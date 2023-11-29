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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1608160916101611
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 11:27

  Denik написав:
  shapo написав:А вы,диспутанты,где повоевали?

Херсон, Бахмут, ротація і знову Донбас.
А Ви особисто що зробили суспільно-корисного?
Судячи з того, що Ви жалієтеся на пенсію 6000 грн - так Ви ще податки повністю не сплачували та отримували з/п в конверті. Бо ті, хто сплачували реальні податки мають 10 тис. грн.




Когда человек работает по найму налоги за него платит работодатель,так что все претензии к крупным строительным компаниям Киева,одна из последних Укрбуд.
Особенно меня умиляют такие правдорубцы и любители белых зарплат для работающих по найму - вы это когда своим работодателям предлагаете долго потом ещё у них работаете?
Общественно-полезное это как раз из области клятого вами совка и
в нынешней роzzии тоже к этому любят призывать.
Я патриот своей семьи,и никого более.
Никогда от государства ничего бесплатного не получал ,ни от советского,ни от украинского,все квартиры и дом в селе купил за заработанные своим трудом деньги.
Пенсии в Украине очень разные,многое зависит от года выхода на пенсию,сейчас и 8тыс.грн нормальная пенсия,а те кто выходил в 2000-х при любом стаже получают в основном минималку.
Зато у получающих по белому прокуроров,судей,( добавьте если кого забыл) с размером пенсий все в порядке.

PS. Так вы из окопа пишите? У вас там,судя по всему,затишье учитывая количество ваших постов в единицу времени
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 11:54

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:Відносно чого безкоштовна? Мінзара? Середньої пенсії? Середньої з.п. згідно Держстата чи Києва Фейслеса?

Та відносно всього: медіанної ЗП, інших витрат, реальної ціни на комуналку, яку платить бізнес...
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 11:55

Re: Еміграція, заробітчанство

  shapo написав:PS. Так вы из окопа пишите? У вас там,судя по всему,затишье учитывая количество ваших постов в единицу времени

Орківська розвідка чи хто?
Де знаходишся? Яка посада? Яка обстановка?
Може ще координати скинути? :D
Востаннє редагувалось Denik в Сер 29 лис, 2023 11:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 11:57

  shapo написав:
  Denik написав:
  shapo написав:Это смешно в напрочь коррумпированной ,не соблюдающей законов ни на одном уровне современной Украине,а при СССР была поговорка - был бы человек,а статья найдется.

ЗСУ працює 100% за законами, статутами, постановами кабміну та наказами міноборони та командирів.


Давно служите в ЗСУ,в какой должности?


По этому тексту похоже в замполитах :)
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 11:57

Re: Еміграція, заробітчанство

  shapo написав:Когда человек работает по найму налоги за него платит работодатель,так что все претензии к крупным строительным компаниям Киева,одна из последних Укрбуд.

Вас ланцюгами до галери прив'язували. Розмір з/п так і її легальність узгоджується при наймі на посаду. І не треба валити все на роботодавця. Ви самі погодилися можливо на більшу, але не на 100% легальну з/п. Вас ніхто не примішував. І не треба жалітися на розмір пенсії після цього.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 12:01

Denik Так і є. Не знаю жодного із знайомих, яки би при пропозиції "5 білої + в 10 конверті" або "10 білої" обрав би білу зарплату.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 12:44

  Denik написав:
  shapo написав:Когда человек работает по найму налоги за него платит работодатель,так что все претензии к крупным строительным компаниям Киева,одна из последних Укрбуд.

Вас ланцюгами до галери прив'язували. Розмір з/п так і її легальність узгоджується при наймі на посаду. І не треба валити все на роботодавця. Ви самі погодилися можливо на більшу, але не на 100% легальну з/п. Вас ніхто не примішував. І не треба жалітися на розмір пенсії після цього.


Где я на что-то жалуюсь?
Это была констатация сравнения украинских и советских пенсий.
Про поиск другой работы.
Вы их много сменили,особенно в 90-е когда все встало и была тотальная безработица ?
Да и позже с трудом представляю такого кандидата который работодателю предлагает свои условия оплаты.
Но,главное,что борец с совком и защитник нынешней Украины говорит вполне совковыми лозунгами - это не система,а вы сами виноваты что не изменили ее.
Надо добавить ещё один - нам доверено,нам и отвечать.
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 12:49

  Denik написав:
  shapo написав:PS. Так вы из окопа пишите? У вас там,судя по всему,затишье учитывая количество ваших постов в единицу времени

Орківська розвідка чи хто?
Де знаходишся? Яка посада? Яка обстановка?
Може ще координати скинути? :D

Координаты вы и сами написали,причем все самые горячие точки.
О должности написали что сейчас офицер,значит,ранее был рядовой.
Род войск не бог весть какой секрет, зато могут начаться уточняющие вопросы от коллег по цеху к которым я точно не отношусь.
Просто по количеству постов странно когда же вы справляетесь с служебными обязанностями руководствуясь на 100% законами Украины ,постановлениями Кабмина и приказами МО и отцов-командиров
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