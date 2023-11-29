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shapo написав:Если считать точкой отсчёта начала ВМВ 1 сентября 1939 нападения Германии на Польшу,то СССР вступил в нее на 17 дней позже после Германии
фактическая дата предопределившая войну - подписание пакта Молотва - Рибентропа . Если бы он не был подписан, при политической воле СССР, Британии, США и Канады, верхмахт можно было разбить ещё в Польше, и Гитлер бы туда вряд ли полез. Пакт нужен был, чтобы исключить союз СССР с перечисленными странами, и перед его подписанием шли серьёзные торги. В частности за пролив Босфор и страны Прибалтики.
Тогда давайте начнём с Мюнхена. "Если бы он не был подписан, при политической воле СССР, Британии, США и Канады, верхмахт можно было разбить ещё в Чехословакии, и Гитлер бы туда вряд ли полез". Точно не полез бы.
shapo написав:Если считать точкой отсчёта начала ВМВ 1 сентября 1939 нападения Германии на Польшу,то СССР вступил в нее на 17 дней позже после Германии
фактическая дата предопределившая войну - подписание пакта Молотва - Рибентропа . Если бы он не был подписан, при политической воле СССР, Британии, США и Канады, верхмахт можно было разбить ещё в Польше, и Гитлер бы туда вряд ли полез. Пакт нужен был, чтобы исключить союз СССР с перечисленными странами, и перед его подписанием шли серьёзные торги. В частности за пролив Босфор и страны Прибалтики.
У истории нет сослагательного наклонения как и в жизни. Если бы у Франции и Британии была политическая воля,то и без всякого СССР они могли бы защитить,а не сдать Польшу Гитлеру. Собственно,то же самое мы наблюдаем через 80 лет в Украине когда трусливая продажная Европа и дементный взяточник из США сдают Украину путлеру. И здесь речь идёт о исторических фактах,т.е.событиях,а не секретных протоколах к пакту Молотова-Риббентропа
rjkz написав:Поэтому, хоть мы (эмигранты) и худших стартовых условиях, но мы сильнее их и мы умнее их. Кто-то сможет воспользоваться своим потенциалом, кто-то - нет.
Интересно узнать, как Вы видите своё будущее, через несколько лет, когда необходимо будет выходить на пенсию? Денег, чтобы хватило расцвесть, как понимаю, Вы не успеете заработать ... Пенсия, чтобы жить безбедно - Вам так же не светит. На что рассчитываете?
ЛАД написав:Тогда давайте начнём с Мюнхена. "Если бы он не был подписан, при политической воле СССР, Британии, США и Канады, верхмахт можно было разбить ещё в Чехословакии, и Гитлер бы туда вряд ли полез". Точно не полез бы.
1й раз прощают. 2й раз запрещают. и только на 3й раз что то серьёзное предпринимают.
shapo написав:идёт о исторических фактах,т
пакт Молотова-Риббентропа исторический факт? кто дал полномочия Молотову делить Польшу? Какому советскому (или международному) праву соответствовал данный пакт? Сначала подписывают филькины грамоты, нарушающие чужие границы, а потом "спасайте, Гитлер на нас напал"
барабашов написав:................ Всех, кто мог рассчитать совковый Ленд Круизер 40(люкс-УАЗ по сути) и Форд-Бронко 60 лет назад, запёрли в шарашки делать ракеты средней и большой дальности с точностью +-штат юэсэй и самые дубовые танки в мире, в кокпите которого только путеномедведеподобные дети-танкисты помещаются?
Передёргивать не надо. После смерти Сталина шарашек уже не было. Если Вы не называете шарашками закрытые заводы и города. Но тогда и в США были "шарашки". Ракеты тогда у всех были не особо точными. больше внимания уделялось мощности. GPS тогда в принципе не существовало. Советские танки ничем не уступали западным, так что не надо о "дубовых".
Совкодрочере, в СРСР були закриті міста куди фактично примусово перевозили без можливості виїхати - сахаров у 1980 був засланий якраз в таке місто)
drevlyanin написав:Можливо вчителі 70-х 80-х трохи лукавлять(видають бажане за дійсне)? Я навчався в ті роки і не можу підтвердити написаного. Так, були учні котрі "осознавал себя, прежде всего, как часть общества и ставил интересы коллектива (группы) выше собственных", але таких було дуже мало. Більшість робила вигляд що так думають, бо сказати привселюдно протилежне-дорівнювало бути підданому остракізму, навіть людьми, котрі в думках з тобою згодні.
ЛАД написав:Тогда давайте начнём с Мюнхена. "Если бы он не был подписан, при политической воле СССР, Британии, США и Канады, верхмахт можно было разбить ещё в Чехословакии, и Гитлер бы туда вряд ли полез". Точно не полез бы.
1й раз прощают. 2й раз запрещают. и только на 3й раз что то серьёзное предпринимают.
1. В Мюнхене было не "прощение", а "разрешение" на грабёж. 2. В 1938 даже воевать не надо было бы, достаточно было пригрозить и заявить о полной поддержке Чехословакии.
shapo написав:идёт о исторических фактах,т
пакт Молотова-Риббентропа исторический факт? кто дал полномочия Молотову делить Польшу? Какому советскому (или международному) праву соответствовал данный пакт? Сначала подписывают филькины грамоты, нарушающие чужие границы, а потом "спасайте, Гитлер на нас напал"
1. Какому международному праву соответствовал Мюнхен годом раньше? Кто дал полномочия Чемберлену, Даладье, Муссолини и Гитлеру делить Чехословакию? 2. "Сначала подписывают филькины грамоты, нарушающие чужие границы, а потом "спасайте, Гитлер на нас напал". (Если что, это об Англии. Франция даже пискнуть не успела) 3. Помогали СССР только потому, что понимали - победит Гитлер, Англии конец, не устоит. Если бы Гитлер напал на Союз до Англии (возможно, даже после Франции, но лучше и до этого), скорее всего, никто бы и не шевельнулся.
барабашов написав:................ Всех, кто мог рассчитать совковый Ленд Круизер 40(люкс-УАЗ по сути) и Форд-Бронко 60 лет назад, запёрли в шарашки делать ракеты средней и большой дальности с точностью +-штат юэсэй и самые дубовые танки в мире, в кокпите которого только путеномедведеподобные дети-танкисты помещаются?
Передёргивать не надо. После смерти Сталина шарашек уже не было. Если Вы не называете шарашками закрытые заводы и города. Но тогда и в США были "шарашки". Ракеты тогда у всех были не особо точными, больше внимания уделялось мощности. GPS тогда в принципе не существовало. Советские танки ничем не уступали западным, так что не надо о "дубовых".
Совкодрочере, в СРСР були закриті міста куди фактично примусово перевозили без можливості виїхати - сахаров у 1980 був засланий якраз в таке місто)
Умник, какая связь ссылки Сахарова с "шарашками"? Работников туда после Сталина силой никто не перевозил. И выехать оттуда они могли свободно. Или Вы не знаете, что такое "шарашка", просто слово понравилось? Так всё-таки, из какой страны свободного мира Вы лично воюете с росс. агрессорами?
ЛАД написав:1. Какому международному праву соответствовал Мюнхен годом раньше? Кто дал полномочия Чемберлену, Даладье, Муссолини и Гитлеру делить Чехословакию? 2. "Сначала подписывают филькины грамоты, нарушающие чужие границы, а потом "спасайте, Гитлер на нас напал". (Если что, это об Англии. Франция даже пискнуть не успела)
как это повлияло на события 22.06.1941? очень косвенно (через надуманные связи и притянутые в единую логику события). Кстати российские и европейские историки имеют разные позиции по данному вопросу.
В сегодняшней России принято рассматривать германо-советский договор о ненападении от 23 августа 1939 года ("пакт Молотова - Риббентропа") как логичное последствие Мюнхена. В то же время современная немецкая историография рассматривает Мюнхен как импульс для Сталина найти общий язык с Гитлером. https://www.dw.com/ru/%D0%BE-%D1%87%D0% ... a-45687911
(ваша позиция ближе к российской, типа мы (русские 40х) тут не причём)
а пакт Молотова-Риббентропа повлиял напрямую, как минимум у ссср и Германии появилась общая граница (оккупированная Польша). То есть попытка избежать столкновения через нейтральную зону была утрачена. Врага пришлось встречать на своих границах. Конечно пакт не главная и не единственная причина войны, но важное звено в цепи событий между 1.09.1939 и 22.06.1941
ЛАД написав:Помогали СССР только потому, что понимали - победит Гитлер, Англии конец,
тогда было логичнее заключить договор Англия-Польша- ссср до пакта Молотова-Риббентропа, во избежании усиления Гитлера Сталиным. Только Сталин бы его не подписал. И вот почему
В октябре—ноябре 1940 года полным ходом шли переговоры о присоединении СССР к Берлинскому пакту — договору о «дружбе и разграничении сфер влияния» между гитлеровской Германией, фашистской Италией и Японией. Предполагалось, что, присоединившись к договору, Советский Союз сможет вместе с остальными его участниками претендовать на сферы влияния в Европе и Азии — территории Британской империи, которую предполагалось завоевать. С 12 по 14 ноября 1940 года в Берлине прошли очередные переговоры между Риббентропом и Молотовым, по итогам которых немецкая сторона подготовила черновик нового союзного договора — уже с участием СССР. Договориться о разграничении не удалось: Германия была готова отдать СССР Иран и Индию, но взамен требовала отказаться от любых претензий на Финляндию и Балканы. Советский вариант договора, переданный 25 ноября, Германия оставила без ответа. По некоторым свидетельствам, именно после провала переговоров о присоединении Советского Союза к Тройственному пакту Гитлер принял окончательное решение напасть на СССР.