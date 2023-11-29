Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1609161016111612 Додано: Сер 29 лис, 2023 13:21 ЛАД написав: Что действительно ново - появление большого свободного времени у людей. И дальше больше.

Бывший главный исполнительный директор Microsoft Билл Гейтс считает, что искусственный интеллект позволит людям перейти на трехдневную рабочую неделю.



Об этом он рассказал в интервью Business Insider.



По словам Гейтса, ИИ не сможет "отобрать" у людей рабочие места полностью, за то он упросит жизнь так, что придется работать меньше. Таким образом, машины заберут на себя основную тяжелую нагрузку.



"Если в конечном итоге вы получите общество, в котором вам придется работать только три дня в неделю, это, вероятно, нормально", - считает предприниматель.



Гендиректор JPMorgan Джейми Даймон согласен с таким прогнозом. Он считает, что продолжительность жизни увеличится, поскольку из-за меньшей рабочей нагрузки люди будут меньше болеть.

https://mignews.com/news/technology/gejts-rasskazal-kak-ii-povliyaet-na-rabotu-lyudej.html

А вот чем люди займутся остальные 4 дня недели, вопрос. Раньше человек был занят практически круглосуточно - работа, еда, сон и всё. Что действительно ново - появление большого свободного времени у людей. И дальше больше.А вот чем люди займутся остальные 4 дня недели, вопрос. Раньше человек был занят практически круглосуточно - работа, еда, сон и всё.



Існує 100500 хоббі, досягти успіхів хоча б у трьох-чотирьох життя не вистачить. А деякі то просто процес. Існує 100500 хоббі, досягти успіхів хоча б у трьох-чотирьох життя не вистачить. А деякі то просто процес. drevlyanin Повідомлень: 1524 З нами з: 01.04.20 Подякував: 503 раз. Подякували: 498 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 13:59 vitaliiangel написав: cherchiltank пздц деградация, своих сограждан в Рязани отправлять. пздц деградация, своих сограждан в Рязани отправлять.

Дуже багато таких сограждан воюють проти ЗСУ у складі армії лднр) хай привикають - кримчан же треба кудись буде діти) Дуже багато таких сограждан воюють проти ЗСУ у складі армії лднр) хай привикають - кримчан же треба кудись буде діти) cherchiltank

Повідомлень: 927 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 159 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 14:07 Re: Еміграція, заробітчанство shapo написав: Просто по количеству постов странно когда же вы справляетесь с служебными обязанностями руководствуясь на 100% законами Украины ,постановлениями Кабмина и приказами МО и отцов-командиров Просто по количеству постов странно когда же вы справляетесь с служебными обязанностями руководствуясь на 100% законами Украины ,постановлениями Кабмина и приказами МО и отцов-командиров

Ми як ті миші, що їдять кактус. Плачемо, колимося але їмо. Звісно не вся робота УПА (паперової армії) -своєчасно виконана.

Ми як ті миші, що їдять кактус. Плачемо, колимося але їмо. Звісно не вся робота УПА (паперової армії) -своєчасно виконана. Denik Повідомлень: 2700 З нами з: 23.02.09 Подякував: 577 раз. Подякували: 1072 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 14:09 cherchiltank написав: vitaliiangel написав: cherchiltank пздц деградация, своих сограждан в Рязани отправлять. пздц деградация, своих сограждан в Рязани отправлять.

Дуже багато таких сограждан воюють проти ЗСУ у складі армії лднр) хай привикають - кримчан же треба кудись буде діти) Дуже багато таких сограждан воюють проти ЗСУ у складі армії лднр) хай привикають - кримчан же треба кудись буде діти)

гитлер давно всё придумал, не ломайте голову. гитлер давно всё придумал, не ломайте голову. vitaliiangel

Повідомлень: 20808 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2320 раз. Подякували: 3295 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 14:18 Denik написав: shapo написав: Просто по количеству постов странно когда же вы справляетесь с служебными обязанностями руководствуясь на 100% законами Украины ,постановлениями Кабмина и приказами МО и отцов-командиров Просто по количеству постов странно когда же вы справляетесь с служебными обязанностями руководствуясь на 100% законами Украины ,постановлениями Кабмина и приказами МО и отцов-командиров

Ми як ті миші, що їдять кактус. Плачемо, колимося але їмо. Звісно не вся робота УПА (паперової армії) -своєчасно виконана.

Ми як ті миші, що їдять кактус. Плачемо, колимося але їмо. Звісно не вся робота УПА (паперової армії) -своєчасно виконана.



Понятно. Наша служба и опасна ,и трудна,и на первый взгляд как будто не видна....в общем,герой невидимого фронта Понятно. Наша служба и опасна ,и трудна,и на первый взгляд как будто не видна....в общем,герой невидимого фронта shapo Повідомлень: 4769 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 817 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 14:30 vitaliiangel написав: ЛАД написав: Какие-то пелёнки, похожие на джинсы, всё-таки шили. Ходил в таких и особо не переживал. За амерскими не гонялся.

Какие-то пелёнки, похожие на джинсы, всё-таки шили. Ходил в таких и особо не переживал. За амерскими не гонялся. а купили вы их где, в государственном магазине? Или на рынке/комиссионке? Насколько я помню в гос.магазинах такое не продавалось, до того, как разрешили кооперативы. Потом даже военторг продавал джинсы и китайские магнитолы интернационал.



А так шили конечно. Цеховики. И зарплаты там платили в конвертах, потому что товар был неучтенный.



У меня есть и другие примеры которые нет смысла здесь рассказывать, при желании в Гугле всё ищется. а купили вы их где, в государственном магазине? Или на рынке/комиссионке? Насколько я помню в гос.магазинах такое не продавалось, до того, как разрешили кооперативы. Потом даже военторг продавал джинсы и китайские магнитолы интернационал.А так шили конечно. Цеховики. И зарплаты там платили в конвертах, потому что товар был неучтенный.У меня есть и другие примеры которые нет смысла здесь рассказывать, при желании в Гугле всё ищется.

Честно говоря, где покупал, не помню, врать не буду. Может, и на рынке. Не помню даже в каком году это было. Гоняться за ними не гонялся. Честно говоря, где покупал, не помню, врать не буду. Может, и на рынке. Не помню даже в каком году это было. Гоняться за ними не гонялся. ЛАД 2 Повідомлень: 26657 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5203 раз. Подякували: 4819 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 14:36 барабашов написав: ................

Всех, кто мог рассчитать совковый Ленд Круизер 40(люкс-УАЗ по сути) и Форд-Бронко 60 лет назад, запёрли в шарашки делать ракеты средней и большой дальности с точностью +-штат юэсэй и самые дубовые танки в мире, в кокпите которого только путеномедведеподобные дети-танкисты помещаются? ................Всех, кто мог рассчитать совковый Ленд Круизер 40(люкс-УАЗ по сути) и Форд-Бронко 60 лет назад, запёрли в шарашки делать ракеты средней и большой дальности с точностью +-штат юэсэй и самые дубовые танки в мире, в кокпите которого только путеномедведеподобные дети-танкисты помещаются?

Передёргивать не надо.

После смерти Сталина шарашек уже не было. Если Вы не называете шарашками закрытые заводы и города. Но тогда и в США были "шарашки".

Ракеты тогда у всех были не особо точными. больше внимания уделялось мощности. GPS тогда в принципе не существовало.

Советские танки ничем не уступали западным, так что не надо о "дубовых". Передёргивать не надо.После смерти Сталина шарашек уже не было. Если Вы не называете шарашками закрытые заводы и города. Но тогда и в США были "шарашки".Ракеты тогда у всех были не особо точными. больше внимания уделялось мощности. GPS тогда в принципе не существовало.Советские танки ничем не уступали западным, так что не надо о "дубовых". ЛАД 2 Повідомлень: 26657 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5203 раз. Подякували: 4819 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1609161016111612 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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