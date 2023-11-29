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#<1 ... 1610161116121613 Додано: Сер 29 лис, 2023 17:24 flyman написав: трошки про мільон на пенсію в США

трошки про мільон на пенсію в США



Пане флаймане - а ось цікаво, Вас на ригачку не тягне від всіх оцих апологетів СРСР та віршів на кшталт “ И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди!’.

Ось дивіться: вже взялися за труси Ріббентропа та

розчин для полоскання зубного протеза Молотова.

Це істерика чи якесь особливе збочення, гірше за проблеми короля Іспанії Карлоса другого?

Я задаю питання без жартів і кепкування, серйозно. Пане флаймане - а ось цікаво, Вас на ригачку не тягне від всіх оцих апологетів СРСР та віршів на кшталт “ И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди!’.Ось дивіться: вже взялися за труси Ріббентропа тарозчин для полоскання зубного протеза Молотова.Це істерика чи якесь особливе збочення, гірше за проблеми короля Іспанії Карлоса другого?Я задаю питання без жартів і кепкування, серйозно. Востаннє редагувалось akurt в Сер 29 лис, 2023 17:27, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8747 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3390 раз. Подякували: 1188 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 17:27 Імпрінтінг, чи як. akurt написав: flyman написав: трошки про мільон на пенсію в США

трошки про мільон на пенсію в США



Пане флаймане - а ось цікаво, Вас на ригачку не тягне від всіх оцих апологетів СРСР та віршів на кшталт “ И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди!’.

Ось дивіться: вже взялися за труси Ріббентропа та

розчин для полоскання зубного протеза Молотова.

Це істерика чи якесь особливе збочення, гірше за проблеми короля Іспанії Чарльза другого? Пане флаймане - а ось цікаво, Вас на ригачку не тягне від всіх оцих апологетів СРСР та віршів на кшталт “ И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди!’.Ось дивіться: вже взялися за труси Ріббентропа тарозчин для полоскання зубного протеза Молотова.Це істерика чи якесь особливе збочення, гірше за проблеми короля Іспанії Чарльза другого?

Я ж сьогодні вже писав, таке враження, що люди емігрують досі із ненависного СРСР, а не з коханої неньки, "смакуючи" як мазохісти ЛГБТ-мазохісти.

Інші проїхали СРСР як платформу Макійчукове примиського ШРТ. Я ж сьогодні вже писав, таке враження, що люди емігрують досі із ненависного СРСР, а не з коханої неньки, "смакуючи" як мазохісти ЛГБТ-мазохісти.Інші проїхали СРСР як платформу Макійчукове примиського ШРТ. Востаннє редагувалось flyman в Сер 29 лис, 2023 17:31, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 33261 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1556 раз. Подякували: 2727 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 17:29 vitaliiangel написав: ЛАД написав: Тогда давайте начнём с Мюнхена.

"Если бы он не был подписан, при политической воле СССР, Британии, США и Канады, верхмахт можно было разбить ещё в Чехословакии, и Гитлер бы туда вряд ли полез".

Точно не полез бы. Тогда давайте начнём с Мюнхена."Если бы он не был подписан, при политической воле СССР, Британии, США и Канады, верхмахт можно было разбить ещё в Чехословакии, и Гитлер бы туда вряд ли полез".Точно не полез бы. 1й раз прощают. 2й раз запрещают. и только на 3й раз что то серьёзное предпринимают. shapo написав: идёт о исторических фактах,т идёт о исторических фактах,т пакт Молотова-Риббентропа исторический факт? кто дал полномочия Молотову делить Польшу? Какому советскому (или международному) праву соответствовал данный пакт? Сначала подписывают филькины грамоты, нарушающие чужие границы, а потом "спасайте, Гитлер на нас напал" 1й раз прощают. 2й раз запрещают. и только на 3й раз что то серьёзное предпринимают.пакт Молотова-Риббентропа исторический факт? кто дал полномочия Молотову делить Польшу? Какому советскому (или международному) праву соответствовал данный пакт? Сначала подписывают филькины грамоты, нарушающие чужие границы, а потом "спасайте, Гитлер на нас напал"



Опять кто-то стёр мой пост где я написал все,что думаю о бумажках под названием пакты,Будапештский меморандум,Лига наций и ООН.

Есть только право силы и интересы в данный момент,и ничего более.

Поэтому и Франция с Британией не пришли на помощь Польше несмотря на все договора,потому и сдают сейчас Украину через 80 лет после ВМВ путину вместе с дементным взяточником из Белого дома ( да,именно взяточник против семейки которого собраны масса материалов и против которого запущена процедура импичмента в Конгрессе,но в Украине СМИ об этом помалкивают,а услужливый модер этого форума трет посты упоминающие это) Опять кто-то стёр мой пост где я написал все,что думаю о бумажках под названием пакты,Будапештский меморандум,Лига наций и ООН.Есть только право силы и интересы в данный момент,и ничего более.Поэтому и Франция с Британией не пришли на помощь Польше несмотря на все договора,потому и сдают сейчас Украину через 80 лет после ВМВ путину вместе с дементным взяточником из Белого дома ( да,именно взяточник против семейки которого собраны масса материалов и против которого запущена процедура импичмента в Конгрессе,но в Украине СМИ об этом помалкивают,а услужливый модер этого форума трет посты упоминающие это) Востаннє редагувалось shapo в Сер 29 лис, 2023 17:32, всього редагувалось 1 раз. shapo Повідомлень: 4768 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 817 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 17:30 flyman написав: Я ж сьогодні вже писав, таке враження, що люди емігрують досі із ненависного СРСР, а не з коханої неньки, "смакуючи" як мазохісти ЛГБТ-мазохісти. Я ж сьогодні вже писав, таке враження, що люди емігрують досі із ненависного СРСР, а не з коханої неньки, "смакуючи" як мазохісти ЛГБТ-мазохісти.

Підтримую.

Я всю оцю маячню читав сьогодні в Будапешті і подумав: мріють, щоби їм приносили - як колись секретарю обкому парті - в конверті дармові 4000 РУБЛІВ.

Так хто зна: ще трохи і точно що будуть отримувати саме 4000.

Рублів.

Мрії ж збуваються. Підтримую.Я всю оцю маячню читав сьогодні в Будапешті і подумав: мріють, щоби їм приносили - як колись секретарю обкому парті - в конверті дармові 4000 РУБЛІВ.Так хто зна: ще трохи і точно що будуть отримувати саме 4000.Рублів.Мрії ж збуваються. akurt

Повідомлень: 8747 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3390 раз. Подякували: 1188 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 17:33

люди емігрують досі із ненависного СРСР, а не з коханої неньки, "смакуючи" як мазохісти ЛГБТ-мазохісти.















А бывает и того хуже… Только что человек соберется полететь на Филлипины…

Hotab Повідомлень: 10269 З нами з: 15.02.09 Подякував: 620 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 17:40 Я уже начинаю думать, что многих с форума и на Филиппины нельзя отпускать.

Флайман так на сегодня самый трезво мыслящий.

Это я говорю после долой нашей с ним истории финансовых отношений.



Сегодня удивился контингенту рейса из Стамбула в Анталию: часть самолета - индийцы.

Спросил - оказалось моряки, летят на смену экипажа.

Не стал им говорить, что Финансовый форум Украины живет прошлым: трусами Клары Цеткин, бюстгальтером Розы Люксембург, конвертом с деньгами для Николая Бухарина, накидкой на стул для Кагановича, братом Свердлова, и шинелью Власика…

Парням в море идти… болтать глупости некогда…

Работать надо. Ковать бабло и бабулеты. akurt

Повідомлень: 8747 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3390 раз. Подякували: 1188 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1610161116121613 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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