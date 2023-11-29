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#<1 ... 1608160916101611 Додано: Сер 29 лис, 2023 11:27 Denik написав: shapo написав: А вы,диспутанты,где повоевали? А вы,диспутанты,где повоевали?

Херсон, Бахмут, ротація і знову Донбас.

А Ви особисто що зробили суспільно-корисного?

Судячи з того, що Ви жалієтеся на пенсію 6000 грн - так Ви ще податки повністю не сплачували та отримували з/п в конверті. Бо ті, хто сплачували реальні податки мають 10 тис. грн. Херсон, Бахмут, ротація і знову Донбас.А Ви особисто що зробили суспільно-корисного?Судячи з того, що Ви жалієтеся на пенсію 6000 грн - так Ви ще податки повністю не сплачували та отримували з/п в конверті. Бо ті, хто сплачували реальні податки мають 10 тис. грн.







Когда человек работает по найму налоги за него платит работодатель,так что все претензии к крупным строительным компаниям Киева,одна из последних Укрбуд.

Особенно меня умиляют такие правдорубцы и любители белых зарплат для работающих по найму - вы это когда своим работодателям предлагаете долго потом ещё у них работаете?

Общественно-полезное это как раз из области клятого вами совка и

в нынешней роzzии тоже к этому любят призывать.

Я патриот своей семьи,и никого более.

Никогда от государства ничего бесплатного не получал ,ни от советского,ни от украинского,все квартиры и дом в селе купил за заработанные своим трудом деньги.

Пенсии в Украине очень разные,многое зависит от года выхода на пенсию,сейчас и 8тыс.грн нормальная пенсия,а те кто выходил в 2000-х при любом стаже получают в основном минималку.

Зато у получающих по белому прокуроров,судей,( добавьте если кого забыл) с размером пенсий все в порядке.



PS. Так вы из окопа пишите? У вас там,судя по всему,затишье учитывая количество ваших постов в единицу времени Когда человек работает по найму налоги за него платит работодатель,так что все претензии к крупным строительным компаниям Киева,одна из последних Укрбуд.Особенно меня умиляют такие правдорубцы и любители белых зарплат для работающих по найму - вы это когда своим работодателям предлагаете долго потом ещё у них работаете?Общественно-полезное это как раз из области клятого вами совка ив нынешней роzzии тоже к этому любят призывать.Я патриот своей семьи,и никого более.Никогда от государства ничего бесплатного не получал ,ни от советского,ни от украинского,все квартиры и дом в селе купил за заработанные своим трудом деньги.Пенсии в Украине очень разные,многое зависит от года выхода на пенсию,сейчас и 8тыс.грн нормальная пенсия,а те кто выходил в 2000-х при любом стаже получают в основном минималку.Зато у получающих по белому прокуроров,судей,( добавьте если кого забыл) с размером пенсий все в порядке.PS. Так вы из окопа пишите? У вас там,судя по всему,затишье учитывая количество ваших постов в единицу времени shapo Повідомлень: 4768 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 817 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 11:54 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: Відносно чого безкоштовна? Мінзара? Середньої пенсії? Середньої з.п. згідно Держстата чи Києва Фейслеса? Відносно чого безкоштовна? Мінзара? Середньої пенсії? Середньої з.п. згідно Держстата чи Києва Фейслеса?

Та відносно всього: медіанної ЗП, інших витрат, реальної ціни на комуналку, яку платить бізнес... Та відносно всього: медіанної ЗП, інших витрат, реальної ціни на комуналку, яку платить бізнес... Дюрі-бачі

Повідомлень: 1867 З нами з: 29.07.22 Подякував: 323 раз. Подякували: 246 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 11:55 Re: Еміграція, заробітчанство shapo написав: PS. Так вы из окопа пишите? У вас там,судя по всему,затишье учитывая количество ваших постов в единицу времени PS. Так вы из окопа пишите? У вас там,судя по всему,затишье учитывая количество ваших постов в единицу времени

Орківська розвідка чи хто?

Де знаходишся? Яка посада? Яка обстановка?

Може ще координати скинути? Орківська розвідка чи хто?Де знаходишся? Яка посада? Яка обстановка?Може ще координати скинути? Востаннє редагувалось Denik в Сер 29 лис, 2023 11:58, всього редагувалось 1 раз. Denik Повідомлень: 2699 З нами з: 23.02.09 Подякував: 577 раз. Подякували: 1072 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 11:57 shapo написав: Denik написав: shapo написав: Это смешно в напрочь коррумпированной ,не соблюдающей законов ни на одном уровне современной Украине,а при СССР была поговорка - был бы человек,а статья найдется. Это смешно в напрочь коррумпированной ,не соблюдающей законов ни на одном уровне современной Украине,а при СССР была поговорка - был бы человек,а статья найдется.

ЗСУ працює 100% за законами, статутами, постановами кабміну та наказами міноборони та командирів. ЗСУ працює 100% за законами, статутами, постановами кабміну та наказами міноборони та командирів.



Давно служите в ЗСУ,в какой должности? Давно служите в ЗСУ,в какой должности?



По этому тексту похоже в замполитах По этому тексту похоже в замполитах Answe1 Повідомлень: 1 З нами з: 29.11.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 11:57 Re: Еміграція, заробітчанство shapo написав: Когда человек работает по найму налоги за него платит работодатель,так что все претензии к крупным строительным компаниям Киева,одна из последних Укрбуд. Когда человек работает по найму налоги за него платит работодатель,так что все претензии к крупным строительным компаниям Киева,одна из последних Укрбуд.

Вас ланцюгами до галери прив'язували. Розмір з/п так і її легальність узгоджується при наймі на посаду. І не треба валити все на роботодавця. Ви самі погодилися можливо на більшу, але не на 100% легальну з/п. Вас ніхто не примішував. І не треба жалітися на розмір пенсії після цього. Вас ланцюгами до галери прив'язували. Розмір з/п так і її легальність узгоджується при наймі на посаду. І не треба валити все на роботодавця. Ви самі погодилися можливо на більшу, але не на 100% легальну з/п. Вас ніхто не примішував. І не треба жалітися на розмір пенсії після цього. Denik Повідомлень: 2699 З нами з: 23.02.09 Подякував: 577 раз. Подякували: 1072 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 12:01 Denik Так і є. Не знаю жодного із знайомих, яки би при пропозиції "5 білої + в 10 конверті" або "10 білої" обрав би білу зарплату. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1867 З нами з: 29.07.22 Подякував: 323 раз. Подякували: 246 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 12:44 Denik написав: shapo написав: Когда человек работает по найму налоги за него платит работодатель,так что все претензии к крупным строительным компаниям Киева,одна из последних Укрбуд. Когда человек работает по найму налоги за него платит работодатель,так что все претензии к крупным строительным компаниям Киева,одна из последних Укрбуд.

Вас ланцюгами до галери прив'язували. Розмір з/п так і її легальність узгоджується при наймі на посаду. І не треба валити все на роботодавця. Ви самі погодилися можливо на більшу, але не на 100% легальну з/п. Вас ніхто не примішував. І не треба жалітися на розмір пенсії після цього. Вас ланцюгами до галери прив'язували. Розмір з/п так і її легальність узгоджується при наймі на посаду. І не треба валити все на роботодавця. Ви самі погодилися можливо на більшу, але не на 100% легальну з/п. Вас ніхто не примішував. І не треба жалітися на розмір пенсії після цього.



Где я на что-то жалуюсь?

Это была констатация сравнения украинских и советских пенсий.

Про поиск другой работы.

Вы их много сменили,особенно в 90-е когда все встало и была тотальная безработица ?

Да и позже с трудом представляю такого кандидата который работодателю предлагает свои условия оплаты.

Но,главное,что борец с совком и защитник нынешней Украины говорит вполне совковыми лозунгами - это не система,а вы сами виноваты что не изменили ее.

Надо добавить ещё один - нам доверено,нам и отвечать. Где я на что-то жалуюсь?Это была констатация сравнения украинских и советских пенсий.Про поиск другой работы.Вы их много сменили,особенно в 90-е когда все встало и была тотальная безработица ?Да и позже с трудом представляю такого кандидата который работодателю предлагает свои условия оплаты.Но,главное,что борец с совком и защитник нынешней Украины говорит вполне совковыми лозунгами - это не система,а вы сами виноваты что не изменили ее.Надо добавить ещё один - нам доверено,нам и отвечать. shapo Повідомлень: 4768 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 817 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 12:49 Denik написав: shapo написав: PS. Так вы из окопа пишите? У вас там,судя по всему,затишье учитывая количество ваших постов в единицу времени PS. Так вы из окопа пишите? У вас там,судя по всему,затишье учитывая количество ваших постов в единицу времени

Орківська розвідка чи хто?

Де знаходишся? Яка посада? Яка обстановка?

Може ще координати скинути? Орківська розвідка чи хто?Де знаходишся? Яка посада? Яка обстановка?Може ще координати скинути?

Координаты вы и сами написали,причем все самые горячие точки.

О должности написали что сейчас офицер,значит,ранее был рядовой.

Род войск не бог весть какой секрет, зато могут начаться уточняющие вопросы от коллег по цеху к которым я точно не отношусь.

Просто по количеству постов странно когда же вы справляетесь с служебными обязанностями руководствуясь на 100% законами Украины ,постановлениями Кабмина и приказами МО и отцов-командиров Координаты вы и сами написали,причем все самые горячие точки.О должности написали что сейчас офицер,значит,ранее был рядовой.Род войск не бог весть какой секрет, зато могут начаться уточняющие вопросы от коллег по цеху к которым я точно не отношусь.Просто по количеству постов странно когда же вы справляетесь с служебными обязанностями руководствуясь на 100% законами Украины ,постановлениями Кабмина и приказами МО и отцов-командиров shapo Повідомлень: 4768 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 817 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1608160916101611 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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