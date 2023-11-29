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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 161116121613161416151616>
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 17:24

  flyman написав:трошки про мільон на пенсію в США


Пане флаймане - а ось цікаво, Вас на ригачку не тягне від всіх оцих апологетів СРСР та віршів на кшталт “ И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди!’.
Ось дивіться: вже взялися за труси Ріббентропа та
розчин для полоскання зубного протеза Молотова.
Це істерика чи якесь особливе збочення, гірше за проблеми короля Іспанії Карлоса другого?
Я задаю питання без жартів і кепкування, серйозно.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 29 лис, 2023 17:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 17:27

Імпрінтінг, чи як.

  akurt написав:
  flyman написав:трошки про мільон на пенсію в США


Пане флаймане - а ось цікаво, Вас на ригачку не тягне від всіх оцих апологетів СРСР та віршів на кшталт “ И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди!’.
Ось дивіться: вже взялися за труси Ріббентропа та
розчин для полоскання зубного протеза Молотова.
Це істерика чи якесь особливе збочення, гірше за проблеми короля Іспанії Чарльза другого?

Я ж сьогодні вже писав, таке враження, що люди емігрують досі із ненависного СРСР, а не з коханої неньки, "смакуючи" як мазохісти ЛГБТ-мазохісти.
Інші проїхали СРСР як платформу Макійчукове примиського ШРТ.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 29 лис, 2023 17:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 17:29

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Тогда давайте начнём с Мюнхена.
"Если бы он не был подписан, при политической воле СССР, Британии, США и Канады, верхмахт можно было разбить ещё в Чехословакии, и Гитлер бы туда вряд ли полез".
Точно не полез бы.
1й раз прощают. 2й раз запрещают. и только на 3й раз что то серьёзное предпринимают.
  shapo написав:идёт о исторических фактах,т
пакт Молотова-Риббентропа исторический факт? кто дал полномочия Молотову делить Польшу? Какому советскому (или международному) праву соответствовал данный пакт? Сначала подписывают филькины грамоты, нарушающие чужие границы, а потом "спасайте, Гитлер на нас напал"


Опять кто-то стёр мой пост где я написал все,что думаю о бумажках под названием пакты,Будапештский меморандум,Лига наций и ООН.
Есть только право силы и интересы в данный момент,и ничего более.
Поэтому и Франция с Британией не пришли на помощь Польше несмотря на все договора,потому и сдают сейчас Украину через 80 лет после ВМВ путину вместе с дементным взяточником из Белого дома ( да,именно взяточник против семейки которого собраны масса материалов и против которого запущена процедура импичмента в Конгрессе,но в Украине СМИ об этом помалкивают,а услужливый модер этого форума трет посты упоминающие это)
Востаннє редагувалось shapo в Сер 29 лис, 2023 17:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 17:30

  flyman написав:Я ж сьогодні вже писав, таке враження, що люди емігрують досі із ненависного СРСР, а не з коханої неньки, "смакуючи" як мазохісти ЛГБТ-мазохісти.

Підтримую.
Я всю оцю маячню читав сьогодні в Будапешті і подумав: мріють, щоби їм приносили - як колись секретарю обкому парті - в конверті дармові 4000 РУБЛІВ.
Так хто зна: ще трохи і точно що будуть отримувати саме 4000.
Рублів.
Мрії ж збуваються.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 17:33


люди емігрують досі із ненависного СРСР, а не з коханої неньки, "смакуючи" як мазохісти ЛГБТ-мазохісти.





Зображення

А бывает и того хуже… Только что человек соберется полететь на Филлипины…
:D
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 17:40

Я уже начинаю думать, что многих с форума и на Филиппины нельзя отпускать.
Флайман так на сегодня самый трезво мыслящий.
Это я говорю после долой нашей с ним истории финансовых отношений.

Сегодня удивился контингенту рейса из Стамбула в Анталию: часть самолета - индийцы.
Спросил - оказалось моряки, летят на смену экипажа.
Не стал им говорить, что Финансовый форум Украины живет прошлым: трусами Клары Цеткин, бюстгальтером Розы Люксембург, конвертом с деньгами для Николая Бухарина, накидкой на стул для Кагановича, братом Свердлова, и шинелью Власика…
Парням в море идти… Работа это сложная.
Мечтать о возврате владычества в Индии короля Великобритании некогда.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 29 лис, 2023 17:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 17:45

  akurt написав:Я уже начинаю думать, что многих с форума и на Филиппины нельзя отпускать.
Флайман так на сегодня самый трезво мыслящий.
Это я говорю после долой нашей с ним истории финансовых отношений.

Сегодня удивился контингенту рейса из Стамбула в Анталию: часть самолета - индийцы.
Спросил - оказалось моряки, летят на смену экипажа.
Не стал им говорить, что Финансовый форум Украины живет прошлым: трусами Клары Цеткин, бюстгальтером Розы Люксембург, конвертом с деньгами для Николая Бухарина, накидкой на стул для Кагановича, братом Свердлова, и шинелью Власика…
Парням в море идти… болтать глупости некогда…

Я ж не збираюся емігрувати тому, що нема тепер можливості покласти гвоздику пам"ятнику вічноживому в гарячих серцях.
п.с.
Десь там за морями-океанами змахнула сльозу одинока філіпіночка.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 17:53

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:1. Какому международному праву соответствовал Мюнхен годом раньше? Кто дал полномочия Чемберлену, Даладье, Муссолини и Гитлеру делить Чехословакию?
2. "Сначала подписывают филькины грамоты, нарушающие чужие границы, а потом "спасайте, Гитлер на нас напал". (Если что, это об Англии. Франция даже пискнуть не успела)
как это повлияло на события 22.06.1941? очень косвенно (через надуманные связи и притянутые в единую логику события).
а пакт Молотова-Риббентропа повлиял напрямую, как минимум у ссср и Германии появилась общая граница (оккупированная Польша). То есть попытка избежать столкновения через нейтральную зону была утрачена. Врага пришлось встречать на своих границах. Конечно пакт не главная и не единственная причина войны, но важное звено в цепи событий между 1.09.1939 и 22.06.1941

Плохо.
"как это повлияло на события 22.06.1941? очень косвенно (через надуманные связи и притянутые в единую логику события). " - что "это" непонятно.

Первый и самый главный шаг к войне - Мюнхен.

Не было бы пакта, общая граница появилась бы всё равно, просто была бы восточнее. Или Вы сомневаетесь в разгроме Польши одной Германией?
Вы не знаете, что уже "12 сентября в Абвиле состоялось заседание французско-британского высшего военного совета с участием Невилла Чемберлена, Эдуара Даладье и главнокомандующего французской армией Мориса Гамелена. В ходе заседания было принято решение о прекращении наступления в связи с тем, что «события в Польше не оправдывают дальнейших военных действий в Сааре»[56]"?
Да и до этого "военные действия" со стороны Англии и Франции... "Странная война" - не, не слышали? Хотя обязательства были очень чёткие.
"правительство и высшие военачальники покинули Польшу, перейдя румынскую границу близ города Залещики в ночь с 16 на 17 сентября[70]"
Варшава к этому моменту уже была окружена.

Напомню, советские войска вступили в Польшу 17 сентября.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 17:55

  ЛАД написав:Главное хобби у очень многих - водка.
У нового поколения - наркотики.
абсолютная ложь. % наркоманов среди украинской молодёжи - мизерный (на рф в разы больше, особенно в зауралье, там и граница с Афганом ближе и эмигранты со средней Азии едут не с пустыми руками).

Наркота удовольствие не дешевое. 2я причина - массовая зависимость от соц.сетей и комп. игр. Двух зависимостей в одном человеке быть не может. Какая то одна всегда победит. Компы и смартфоны - доступнее. Некогда игроману бегать в поисках дозы.
  ЛАД написав:Или Вы сомневаетесь в разгроме Польши одной Германией?
Это бы могло ускорить политический кризис и смену власти в Британии. Так же при наличии нужных догворенностей ссср мог бы вступить в войну раньше, на территории Польши, но предпочёл дружбу с Гитлером.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 29 лис, 2023 18:05, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 18:03

  ЛАД написав:
  drevlyanin написав:
  ЛАД написав:Что действительно ново - появление большого свободного времени у людей. И дальше больше.
........
https://mignews.com/news/technology/gejts-rasskazal-kak-ii-povliyaet-na-rabotu-lyudej.html
А вот чем люди займутся остальные 4 дня недели, вопрос. Раньше человек был занят практически круглосуточно - работа, еда, сон и всё.


Існує 100500 хоббі, досягти успіхів хоча б у трьох-чотирьох життя не вистачить. А деякі то просто процес. :mrgreen:

Главное хобби у очень многих - водка.
У нового поколения - наркотики.


Вы серьезно?
Вы живете в окружении алкоголиков и наркоманов?
rjkz
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