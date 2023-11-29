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#<1 ... 1610161116121613> Додано: Сер 29 лис, 2023 15:31 vitaliiangel написав: shapo написав: Если

считать точкой отсчёта начала ВМВ 1 сентября 1939 нападения Германии на Польшу,то СССР вступил в нее на 17 дней позже после Германии Еслисчитать точкой отсчёта начала ВМВ 1 сентября 1939 нападения Германии на Польшу,то СССР вступил в нее на 17 дней позже после Германии фактическая дата предопределившая войну - подписание пакта Молотва - Рибентропа . Если бы он не был подписан, при политической воле СССР, Британии, США и Канады, верхмахт можно было разбить ещё в Польше, и Гитлер бы туда вряд ли полез. Пакт нужен был, чтобы исключить союз СССР с перечисленными странами, и перед его подписанием шли серьёзные торги. В частности за пролив Босфор и страны Прибалтики. фактическая дата предопределившая войну - подписание пакта Молотва - Рибентропа . Если бы он не был подписан, при политической воле СССР, Британии, США и Канады, верхмахт можно было разбить ещё в Польше, и Гитлер бы туда вряд ли полез. Пакт нужен был, чтобы исключить союз СССР с перечисленными странами, и перед его подписанием шли серьёзные торги. В частности за пролив Босфор и страны Прибалтики.

Тогда давайте начнём с Мюнхена.

"Если бы он не был подписан, при политической воле СССР, Британии, США и Канады, верхмахт можно было разбить ещё в Чехословакии, и Гитлер бы туда вряд ли полез".

Точно не полез бы. Тогда давайте начнём с Мюнхена."Если бы он не был подписан, при политической воле СССР, Британии, США и Канады, верхмахт можно было разбить ещё в, и Гитлер бы туда вряд ли полез".Точно не полез бы. ЛАД 2 Повідомлень: 26665 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5203 раз. Подякували: 4820 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 15:41 vitaliiangel написав: shapo написав: Если

считать точкой отсчёта начала ВМВ 1 сентября 1939 нападения Германии на Польшу,то СССР вступил в нее на 17 дней позже после Германии Еслисчитать точкой отсчёта начала ВМВ 1 сентября 1939 нападения Германии на Польшу,то СССР вступил в нее на 17 дней позже после Германии фактическая дата предопределившая войну - подписание пакта Молотва - Рибентропа . Если бы он не был подписан, при политической воле СССР, Британии, США и Канады, верхмахт можно было разбить ещё в Польше, и Гитлер бы туда вряд ли полез. Пакт нужен был, чтобы исключить союз СССР с перечисленными странами, и перед его подписанием шли серьёзные торги. В частности за пролив Босфор и страны Прибалтики. фактическая дата предопределившая войну - подписание пакта Молотва - Рибентропа . Если бы он не был подписан, при политической воле СССР, Британии, США и Канады, верхмахт можно было разбить ещё в Польше, и Гитлер бы туда вряд ли полез. Пакт нужен был, чтобы исключить союз СССР с перечисленными странами, и перед его подписанием шли серьёзные торги. В частности за пролив Босфор и страны Прибалтики.





У истории нет сослагательного наклонения как и в жизни. Если бы у Франции и Британии была политическая воля,то и без всякого СССР они могли бы защитить,а не сдать Польшу Гитлеру. Собственно,то же самое мы наблюдаем через 80 лет в Украине когда трусливая продажная Европа и дементный взяточник из США сдают Украину путлеру.

И здесь речь идёт о исторических фактах,т.е.событиях,а не секретных протоколах к пакту Молотова-Риббентропа У истории нет сослагательного наклонения как и в жизни. Если бы у Франции и Британии была политическая воля,то и без всякого СССР они могли бы защитить,а не сдать Польшу Гитлеру. Собственно,то же самое мы наблюдаем через 80 лет в Украине когда трусливая продажная Европа и дементный взяточник из США сдают Украину путлеру.И здесь речь идёт о исторических фактах,т.е.событиях,а не секретных протоколах к пакту Молотова-Риббентропа shapo Повідомлень: 4768 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 817 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 15:44 Richi написав: rjkz написав: Поэтому, хоть мы (эмигранты) и худших стартовых условиях, но мы сильнее их и мы умнее их. Кто-то сможет воспользоваться своим потенциалом, кто-то - нет. Поэтому, хоть мы (эмигранты) и худших стартовых условиях, но мы сильнее их и мы умнее их. Кто-то сможет воспользоваться своим потенциалом, кто-то - нет.

Интересно узнать, как Вы видите своё будущее, через несколько лет, когда необходимо будет выходить на пенсию? Денег, чтобы хватило расцвесть, как понимаю, Вы не успеете заработать ... Пенсия, чтобы жить безбедно - Вам так же не светит. На что рассчитываете? Интересно узнать, как Вы видите своё будущее, через несколько лет, когда необходимо будет выходить на пенсию? Денег, чтобы хватило расцвесть, как понимаю, Вы не успеете заработать ... Пенсия, чтобы жить безбедно - Вам так же не светит. На что рассчитываете?

трошки про мільон на пенсію в США

трошки про мільон на пенсію в США flyman

Повідомлень: 33261 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1556 раз. Подякували: 2727 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 16:03 ЛАД написав: Тогда давайте начнём с Мюнхена.

"Если бы он не был подписан, при политической воле СССР, Британии, США и Канады, верхмахт можно было разбить ещё в Чехословакии, и Гитлер бы туда вряд ли полез".

Точно не полез бы. Тогда давайте начнём с Мюнхена."Если бы он не был подписан, при политической воле СССР, Британии, США и Канады, верхмахт можно было разбить ещё в Чехословакии, и Гитлер бы туда вряд ли полез".Точно не полез бы. 1й раз прощают. 2й раз запрещают. и только на 3й раз что то серьёзное предпринимают. shapo написав: идёт о исторических фактах,т идёт о исторических фактах,т пакт Молотова-Риббентропа исторический факт? кто дал полномочия Молотову делить Польшу? Какому советскому (или международному) праву соответствовал данный пакт? Сначала подписывают филькины грамоты, нарушающие чужие границы, а потом "спасайте, Гитлер на нас напал" 1й раз прощают. 2й раз запрещают. и только на 3й раз что то серьёзное предпринимают.пакт Молотова-Риббентропа исторический факт? кто дал полномочия Молотову делить Польшу? Какому советскому (или международному) праву соответствовал данный пакт? Сначала подписывают филькины грамоты, нарушающие чужие границы, а потом "спасайте, Гитлер на нас напал" vitaliiangel

Повідомлень: 20815 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2320 раз. Подякували: 3295 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 17:09 ЛАД написав: барабашов написав: ................

Всех, кто мог рассчитать совковый Ленд Круизер 40(люкс-УАЗ по сути) и Форд-Бронко 60 лет назад, запёрли в шарашки делать ракеты средней и большой дальности с точностью +-штат юэсэй и самые дубовые танки в мире, в кокпите которого только путеномедведеподобные дети-танкисты помещаются? ................Всех, кто мог рассчитать совковый Ленд Круизер 40(люкс-УАЗ по сути) и Форд-Бронко 60 лет назад, запёрли в шарашки делать ракеты средней и большой дальности с точностью +-штат юэсэй и самые дубовые танки в мире, в кокпите которого только путеномедведеподобные дети-танкисты помещаются?

Передёргивать не надо.

После смерти Сталина шарашек уже не было. Если Вы не называете шарашками закрытые заводы и города. Но тогда и в США были "шарашки".

Ракеты тогда у всех были не особо точными. больше внимания уделялось мощности. GPS тогда в принципе не существовало.

Советские танки ничем не уступали западным, так что не надо о "дубовых". Передёргивать не надо.После смерти Сталина шарашек уже не было. Если Вы не называете шарашками закрытые заводы и города. Но тогда и в США были "шарашки".Ракеты тогда у всех были не особо точными. больше внимания уделялось мощности. GPS тогда в принципе не существовало.Советские танки ничем не уступали западным, так что не надо о "дубовых".

Совкодрочере, в СРСР були закриті міста куди фактично примусово перевозили без можливості виїхати - сахаров у 1980 був засланий якраз в таке місто) Совкодрочере, в СРСР були закриті міста куди фактично примусово перевозили без можливості виїхати - сахаров у 1980 був засланий якраз в таке місто) cherchiltank

Повідомлень: 927 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 159 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 17:12 drevlyanin написав: Можливо вчителі 70-х 80-х трохи лукавлять(видають бажане за дійсне)?

Я навчався в ті роки і не можу підтвердити написаного. Так, були учні котрі "осознавал себя, прежде всего, как часть общества и ставил интересы коллектива (группы) выше собственных", але таких було дуже мало. Більшість робила вигляд що так думають, бо сказати привселюдно протилежне-дорівнювало бути підданому остракізму, навіть людьми, котрі в думках з тобою згодні. Можливо вчителі 70-х 80-х трохи лукавлять(видають бажане за дійсне)?Я навчався в ті роки і не можу підтвердити написаного. Так, були учні котрі "осознавал себя, прежде всего, как часть общества и ставил интересы коллектива (группы) выше собственных", але таких було дуже мало. Більшість робила вигляд що так думають, бо сказати привселюдно протилежне-дорівнювало бути підданому остракізму, навіть людьми, котрі в думках з тобою згодні. спасибо за ремарку. спасибо за ремарку. vitaliiangel

Повідомлень: 20815 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2320 раз. Подякували: 3295 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 17:14 vitaliiangel написав: ЛАД написав: Тогда давайте начнём с Мюнхена.

"Если бы он не был подписан, при политической воле СССР, Британии, США и Канады, верхмахт можно было разбить ещё в Чехословакии, и Гитлер бы туда вряд ли полез".

Точно не полез бы. Тогда давайте начнём с Мюнхена."Если бы он не был подписан, при политической воле СССР, Британии, США и Канады, верхмахт можно было разбить ещё в Чехословакии, и Гитлер бы туда вряд ли полез".Точно не полез бы. 1й раз прощают. 2й раз запрещают. и только на 3й раз что то серьёзное предпринимают. 1й раз прощают. 2й раз запрещают. и только на 3й раз что то серьёзное предпринимают.

1. В Мюнхене было не "прощение", а "разрешение" на грабёж.

2. В 1938 даже воевать не надо было бы, достаточно было пригрозить и заявить о полной поддержке Чехословакии.



shapo написав: идёт о исторических фактах,т идёт о исторических фактах,т пакт Молотова-Риббентропа исторический факт? кто дал полномочия Молотову делить Польшу? Какому советскому (или международному) праву соответствовал данный пакт? Сначала подписывают филькины грамоты, нарушающие чужие границы, а потом "спасайте, Гитлер на нас напал" пакт Молотова-Риббентропа исторический факт? кто дал полномочия Молотову делить Польшу? Какому советскому (или международному) праву соответствовал данный пакт? Сначала подписывают филькины грамоты, нарушающие чужие границы, а потом "спасайте, Гитлер на нас напал"

1. Какому международному праву соответствовал Мюнхен годом раньше? Кто дал полномочия Чемберлену, Даладье, Муссолини и Гитлеру делить Чехословакию?

2. "Сначала подписывают филькины грамоты, нарушающие чужие границы, а потом "спасайте, Гитлер на нас напал". (Если что, это об Англии. Франция даже пискнуть не успела)

3. Помогали СССР только потому, что понимали - победит Гитлер, Англии конец, не устоит. Если бы Гитлер напал на Союз до Англии (возможно, даже после Франции, но лучше и до этого), скорее всего, никто бы и не шевельнулся. 1. В Мюнхене было не "прощение", а "разрешение" на грабёж.2. В 1938 даже воевать не надо было бы, достаточно было пригрозить и заявить о полной поддержке Чехословакии.1. Какому международному праву соответствовал Мюнхен годом раньше? Кто дал полномочия Чемберлену, Даладье, Муссолини и Гитлеру делить Чехословакию?2. "Сначала подписывают филькины грамоты, нарушающие чужие границы, а потом "спасайте, Гитлер на нас напал". (Если что, это об Англии. Франция даже пискнуть не успела)3. Помогали СССР только потому, что понимали - победит Гитлер, Англии конец, не устоит. Если бы Гитлер напал на СоюзАнглии (возможно, даже после Франции, но лучше и до этого), скорее всего, никто бы и не шевельнулся. ЛАД 2 Повідомлень: 26665 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5203 раз. Подякували: 4820 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 17:18 cherchiltank написав: ЛАД написав: барабашов написав: ................

Всех, кто мог рассчитать совковый Ленд Круизер 40(люкс-УАЗ по сути) и Форд-Бронко 60 лет назад, запёрли в шарашки делать ракеты средней и большой дальности с точностью +-штат юэсэй и самые дубовые танки в мире, в кокпите которого только путеномедведеподобные дети-танкисты помещаются? ................Всех, кто мог рассчитать совковый Ленд Круизер 40(люкс-УАЗ по сути) и Форд-Бронко 60 лет назад, запёрли в шарашки делать ракеты средней и большой дальности с точностью +-штат юэсэй и самые дубовые танки в мире, в кокпите которого только путеномедведеподобные дети-танкисты помещаются?

Передёргивать не надо.

После смерти Сталина шарашек уже не было. Если Вы не называете шарашками закрытые заводы и города. Но тогда и в США были "шарашки".

Ракеты тогда у всех были не особо точными, больше внимания уделялось мощности. GPS тогда в принципе не существовало.

Советские танки ничем не уступали западным, так что не надо о "дубовых". Передёргивать не надо.После смерти Сталина шарашек уже не было. Если Вы не называете шарашками закрытые заводы и города. Но тогда и в США были "шарашки".Ракеты тогда у всех были не особо точными, больше внимания уделялось мощности. GPS тогда в принципе не существовало.Советские танки ничем не уступали западным, так что не надо о "дубовых".

Совкодрочере, в СРСР були закриті міста куди фактично примусово перевозили без можливості виїхати - сахаров у 1980 був засланий якраз в таке місто) Совкодрочере, в СРСР були закриті міста куди фактично примусово перевозили без можливості виїхати - сахаров у 1980 був засланий якраз в таке місто)

Умник, какая связь ссылки Сахарова с "шарашками"?

Работников туда после Сталина силой никто не перевозил. И выехать оттуда они могли свободно.

Или Вы не знаете, что такое "шарашка", просто слово понравилось?

Так всё-таки, из какой страны свободного мира Вы лично воюете с росс. агрессорами? Умник, какая связь ссылки Сахарова с "шарашками"?Работников туда после Сталина силой никто не перевозил. И выехать оттуда они могли свободно.Или Вы не знаете, что такое "шарашка", просто слово понравилось?Так всё-таки, из какой страны свободного миравоюете с росс. агрессорами? ЛАД 2 Повідомлень: 26665 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5203 раз. Подякували: 4820 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 17:20 ЛАД написав: 1. Какому международному праву соответствовал Мюнхен годом раньше? Кто дал полномочия Чемберлену, Даладье, Муссолини и Гитлеру делить Чехословакию?

2. "Сначала подписывают филькины грамоты, нарушающие чужие границы, а потом "спасайте, Гитлер на нас напал". (Если что, это об Англии. Франция даже пискнуть не успела) 1. Какому международному праву соответствовал Мюнхен годом раньше? Кто дал полномочия Чемберлену, Даладье, Муссолини и Гитлеру делить Чехословакию?2. "Сначала подписывают филькины грамоты, нарушающие чужие границы, а потом "спасайте, Гитлер на нас напал". (Если что, это об Англии. Франция даже пискнуть не успела) как это повлияло на события 22.06.1941? очень косвенно (через надуманные связи и притянутые в единую логику события). Кстати российские и европейские историки имеют разные позиции по данному вопросу.



В то же время современная немецкая историография рассматривает Мюнхен как импульс для Сталина найти общий язык с Гитлером.

https://www.dw.com/ru/%D0%BE-%D1%87%D0% ... a-45687911 В сегодняшней России принято рассматривать германо-советский договор о ненападении от 23 августа 1939 года ("пакт Молотова - Риббентропа") как логичное последствие Мюнхена.

(ваша позиция ближе к российской, типа мы (русские 40х) тут не причём)





а пакт Молотова-Риббентропа повлиял напрямую, как минимум у ссср и Германии появилась общая граница (оккупированная Польша). То есть попытка избежать столкновения через нейтральную зону была утрачена. Врага пришлось встречать на своих границах. Конечно пакт не главная и не единственная причина войны, но важное звено в цепи событий между 1.09.1939 и 22.06.1941 ЛАД написав: Помогали СССР только потому, что понимали - победит Гитлер, Англии конец, Помогали СССР только потому, что понимали - победит Гитлер, Англии конец, тогда было логичнее заключить договор Англия-Польша- ссср до пакта Молотова-Риббентропа, во избежании усиления Гитлера Сталиным. Только Сталин бы его не подписал. И вот почему



по итогам которых немецкая сторона подготовила черновик нового союзного договора — уже с участием СССР. Договориться о разграничении не удалось: Германия была готова отдать СССР Иран и Индию, но взамен требовала отказаться от любых претензий на Финляндию и Балканы. Советский вариант договора, переданный 25 ноября, Германия оставила без ответа. По некоторым свидетельствам, именно после провала переговоров о присоединении Советского Союза к Тройственному пакту Гитлер принял окончательное решение напасть на СССР.



https://meduza.io/feature/2016/07/08/st ... oy-mirovoy В октябре—ноябре 1940 года полным ходом шли переговоры о присоединении СССР к Берлинскому пакту — договору о «дружбе и разграничении сфер влияния» между гитлеровской Германией, фашистской Италией и Японией. Предполагалось, что, присоединившись к договору, Советский Союз сможет вместе с остальными его участниками претендовать на сферы влияния в Европе и Азии — территории Британской империи, которую предполагалось завоевать. С 12 по 14 ноября 1940 года в Берлине прошли очередные переговоры между Риббентропом и Молотовым,Договориться о разграничении не удалось: Германия была готова отдать СССР Иран и Индию, но взамен требовала отказаться от любых претензий на Финляндию и Балканы. Советский вариант договора, переданный 25 ноября, Германия оставила без ответа.

потому что Сталин претендовал забрать руками Гитлера британские колонии поэтому не мог одновременно вести переговоры о военном союзе. как это повлияло на события 22.06.1941? очень косвенно (через надуманные связи и притянутые в единую логику события). Кстати российские и европейские историки имеют разные позиции по данному вопросу.(ваша позиция ближе к российской, типа мы (русские 40х) тут не причём)а пакт Молотова-Риббентропа повлиял напрямую, как минимум у ссср и Германии появилась общая граница (оккупированная Польша). То есть попытка избежать столкновения через нейтральную зону была утрачена. Врага пришлось встречать на своих границах. Конечно пакт не главная и не единственная причина войны, но важное звено в цепи событий между 1.09.1939 и 22.06.1941тогда было логичнее заключить договор Англия-Польша- ссср до пакта Молотова-Риббентропа, во избежании усиления Гитлера Сталиным. Только Сталин бы его не подписал. И вот почемупотому что Сталин претендовал забрать руками Гитлера британские колонии поэтому не мог одновременно вести переговоры о военном союзе. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 29 лис, 2023 17:44, всього редагувалось 12 разів. vitaliiangel

Повідомлень: 20815 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2320 раз. Подякували: 3295 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 17:23 drevlyanin написав: ЛАД написав: Что действительно ново - появление большого свободного времени у людей. И дальше больше.

........

https://mignews.com/news/technology/gejts-rasskazal-kak-ii-povliyaet-na-rabotu-lyudej.html

А вот чем люди займутся остальные 4 дня недели, вопрос. Раньше человек был занят практически круглосуточно - работа, еда, сон и всё. Что действительно ново - появление большого свободного времени у людей. И дальше больше.........А вот чем люди займутся остальные 4 дня недели, вопрос. Раньше человек был занят практически круглосуточно - работа, еда, сон и всё.



Існує 100500 хоббі, досягти успіхів хоча б у трьох-чотирьох життя не вистачить. А деякі то просто процес. Існує 100500 хоббі, досягти успіхів хоча б у трьох-чотирьох життя не вистачить. А деякі то просто процес.

Главное хобби у очень многих - водка.

У нового поколения - наркотики. Главное хобби у очень многих - водка.У нового поколения - наркотики. ЛАД 2 Повідомлень: 26665 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5203 раз. Подякували: 4820 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1610161116121613> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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