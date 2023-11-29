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#<1 ... 1609161016111612> Додано: Сер 29 лис, 2023 13:21 ЛАД написав: Что действительно ново - появление большого свободного времени у людей. И дальше больше.

Бывший главный исполнительный директор Microsoft Билл Гейтс считает, что искусственный интеллект позволит людям перейти на трехдневную рабочую неделю.



Об этом он рассказал в интервью Business Insider.



По словам Гейтса, ИИ не сможет "отобрать" у людей рабочие места полностью, за то он упросит жизнь так, что придется работать меньше. Таким образом, машины заберут на себя основную тяжелую нагрузку.



"Если в конечном итоге вы получите общество, в котором вам придется работать только три дня в неделю, это, вероятно, нормально", - считает предприниматель.



Гендиректор JPMorgan Джейми Даймон согласен с таким прогнозом. Он считает, что продолжительность жизни увеличится, поскольку из-за меньшей рабочей нагрузки люди будут меньше болеть.

https://mignews.com/news/technology/gejts-rasskazal-kak-ii-povliyaet-na-rabotu-lyudej.html

А вот чем люди займутся остальные 4 дня недели, вопрос. Раньше человек был занят практически круглосуточно - работа, еда, сон и всё. Что действительно ново - появление большого свободного времени у людей. И дальше больше.А вот чем люди займутся остальные 4 дня недели, вопрос. Раньше человек был занят практически круглосуточно - работа, еда, сон и всё.



Існує 100500 хоббі, досягти успіхів хоча б у трьох-чотирьох життя не вистачить. А деякі то просто процес. Існує 100500 хоббі, досягти успіхів хоча б у трьох-чотирьох життя не вистачить. А деякі то просто процес. drevlyanin Повідомлень: 1525 З нами з: 01.04.20 Подякував: 503 раз. Подякували: 498 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 14:30 vitaliiangel написав: ЛАД написав: Какие-то пелёнки, похожие на джинсы, всё-таки шили. Ходил в таких и особо не переживал. За амерскими не гонялся.

Какие-то пелёнки, похожие на джинсы, всё-таки шили. Ходил в таких и особо не переживал. За амерскими не гонялся. а купили вы их где, в государственном магазине? Или на рынке/комиссионке? Насколько я помню в гос.магазинах такое не продавалось, до того, как разрешили кооперативы. Потом даже военторг продавал джинсы и китайские магнитолы интернационал.



А так шили конечно. Цеховики. И зарплаты там платили в конвертах, потому что товар был неучтенный.



У меня есть и другие примеры которые нет смысла здесь рассказывать, при желании в Гугле всё ищется. а купили вы их где, в государственном магазине? Или на рынке/комиссионке? Насколько я помню в гос.магазинах такое не продавалось, до того, как разрешили кооперативы. Потом даже военторг продавал джинсы и китайские магнитолы интернационал.А так шили конечно. Цеховики. И зарплаты там платили в конвертах, потому что товар был неучтенный.У меня есть и другие примеры которые нет смысла здесь рассказывать, при желании в Гугле всё ищется.

Честно говоря, где покупал, не помню, врать не буду. Может, и на рынке. Не помню даже в каком году это было. Гоняться за ними не гонялся. Честно говоря, где покупал, не помню, врать не буду. Может, и на рынке. Не помню даже в каком году это было. Гоняться за ними не гонялся. ЛАД 2 Повідомлень: 26662 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5203 раз. Подякували: 4819 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 14:36 барабашов написав: ................

Всех, кто мог рассчитать совковый Ленд Круизер 40(люкс-УАЗ по сути) и Форд-Бронко 60 лет назад, запёрли в шарашки делать ракеты средней и большой дальности с точностью +-штат юэсэй и самые дубовые танки в мире, в кокпите которого только путеномедведеподобные дети-танкисты помещаются? ................Всех, кто мог рассчитать совковый Ленд Круизер 40(люкс-УАЗ по сути) и Форд-Бронко 60 лет назад, запёрли в шарашки делать ракеты средней и большой дальности с точностью +-штат юэсэй и самые дубовые танки в мире, в кокпите которого только путеномедведеподобные дети-танкисты помещаются?

Передёргивать не надо.

После смерти Сталина шарашек уже не было. Если Вы не называете шарашками закрытые заводы и города. Но тогда и в США были "шарашки".

Ракеты тогда у всех были не особо точными. больше внимания уделялось мощности. GPS тогда в принципе не существовало.

Советские танки ничем не уступали западным, так что не надо о "дубовых". Передёргивать не надо.После смерти Сталина шарашек уже не было. Если Вы не называете шарашками закрытые заводы и города. Но тогда и в США были "шарашки".Ракеты тогда у всех были не особо точными. больше внимания уделялось мощности. GPS тогда в принципе не существовало.Советские танки ничем не уступали западным, так что не надо о "дубовых". ЛАД 2 Повідомлень: 26662 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5203 раз. Подякували: 4819 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 14:44 Ой+ написав: .............

ЛАД написав: А, может, отдельную ветку надо для тех, кому нравится поливать СССР исключительно грязью и доказывать, что там не было ничего, кроме "ужас-ужас"? А, может, отдельную ветку надо для тех, кому нравится поливать СССР исключительно грязью и доказывать, что там не было ничего, кроме "ужас-ужас"?

Гілка про еміграцію, а емігрувати в срср не можливо, навіть країна, що проголосила себе правонаступницею срср, вибудували доволі жорсткий капіталістичний імперіалізм.

До речі якраз вихваляння срср сприймаються як компліменти в сторону раші і зараз це ніяк не може навіть спокійно сприйматись. .............Гілка про еміграцію, а емігрувати в срср не можливо, навіть країна, що проголосила себе правонаступницею срср, вибудували доволі жорсткий капіталістичний імперіалізм.До речі якраз вихваляння срср сприймаються як компліменти в сторону раші і зараз це ніяк не може навіть спокійно сприйматись.

Так я и предлагал отдельную ветку, не в ветке об эмиграции.

И Вы рассудительнее многих. Надеюсь, отличаете "вихваляння" от признания достоинств и/или отказа мазать всё советское чёрной краской. Так я и предлагалветку, не в ветке об эмиграции.И Вы рассудительнее многих. Надеюсь, отличаете "вихваляння" от признания достоинств и/или отказа мазать всё советское чёрной краской. ЛАД 2 Повідомлень: 26662 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5203 раз. Подякували: 4819 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 14:47 Denik написав: shapo написав: Сейчас те же счастливые крестьяне с паспортами незалежной часто дальше районного центра нигде не были Сейчас те же счастливые крестьяне с паспортами незалежной часто дальше районного центра нигде не были

Ага звичайно, але як вони змогли накупити у приватну власність тракторів, довгомірних вантажівок з напівпричепом та комбайнів Claas.



Та ще ужас. В когось свій приватний елеватор. Ага звичайно, але як вони змогли накупити у приватну власність тракторів, довгомірних вантажівок з напівпричепом та комбайнів Claas.Та ще ужас. В когось свій приватний елеватор.

І багато таких?

"Накупили". І багато таких?"Накупили". ЛАД 2 Повідомлень: 26662 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5203 раз. Подякували: 4819 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 15:01 Дюрі-бачі написав: flyman написав: Відносно чого безкоштовна? Мінзара? Середньої пенсії? Середньої з.п. згідно Держстата чи Києва Фейслеса? Відносно чого безкоштовна? Мінзара? Середньої пенсії? Середньої з.п. згідно Держстата чи Києва Фейслеса?

Та відносно всього: медіанної ЗП, інших витрат, реальної ціни на комуналку, яку платить бізнес... Та відносно всього: медіанної ЗП, інших витрат, реальної ціни на комуналку, яку платить бізнес...

Относительно второго бесспорно.

Относительно первого не уверен.

Где Вы видели у нас данные по медианной зарплате? Относительно второго бесспорно.Относительно первого не уверен.Где Вы видели у нас данные по медианной зарплате? ЛАД 2 Повідомлень: 26662 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5203 раз. Подякували: 4819 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 15:03 vitaliiangel написав: ЛАД написав: Честно говоря, не вижу принципиальных изменений. Честно говоря, не вижу принципиальных изменений.

как я уже писал ранее исследовать разные поколения в одинаковом возрасте задача не подъёмная, негде нам взять 13летнего ЛАДа и спросить что он об этом думает.

Но кое какие исследования есть Цель исследования состояла в определении комплекса социально-психологических особенностей современного отрочества (12-18 лет) методом фокус-групп, в контексте сравнительного анализа учителями кагорты подростков 70-80-х гг. ХХ ст. (1960-1975 годов рождения) и поколения подростков начала ХХІ ст. (1994-2000 годов рождения).



В качестве участников фокус-групп в нашем исследовании выступали учителя (большинство из них – классные руководители) разных типов средних общеобразовательных заведений Украины (школы, лицеи, гимназии, интернаты г. Кривого Рога).



Каждая группа получала проблемное задание: на основе сравнительного анализа кагорты подростков «эпохи застоя» (70-80-х гг. ХХ ст.) и поколения подростков начала ХХІ ст., развитие которых происходило в разных социально-экономических условиях, выделить основные тенденции позитивных и негативных психосоциальных (личностных, социально-психологических, межличностных, социально-ролевых, ценностно-смысловых, коммуникативных качеств, навыков, умений, установок, особенностей и т. п.) изменений этой возрастной группы.

и что наисследовали?

Большинство подростков, по мнению учителей, ориентированы сегодня на критерии, которые традиционно рассматривались как индивидуалистические: поиск путей самореализации, стремление к благополучию, самостоятельность взглядов, получения от жизни "своего". Отрочество ХХІ ст. характеризуется учителями как более индивидуализированное в плане социальной направленности, для него более характерные нетипичные мотивационные образования. Если подросток 70-х и 80-х годов осознавал себя, прежде всего, как часть общества и ставил интересы коллектива (группы) выше собственных, то для современного подростка главной ценностью является он сам и поэтому в мотивации общения, учения и любой другой деятельности на первом месте оказывается ориентация на себя, стремление к самоутверждению и самореализации, то есть тот тип социального характера, который Д. Рисмен назвал "ориентованный-на-себя". как я уже писал ранее исследовать разные поколения в одинаковом возрасте задача не подъёмная, негде нам взять 13летнего ЛАДа и спросить что он об этом думает.Но кое какие исследования естьи что наисследовали?



Можливо вчителі 70-х 80-х трохи лукавлять(видають бажане за дійсне)?

Я навчався в ті роки і не можу підтвердити написаного. Так, були учні котрі "осознавал себя, прежде всего, как часть общества и ставил интересы коллектива (группы) выше собственных", але таких було дуже мало. Більшість робила вигляд що так думають, бо сказати привселюдно протилежне-дорівнювало бути підданому остракізму, навіть людьми, котрі в думках з тобою згодні. Можливо вчителі 70-х 80-х трохи лукавлять(видають бажане за дійсне)?Я навчався в ті роки і не можу підтвердити написаного. Так, були учні котрі "осознавал себя, прежде всего, как часть общества и ставил интересы коллектива (группы) выше собственных", але таких було дуже мало. Більшість робила вигляд що так думають, бо сказати привселюдно протилежне-дорівнювало бути підданому остракізму, навіть людьми, котрі в думках з тобою згодні. drevlyanin Повідомлень: 1525 З нами з: 01.04.20 Подякував: 503 раз. Подякували: 498 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 15:10 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Faceless написав: ЛАД написав: И в 1941 тоже? И в 1941 тоже?

срср сам розпочав Другу Світову в 1939 в союзі з Німеччиною. срср сам розпочав Другу Світову в 1939 в союзі з Німеччиною.

Ваши исторические (или истерические?) взгляды давно известны. Ваши исторические (или истерические?) взгляды давно известны. Мої погляди тут ні до чого, це факти. Мої погляди тут ні до чого, це факти. Faceless

Модератор Повідомлень: 34271 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1422 раз. Подякували: 7908 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 15:13 Faceless написав: ЛАД написав: Ваши исторические (или истерические?) взгляды давно известны. Мої погляди тут ні до чого, це факти. Мої погляди тут ні до чого, це факти.



Если

считать точкой отсчёта начала ВМВ 1 сентября 1939 нападения Германии на Польшу,то СССР вступил в нее на 17 дней позже после Германии Еслисчитать точкой отсчёта начала ВМВ 1 сентября 1939 нападения Германии на Польшу,то СССР вступил в нее на 17 дней позже после Германии shapo Повідомлень: 4767 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 817 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 15:23 shapo написав: Если

считать точкой отсчёта начала ВМВ 1 сентября 1939 нападения Германии на Польшу,то СССР вступил в нее на 17 дней позже после Германии Еслисчитать точкой отсчёта начала ВМВ 1 сентября 1939 нападения Германии на Польшу,то СССР вступил в нее на 17 дней позже после Германии фактическая дата предопределившая войну - подписание пакта Молотва - Рибентропа . Если бы он не был подписан, при политической воле СССР, Британии, США и Канады, верхмахт можно было разбить ещё в Польше, и Гитлер бы туда вряд ли полез. Пакт нужен был, чтобы исключить союз СССР с перечисленными странами, и перед его подписанием шли серьёзные торги. В частности за пролив Босфор и страны Прибалтики. фактическая дата предопределившая войну - подписание пакта Молотва - Рибентропа . Если бы он не был подписан, при политической воле СССР, Британии, США и Канады, верхмахт можно было разбить ещё в Польше, и Гитлер бы туда вряд ли полез. Пакт нужен был, чтобы исключить союз СССР с перечисленными странами, и перед его подписанием шли серьёзные торги. В частности за пролив Босфор и страны Прибалтики. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 29 лис, 2023 15:24, всього редагувалось 1 раз. vitaliiangel

Повідомлень: 20812 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2320 раз. Подякували: 3295 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1609161016111612> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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