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#<1 ... 16121613161416151616> Додано: Сер 29 лис, 2023 18:03 vitaliiangel написав: ..........

ЛАД написав: Помогали СССР только потому, что понимали - победит Гитлер, Англии конец, Помогали СССР только потому, что понимали - победит Гитлер, Англии конец,

тогда было логичнее заключить договор Англия-Польша- ссср до заключения пакта Молотова-Риббентропа, во избежании усиления Гитлера Сталиным. Только Сталин бы его не подписал. И вот почему



В октябре—ноябре 1940 года полным ходом шли переговоры о присоединении СССР к Берлинскому пакту — договору о «дружбе и разграничении сфер влияния» между гитлеровской Германией, фашистской Италией и Японией.

...........

https://meduza.io/feature/2016/07/08/st ... oy-mirovoy года полным ходом шли переговоры о присоединении СССР к Берлинскому пакту — договору о «дружбе и разграничении сфер влияния» между гитлеровской Германией, фашистской Италией и Японией............

потому что Сталин претендовал забрать руками Гитлера британские колонии, поэтому не мог одновременно вести переговоры о военном союзе с Британией. Это ещё одна утрачення возможность избежать большой войны, либо возможности столкнуться с вермахтом на территории Польши в союзе с Британией. США я так понимаю, пока ещё колебались. ..........тогда было логичнее заключить договордо заключения пакта Молотова-Риббентропа, во избежании усиления Гитлера Сталиным. Только Сталин бы его не подписал. И вот почемупотому что Сталин претендовал забрать руками Гитлера британские колонии, поэтому не мог одновременно вести переговоры о военном союзе с Британией. Это ещё одна утрачення возможность избежать большой войны, либо возможности столкнуться с вермахтом на территории Польши в союзе с Британией. США я так понимаю, пока ещё колебались.

Вы сами читаете, что пишете?

"октябрь—ноябрь 1940" Франция уже давно капитулировала, Польша ещё раньше.

До пакта Молотова-Риббентропа Англия и Польша сильно хотели заключить договор с СССР? Особенно Польша - спешила и падала. Почитайте о поведении Польши во время Мюнхена и позже, при захвате Гитлером Чехословакии, кусочек которой они тоже отхватили. Вы сами читаете, что пишете?"октябрь—ноябрь 1940" Франция уже давно капитулировала, Польша ещё раньше.До пакта Молотова-Риббентропа Англия и Польша сильно хотели заключить договор с СССР? Особенно Польша - спешила и падала. Почитайте о поведении Польши во время Мюнхена и позже, при захвате Гитлером Чехословакии, кусочек которой они тоже отхватили. ЛАД 2 Повідомлень: 26672 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5203 раз. Подякували: 4820 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 18:09 shapo написав: У истории нет сослагательного наклонения как и в жизни. Если бы у Франции и Британии была политическая воля,то и без всякого СССР они могли бы защитить,а не сдать Польшу Гитлеру. Собственно,то же самое мы наблюдаем через 80 лет в Украине когда трусливая продажная Европа и дементный взяточник из США сдают Украину путлеру.

И здесь речь идёт о исторических фактах,т.е.событиях,а не секретных протоколах к пакту Молотова-Риббентропа У истории нет сослагательного наклонения как и в жизни. Если бы у Франции и Британии была политическая воля,то и без всякого СССР они могли бы защитить,а не сдать Польшу Гитлеру. Собственно,то же самое мы наблюдаем через 80 лет в Украине когдаиз США сдают Украину путлеру.И здесь речь идёт о исторических фактах,т.е.событиях,а не секретных протоколах к пакту Молотова-Риббентропа

й ця людина каже, я коректно розмовляю



ти схоже дійсно зв'язно висловлювати думки можеш тільки матом й ця людина каже, я коректно розмовляюти схоже дійсно зв'язно висловлювати думки можеш тільки матом Shaman

Повідомлень: 4773 З нами з: 29.09.19 Подякував: 522 раз. Подякували: 1239 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 18:10 vitaliiangel написав: ..........

ЛАД написав: Или Вы сомневаетесь в разгроме Польши одной Германией? Или Вы сомневаетесь в разгроме Польши одной Германией? Это бы могло ускорить политический кризис и смену власти в Британии. Так же при наличии нужных догворенностей ссср мог бы вступить в войну раньше, на территории Польши, но предпочёл дружбу с Гитлером. ..........Это бы могло ускорить политический кризис и смену власти в Британии. Так же при наличии нужных догворенностей ссср мог бы вступить в войну раньше, на территории Польши, но предпочёл дружбу с Гитлером.

Опять "это".

Что "это"?

Что "могло ускорить политический кризис и смену власти", как СССР мог "вступить в войну раньше" и когда это "раньше"?

Вы занимаетесь конструированием альтернативной истории? Опять "это".Что "это"?Что "могло ускорить политический кризис и смену власти", как СССР мог "вступить в войну раньше" и когда это "раньше"?Вы занимаетесь конструированием альтернативной истории? ЛАД 2 Повідомлень: 26672 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5203 раз. Подякували: 4820 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 18:10 shapo написав: vitaliiangel написав: ЛАД написав: Тогда давайте начнём с Мюнхена.

"Если бы он не был подписан, при политической воле СССР, Британии, США и Канады, верхмахт можно было разбить ещё в Чехословакии, и Гитлер бы туда вряд ли полез".

Точно не полез бы. Тогда давайте начнём с Мюнхена."Если бы он не был подписан, при политической воле СССР, Британии, США и Канады, верхмахт можно было разбить ещё в Чехословакии, и Гитлер бы туда вряд ли полез".Точно не полез бы. 1й раз прощают. 2й раз запрещают. и только на 3й раз что то серьёзное предпринимают. shapo написав: идёт о исторических фактах,т идёт о исторических фактах,т пакт Молотова-Риббентропа исторический факт? кто дал полномочия Молотову делить Польшу? Какому советскому (или международному) праву соответствовал данный пакт? Сначала подписывают филькины грамоты, нарушающие чужие границы, а потом "спасайте, Гитлер на нас напал" 1й раз прощают. 2й раз запрещают. и только на 3й раз что то серьёзное предпринимают.пакт Молотова-Риббентропа исторический факт? кто дал полномочия Молотову делить Польшу? Какому советскому (или международному) праву соответствовал данный пакт? Сначала подписывают филькины грамоты, нарушающие чужие границы, а потом "спасайте, Гитлер на нас напал"



Опять кто-то стёр мой пост где я написал все,что думаю о бумажках под названием пакты,Будапештский меморандум,Лига наций и ООН.

Есть только право силы и интересы в данный момент,и ничего более.

Поэтому и Франция с Британией не пришли на помощь Польше несмотря на все договора,потому и сдают сейчас Украину через 80 лет после ВМВ путину вместе с дементным взяточником из Белого дома ( да,именно взяточник против семейки которого собраны масса материалов и против которого запущена процедура импичмента в Конгрессе,но в Украине СМИ об этом помалкивают,а услужливый модер этого форума трет посты упоминающие это) Опять кто-то стёр мой пост где я написал все,что думаю о бумажках под названием пакты,Будапештский меморандум,Лига наций и ООН.Есть только право силы и интересы в данный момент,и ничего более.Поэтому и Франция с Британией не пришли на помощь Польше несмотря на все договора,потому иа услужливый модер этого форума трет посты упоминающие это)



А давайте об этом поговорим, всяко ближе к теме ветки нежели переворачивание в очередной раз трупа совка.

Кого Вы считаете лучшим кандидатом на посту Президента США и почему? А давайте об этом поговорим, всяко ближе к теме ветки нежели переворачивание в очередной раз трупа совка.Кого Вы считаете лучшим кандидатом на посту Президента США и почему? rjkz

Повідомлень: 15816 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8108 раз. Подякували: 4970 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 18:11 ЛАД написав: До пакта Молотова-Риббентропа Англия и Польша сильно хотели заключить договор с СССР? До пакта Молотова-Риббентропа Англия и Польша сильно хотели заключить договор с СССР? значит ваша реприза (ниже) неверна

ЛАД написав: Помогали СССР только потому, что понимали - победит Гитлер, Англии конец, Помогали СССР только потому, что понимали - победит Гитлер, Англии конец, заключить договор против Гитлера не хотели, но боялись победы Гитлера и помогали СССР. Это как? Вопрос риторический, ответ был выше. Чемберлен не равно Черчилль. Поражение Польши в любом случае изменило бы расстановку сил и Британии бы мог понадобиться мощный союзник в лице СССР.. Если бы не "дружба" Сталина и Гитлера, которая была объективным препятствием для "альтернативной истории".



Предлагаю закончить исторические прения, поскольку кроме нас двоих, тема никому не интересна. Лично Вам спасибо за участие

ЛАД написав: Вы занимаетесь конструированием альтернативной истории? Вы занимаетесь конструированием альтернативной истории? нет , но проблемами начала вм2 интересуюсь. значит ваша реприза (ниже) неверназаключить договор против Гитлера не хотели, но боялись победы Гитлера и помогали СССР. Это как? Вопрос риторический, ответ был выше. Чемберлен не равно Черчилль. Поражение Польши в любом случае изменило бы расстановку сил и Британии бы мог понадобиться мощный союзник в лице СССР.. Если бы не "дружба" Сталина и Гитлера, которая была объективным препятствием для "альтернативной истории".Предлагаю закончить исторические прения, поскольку кроме нас двоих, тема никому не интересна. Лично Вам спасибо за участиенет , но проблемами начала вм2 интересуюсь. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 29 лис, 2023 18:29, всього редагувалось 8 разів. vitaliiangel

Повідомлень: 20820 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2320 раз. Подякували: 3295 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 18:12 ЛАД написав: drevlyanin написав: Існує 100500 хоббі, досягти успіхів хоча б у трьох-чотирьох життя не вистачить. А деякі то просто процес. Існує 100500 хоббі, досягти успіхів хоча б у трьох-чотирьох життя не вистачить. А деякі то просто процес.

Главное хобби у очень многих - водка.

У нового поколения - наркотики. Главное хобби у очень многих - водка.У нового поколения - наркотики.

брехня, головне хобі - згадувати як у срср було добре



з приводу горілки - моє коло спілкування - як дуже велике виключення. зазвичай або бренді, або віскі. а так ще багато віно та пиво. брехня, головне хобі - згадувати як у срср було добрез приводу горілки - моє коло спілкування - як дуже велике виключення. зазвичай або бренді, або віскі. а так ще багато віно та пиво. Shaman

Повідомлень: 4773 З нами з: 29.09.19 Подякував: 522 раз. Подякували: 1239 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 18:13 rjkz написав: ЛАД написав: ...........

Главное хобби у очень многих - водка.

У нового поколения - наркотики. ...........Главное хобби у очень многих - водка.У нового поколения - наркотики.

Вы серьезно?

Вы живете в окружении алкоголиков и наркоманов? Вы серьезно?Вы живете в окружении алкоголиков и наркоманов?

Ну нельзя же так буквально воспринимать!

Я это написал к тому, что, к сожалению, многие убивают свободное время не на какие-то интересные хобби, а на... разное. Ну нельзя же так буквально воспринимать!Я это написал к тому, что, к сожалению, многие убивают свободное время не на какие-то интересные хобби, а на... разное. ЛАД 2 Повідомлень: 26672 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5203 раз. Подякували: 4820 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 18:16 akurt написав: ..........

Пане флаймане - а ось цікаво, Вас на ригачку не тягне від всіх оцих апологетів СРСР та віршів на кшталт “ И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди!’.

Ось дивіться: вже взялися за труси Ріббентропа та

розчин для полоскання зубного протеза Молотова.

Це істерика чи якесь особливе збочення, гірше за проблеми короля Іспанії Карлоса другого?

Я задаю питання без жартів і кепкування, серйозно. ..........Пане флаймане - а ось цікаво, Вас на ригачку не тягне від всіх оцих апологетів СРСР та віршів на кшталт “ И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди!’.Ось дивіться: вже взялися за труси Ріббентропа тарозчин для полоскання зубного протеза Молотова.Це істерика чи якесь особливе збочення, гірше за проблеми короля Іспанії Карлоса другого?Я задаю питання без жартів і кепкування, серйозно.

Вы, в частности, хорошо приложили руку к разворачиванию этой ненужной дискуссии. Вы, в частности, хорошо приложили руку к разворачиванию этой ненужной дискуссии. ЛАД 2 Повідомлень: 26672 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5203 раз. Подякували: 4820 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 18:17 rjkz написав: А давайте об этом поговорим, всяко ближе к теме ветки нежели переворачивание в очередной раз трупа совка.

Кого Вы считаете лучшим кандидатом на посту Президента США и почему? А давайте об этом поговорим, всяко ближе к теме ветки нежели переворачивание в очередной раз трупа совка.Кого Вы считаете лучшим кандидатом на посту Президента США и почему?

якби не було обмежень, треба б було rjkz в президенти

й питання б вашої роботи вирішили б



а взагалі бажано хтось третій, але американська політична система щось теж збоїть.



й гадаю без гуглу більшість не назве інших фамілій окрім Байдена та Трампа, хоча претендентів в США багато на початку перегонів якби не було обмежень, треба б булов президентий питання б вашої роботи вирішили ба взагалі бажано хтось третій, але американська політична система щось теж збоїть.й гадаю без гуглу більшість не назве інших фамілій окрім Байдена та Трампа, хоча претендентів в США багато на початку перегонів Shaman

Повідомлень: 4773 З нами з: 29.09.19 Подякував: 522 раз. Подякували: 1239 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 18:23 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: Десь там за морями-океанами змахнула сльозу одинока філіпіночка. Десь там за морями-океанами змахнула сльозу одинока філіпіночка.

уже все глаза выплакала в ожидании...

где мой ГОРЯЧИЙ принц с бюджетом 120долл/мес...

))) уже все глаза выплакала в ожидании...где мой ГОРЯЧИЙ принц с бюджетом 120долл/мес...))) Прохожий Повідомлень: 13304 З нами з: 05.06.13 Подякував: 906 раз. Подякували: 1429 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 16121613161416151616> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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