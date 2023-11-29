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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 лис, 2023 17:24
flyman написав:
трошки про мільон на пенсію в США
Пане флаймане - а ось цікаво, Вас на ригачку не тягне від всіх оцих апологетів СРСР та віршів на кшталт “ И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди!’.
Ось дивіться: вже взялися за труси Ріббентропа та
розчин для полоскання зубного протеза Молотова.
Це істерика чи якесь особливе збочення, гірше за проблеми короля Іспанії Карлоса другого?
Я задаю питання без жартів і кепкування, серйозно.
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Додано: Сер 29 лис, 2023 17:27
akurt написав: flyman написав:
трошки про мільон на пенсію в США
Пане флаймане - а ось цікаво, Вас на ригачку не тягне від всіх оцих апологетів СРСР та віршів на кшталт “ И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди!’.
Ось дивіться: вже взялися за труси Ріббентропа та
розчин для полоскання зубного протеза Молотова.
Це істерика чи якесь особливе збочення, гірше за проблеми короля Іспанії Чарльза другого?
Я ж сьогодні вже писав, таке враження, що люди емігрують досі із ненависного СРСР, а не з коханої неньки, "смакуючи" як мазохісти ЛГБТ-мазохісти.
Інші проїхали СРСР як платформу Макійчукове примиського ШРТ.
Востаннє редагувалось flyman
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Додано: Сер 29 лис, 2023 17:29
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Тогда давайте начнём с Мюнхена.
"Если бы он не был подписан, при политической воле СССР, Британии, США и Канады, верхмахт можно было разбить ещё в Чехословакии, и Гитлер бы туда вряд ли полез".
Точно не полез бы.
1й раз прощают. 2й раз запрещают. и только на 3й раз что то серьёзное предпринимают.
shapo написав:
идёт о исторических фактах,т
пакт Молотова-Риббентропа исторический факт? кто дал полномочия Молотову делить Польшу? Какому советскому (или международному) праву соответствовал данный пакт? Сначала подписывают филькины грамоты, нарушающие чужие границы, а потом "спасайте, Гитлер на нас напал"
Опять кто-то стёр мой пост где я написал все,что думаю о бумажках под названием пакты,Будапештский меморандум,Лига наций и ООН.
Есть только право силы и интересы в данный момент,и ничего более.
Поэтому и Франция с Британией не пришли на помощь Польше несмотря на все договора,потому и сдают сейчас Украину через 80 лет после ВМВ путину вместе с дементным взяточником из Белого дома ( да,именно взяточник против семейки которого собраны масса материалов и против которого запущена процедура импичмента в Конгрессе,но в Украине СМИ об этом помалкивают,а услужливый модер этого форума трет посты упоминающие это)
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в Сер 29 лис, 2023 17:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 29 лис, 2023 17:30
flyman написав:
Я ж сьогодні вже писав, таке враження, що люди емігрують досі із ненависного СРСР, а не з коханої неньки, "смакуючи" як мазохісти ЛГБТ-мазохісти.
Підтримую.
Я всю оцю маячню читав сьогодні в Будапешті і подумав: мріють, щоби їм приносили - як колись секретарю обкому парті - в конверті дармові 4000 РУБЛІВ.
Так хто зна: ще трохи і точно що будуть отримувати саме 4000.
Рублів.
Мрії ж збуваються.
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Додано: Сер 29 лис, 2023 17:40
Я уже начинаю думать, что многих с форума и на Филиппины нельзя отпускать.
Флайман так на сегодня самый трезво мыслящий.
Это я говорю после долой нашей с ним истории финансовых отношений.
Сегодня удивился контингенту рейса из Стамбула в Анталию: часть самолета - индийцы.
Спросил - оказалось моряки, летят на смену экипажа.
Не стал им говорить, что Финансовый форум Украины живет прошлым: трусами Клары Цеткин, бюстгальтером Розы Люксембург, конвертом с деньгами для Николая Бухарина, накидкой на стул для Кагановича, братом Свердлова, и шинелью Власика…
Парням в море идти… болтать глупости некогда…
Работать надо. Ковать бабло и бабулеты.
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