и худших стартовых условиях, но мы сильнее их и мы умнее их. Кто-то сможет воспользоваться своим потенциалом, кто-то - нет.
Интересно узнать, как Вы видите своё будущее, через несколько лет, когда необходимо будет выходить на пенсию? Денег, чтобы хватило расцвесть, как понимаю, Вы не успеете заработать ... Пенсия, чтобы жить безбедно - Вам так же не светит. На что рассчитываете?
Прелєсці в Києві не продані, от і "невиличка добавка до пенсії". Але чого переживати, напр. в Польщі мені за два роки роботи накапало біля 200 зл. в їхні 3 філяри ПФ, а це приблизно 2К грн. наших грошей. В США можна вийти раніше, можна пізніше (навскидку 62, 67), а можне геть пізно і будуть різні коефіцієнти, умовно 0.8 пенсії 1 і 1.2
Думаю, що мінімум що матиме, то "соціальну пенсію" приблизно 800 доларів + різні плюшки від штату. Плюс якщо намутить яку нерухомість кешфло.
Якщо прижме сильно, то дауншифнеться куди, може і в Київ.
Дюрі-бачі написав:Давайте ближче до еміграції. Говорив сьогодні з знайомим, який з Канади приїхав в Ужгород, хоча жив в Канаді 13 років: виявляється через наших співгромадян його бізнес прогорів: він катався по магазинах із "безкоштовними продуктами" які потім перепродавав. Бізнес ріс, навіть наймав колег в інших штатах, а тепер там почали вести облік кому, скільки дали... І ще скаржився, що платежі по кредитам виросли втричі...
vitaliiangel написав:shapo да в Киеве, Москве, Ленинграде и некоторых закрытых городах что-то было. Я ребенком окуел от ассортимента универмага возле 3х вокзалов. Кажется если собрать весть товар (по 1шт) со всей страны, такого ассортимента бы не было. И да ездили в мск за одеждой, колбасой, мандаринами и пепсиколой. Импортная быт.техника (из гдр) была не по карману, но по карману чешские кроссовки из ткани (цену не помню) пережившие футбол и лазания по деревьям, которые потом ещё донашивали другие дети.
Особливо, коли пів країни, селяни, не мали паспортів до 70-х років і взагалі нікуди не могли поїхати, дуже цікаво чути, як чудово, що пристойний одяг можна було купити в спецмагазинах для білих людей в кількох містах гігантської країни, намутивши у спекулів чеки (тобто незаконно), і проїхавши хз скільки сотень кілометрів. Зашибісь, краса
Особливо коли півфорума хто ходив пішки під стіл переконує іншу частину форума, який поганий СРСР. Таке враження, що еміграція все ще відбувається із ненависного СРСР, а не з коханої неньки.
Shaman написав:безкоштовна комуналка - відносно безкоштовна - скільки так руб було - 5 -10?
Так у нас й зараз відносно безкоштовна комуналка. Мешканцю кваритри вийти на 15% від доходу, навіть якщо рахувати ЗП бюджетника, досить важко. Нема СТАБІЛЬНОСТІ!!!! Навіть почати з малого кроку до стабільності: переходу на твердий євро наші не хочуть.
Відносно чого безкоштовна? Мінзара? Середньої пенсії? Середньої з.п. згідно Держстата чи Києва Фейслеса?
Faceless написав:Особливо, коли пів країни, селяни, не мали паспортів до 70-х років і взагалі нікуди не могли поїхати, дуже цікаво чути, як чудово, що пристойний одяг можна було купити в спецмагазинах для білих людей в кількох містах гігантської країни, намутивши у спекулів чеки (тобто незаконно), і проїхавши хз скільки сотень кілометрів. Зашибісь, краса
Опять набор штампов о бедных колхозникам которые если жили возле крупных городов очень неплохо продавали свою продукцию на базарах и жили намного лучше многих горожан. Про законность ещё смешнее. Из всех работ за последние 15 лет белую зарплату получал только в одном месте 2 года,в остальных везде минималка и конверт. Украина в этом плане отстала даже от России и Казахстана где это давно не практикуют. При СССР в начале 80-х за 15 рублей можно было проехать в купейном вагоне из Москвы в Киев,за 19р в СВ, билет на самолёт из Алма-Аты в Москву стоил 54р ,из Алма-Аты в Киев 75р. Сейчас те же счастливые крестьяне с паспортами незалежной часто дальше районного центра нигде не были
Не всі колгоспники жили біля великих міст і не у всіх була машина щоб їздити на базар торгувати.