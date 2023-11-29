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#<1 ... 1609161016111612 Додано: Сер 29 лис, 2023 15:31 vitaliiangel написав: shapo написав: Если

считать точкой отсчёта начала ВМВ 1 сентября 1939 нападения Германии на Польшу,то СССР вступил в нее на 17 дней позже после Германии Еслисчитать точкой отсчёта начала ВМВ 1 сентября 1939 нападения Германии на Польшу,то СССР вступил в нее на 17 дней позже после Германии фактическая дата предопределившая войну - подписание пакта Молотва - Рибентропа . Если бы он не был подписан, при политической воле СССР, Британии, США и Канады, верхмахт можно было разбить ещё в Польше, и Гитлер бы туда вряд ли полез. Пакт нужен был, чтобы исключить союз СССР с перечисленными странами, и перед его подписанием шли серьёзные торги. В частности за пролив Босфор и страны Прибалтики. фактическая дата предопределившая войну - подписание пакта Молотва - Рибентропа . Если бы он не был подписан, при политической воле СССР, Британии, США и Канады, верхмахт можно было разбить ещё в Польше, и Гитлер бы туда вряд ли полез. Пакт нужен был, чтобы исключить союз СССР с перечисленными странами, и перед его подписанием шли серьёзные торги. В частности за пролив Босфор и страны Прибалтики.

Тогда давайте начнём с Мюнхена.

"Если бы он не был подписан, при политической воле СССР, Британии, США и Канады, верхмахт можно было разбить ещё в Чехословакии, и Гитлер бы туда вряд ли полез".

Точно не полез бы. Тогда давайте начнём с Мюнхена."Если бы он не был подписан, при политической воле СССР, Британии, США и Канады, верхмахт можно было разбить ещё в, и Гитлер бы туда вряд ли полез".Точно не полез бы. ЛАД 2 Повідомлень: 26662 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5203 раз. Подякували: 4819 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 15:41 vitaliiangel написав: shapo написав: Если

считать точкой отсчёта начала ВМВ 1 сентября 1939 нападения Германии на Польшу,то СССР вступил в нее на 17 дней позже после Германии Еслисчитать точкой отсчёта начала ВМВ 1 сентября 1939 нападения Германии на Польшу,то СССР вступил в нее на 17 дней позже после Германии фактическая дата предопределившая войну - подписание пакта Молотва - Рибентропа . Если бы он не был подписан, при политической воле СССР, Британии, США и Канады, верхмахт можно было разбить ещё в Польше, и Гитлер бы туда вряд ли полез. Пакт нужен был, чтобы исключить союз СССР с перечисленными странами, и перед его подписанием шли серьёзные торги. В частности за пролив Босфор и страны Прибалтики. фактическая дата предопределившая войну - подписание пакта Молотва - Рибентропа . Если бы он не был подписан, при политической воле СССР, Британии, США и Канады, верхмахт можно было разбить ещё в Польше, и Гитлер бы туда вряд ли полез. Пакт нужен был, чтобы исключить союз СССР с перечисленными странами, и перед его подписанием шли серьёзные торги. В частности за пролив Босфор и страны Прибалтики.





У истории нет сослагательного наклонения как и в жизни. Если бы у Франции и Британии была политическая воля,то и без всякого СССР они могли бы защитить,а не сдать Польшу Гитлеру. Собственно,то же самое мы наблюдаем через 80 лет в Украине когда трусливая продажная Европа и дементный взяточник из США сдают Украину путлеру.

И здесь речь идёт о исторических фактах,т.е.событиях,а не секретных протоколах к пакту Молотова-Риббентропа У истории нет сослагательного наклонения как и в жизни. Если бы у Франции и Британии была политическая воля,то и без всякого СССР они могли бы защитить,а не сдать Польшу Гитлеру. Собственно,то же самое мы наблюдаем через 80 лет в Украине когда трусливая продажная Европа и дементный взяточник из США сдают Украину путлеру.И здесь речь идёт о исторических фактах,т.е.событиях,а не секретных протоколах к пакту Молотова-Риббентропа shapo Повідомлень: 4767 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 817 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 15:44 Richi написав: rjkz написав: Поэтому, хоть мы (эмигранты) и худших стартовых условиях, но мы сильнее их и мы умнее их. Кто-то сможет воспользоваться своим потенциалом, кто-то - нет. Поэтому, хоть мы (эмигранты) и худших стартовых условиях, но мы сильнее их и мы умнее их. Кто-то сможет воспользоваться своим потенциалом, кто-то - нет.

Интересно узнать, как Вы видите своё будущее, через несколько лет, когда необходимо будет выходить на пенсию? Денег, чтобы хватило расцвесть, как понимаю, Вы не успеете заработать ... Пенсия, чтобы жить безбедно - Вам так же не светит. На что рассчитываете? Интересно узнать, как Вы видите своё будущее, через несколько лет, когда необходимо будет выходить на пенсию? Денег, чтобы хватило расцвесть, как понимаю, Вы не успеете заработать ... Пенсия, чтобы жить безбедно - Вам так же не светит. На что рассчитываете?

трошки про мільон на пенсію в США

трошки про мільон на пенсію в США flyman

Повідомлень: 33258 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1556 раз. Подякували: 2726 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 16:03 ЛАД написав: Тогда давайте начнём с Мюнхена.

"Если бы он не был подписан, при политической воле СССР, Британии, США и Канады, верхмахт можно было разбить ещё в Чехословакии, и Гитлер бы туда вряд ли полез".

Точно не полез бы. Тогда давайте начнём с Мюнхена."Если бы он не был подписан, при политической воле СССР, Британии, США и Канады, верхмахт можно было разбить ещё в Чехословакии, и Гитлер бы туда вряд ли полез".Точно не полез бы. 1й раз прощают. 2й раз запрещают. и только на 3й раз что то серьёзное предпринимают. shapo написав: идёт о исторических фактах,т идёт о исторических фактах,т пакт Молотова-Риббентропа исторический факт? кто дал полномочия Молотову делить Польшу? Какому советскому (или международному) праву соответствовал данный пакт? Сначала подписывают филькины грамоты, а потом "спасайте, Гитлер на нас напал" 1й раз прощают. 2й раз запрещают. и только на 3й раз что то серьёзное предпринимают.пакт Молотова-Риббентропа исторический факт? кто дал полномочия Молотову делить Польшу? Какому советскому (или международному) праву соответствовал данный пакт? Сначала подписывают филькины грамоты, а потом "спасайте, Гитлер на нас напал" vitaliiangel

Повідомлень: 20812 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2320 раз. Подякували: 3295 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1609161016111612 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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