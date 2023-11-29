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Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 16121613161416151616>
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 18:03

  vitaliiangel написав:..........
  ЛАД написав:Помогали СССР только потому, что понимали - победит Гитлер, Англии конец,

тогда было логичнее заключить договор Англия-Польша- ссср до заключения пакта Молотова-Риббентропа, во избежании усиления Гитлера Сталиным. Только Сталин бы его не подписал. И вот почему

В октябре—ноябре 1940 года полным ходом шли переговоры о присоединении СССР к Берлинскому пакту — договору о «дружбе и разграничении сфер влияния» между гитлеровской Германией, фашистской Италией и Японией.
...........
https://meduza.io/feature/2016/07/08/st ... oy-mirovoy

потому что Сталин претендовал забрать руками Гитлера британские колонии, поэтому не мог одновременно вести переговоры о военном союзе с Британией. Это ещё одна утрачення возможность избежать большой войны, либо возможности столкнуться с вермахтом на территории Польши в союзе с Британией. США я так понимаю, пока ещё колебались.

Вы сами читаете, что пишете?
"октябрь—ноябрь 1940" Франция уже давно капитулировала, Польша ещё раньше.
До пакта Молотова-Риббентропа Англия и Польша сильно хотели заключить договор с СССР? Особенно Польша - спешила и падала. Почитайте о поведении Польши во время Мюнхена и позже, при захвате Гитлером Чехословакии, кусочек которой они тоже отхватили.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 18:09

  shapo написав:У истории нет сослагательного наклонения как и в жизни. Если бы у Франции и Британии была политическая воля,то и без всякого СССР они могли бы защитить,а не сдать Польшу Гитлеру. Собственно,то же самое мы наблюдаем через 80 лет в Украине когда трусливая продажная Европа и дементный взяточник из США сдают Украину путлеру.
И здесь речь идёт о исторических фактах,т.е.событиях,а не секретных протоколах к пакту Молотова-Риббентропа

й ця людина каже, я коректно розмовляю :D

ти схоже дійсно зв'язно висловлювати думки можеш тільки матом :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 18:10

  vitaliiangel написав:..........
  ЛАД написав:Или Вы сомневаетесь в разгроме Польши одной Германией?
Это бы могло ускорить политический кризис и смену власти в Британии. Так же при наличии нужных догворенностей ссср мог бы вступить в войну раньше, на территории Польши, но предпочёл дружбу с Гитлером.

Опять "это".
Что "это"?
Что "могло ускорить политический кризис и смену власти", как СССР мог "вступить в войну раньше" и когда это "раньше"?
Вы занимаетесь конструированием альтернативной истории?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 18:10

  shapo написав:
  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Тогда давайте начнём с Мюнхена.
"Если бы он не был подписан, при политической воле СССР, Британии, США и Канады, верхмахт можно было разбить ещё в Чехословакии, и Гитлер бы туда вряд ли полез".
Точно не полез бы.
1й раз прощают. 2й раз запрещают. и только на 3й раз что то серьёзное предпринимают.
  shapo написав:идёт о исторических фактах,т
пакт Молотова-Риббентропа исторический факт? кто дал полномочия Молотову делить Польшу? Какому советскому (или международному) праву соответствовал данный пакт? Сначала подписывают филькины грамоты, нарушающие чужие границы, а потом "спасайте, Гитлер на нас напал"


Опять кто-то стёр мой пост где я написал все,что думаю о бумажках под названием пакты,Будапештский меморандум,Лига наций и ООН.
Есть только право силы и интересы в данный момент,и ничего более.
Поэтому и Франция с Британией не пришли на помощь Польше несмотря на все договора,потому и сдают сейчас Украину через 80 лет после ВМВ путину вместе с дементным взяточником из Белого дома ( да,именно взяточник против семейки которого собраны масса материалов и против которого запущена процедура импичмента в Конгрессе,но в Украине СМИ об этом помалкивают,а услужливый модер этого форума трет посты упоминающие это)


А давайте об этом поговорим, всяко ближе к теме ветки нежели переворачивание в очередной раз трупа совка.
Кого Вы считаете лучшим кандидатом на посту Президента США и почему?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 18:11

  ЛАД написав:До пакта Молотова-Риббентропа Англия и Польша сильно хотели заключить договор с СССР?
значит ваша реприза (ниже) неверна
  ЛАД написав:Помогали СССР только потому, что понимали - победит Гитлер, Англии конец,
заключить договор против Гитлера не хотели, но боялись победы Гитлера и помогали СССР. Это как? Вопрос риторический, ответ был выше. Чемберлен не равно Черчилль. Поражение Польши в любом случае изменило бы расстановку сил и Британии бы мог понадобиться мощный союзник в лице СССР.. Если бы не "дружба" Сталина и Гитлера, которая была объективным препятствием для "альтернативной истории".

Предлагаю закончить исторические прения, поскольку кроме нас двоих, тема никому не интересна. Лично Вам спасибо за участие :D
  ЛАД написав:Вы занимаетесь конструированием альтернативной истории?
нет , но проблемами начала вм2 интересуюсь.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 29 лис, 2023 18:29, всього редагувалось 8 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 18:12

  ЛАД написав:
  drevlyanin написав:Існує 100500 хоббі, досягти успіхів хоча б у трьох-чотирьох життя не вистачить. А деякі то просто процес. :mrgreen:

Главное хобби у очень многих - водка.
У нового поколения - наркотики.

брехня, головне хобі - згадувати як у срср було добре :lol:

з приводу горілки - моє коло спілкування - як дуже велике виключення. зазвичай або бренді, або віскі. а так ще багато віно та пиво.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 18:13

  rjkz написав:
  ЛАД написав:...........
Главное хобби у очень многих - водка.
У нового поколения - наркотики.

Вы серьезно?
Вы живете в окружении алкоголиков и наркоманов?

Ну нельзя же так буквально воспринимать!
Я это написал к тому, что, к сожалению, многие убивают свободное время не на какие-то интересные хобби, а на... разное.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 18:16

  akurt написав:..........
Пане флаймане - а ось цікаво, Вас на ригачку не тягне від всіх оцих апологетів СРСР та віршів на кшталт “ И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди!’.
Ось дивіться: вже взялися за труси Ріббентропа та
розчин для полоскання зубного протеза Молотова.
Це істерика чи якесь особливе збочення, гірше за проблеми короля Іспанії Карлоса другого?
Я задаю питання без жартів і кепкування, серйозно.

Вы, в частности, хорошо приложили руку к разворачиванию этой ненужной дискуссии.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 18:17

  rjkz написав:А давайте об этом поговорим, всяко ближе к теме ветки нежели переворачивание в очередной раз трупа совка.
Кого Вы считаете лучшим кандидатом на посту Президента США и почему?

якби не було обмежень, треба б було rjkz в президенти :D
й питання б вашої роботи вирішили б

а взагалі бажано хтось третій, але американська політична система щось теж збоїть.

й гадаю без гуглу більшість не назве інших фамілій окрім Байдена та Трампа, хоча претендентів в США багато на початку перегонів
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 18:23

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:Десь там за морями-океанами змахнула сльозу одинока філіпіночка.

уже все глаза выплакала в ожидании...
где мой ГОРЯЧИЙ принц с бюджетом 120долл/мес...
)))
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