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ЛАД написав:Помогали СССР только потому, что понимали - победит Гитлер, Англии конец,
тогда было логичнее заключить договор Англия-Польша- ссср до заключения пакта Молотова-Риббентропа, во избежании усиления Гитлера Сталиным. Только Сталин бы его не подписал. И вот почему
В октябре—ноябре 1940 года полным ходом шли переговоры о присоединении СССР к Берлинскому пакту — договору о «дружбе и разграничении сфер влияния» между гитлеровской Германией, фашистской Италией и Японией. ........... https://meduza.io/feature/2016/07/08/st ... oy-mirovoy
потому что Сталин претендовал забрать руками Гитлера британские колонии, поэтому не мог одновременно вести переговоры о военном союзе с Британией. Это ещё одна утрачення возможность избежать большой войны, либо возможности столкнуться с вермахтом на территории Польши в союзе с Британией. США я так понимаю, пока ещё колебались.
Вы сами читаете, что пишете? "октябрь—ноябрь 1940" Франция уже давно капитулировала, Польша ещё раньше. До пакта Молотова-Риббентропа Англия и Польша сильно хотели заключить договор с СССР? Особенно Польша - спешила и падала. Почитайте о поведении Польши во время Мюнхена и позже, при захвате Гитлером Чехословакии, кусочек которой они тоже отхватили.
shapo написав:У истории нет сослагательного наклонения как и в жизни. Если бы у Франции и Британии была политическая воля,то и без всякого СССР они могли бы защитить,а не сдать Польшу Гитлеру. Собственно,то же самое мы наблюдаем через 80 лет в Украине когда трусливая продажная Европа и дементный взяточник из США сдают Украину путлеру. И здесь речь идёт о исторических фактах,т.е.событиях,а не секретных протоколах к пакту Молотова-Риббентропа
й ця людина каже, я коректно розмовляю
ти схоже дійсно зв'язно висловлювати думки можеш тільки матом
ЛАД написав:Тогда давайте начнём с Мюнхена. "Если бы он не был подписан, при политической воле СССР, Британии, США и Канады, верхмахт можно было разбить ещё в Чехословакии, и Гитлер бы туда вряд ли полез". Точно не полез бы.
1й раз прощают. 2й раз запрещают. и только на 3й раз что то серьёзное предпринимают.
shapo написав:идёт о исторических фактах,т
пакт Молотова-Риббентропа исторический факт? кто дал полномочия Молотову делить Польшу? Какому советскому (или международному) праву соответствовал данный пакт? Сначала подписывают филькины грамоты, нарушающие чужие границы, а потом "спасайте, Гитлер на нас напал"
Опять кто-то стёр мой пост где я написал все,что думаю о бумажках под названием пакты,Будапештский меморандум,Лига наций и ООН. Есть только право силы и интересы в данный момент,и ничего более. Поэтому и Франция с Британией не пришли на помощь Польше несмотря на все договора,потому и сдают сейчас Украину через 80 лет после ВМВ путину вместе с дементным взяточником из Белого дома ( да,именно взяточник против семейки которого собраны масса материалов и против которого запущена процедура импичмента в Конгрессе,но в Украине СМИ об этом помалкивают,а услужливый модер этого форума трет посты упоминающие это)
А давайте об этом поговорим, всяко ближе к теме ветки нежели переворачивание в очередной раз трупа совка. Кого Вы считаете лучшим кандидатом на посту Президента США и почему?
ЛАД написав:До пакта Молотова-Риббентропа Англия и Польша сильно хотели заключить договор с СССР?
значит ваша реприза (ниже) неверна
ЛАД написав:Помогали СССР только потому, что понимали - победит Гитлер, Англии конец,
заключить договор против Гитлера не хотели, но боялись победы Гитлера и помогали СССР. Это как? Вопрос риторический, ответ был выше. Чемберлен не равно Черчилль. Поражение Польши в любом случае изменило бы расстановку сил и Британии бы мог понадобиться мощный союзник в лице СССР.. Если бы не "дружба" Сталина и Гитлера, которая была объективным препятствием для "альтернативной истории".
Предлагаю закончить исторические прения, поскольку кроме нас двоих, тема никому не интересна. Лично Вам спасибо за участие
ЛАД написав:Вы занимаетесь конструированием альтернативной истории?
нет , но проблемами начала вм2 интересуюсь.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 29 лис, 2023 18:29, всього редагувалось 8 разів.
akurt написав:.......... Пане флаймане - а ось цікаво, Вас на ригачку не тягне від всіх оцих апологетів СРСР та віршів на кшталт “ И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди!’. Ось дивіться: вже взялися за труси Ріббентропа та розчин для полоскання зубного протеза Молотова. Це істерика чи якесь особливе збочення, гірше за проблеми короля Іспанії Карлоса другого? Я задаю питання без жартів і кепкування, серйозно.
Вы, в частности, хорошо приложили руку к разворачиванию этой ненужной дискуссии.