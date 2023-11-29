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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1615161616171618> Додано: Сер 29 лис, 2023 19:45 shapo написав: vitaliiangel написав: пространно. Встречает украинка поляка, завязываются у них отношения, точно через призму войны? Человек ищет где лучше. Не война так что-то другое. пространно. Встречает украинка поляка, завязываются у них отношения, точно через призму войны? Человек ищет где лучше. Не война так что-то другое.

На сколько бы уменьшились шансы украинок встретить поляка,немца,француза если бы из-за вынужденной эвакуации они не оказались за пределами Украины без существующих или будущих мужей ? На сколько бы уменьшились шансы украинок встретить поляка,немца,француза если бы из-за вынужденной эвакуации они не оказались за пределами Украины без существующих или будущих мужей ?

тут есть математик из Закарпатья, может быть он знает. До ковида автобусы на Европу ездили даже из райцентров. Какая проблема купить билет и поехать? Знакомства по интернету тоже не отменяли. Мой друг встретил в Польше невесту (украинку) и поэтому вернулся, тут на его зарплату можно снимать квартиру, пока супруга в декрете, там такой финт для украинцев крайне сложен. тут есть математик из Закарпатья, может быть он знает. До ковида автобусы на Европу ездили даже из райцентров. Какая проблема купить билет и поехать? Знакомства по интернету тоже не отменяли. Мой друг встретил в Польше невесту (украинку) и поэтому вернулся, тут на его зарплату можно снимать квартиру, пока супруга в декрете, там такой финт для украинцев крайне сложен. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 29 лис, 2023 19:48, всього редагувалось 1 раз. vitaliiangel

Повідомлень: 20834 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2321 раз. Подякували: 3296 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 19:47 vitaliiangel написав: shapo написав: война и ее течение никоим образом не повлияла на эмиграцию ? война и ее течение никоим образом не повлияла на эмиграцию ? я помню волну эмиграции евреев в 90х. Они тогда обвалили рынок недвижимости. войны тогда кажется не было. Не переоценивайте её значение. У каждого свои планы. Я хочу умереть в Украине и быть похороненным рядом с родителями. Это мои ценности. А в Израиле у меня ценностей нет. я помню волну эмиграции евреев в 90х. Они тогда обвалили рынок недвижимости. войны тогда кажется не было. Не переоценивайте её значение. У каждого свои планы. Я хочу умереть в Украине и быть похороненным рядом с родителями. Это мои ценности. А в Израиле у меня ценностей нет.

А в начале 90-х был рынок недвижимости? Я сам купил квартиру по остаточной стоимости у горисполкома которую сдал уезжающий в Израиль еврей,т к без фиктивных обменов с доплатой никто ничего не продавал,а на эту процедуру нужно время которого у уезжающих не было.

И про Израиль вы зря мечтаете.

Беженцам в нем особенно ловить нечего , а по-другому без еврейских корней вас никто больше чем на 90 дней не впустит А в начале 90-х был рынок недвижимости? Я сам купил квартиру по остаточной стоимости у горисполкома которую сдал уезжающий в Израиль еврей,т к без фиктивных обменов с доплатой никто ничего не продавал,а на эту процедуру нужно время которого у уезжающих не было.И про Израиль вы зря мечтаете.Беженцам в нем особенно ловить нечего , а по-другому без еврейских корней вас никто больше чем на 90 дней не впустит shapo Повідомлень: 4783 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 817 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 19:50 shapo написав: А в начале 90-х был рынок недвижимости? А в начале 90-х был рынок недвижимости? я не писал именно про начало. Эмиграция длилась не один год. shapo написав: И про Израиль вы зря мечтаете. И про Израиль вы зря мечтаете. меня туд 20 лет зовут в гости. Сначала предлагали оплатить перелет и все расходы. Потом я уже сам мог оплатить перелёт кому угодно, но так и не поехал. я не писал именно про начало. Эмиграция длилась не один год.меня туд 20 лет зовут в гости. Сначала предлагали оплатить перелет и все расходы. Потом я уже сам мог оплатить перелёт кому угодно, но так и не поехал. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 29 лис, 2023 19:51, всього редагувалось 1 раз. vitaliiangel

Повідомлень: 20834 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2321 раз. Подякували: 3296 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 19:51 vitaliiangel написав: shapo написав: vitaliiangel написав: пространно. Встречает украинка поляка, завязываются у них отношения, точно через призму войны? Человек ищет где лучше. Не война так что-то другое. пространно. Встречает украинка поляка, завязываются у них отношения, точно через призму войны? Человек ищет где лучше. Не война так что-то другое.

На сколько бы уменьшились шансы украинок встретить поляка,немца,француза если бы из-за вынужденной эвакуации они не оказались за пределами Украины без существующих или будущих мужей ? На сколько бы уменьшились шансы украинок встретить поляка,немца,француза если бы из-за вынужденной эвакуации они не оказались за пределами Украины без существующих или будущих мужей ?

тут есть математик из Закарпатья, может быть он знает. До ковида автобусы на Европу ездили даже из райцентров. Какая проблема купить билет и поехать? Знакомства по интернету тоже не отменяли. тут есть математик из Закарпатья, может быть он знает. До ковида автобусы на Европу ездили даже из райцентров. Какая проблема купить билет и поехать? Знакомства по интернету тоже не отменяли.



Т е.автобусы были набиты желающими найти мужа украинками?

Интернет никогда не заменит офлайн общения,особенно в таком деликатном вопросе.

Неясные перспективы Украины как и длительный отрыв от нее вносят свой вклад в принятие решения о способе остаться вне нее ,в т.ч.и с новым спутником жизни Т е.автобусы были набиты желающими найти мужа украинками?Интернет никогда не заменит офлайн общения,особенно в таком деликатном вопросе.Неясные перспективы Украины как и длительный отрыв от нее вносят свой вклад в принятие решения о способе остаться вне нее ,в т.ч.и с новым спутником жизни shapo Повідомлень: 4783 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 817 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 19:53 shapo написав: Неясные перспективы Украины как и длительный отрыв от нее вносят свой вклад в принятие решения о способе остаются вне нее ,в т.ч.и с новым спутником жизни Неясные перспективы Украины как и длительный отрыв от нее вносят свой вклад в принятие решения о способе остаются вне нее ,в т.ч.и с новым спутником жизни уже обсуждали. Общее мнение, что большинству украинок (кроме местных дедушек) там ничего не светит. Вы бы женились на цыганке с ломанным русским? Я не расист, но межнациональные браки - на любителя. Ехать надо со своим самоваром. Каждая культура стремится к самосохранению. уже обсуждали. Общее мнение, что большинству украинок (кроме местных дедушек) там ничего не светит. Вы бы женились на цыганке с ломанным русским? Я не расист, но межнациональные браки - на любителя. Ехать надо со своим самоваром. Каждая культура стремится к самосохранению. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 29 лис, 2023 19:55, всього редагувалось 1 раз. vitaliiangel

Повідомлень: 20834 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2321 раз. Подякували: 3296 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 19:55 vitaliiangel написав: shapo написав: А в начале 90-х был рынок недвижимости? А в начале 90-х был рынок недвижимости? я не писал именно про начало. Эмиграция длилась не один год. shapo написав: И про Израиль вы зря мечтаете. И про Израиль вы зря мечтаете. меня туд 20 лет зовут в гости. Сначала предлагали оплатить перелет и все расходы. Потом я уже сам мог оплатить перелёт кому угодно, но так и не поехал. я не писал именно про начало. Эмиграция длилась не один год.меня туд 20 лет зовут в гости. Сначала предлагали оплатить перелет и все расходы. Потом я уже сам мог оплатить перелёт кому угодно, но так и не поехал.

Основная масса евреев уехала до 1995г когда никакого рынка недвижимости не было.

В гости можно ездить не только в Израиль с которым безвиз уже с 2012 г хотя иногда погранцы и изголяются там над приезжими из снг,но вы,если я правильно понял, писали о возможности быть там похоронены. Основная масса евреев уехала до 1995г когда никакого рынка недвижимости не было.В гости можно ездить не только в Израиль с которым безвиз уже с 2012 г хотя иногда погранцы и изголяются там над приезжими из снг,но вы,если я правильно понял, писали о возможности быть там похоронены. shapo Повідомлень: 4783 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 817 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 19:56 shapo написав: если я правильно понял, писали о возможности быть там похоронены. если я правильно понял, писали о возможности быть там похоронены. vitaliiangel написав: Я хочу умереть в Украине и быть похороненным рядом с родителями. Это мои ценности. А в Израиле у меня ценностей нет. Я хочу умереть в Украине и быть похороненным рядом с родителями. Это мои ценности. А в Израиле у меня ценностей нет. Если в Израиле ценностей нет, зачем мне там занимать чью-то могилу? Если в Израиле ценностей нет, зачем мне там занимать чью-то могилу? Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 29 лис, 2023 19:57, всього редагувалось 1 раз. vitaliiangel

Повідомлень: 20834 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2321 раз. Подякували: 3296 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 19:56 vitaliiangel написав: shapo написав: Неясные перспективы Украины как и длительный отрыв от нее вносят свой вклад в принятие решения о способе остаются вне нее ,в т.ч.и с новым спутником жизни Неясные перспективы Украины как и длительный отрыв от нее вносят свой вклад в принятие решения о способе остаются вне нее ,в т.ч.и с новым спутником жизни уже обсуждали. Общее мнение, что большинству украинок (кроме местных дедушек) там ничего не светит. Вы бы женились на цыганке с ломанным русским? Я не расист, но межнациональные браки - на любителя. Ехать надо со своим самоваром. Каждая культура стремится к самосохранению. уже обсуждали. Общее мнение, что большинству украинок (кроме местных дедушек) там ничего не светит. Вы бы женились на цыганке с ломанным русским? Я не расист, но межнациональные браки - на любителя. Ехать надо со своим самоваром. Каждая культура стремится к самосохранению.



Я 40 лет назад женился на западенке хотя семья была против Я 40 лет назад женился на западенке хотя семья была против shapo Повідомлень: 4783 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 817 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 20:00 shapo написав: Я 40 лет назад женился на западенке хотя семья была против Я 40 лет назад женился на западенке хотя семья была против я про семью и говорил. У меня друг женился на беженке из Абхазии. Потом она родив ему сына, побрила его на 50% родительской квартиры и ушла к другому. Чужая душа потёмки, тем более человека из другой культурной среды. Может у них такое норма и все так делают? Его семья была против этого брака. я про семью и говорил. У меня друг женился на беженке из Абхазии. Потом она родив ему сына, побрила его на 50% родительской квартиры и ушла к другому. Чужая душа потёмки, тем более человека из другой культурной среды. Может у них такое норма и все так делают? Его семья была против этого брака. vitaliiangel

Повідомлень: 20834 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2321 раз. Подякували: 3296 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 20:06 vitaliiangel написав: shapo написав: Я 40 лет назад женился на западенке хотя семья была против Я 40 лет назад женился на западенке хотя семья была против я про семью и говорил. У меня друг женился на беженке из Абхазии. Потом она родив ему сына, побрила его на 50% родительской квартиры и ушла к другому. Чужая душа потёмки, тем более человека из другой культурной среды. Может у них такое норма и все так делают? Его семья была против этого брака. я про семью и говорил. У меня друг женился на беженке из Абхазии. Потом она родив ему сына, побрила его на 50% родительской квартиры и ушла к другому. Чужая душа потёмки, тем более человека из другой культурной среды. Может у них такое норма и все так делают? Его семья была против этого брака.



А я считаю свой выбор одним из немногих правильных решений в своей жизни,т.е.очень большим везением.

Сын продолжил традицию и женился на русской,однокласснице,и по-моему тоже удачно. А я считаю свой выбор одним из немногих правильных решений в своей жизни,т.е.очень большим везением.Сын продолжил традицию и женился на русской,однокласснице,и по-моему тоже удачно. shapo Повідомлень: 4783 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 817 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1615161616171618> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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