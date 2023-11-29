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#<1 ... 161116121613161416151616> Додано: Сер 29 лис, 2023 17:24 flyman написав: трошки про мільон на пенсію в США

трошки про мільон на пенсію в США



Пане флаймане - а ось цікаво, Вас на ригачку не тягне від всіх оцих апологетів СРСР та віршів на кшталт “ И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди!’.

Ось дивіться: вже взялися за труси Ріббентропа та

розчин для полоскання зубного протеза Молотова.

Це істерика чи якесь особливе збочення, гірше за проблеми короля Іспанії Карлоса другого?

Я задаю питання без жартів і кепкування, серйозно. Пане флаймане - а ось цікаво, Вас на ригачку не тягне від всіх оцих апологетів СРСР та віршів на кшталт “ И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди!’.Ось дивіться: вже взялися за труси Ріббентропа тарозчин для полоскання зубного протеза Молотова.Це істерика чи якесь особливе збочення, гірше за проблеми короля Іспанії Карлоса другого?Я задаю питання без жартів і кепкування, серйозно. Востаннє редагувалось akurt в Сер 29 лис, 2023 17:27, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8747 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3390 раз. Подякували: 1188 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 17:27 Імпрінтінг, чи як. akurt написав: flyman написав: трошки про мільон на пенсію в США

трошки про мільон на пенсію в США



Пане флаймане - а ось цікаво, Вас на ригачку не тягне від всіх оцих апологетів СРСР та віршів на кшталт “ И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди!’.

Ось дивіться: вже взялися за труси Ріббентропа та

розчин для полоскання зубного протеза Молотова.

Це істерика чи якесь особливе збочення, гірше за проблеми короля Іспанії Чарльза другого? Пане флаймане - а ось цікаво, Вас на ригачку не тягне від всіх оцих апологетів СРСР та віршів на кшталт “ И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди!’.Ось дивіться: вже взялися за труси Ріббентропа тарозчин для полоскання зубного протеза Молотова.Це істерика чи якесь особливе збочення, гірше за проблеми короля Іспанії Чарльза другого?

Я ж сьогодні вже писав, таке враження, що люди емігрують досі із ненависного СРСР, а не з коханої неньки, "смакуючи" як мазохісти ЛГБТ-мазохісти.

Інші проїхали СРСР як платформу Макійчукове примиського ШРТ. Я ж сьогодні вже писав, таке враження, що люди емігрують досі із ненависного СРСР, а не з коханої неньки, "смакуючи" як мазохісти ЛГБТ-мазохісти.Інші проїхали СРСР як платформу Макійчукове примиського ШРТ. Востаннє редагувалось flyman в Сер 29 лис, 2023 17:31, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 33263 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1556 раз. Подякували: 2727 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 17:29 vitaliiangel написав: ЛАД написав: Тогда давайте начнём с Мюнхена.

"Если бы он не был подписан, при политической воле СССР, Британии, США и Канады, верхмахт можно было разбить ещё в Чехословакии, и Гитлер бы туда вряд ли полез".

Точно не полез бы. Тогда давайте начнём с Мюнхена."Если бы он не был подписан, при политической воле СССР, Британии, США и Канады, верхмахт можно было разбить ещё в Чехословакии, и Гитлер бы туда вряд ли полез".Точно не полез бы. 1й раз прощают. 2й раз запрещают. и только на 3й раз что то серьёзное предпринимают. shapo написав: идёт о исторических фактах,т идёт о исторических фактах,т пакт Молотова-Риббентропа исторический факт? кто дал полномочия Молотову делить Польшу? Какому советскому (или международному) праву соответствовал данный пакт? Сначала подписывают филькины грамоты, нарушающие чужие границы, а потом "спасайте, Гитлер на нас напал" 1й раз прощают. 2й раз запрещают. и только на 3й раз что то серьёзное предпринимают.пакт Молотова-Риббентропа исторический факт? кто дал полномочия Молотову делить Польшу? Какому советскому (или международному) праву соответствовал данный пакт? Сначала подписывают филькины грамоты, нарушающие чужие границы, а потом "спасайте, Гитлер на нас напал"



Опять кто-то стёр мой пост где я написал все,что думаю о бумажках под названием пакты,Будапештский меморандум,Лига наций и ООН.

Есть только право силы и интересы в данный момент,и ничего более.

Поэтому и Франция с Британией не пришли на помощь Польше несмотря на все договора,потому и сдают сейчас Украину через 80 лет после ВМВ путину вместе с дементным взяточником из Белого дома ( да,именно взяточник против семейки которого собраны масса материалов и против которого запущена процедура импичмента в Конгрессе,но в Украине СМИ об этом помалкивают,а услужливый модер этого форума трет посты упоминающие это) Опять кто-то стёр мой пост где я написал все,что думаю о бумажках под названием пакты,Будапештский меморандум,Лига наций и ООН.Есть только право силы и интересы в данный момент,и ничего более.Поэтому и Франция с Британией не пришли на помощь Польше несмотря на все договора,потому и сдают сейчас Украину через 80 лет после ВМВ путину вместе с дементным взяточником из Белого дома ( да,именно взяточник против семейки которого собраны масса материалов и против которого запущена процедура импичмента в Конгрессе,но в Украине СМИ об этом помалкивают,а услужливый модер этого форума трет посты упоминающие это) Востаннє редагувалось shapo в Сер 29 лис, 2023 17:32, всього редагувалось 1 раз. shapo Повідомлень: 4773 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 817 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 17:30 flyman написав: Я ж сьогодні вже писав, таке враження, що люди емігрують досі із ненависного СРСР, а не з коханої неньки, "смакуючи" як мазохісти ЛГБТ-мазохісти. Я ж сьогодні вже писав, таке враження, що люди емігрують досі із ненависного СРСР, а не з коханої неньки, "смакуючи" як мазохісти ЛГБТ-мазохісти.

Підтримую.

Я всю оцю маячню читав сьогодні в Будапешті і подумав: мріють, щоби їм приносили - як колись секретарю обкому парті - в конверті дармові 4000 РУБЛІВ.

Так хто зна: ще трохи і точно що будуть отримувати саме 4000.

Рублів.

Мрії ж збуваються. Підтримую.Я всю оцю маячню читав сьогодні в Будапешті і подумав: мріють, щоби їм приносили - як колись секретарю обкому парті - в конверті дармові 4000 РУБЛІВ.Так хто зна: ще трохи і точно що будуть отримувати саме 4000.Рублів.Мрії ж збуваються. akurt

Повідомлень: 8747 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3390 раз. Подякували: 1188 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 17:33

люди емігрують досі із ненависного СРСР, а не з коханої неньки, "смакуючи" як мазохісти ЛГБТ-мазохісти.















А бывает и того хуже… Только что человек соберется полететь на Филлипины…

Hotab Повідомлень: 10269 З нами з: 15.02.09 Подякував: 620 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 17:40 Я уже начинаю думать, что многих с форума и на Филиппины нельзя отпускать.

Флайман так на сегодня самый трезво мыслящий.

Это я говорю после долой нашей с ним истории финансовых отношений.



Сегодня удивился контингенту рейса из Стамбула в Анталию: часть самолета - индийцы.

Спросил - оказалось моряки, летят на смену экипажа.

Не стал им говорить, что Финансовый форум Украины живет прошлым: трусами Клары Цеткин, бюстгальтером Розы Люксембург, конвертом с деньгами для Николая Бухарина, накидкой на стул для Кагановича, братом Свердлова, и шинелью Власика…

Парням в море идти… Работа это сложная.

Мечтать о возврате владычества в Индии короля Великобритании некогда. Востаннє редагувалось akurt в Сер 29 лис, 2023 17:46, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8747 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3390 раз. Подякували: 1188 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 17:45 akurt написав: Я уже начинаю думать, что многих с форума и на Филиппины нельзя отпускать.

Флайман так на сегодня самый трезво мыслящий.

Это я говорю после долой нашей с ним истории финансовых отношений.



Сегодня удивился контингенту рейса из Стамбула в Анталию: часть самолета - индийцы.

Спросил - оказалось моряки, летят на смену экипажа.

Не стал им говорить, что Финансовый форум Украины живет прошлым: трусами Клары Цеткин, бюстгальтером Розы Люксембург, конвертом с деньгами для Николая Бухарина, накидкой на стул для Кагановича, братом Свердлова, и шинелью Власика…

Парням в море идти… болтать глупости некогда… Я уже начинаю думать, что многих с форумаотпускать.Флайман так на сегодня самый трезво мыслящий.Это я говорю после долой нашей с ним истории финансовых отношений.Сегодня удивился контингенту рейса из Стамбула в Анталию: часть самолета - индийцы.Спросил - оказалось моряки, летят на смену экипажа.Не стал им говорить, что Финансовый форум Украины живет прошлым: трусами Клары Цеткин, бюстгальтером Розы Люксембург, конвертом с деньгами для Николая Бухарина, накидкой на стул для Кагановича, братом Свердлова, и шинелью Власика…Парням в море идти… болтать глупости некогда…

Я ж не збираюся емігрувати тому, що нема тепер можливості покласти гвоздику пам"ятнику вічноживому в гарячих серцях.

п.с.

Десь там за морями-океанами змахнула сльозу одинока філіпіночка. Я ж не збираюся емігрувати тому, що нема тепер можливості покласти гвоздику пам"ятнику вічноживому в гарячих серцях.п.с.Десь там за морями-океанами змахнула сльозу одинока філіпіночка. flyman

Повідомлень: 33263 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1556 раз. Подякували: 2727 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 17:53 vitaliiangel написав: ЛАД написав: 1. Какому международному праву соответствовал Мюнхен годом раньше? Кто дал полномочия Чемберлену, Даладье, Муссолини и Гитлеру делить Чехословакию?

2. "Сначала подписывают филькины грамоты, нарушающие чужие границы, а потом "спасайте, Гитлер на нас напал". (Если что, это об Англии. Франция даже пискнуть не успела) 1. Какому международному праву соответствовал Мюнхен годом раньше? Кто дал полномочия Чемберлену, Даладье, Муссолини и Гитлеру делить Чехословакию?2. "Сначала подписывают филькины грамоты, нарушающие чужие границы, а потом "спасайте, Гитлер на нас напал". (Если что, это об Англии. Франция даже пискнуть не успела) как это повлияло на события 22.06.1941? очень косвенно (через надуманные связи и притянутые в единую логику события).

а пакт Молотова-Риббентропа повлиял напрямую, как минимум у ссср и Германии появилась общая граница (оккупированная Польша). То есть попытка избежать столкновения через нейтральную зону была утрачена. Врага пришлось встречать на своих границах. Конечно пакт не главная и не единственная причина войны, но важное звено в цепи событий между 1.09.1939 и 22.06.1941 как это повлияло на события 22.06.1941? очень косвенно (через надуманные связи и притянутые в единую логику события).а пакт Молотова-Риббентропа повлиял напрямую, как минимум у ссср и Германии появилась общая граница (оккупированная Польша). То есть попытка избежать столкновения через нейтральную зону была утрачена. Врага пришлось встречать на своих границах. Конечно пакт не главная и не единственная причина войны, но важное звено в цепи событий между 1.09.1939 и 22.06.1941

Плохо.

"как это повлияло на события 22.06.1941? очень косвенно (через надуманные связи и притянутые в единую логику события). " - что "это" непонятно.



Первый и самый главный шаг к войне - Мюнхен.



Не было бы пакта, общая граница появилась бы всё равно, просто была бы восточнее. Или Вы сомневаетесь в разгроме Польши одной Германией?

Вы не знаете, что уже "12 сентября в Абвиле состоялось заседание французско-британского высшего военного совета с участием Невилла Чемберлена, Эдуара Даладье и главнокомандующего французской армией Мориса Гамелена. В ходе заседания было принято решение о прекращении наступления в связи с тем, что «события в Польше не оправдывают дальнейших военных действий в Сааре»[56]"?

Да и до этого "военные действия" со стороны Англии и Франции... "Странная война" - не, не слышали? Хотя обязательства были очень чёткие.

"правительство и высшие военачальники покинули Польшу, перейдя румынскую границу близ города Залещики в ночь с 16 на 17 сентября[70]"

Варшава к этому моменту уже была окружена.



Напомню, советские войска вступили в Польшу 17 сентября. Плохо."как это повлияло на события 22.06.1941? очень косвенно (через надуманные связи и притянутые в единую логику события). " - что "это" непонятно.Первый и самый главный шаг к войне - Мюнхен.Не было бы пакта, общая граница появилась бы всё равно, просто была бы восточнее. Или Вы сомневаетесь в разгроме Польши одной Германией?Вы не знаете, что уже "12 сентября в Абвиле состоялось заседание французско-британского высшего военного совета с участием Невилла Чемберлена, Эдуара Даладье и главнокомандующего французской армией Мориса Гамелена. В ходе заседания было принято решение о прекращении наступления в связи с тем, что «события в Польше не оправдывают дальнейших военных действий в Сааре»[56]"?Да и до этого "военные действия" со стороны Англии и Франции... "Странная война" - не, не слышали? Хотя обязательства были очень чёткие."правительство и высшие военачальники покинули Польшу, перейдя румынскую границу близ города Залещики в ночь с 16 на 17 сентября[70]"Варшава к этому моменту уже была окружена.Напомню, советские войска вступили в Польшу 17 сентября. ЛАД 2 Повідомлень: 26672 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5203 раз. Подякували: 4820 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 17:55 ЛАД написав: Главное хобби у очень многих - водка.

У нового поколения - наркотики. Главное хобби у очень многих - водка.У нового поколения - наркотики. абсолютная ложь. % наркоманов среди украинской молодёжи - мизерный (на рф в разы больше, особенно в зауралье, там и граница с Афганом ближе и эмигранты со средней Азии едут не с пустыми руками).



Наркота удовольствие не дешевое. 2я причина - массовая зависимость от соц.сетей и комп. игр. Двух зависимостей в одном человеке быть не может. Какая то одна всегда победит. Компы и смартфоны - доступнее. Некогда игроману бегать в поисках дозы. ЛАД написав: Или Вы сомневаетесь в разгроме Польши одной Германией? Или Вы сомневаетесь в разгроме Польши одной Германией? Это бы могло ускорить политический кризис и смену власти в Британии. Так же при наличии нужных догворенностей ссср мог бы вступить в войну раньше, на территории Польши, но предпочёл дружбу с Гитлером. абсолютная ложь. % наркоманов среди украинской молодёжи - мизерный (на рф в разы больше, особенно в зауралье, там и граница с Афганом ближе и эмигранты со средней Азии едут не с пустыми руками).Наркота удовольствие не дешевое. 2я причина - массовая зависимость от соц.сетей и комп. игр. Двух зависимостей в одном человеке быть не может. Какая то одна всегда победит. Компы и смартфоны - доступнее. Некогда игроману бегать в поисках дозы.Это бы могло ускорить политический кризис и смену власти в Британии. Так же при наличии нужных догворенностей ссср мог бы вступить в войну раньше, на территории Польши, но предпочёл дружбу с Гитлером. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 29 лис, 2023 18:05, всього редагувалось 3 разів. vitaliiangel

Повідомлень: 20820 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2320 раз. Подякували: 3295 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 18:03 ЛАД написав: drevlyanin написав: ЛАД написав: Что действительно ново - появление большого свободного времени у людей. И дальше больше.

........

https://mignews.com/news/technology/gejts-rasskazal-kak-ii-povliyaet-na-rabotu-lyudej.html

А вот чем люди займутся остальные 4 дня недели, вопрос. Раньше человек был занят практически круглосуточно - работа, еда, сон и всё. Что действительно ново - появление большого свободного времени у людей. И дальше больше.........А вот чем люди займутся остальные 4 дня недели, вопрос. Раньше человек был занят практически круглосуточно - работа, еда, сон и всё.



Існує 100500 хоббі, досягти успіхів хоча б у трьох-чотирьох життя не вистачить. А деякі то просто процес. Існує 100500 хоббі, досягти успіхів хоча б у трьох-чотирьох життя не вистачить. А деякі то просто процес.

Главное хобби у очень многих - водка.

У нового поколения - наркотики. Главное хобби у очень многих - водка.У нового поколения - наркотики.



Вы серьезно?

Вы живете в окружении алкоголиков и наркоманов? Вы серьезно?Вы живете в окружении алкоголиков и наркоманов? rjkz

Повідомлень: 15816 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8108 раз. Подякували: 4970 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 161116121613161416151616> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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