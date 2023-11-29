Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ЛАД написав:Какие-то пелёнки, похожие на джинсы, всё-таки шили. Ходил в таких и особо не переживал. За амерскими не гонялся.
а купили вы их где, в государственном магазине? Или на рынке/комиссионке? Насколько я помню в гос.магазинах такое не продавалось, до того, как разрешили кооперативы. Потом даже военторг продавал джинсы и китайские магнитолы интернационал.
А так шили конечно. Цеховики. И зарплаты там платили в конвертах, потому что товар был неучтенный.
У меня есть и другие примеры которые нет смысла здесь рассказывать, при желании в Гугле всё ищется.
Честно говоря, где покупал, не помню, врать не буду. Может, и на рынке. Не помню даже в каком году это было. Гоняться за ними не гонялся.
барабашов написав:................ Всех, кто мог рассчитать совковый Ленд Круизер 40(люкс-УАЗ по сути) и Форд-Бронко 60 лет назад, запёрли в шарашки делать ракеты средней и большой дальности с точностью +-штат юэсэй и самые дубовые танки в мире, в кокпите которого только путеномедведеподобные дети-танкисты помещаются?
Передёргивать не надо. После смерти Сталина шарашек уже не было. Если Вы не называете шарашками закрытые заводы и города. Но тогда и в США были "шарашки". Ракеты тогда у всех были не особо точными. больше внимания уделялось мощности. GPS тогда в принципе не существовало. Советские танки ничем не уступали западным, так что не надо о "дубовых".
ЛАД написав:А, может, отдельную ветку надо для тех, кому нравится поливать СССР исключительно грязью и доказывать, что там не было ничего, кроме "ужас-ужас"?
Гілка про еміграцію, а емігрувати в срср не можливо, навіть країна, що проголосила себе правонаступницею срср, вибудували доволі жорсткий капіталістичний імперіалізм. До речі якраз вихваляння срср сприймаються як компліменти в сторону раші і зараз це ніяк не може навіть спокійно сприйматись.
Так я и предлагал отдельную ветку, не в ветке об эмиграции. И Вы рассудительнее многих. Надеюсь, отличаете "вихваляння" от признания достоинств и/или отказа мазать всё советское чёрной краской.
ЛАД написав:Честно говоря, не вижу принципиальных изменений.
как я уже писал ранее исследовать разные поколения в одинаковом возрасте задача не подъёмная, негде нам взять 13летнего ЛАДа и спросить что он об этом думает. Но кое какие исследования есть
Цель исследования состояла в определении комплекса социально-психологических особенностей современного отрочества (12-18 лет) методом фокус-групп, в контексте сравнительного анализа учителями кагорты подростков 70-80-х гг. ХХ ст. (1960-1975 годов рождения) и поколения подростков начала ХХІ ст. (1994-2000 годов рождения).
В качестве участников фокус-групп в нашем исследовании выступали учителя (большинство из них – классные руководители) разных типов средних общеобразовательных заведений Украины (школы, лицеи, гимназии, интернаты г. Кривого Рога).
Каждая группа получала проблемное задание: на основе сравнительного анализа кагорты подростков «эпохи застоя» (70-80-х гг. ХХ ст.) и поколения подростков начала ХХІ ст., развитие которых происходило в разных социально-экономических условиях, выделить основные тенденции позитивных и негативных психосоциальных (личностных, социально-психологических, межличностных, социально-ролевых, ценностно-смысловых, коммуникативных качеств, навыков, умений, установок, особенностей и т. п.) изменений этой возрастной группы.
и что наисследовали?
Большинство подростков, по мнению учителей, ориентированы сегодня на критерии, которые традиционно рассматривались как индивидуалистические: поиск путей самореализации, стремление к благополучию, самостоятельность взглядов, получения от жизни "своего". Отрочество ХХІ ст. характеризуется учителями как более индивидуализированное в плане социальной направленности, для него более характерные нетипичные мотивационные образования. Если подросток 70-х и 80-х годов осознавал себя, прежде всего, как часть общества и ставил интересы коллектива (группы) выше собственных, то для современного подростка главной ценностью является он сам и поэтому в мотивации общения, учения и любой другой деятельности на первом месте оказывается ориентация на себя, стремление к самоутверждению и самореализации, то есть тот тип социального характера, который Д. Рисмен назвал "ориентованный-на-себя".
Можливо вчителі 70-х 80-х трохи лукавлять(видають бажане за дійсне)? Я навчався в ті роки і не можу підтвердити написаного. Так, були учні котрі "осознавал себя, прежде всего, как часть общества и ставил интересы коллектива (группы) выше собственных", але таких було дуже мало. Більшість робила вигляд що так думають, бо сказати привселюдно протилежне-дорівнювало бути підданому остракізму, навіть людьми, котрі в думках з тобою згодні.
shapo написав:Если считать точкой отсчёта начала ВМВ 1 сентября 1939 нападения Германии на Польшу,то СССР вступил в нее на 17 дней позже после Германии
фактическая дата предопределившая войну - подписание пакта Молотва - Рибентропа . Если бы он не был подписан, при политической воле СССР, Британии, США и Канады, верхмахт можно было разбить ещё в Польше, и Гитлер бы туда вряд ли полез. Пакт нужен был, чтобы исключить союз СССР с перечисленными странами, и перед его подписанием шли серьёзные торги. В частности за пролив Босфор и страны Прибалтики.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 29 лис, 2023 15:24, всього редагувалось 1 раз.