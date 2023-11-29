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ЛАД написав:Какие-то пелёнки, похожие на джинсы, всё-таки шили. Ходил в таких и особо не переживал. За амерскими не гонялся.
а купили вы их где, в государственном магазине? Или на рынке/комиссионке? Насколько я помню в гос.магазинах такое не продавалось, до того, как разрешили кооперативы. Потом даже военторг продавал джинсы и китайские магнитолы интернационал.
А так шили конечно. Цеховики. И зарплаты там платили в конвертах, потому что товар был неучтенный.
У меня есть и другие примеры которые нет смысла здесь рассказывать, при желании в Гугле всё ищется.
Честно говоря, где покупал, не помню, врать не буду. Может, и на рынке. Не помню даже в каком году это было. Гоняться за ними не гонялся.
барабашов написав:................ Всех, кто мог рассчитать совковый Ленд Круизер 40(люкс-УАЗ по сути) и Форд-Бронко 60 лет назад, запёрли в шарашки делать ракеты средней и большой дальности с точностью +-штат юэсэй и самые дубовые танки в мире, в кокпите которого только путеномедведеподобные дети-танкисты помещаются?
Передёргивать не надо. После смерти Сталина шарашек уже не было. Если Вы не называете шарашками закрытые заводы и города. Но тогда и в США были "шарашки". Ракеты тогда у всех были не особо точными. больше внимания уделялось мощности. GPS тогда в принципе не существовало. Советские танки ничем не уступали западным, так что не надо о "дубовых".