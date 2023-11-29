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#<1 ... 1613161416151616> Додано: Сер 29 лис, 2023 18:27 rjkz написав:

А давайте об этом поговорим, всяко ближе к теме ветки нежели переворачивание в очередной раз трупа совка.

Кого Вы считаете лучшим кандидатом на посту Президента США и почему? А давайте об этом поговорим, всяко ближе к теме ветки нежели переворачивание в очередной раз трупа совка.Кого Вы считаете лучшим кандидатом на посту Президента США и почему?



Любой республиканец,лучше не Трамп хотя на сегодняшний день у него лучшие шансы.

Причина простая - Байден как и вся демпартия сдают не только Украину и Израиль,но и само США запуская нелегалов ,поощряя черный расизм, увеличивая и без того огромный внутренний и внешний долг,поддерживая высокие цены на энергоносители поддерживают авторитарные режимы в мире,а через них мировой терроризм Любой республиканец,лучше не Трамп хотя на сегодняшний день у него лучшие шансы.Причина простая - Байден как и вся демпартия сдают не только Украину и Израиль,но и само США запуская нелегалов ,поощряя черный расизм, увеличивая и без того огромный внутренний и внешний долг,поддерживая высокие цены на энергоносители поддерживают авторитарные режимы в мире,а через них мировой терроризм shapo Повідомлень: 4773 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 817 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 18:39 ЛАД написав: rjkz написав: ЛАД написав: ...........

Главное хобби у очень многих - водка.

У нового поколения - наркотики. ...........Главное хобби у очень многих - водка.У нового поколения - наркотики.

Вы серьезно?

Вы живете в окружении алкоголиков и наркоманов? Вы серьезно?Вы живете в окружении алкоголиков и наркоманов?

Ну нельзя же так буквально воспринимать!

Я это написал к тому, что, к сожалению, многие убивают свободное время не на какие-то интересные хобби, а на... разное. Ну нельзя же так буквально воспринимать!Я это написал к тому, что, к сожалению, многие убивают свободное время не на какие-то интересные хобби, а на... разное.



Странно, в моем круге общения в Украине, алкоголиков (как диагноз) не было.

Один дальний родственник, который реально многие годы пытается избавиться от зависимости. Несколько человек, любящие иногда "пофестивалить" с застольем.

Многие принципиально не употребляют даже вино и пиво.

Наркомана - ни одного.

Не, я знаю, что они в принципе существуют, но ни про одного друга, соседа или родственника не знал, что он наркоман. То есть, ни одного человека, на которого мог-бы показать пальцем. Странно, в моем круге общения в Украине, алкоголиков (как диагноз) не было.Один дальний родственник, который реально многие годы пытается избавиться от зависимости. Несколько человек, любящие иногда "пофестивалить" с застольем.Многие принципиально не употребляют даже вино и пиво.Наркомана - ни одного.Не, я знаю, что они в принципе существуют, но ни про одного друга, соседа или родственника не знал, что он наркоман. То есть, ни одного человека, на которого мог-бы показать пальцем. rjkz

Повідомлень: 15816 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8108 раз. Подякували: 4970 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 18:40 vitaliiangel написав: ЛАД написав: До пакта Молотова-Риббентропа Англия и Польша сильно хотели заключить договор с СССР? До пакта Молотова-Риббентропа Англия и Польша сильно хотели заключить договор с СССР? значит ваша реприза (ниже) неверна

ЛАД написав: Помогали СССР только потому, что понимали - победит Гитлер, Англии конец, Помогали СССР только потому, что понимали - победит Гитлер, Англии конец, заключить договор против Гитлера не хотели, но боялись победы Гитлера и помогали СССР. Это как? Вопрос риторический, ответ был выше. Чемберлен не равно Черчилль. Поражение Польши в любом случае изменило бы расстановку сил и Британии бы мог понадобиться мощный союзник в лице СССР.. Если бы не "дружба" Сталина и Гитлера, которая была объективным препятствием "альтернативной истории". значит ваша реприза (ниже) неверназаключить договор против Гитлера не хотели, но боялись победы Гитлера и помогали СССР. Это как? Вопрос риторический, ответ был выше. Чемберлен не равно Черчилль. Поражение Польши в любом случае изменило бы расстановку сил и Британии бы мог понадобиться мощный союзник в лице СССР.. Если бы не "дружба" Сталина и Гитлера, которая была объективным препятствием "альтернативной истории".

Всё верно.

Черчилль стал премьером вместо Чемберлена вследствие начала войны с Германией, а не наоборот.

Заключить договор против Гитлера до 01.09.1939 не хотели, т.к. надеялись, что он пойдёт на восток. Надеяться Союзу на то, что после поражения и разгрома Польши Англия-Франция изменят политику и им "мог бы понадобиться мощный союзник в лице СССР" это как раз "конструирование альтернативной истории". Или просто гадание на кофейной гуще. То ли да, то ли нет. Может, как раз наоборот - убедились, что Гитлер пошёл на восток, так и продолжит. Можно наблюдать со стороны и потирать ручки.

Помогать начали, когда Франции уже не было, а Англию хорошо бомбили и Гитлер готовился к десанту в Англию. Тут уж война Германии с СССР за счастье, надо помогать.



Предлагаю закончить исторические прения, поскольку кроме нас двоих, тема никому не интересна. Лично Вам спасибо за участие

Согласен.

Тем более, что не могу сказать, что мне это сильно интересно обсуждать. Так же, как достоинства и недостатки Союза. Но... вынуждают.

Спасибо и Вам. Всё верно.Черчилль стал премьером вместо Чемберлена вследствие начала войны с Германией, а не наоборот.Заключить договор против Гитлера до 01.09.1939 не хотели, т.к. надеялись, что он пойдёт на восток. Надеяться Союзу на то, что после поражения и разгрома Польши Англия-Франция изменят политику и им "мог бы понадобиться мощный союзник в лице СССР" это как раз "конструирование альтернативной истории". Или просто гадание на кофейной гуще. То ли да, то ли нет. Может, как раз наоборот - убедились, что Гитлер пошёл на восток, так и продолжит. Можно наблюдать со стороны и потирать ручки.Помогать начали, когда Франции уже не было, а Англию хорошо бомбили и Гитлер готовился к десанту в Англию. Тут уж война Германии с СССР за счастье, надо помогать.Согласен.Тем более, что не могу сказать, что мне это сильно интересно обсуждать. Так же, как достоинства и недостатки Союза. Но... вынуждают.Спасибо и Вам. ЛАД 2 Повідомлень: 26672 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5203 раз. Подякували: 4820 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 18:44 rjkz написав: ......

Странно, в моем круге общения в Украине, алкоголиков (как диагноз) не было.

Один дальний родственник, который реально многие годы пытается избавиться от зависимости. Несколько человек, любящие иногда "пофестивалить" с застольем.

Многие принципиально не употребляют даже вино и пиво.

Наркомана - ни одного.

Не, я знаю, что они в принципе существуют, но ни про одного друга, соседа или родственника не знал, что он наркоман. То есть, ни одного человека, на которого мог-бы показать пальцем. ......Странно, в моем круге общения в Украине, алкоголиков (как диагноз) не было.Один дальний родственник, который реально многие годы пытается избавиться от зависимости. Несколько человек, любящие иногда "пофестивалить" с застольем.Многие принципиально не употребляют даже вино и пиво.Наркомана - ни одного.Не, я знаю, что они в принципе существуют, но ни про одного друга, соседа или родственника не знал, что он наркоман. То есть, ни одного человека, на которого мог-бы показать пальцем.

Алкоголиков (не знаю, как диагноз или нет) знал. Один, как видите, и у Вас нашёлся.

Наркоманов нет. Но шприцы у знакомого в подъезде и в детском садике находили регулярно. Алкоголиков (не знаю, как диагноз или нет) знал. Один, как видите, и у Вас нашёлся.Наркоманов нет. Но шприцы у знакомого в подъезде и в детском садике находили регулярно. ЛАД 2 Повідомлень: 26672 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5203 раз. Подякували: 4820 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 18:47 Shaman написав: rjkz написав: А давайте об этом поговорим, всяко ближе к теме ветки нежели переворачивание в очередной раз трупа совка.

Кого Вы считаете лучшим кандидатом на посту Президента США и почему? А давайте об этом поговорим, всяко ближе к теме ветки нежели переворачивание в очередной раз трупа совка.Кого Вы считаете лучшим кандидатом на посту Президента США и почему?

якби не було обмежень, треба б було rjkz в президенти

й питання б вашої роботи вирішили б



а взагалі бажано хтось третій, але американська політична система щось теж збоїть.



й гадаю без гуглу більшість не назве інших фамілій окрім Байдена та Трампа, хоча претендентів в США багато на початку перегонів якби не було обмежень, треба б булов президентий питання б вашої роботи вирішили ба взагалі бажано хтось третій, але американська політична система щось теж збоїть.й гадаю без гуглу більшість не назве інших фамілій окрім Байдена та Трампа, хоча претендентів в США багато на початку перегонів



Со стороны республиканцев первая тройка не сулит Украине ничего хорошего.

Трамп, Дисантис, Рамасвами.

Со стороны демократов пока внятной альтернативы Байдену не просматривается.

А Байден ...скажем так, дипломатично, в его политике большая заслуга его команды. Со стороны республиканцев первая тройка не сулит Украине ничего хорошего.Трамп, Дисантис, Рамасвами.Со стороны демократов пока внятной альтернативы Байдену не просматривается.А Байден ...скажем так, дипломатично, в его политике большая заслуга его команды. rjkz

Повідомлень: 15816 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8108 раз. Подякували: 4970 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 18:54 rjkz написав: rjkz написав: А давайте об этом поговорим, всяко ближе к теме ветки нежели переворачивание в очередной раз трупа совка.

Кого Вы считаете лучшим кандидатом на посту Президента США и почему? А давайте об этом поговорим, всяко ближе к теме ветки нежели переворачивание в очередной раз трупа совка.Кого Вы считаете лучшим кандидатом на посту Президента США и почему?







Со стороны республиканцев первая тройка не сулит Украине ничего хорошего.

Трамп, Дисантис, Рамасвами.

Со стороны демократов пока внятной альтернативы Байдену не просматривается.

А Байден ...скажем так, дипломатично, в его политике большая заслуга его команды. Со стороны республиканцев первая тройка не сулит Украине ничего хорошего.Трамп, Дисантис, Рамасвами.Со стороны демократов пока внятной альтернативы Байдену не просматривается.А Байден ...скажем так, дипломатично, в его политике большая заслуга его команды.

Кроме Рамасвами,да и то под большим вопросом, для Украины эти двое хороши. Именно Трамп начал давать Украине летальное оружие,а при президенте Обаме при котором вице-президент Байден курировал Украину случилась оккупация части Донбасса и аннексия Крыма. Если верить некоторым блогерам,то это Байден заставил трупчинова сдать Крым рассказывая как все там всех предали. Именно при Байдене случилось полномасштабное вторжение России в Украину. Именно Байден так и не включил программу ленд-лиза и с ноября Украина получает в четыре раза меньше поставок вооружений хотя и тогда это было недостаточно. Кроме Рамасвами,да и то под большим вопросом, для Украины эти двое хороши. Именно Трамп начал давать Украине летальное оружие,а при президенте Обаме при котором вице-президент Байден курировал Украину случилась оккупация части Донбасса и аннексия Крыма. Если верить некоторым блогерам,то это Байден заставил трупчинова сдать Крым рассказывая как все там всех предали. Именно при Байдене случилось полномасштабное вторжение России в Украину. Именно Байден так и не включил программу ленд-лиза и с ноября Украина получает в четыре раза меньше поставок вооружений хотя и тогда это было недостаточно. Востаннє редагувалось shapo в Сер 29 лис, 2023 18:57, всього редагувалось 1 раз. shapo Повідомлень: 4773 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 817 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 18:56 shapo написав: rjkz написав:

А давайте об этом поговорим, всяко ближе к теме ветки нежели переворачивание в очередной раз трупа совка.

Кого Вы считаете лучшим кандидатом на посту Президента США и почему? А давайте об этом поговорим, всяко ближе к теме ветки нежели переворачивание в очередной раз трупа совка.Кого Вы считаете лучшим кандидатом на посту Президента США и почему?



Любой республиканец,лучше не Трамп хотя на сегодняшний день у него лучшие шансы.

Причина простая - Байден как и вся демпартия сдают не только Украину и Израиль,но и само США запуская нелегалов ,поощряя черный расизм, увеличивая и без того огромный внутренний и внешний долг,поддерживая высокие цены на энергоносители поддерживают авторитарные режимы в мире,а через них мировой терроризм Любой республиканец,лучше не Трамп хотя на сегодняшний день у него лучшие шансы.Причина простая - Байден как и вся демпартия сдают не только Украину и Израиль,но и само США запуская нелегалов ,поощряя черный расизм, увеличивая и без того огромный внутренний и внешний долг,поддерживая высокие цены на энергоносители поддерживают авторитарные режимы в мире,а через них мировой терроризм



Трамп, Дисантис и Рамасвами однозначно высказались за прекращение войны ценой украинского суверинитета.

Трамп готов в десна с пуйлом целоваться, и высказался, что было-бы отлично, чтобы росийская армия охраняла южную границу США. Дисантис после пролета большинства антиукраинских республиканцев на праймериз стал несколько завуалированней высказываться, но я помню что было до этого. Рамасвами назвал Зеленского нацистом и считает, что раше надо отдать уже захваченные территории.



Республиканцев типа покойного Маккейна среди реальных претендентов нет. Трамп, Дисантис и Рамасвами однозначно высказались за прекращение войны ценой украинского суверинитета.Трамп готов в десна с пуйлом целоваться, и высказался, что было-бы отлично, чтобы росийская армия охраняла южную границу США. Дисантис после пролета большинства антиукраинских республиканцев на праймериз стал несколько завуалированней высказываться, но я помню что было до этого. Рамасвами назвал Зеленского нацистом и считает, что раше надо отдать уже захваченные территории.Республиканцев типа покойного Маккейна среди реальных претендентов нет. rjkz

Повідомлень: 15816 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8108 раз. Подякували: 4970 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 18:56 rjkz написав: Shaman написав: rjkz написав: А давайте об этом поговорим, всяко ближе к теме ветки нежели переворачивание в очередной раз трупа совка.

Кого Вы считаете лучшим кандидатом на посту Президента США и почему? А давайте об этом поговорим, всяко ближе к теме ветки нежели переворачивание в очередной раз трупа совка.Кого Вы считаете лучшим кандидатом на посту Президента США и почему?

якби не було обмежень, треба б було rjkz в президенти

й питання б вашої роботи вирішили б



а взагалі бажано хтось третій, але американська політична система щось теж збоїть.



й гадаю без гуглу більшість не назве інших фамілій окрім Байдена та Трампа, хоча претендентів в США багато на початку перегонів якби не було обмежень, треба б булов президентий питання б вашої роботи вирішили ба взагалі бажано хтось третій, але американська політична система щось теж збоїть.й гадаю без гуглу більшість не назве інших фамілій окрім Байдена та Трампа, хоча претендентів в США багато на початку перегонів



Со стороны республиканцев первая тройка не сулит Украине ничего хорошего.

Трамп, Дисантис, Рамасвами.

Со стороны демократов пока внятной альтернативы Байдену не просматривается.

А Байден ...скажем так, дипломатично, в его политике большая заслуга его команды. Со стороны республиканцев первая тройка не сулит Украине ничего хорошего.Трамп, Дисантис, Рамасвами.Со стороны демократов пока внятной альтернативы Байдену не просматривается.А Байден ...скажем так, дипломатично, в его политике большая заслуга его команды.

й все таки така одностайна підтримка України на початку війни - це й особистий вклад Байдена



а чим мені подобаються розвинені країни, що вплив однієї людини не надто великий, там працює система - в таких складних речах по-іншому неможливо.



ось зараз на прикладі Китаю побачимо, які ризики несе одноосібна влада... з одного боку Ден Сяопін заклав дуже багато підвалин для сучасного розвитку Китаю (й для змінності влади, що Сі успішно зламав). з іншого боку Мао Цзедун з його горобцями та хунвейбінами. та й на прикладі Туреччини дещо видно й все таки така одностайна підтримка України на початку війни - це й особистий вклад Байденаа чим мені подобаються розвинені країни, що вплив однієї людини не надто великий, там працює система - в таких складних речах по-іншому неможливо.ось зараз на прикладі Китаю побачимо, які ризики несе одноосібна влада... з одного боку Ден Сяопін заклав дуже багато підвалин для сучасного розвитку Китаю (й для змінності влади, що Сі успішно зламав). з іншого боку Мао Цзедун з його горобцями та хунвейбінами. та й на прикладі Туреччини дещо видно Shaman

Повідомлень: 4773 З нами з: 29.09.19 Подякував: 522 раз. Подякували: 1239 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 19:03 rjkz написав: shapo написав: rjkz написав:

А давайте об этом поговорим, всяко ближе к теме ветки нежели переворачивание в очередной раз трупа совка.

Кого Вы считаете лучшим кандидатом на посту Президента США и почему? А давайте об этом поговорим, всяко ближе к теме ветки нежели переворачивание в очередной раз трупа совка.Кого Вы считаете лучшим кандидатом на посту Президента США и почему?



Любой республиканец,лучше не Трамп хотя на сегодняшний день у него лучшие шансы.

Причина простая - Байден как и вся демпартия сдают не только Украину и Израиль,но и само США запуская нелегалов ,поощряя черный расизм, увеличивая и без того огромный внутренний и внешний долг,поддерживая высокие цены на энергоносители поддерживают авторитарные режимы в мире,а через них мировой терроризм Любой республиканец,лучше не Трамп хотя на сегодняшний день у него лучшие шансы.Причина простая - Байден как и вся демпартия сдают не только Украину и Израиль,но и само США запуская нелегалов ,поощряя черный расизм, увеличивая и без того огромный внутренний и внешний долг,поддерживая высокие цены на энергоносители поддерживают авторитарные режимы в мире,а через них мировой терроризм



Трамп, Дисантис и Рамасвами однозначно высказались за прекращение войны ценой украинского суверинитета.

Трамп готов в десна с пуйлом целоваться, и высказался, что было-бы отлично, чтобы росийская армия охраняла южную границу США. Дисантис после пролета большинства антиукраинских республиканцев на праймериз стал несколько завуалированней высказываться, но я помню что было до этого. Рамасвами назвал Зеленского нацистом и считает, что раше надо отдать уже захваченные территории.



Республиканцев типа покойного Маккейна среди реальных претендентов нет. Трамп, Дисантис и Рамасвами однозначно высказались за прекращение войны ценой украинского суверинитета.Трамп готов в десна с пуйлом целоваться, и высказался, что было-бы отлично, чтобы росийская армия охраняла южную границу США. Дисантис после пролета большинства антиукраинских республиканцев на праймериз стал несколько завуалированней высказываться, но я помню что было до этого. Рамасвами назвал Зеленского нацистом и считает, что раше надо отдать уже захваченные территории.Республиканцев типа покойного Маккейна среди реальных претендентов нет.

шапка неистово сублимирует на "трампнаш"

консерва давно завонялась...



эх да, уже нет старины Маккейна.. шапка неистово сублимирует на "трампнаш"консерва давно завонялась...эх да, уже нет старины Маккейна.. Прохожий Повідомлень: 13304 З нами з: 05.06.13 Подякував: 906 раз. Подякували: 1429 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 19:03 rjkz написав: shapo написав: rjkz написав:

А давайте об этом поговорим, всяко ближе к теме ветки нежели переворачивание в очередной раз трупа совка.

Кого Вы считаете лучшим кандидатом на посту Президента США и почему? А давайте об этом поговорим, всяко ближе к теме ветки нежели переворачивание в очередной раз трупа совка.Кого Вы считаете лучшим кандидатом на посту Президента США и почему?



Любой республиканец,лучше не Трамп хотя на сегодняшний день у него лучшие шансы.

Причина простая - Байден как и вся демпартия сдают не только Украину и Израиль,но и само США запуская нелегалов ,поощряя черный расизм, увеличивая и без того огромный внутренний и внешний долг,поддерживая высокие цены на энергоносители поддерживают авторитарные режимы в мире,а через них мировой терроризм Любой республиканец,лучше не Трамп хотя на сегодняшний день у него лучшие шансы.Причина простая - Байден как и вся демпартия сдают не только Украину и Израиль,но и само США запуская нелегалов ,поощряя черный расизм, увеличивая и без того огромный внутренний и внешний долг,поддерживая высокие цены на энергоносители поддерживают авторитарные режимы в мире,а через них мировой терроризм



Трамп, Дисантис и Рамасвами однозначно высказались за прекращение войны ценой украинского суверинитета.

Трамп готов в десна с пуйлом целоваться, и высказался, что было-бы отлично, чтобы росийская армия охраняла южную границу США. Дисантис после пролета большинства антиукраинских республиканцев на праймериз стал несколько завуалированней высказываться, но я помню что было до этого. Рамасвами назвал Зеленского нацистом и считает, что раше надо отдать уже захваченные территории.



Республиканцев типа покойного Маккейна среди реальных претендентов нет. Трамп, Дисантис и Рамасвами однозначно высказались за прекращение войны ценой украинского суверинитета.Трамп готов в десна с пуйлом целоваться, и высказался, что было-бы отлично, чтобы росийская армия охраняла южную границу США. Дисантис после пролета большинства антиукраинских республиканцев на праймериз стал несколько завуалированней высказываться, но я помню что было до этого. Рамасвами назвал Зеленского нацистом и считает, что раше надо отдать уже захваченные территории.Республиканцев типа покойного Маккейна среди реальных претендентов нет.



Во-первых,никто из республиканцев не высказывался прямо о сдаче Украины Путину,это часто домыслы и привиранья журналистов из демпрессы ( а другой в США практически и нет).

Во-вторых, меньше слушайте кто и что говорит,а смотрите на то что делает,особенно политик.

Байден называл Путина убийцей ,и что?

Где последний пакет помощи Украине в который он собирался впихнуть помощь Израилю,палестинцам и ещё хрен знает на что?

Именно республиканцы в Конгрессе потребовали у него дать отчёт о планах по Украине ,т.е.сколько ей нужно военной помощи для победы,а не продолжения подобной войны. Во-первых,никто из республиканцев не высказывался прямо о сдаче Украины Путину,это часто домыслы и привиранья журналистов из демпрессы ( а другой в США практически и нет).Во-вторых, меньше слушайте кто и что говорит,а смотрите на то что делает,особенно политик.Байден называл Путина убийцей ,и что?Где последний пакет помощи Украине в который он собирался впихнуть помощь Израилю,палестинцам и ещё хрен знает на что?Именно республиканцы в Конгрессе потребовали у него дать отчёт о планах по Украине ,т.е.сколько ей нужно военной помощи для победы,а не продолжения подобной войны. shapo Повідомлень: 4773 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 817 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1613161416151616> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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