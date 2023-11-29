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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1609161016111612
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 13:21

  ЛАД написав:Что действительно ново - появление большого свободного времени у людей. И дальше больше.
Бывший главный исполнительный директор Microsoft Билл Гейтс считает, что искусственный интеллект позволит людям перейти на трехдневную рабочую неделю.

Об этом он рассказал в интервью Business Insider.

По словам Гейтса, ИИ не сможет "отобрать" у людей рабочие места полностью, за то он упросит жизнь так, что придется работать меньше. Таким образом, машины заберут на себя основную тяжелую нагрузку.

"Если в конечном итоге вы получите общество, в котором вам придется работать только три дня в неделю, это, вероятно, нормально", - считает предприниматель.

Гендиректор JPMorgan Джейми Даймон согласен с таким прогнозом. Он считает, что продолжительность жизни увеличится, поскольку из-за меньшей рабочей нагрузки люди будут меньше болеть.

https://mignews.com/news/technology/gejts-rasskazal-kak-ii-povliyaet-na-rabotu-lyudej.html
А вот чем люди займутся остальные 4 дня недели, вопрос. Раньше человек был занят практически круглосуточно - работа, еда, сон и всё.


Існує 100500 хоббі, досягти успіхів хоча б у трьох-чотирьох життя не вистачить. А деякі то просто процес. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 13:59

  vitaliiangel написав:cherchiltank пздц деградация, своих сограждан в Рязани отправлять.

Дуже багато таких сограждан воюють проти ЗСУ у складі армії лднр) хай привикають - кримчан же треба кудись буде діти)
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 14:07

Re: Еміграція, заробітчанство

  shapo написав:Просто по количеству постов странно когда же вы справляетесь с служебными обязанностями руководствуясь на 100% законами Украины ,постановлениями Кабмина и приказами МО и отцов-командиров

Ми як ті миші, що їдять кактус. Плачемо, колимося але їмо. Звісно не вся робота УПА (паперової армії) -своєчасно виконана.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 14:09

  cherchiltank написав:
  vitaliiangel написав:cherchiltank пздц деградация, своих сограждан в Рязани отправлять.

Дуже багато таких сограждан воюють проти ЗСУ у складі армії лднр) хай привикають - кримчан же треба кудись буде діти)

гитлер давно всё придумал, не ломайте голову.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 14:18

  Denik написав:
  shapo написав:Просто по количеству постов странно когда же вы справляетесь с служебными обязанностями руководствуясь на 100% законами Украины ,постановлениями Кабмина и приказами МО и отцов-командиров

Ми як ті миші, що їдять кактус. Плачемо, колимося але їмо. Звісно не вся робота УПА (паперової армії) -своєчасно виконана.


Понятно. Наша служба и опасна ,и трудна,и на первый взгляд как будто не видна....в общем,герой невидимого фронта
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 14:30

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Какие-то пелёнки, похожие на джинсы, всё-таки шили. Ходил в таких и особо не переживал. За амерскими не гонялся.
а купили вы их где, в государственном магазине? Или на рынке/комиссионке? Насколько я помню в гос.магазинах такое не продавалось, до того, как разрешили кооперативы. Потом даже военторг продавал джинсы и китайские магнитолы интернационал.

А так шили конечно. Цеховики. И зарплаты там платили в конвертах, потому что товар был неучтенный.

У меня есть и другие примеры которые нет смысла здесь рассказывать, при желании в Гугле всё ищется.

Честно говоря, где покупал, не помню, врать не буду. Может, и на рынке. Не помню даже в каком году это было. Гоняться за ними не гонялся.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 14:36

  барабашов написав:................
Всех, кто мог рассчитать совковый Ленд Круизер 40(люкс-УАЗ по сути) и Форд-Бронко 60 лет назад, запёрли в шарашки делать ракеты средней и большой дальности с точностью +-штат юэсэй и самые дубовые танки в мире, в кокпите которого только путеномедведеподобные дети-танкисты помещаются?

Передёргивать не надо.
После смерти Сталина шарашек уже не было. Если Вы не называете шарашками закрытые заводы и города. Но тогда и в США были "шарашки".
Ракеты тогда у всех были не особо точными. больше внимания уделялось мощности. GPS тогда в принципе не существовало.
Советские танки ничем не уступали западным, так что не надо о "дубовых".
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  #<1 ... 1609161016111612
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