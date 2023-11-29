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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1608160916101611>
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 10:37

Re: Еміграція, заробітчанство

  shapo написав:Это смешно в напрочь коррумпированной ,не соблюдающей законов ни на одном уровне современной Украине,а при СССР была поговорка - был бы человек,а статья найдется.

ЗСУ працює 100% за законами, статутами, постановами кабміну та наказами міноборони та командирів.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 10:42

Re: Еміграція, заробітчанство

  shapo написав:Сейчас те же счастливые крестьяне с паспортами незалежной часто дальше районного центра нигде не были

Ага звичайно, але як вони змогли накупити у приватну власність тракторів, довгомірних вантажівок з напівпричепом та комбайнів Claas.

Та ще ужас. В когось свій приватний елеватор.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 10:48

  Denik написав:
  shapo написав:Сейчас те же счастливые крестьяне с паспортами незалежной часто дальше районного центра нигде не были

Ага звичайно, але як вони змогли накупити у приватну власність тракторів, довгомірних вантажівок з напівпричепом та комбайнів Claas.

Та ще ужас. В когось свій приватний елеватор.

Ви плутаєте фермерів з агрохолдингами.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 10:49

Re: Еміграція, заробітчанство

  shapo написав:Как селяне видят сейчас мир слышал от молодой крестьянки в Сумской области которую лет 6 назад подвозил когда там проезжал.

6 років назад, 2021 та зараз - це 3 дуже різних ситуації.
2021 рік, це рік після пшенички по 10 грн/кг та соняшника по 20+ грн/кг.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 10:55

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Ви плутаєте фермерів з агрохолдингами.

Не плутаю. Техніки в приватній власності - багато. Але ж зі Львову це видніше, а не тим, хто весну-літо-осінь 2022 року провів по селах Миколаївщини та Херсонщини...
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 10:58

  Denik написав:
  Bolt написав:Ви плутаєте фермерів з агрохолдингами.

Не плутаю. Техніки в приватній власності - багато. Але ж зі Львову це видніше, а не тим, хто весну-літо-осінь 2022 року провів по селах Миколаївщини та Херсонщини...

Я 10 км від межі міста живу, так, що мені тут теж дещо видно.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 11:02

  Denik написав:
  shapo написав:Это смешно в напрочь коррумпированной ,не соблюдающей законов ни на одном уровне современной Украине,а при СССР была поговорка - был бы человек,а статья найдется.

ЗСУ працює 100% за законами, статутами, постановами кабміну та наказами міноборони та командирів.


Давно служите в ЗСУ,в какой должности?
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 11:10

  Denik написав:
  shapo написав:Сейчас те же счастливые крестьяне с паспортами незалежной часто дальше районного центра нигде не были

Ага звичайно, але як вони змогли накупити у приватну власність тракторів, довгомірних вантажівок з напівпричепом та комбайнів Claas.

Та ще ужас. В когось свій приватний елеватор.


Так и советские механизаторы не чурались использовать общественные средства механизации на своих участках.
Про элеваторы не знаю. Году в 2012 был в Хмельницкой области в агрохолдинге Мрия когда там командовали ещё Гуты,так там элеваторы голландцы монтировали. У ваших бывших колхозников тоже такие элеваторы через одного ?
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 11:11

Re: Еміграція, заробітчанство

  shapo написав:А вы,диспутанты,где повоевали?

Херсон, Бахмут, ротація і знову Донбас.
А Ви особисто що зробили суспільно-корисного?
Судячи з того, що Ви жалієтеся на пенсію 6000 грн - так Ви ще податки повністю не сплачували та отримували з/п в конверті. Бо ті, хто сплачували реальні податки мають 10 тис. грн.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 11:13

Re: Еміграція, заробітчанство

  shapo написав:Давно служите в ЗСУ,в какой должности?

З 2022 на офіцерських посадах.
Denik
 
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