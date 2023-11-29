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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 лис, 2023 19:12
Прохожий написав:
шапка неистово сублимирует на "трампнаш"
консерва давно завонялась...
эх да, уже нет старины Маккейна..
Прошло 640 дней после нападения России на Украину, любой здравомыслящий человек давно бы задумался что стоят санкции запада и его капельная помощь Украине при которой самолётов Ф-16 нет до сих пор, остальное поступало в мизерных количествах и поздно, и именно с этого месяца помощь сокращается а четыре раза, Украину подталкивают к минску-3, но дегенераты вслед за продажными украинскими журнашлюшками повторяют мантры о спасителе Байдене и ужасном Трампе
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shapo
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Додано: Сер 29 лис, 2023 19:14
shapo
для вас есть супер классная веткаНапад росії і білорусі на Україну
чай, кофе, круасаны - всё включено.
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vitaliiangel
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Додано: Сер 29 лис, 2023 19:15
Я отвечал на вопрос rjkz. Мне нужно было у вас разрешение на это спросить?
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shapo
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Додано: Сер 29 лис, 2023 19:18
shapo написав:
Я отвечал на вопрос rjkz. Мне нужно было у вас разрешение на это спросить?
странная реакция.
обсуждение войны на этой ветке - оффтоп. Если для исторических вопросов другой ветки просто нет, то для военных такая ветка есть. Желательно уважать правила форума и труд модерации, которая не только всё читает, но и переносит диалоги в правильную тему. Извините, если не обидел.
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vitaliiangel
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Додано: Сер 29 лис, 2023 19:25
vitaliiangel написав: shapo написав:
Я отвечал на вопрос rjkz. Мне нужно было у вас разрешение на это спросить?
странная реакция.
обсуждение войны на этой ветке - оффтоп. Если для исторических вопросов другой ветки просто нет, то для военных такая ветка есть. Желательно уважать правила форума и труд модерации, которая не только всё читает, но и переносит диалоги в правильную тему. Извините, если не обидел.
А здесь есть узаконенные темы для обсуждения? Пенсия колхозникам или пакт Молотова-Риббентропа из этой области?
Взаимоотношения Украины и ее граждан с другими странами идут не через призму войны?
А запад помогает Украине только оружием или ещё вполне экономическими ,хотя и дырявыми санкциями?
И сама тема эмиграции с 6 или 8 млн.беженцев не появилась из-за войны хотя и до нее для Украины была более чем актуальна?
Востаннє редагувалось shapo
в Сер 29 лис, 2023 19:31, всього редагувалось 1 раз.
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shapo
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Додано: Сер 29 лис, 2023 19:30
shapo написав:
А здесь есть узаконенные темы для обсуждения? Пенсия колхозникам из этой области?
С совком идёт сравнение, чтобы понять современная Украина 30 лет развивалась или деградировала. От этого понимания может зависеть решение остаться жить здесь или выехать. Эмиграция помимо бытового уровня, имеет причино-следственные связи, какие-то триггеры. В т.ч. культурные, актуальные профессии, размеры пенсий и т.д
shapo написав:
или пакт Молотова-Риббентропа из этой области?
ехать на пмж в Германию с парадигмой что 2мв развязал один Гитлер как то неправильно. На этот предмет есть 2 разные точки зрения, европейская и советско-российская.
shapo написав:
А запад помогает Украине только оружием или ещё вполне экономическими ,хотя и дырявыми санкциями?
на военной ветке как раз споры на эту тему. Вы туда быстро вольётесь.
shapo написав:
Взаимоотношения Украины и ее граждан с другими странами идут не через призму войны?
пространно. Встречает украинка поляка, завязываются у них отношения, точно через призму войны? Человек ищет где лучше. Не война так что-то другое.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 29 лис, 2023 19:37, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliiangel
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Додано: Сер 29 лис, 2023 19:35
vitaliiangel написав: shapo написав:
А здесь есть узаконенные темы для обсуждения? Пенсия колхозникам из этой области?
С совком идёт сравнение, чтобы понять современная Украина 30 лет развивалась или деградировала. От этого понимания может зависеть решение остаться жить здесь или выехать. Эмиграция помимо бытового уровня, имеет причино-следственные связи, какие-то триггеры. В т.ч. культурные, актуальные профессии, размеры пенсий и т.д
Т.е. до сих пор не поняли где сейчас находится Украина и для этого нужно непременно назначить виновного,лучше всего почивший бозе 30 лет назад СССР и война и ее течение никоим образом не повлияла на эмиграцию ?
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shapo
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Додано: Сер 29 лис, 2023 19:38
vitaliiangel написав:
на военной ветке как раз споры на эту тему. Вы туда быстро вольётесь.
А почему вы решили что я собираюсь куда-то вливаться ?
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shapo
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Додано: Сер 29 лис, 2023 19:40
shapo написав:
война и ее течение никоим образом не повлияла на эмиграцию ?
я помню волну эмиграции евреев в 90х. Они тогда обвалили рынок недвижимости. войны тогда кажется не было. Не переоценивайте её значение. У каждого свои планы. Я хочу умереть в Украине и быть похороненным рядом с родителями. Это мои ценности. А в Израиле у меня ценностей нет.
shapo написав: vitaliiangel написав:
на военной ветке как раз споры на эту тему. Вы туда быстро вольётесь.
А почему вы решили что я собираюсь куда-то вливаться ?
А почему вы решили что я решил? просто рекомендация
shapo написав:
И сама тема эмиграции с 6 или 8 млн.беженцев не появилась из-за войны хотя и до нее для Украины была более чем актуальна?
глобально тема эмиграции появилась до 24.02.22 но другие ветки умерли.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 29 лис, 2023 20:12, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 29 лис, 2023 19:42
vitaliiangel написав:
пространно. Встречает украинка поляка, завязываются у них отношения, точно через призму войны? Человек ищет где лучше. Не война так что-то другое.
На сколько бы уменьшились шансы украинок встретить поляка,немца,француза если бы из-за вынужденной эвакуации они не оказались за пределами Украины без существующих или будущих мужей ?
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shapo
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