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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 лис, 2023 15:31
vitaliiangel написав: shapo написав:
Если
считать точкой отсчёта начала ВМВ 1 сентября 1939 нападения Германии на Польшу,то СССР вступил в нее на 17 дней позже после Германии
фактическая дата предопределившая войну - подписание пакта Молотва - Рибентропа . Если бы он не был подписан, при политической воле СССР, Британии, США и Канады, верхмахт можно было разбить ещё в Польше, и Гитлер бы туда вряд ли полез. Пакт нужен был, чтобы исключить союз СССР с перечисленными странами, и перед его подписанием шли серьёзные торги. В частности за пролив Босфор и страны Прибалтики.
Тогда давайте начнём с Мюнхена.
"Если бы он не был подписан, при политической воле СССР, Британии, США и Канады, верхмахт можно было разбить ещё в Чехословакии
, и Гитлер бы туда вряд ли полез".
Точно не полез бы.
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ЛАД
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Додано: Сер 29 лис, 2023 15:41
vitaliiangel написав: shapo написав:
Если
считать точкой отсчёта начала ВМВ 1 сентября 1939 нападения Германии на Польшу,то СССР вступил в нее на 17 дней позже после Германии
фактическая дата предопределившая войну - подписание пакта Молотва - Рибентропа . Если бы он не был подписан, при политической воле СССР, Британии, США и Канады, верхмахт можно было разбить ещё в Польше, и Гитлер бы туда вряд ли полез. Пакт нужен был, чтобы исключить союз СССР с перечисленными странами, и перед его подписанием шли серьёзные торги. В частности за пролив Босфор и страны Прибалтики.
У истории нет сослагательного наклонения как и в жизни. Если бы у Франции и Британии была политическая воля,то и без всякого СССР они могли бы защитить,а не сдать Польшу Гитлеру. Собственно,то же самое мы наблюдаем через 80 лет в Украине когда трусливая продажная Европа и дементный взяточник из США сдают Украину путлеру.
И здесь речь идёт о исторических фактах,т.е.событиях,а не секретных протоколах к пакту Молотова-Риббентропа
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shapo
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Додано: Сер 29 лис, 2023 15:44
Richi написав: rjkz написав:
Поэтому, хоть мы (эмигранты) и худших стартовых условиях, но мы сильнее их и мы умнее их. Кто-то сможет воспользоваться своим потенциалом, кто-то - нет.
Интересно узнать, как Вы видите своё будущее, через несколько лет, когда необходимо будет выходить на пенсию? Денег, чтобы хватило расцвесть, как понимаю, Вы не успеете заработать ... Пенсия, чтобы жить безбедно - Вам так же не светит. На что рассчитываете?
трошки про мільон на пенсію в США
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Додано: Сер 29 лис, 2023 16:03
ЛАД написав:
Тогда давайте начнём с Мюнхена.
"Если бы он не был подписан, при политической воле СССР, Британии, США и Канады, верхмахт можно было разбить ещё в Чехословакии, и Гитлер бы туда вряд ли полез".
Точно не полез бы.
1й раз прощают. 2й раз запрещают. и только на 3й раз что то серьёзное предпринимают.
shapo написав:
идёт о исторических фактах,т
пакт Молотова-Риббентропа исторический факт? кто дал полномочия Молотову делить Польшу? Какому советскому (или международному) праву соответствовал данный пакт? Сначала подписывают филькины грамоты, а потом "спасайте, Гитлер на нас напал"
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