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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 лис, 2023 19:45
shapo написав: vitaliiangel написав:
пространно. Встречает украинка поляка, завязываются у них отношения, точно через призму войны? Человек ищет где лучше. Не война так что-то другое.
На сколько бы уменьшились шансы украинок встретить поляка,немца,француза если бы из-за вынужденной эвакуации они не оказались за пределами Украины без существующих или будущих мужей ?
тут есть математик из Закарпатья, может быть он знает. До ковида автобусы на Европу ездили даже из райцентров. Какая проблема купить билет и поехать? Знакомства по интернету тоже не отменяли. Мой друг встретил в Польше невесту (украинку) и поэтому вернулся, тут на его зарплату можно снимать квартиру, пока супруга в декрете, там такой финт для украинцев крайне сложен.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 29 лис, 2023 19:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 29 лис, 2023 19:47
vitaliiangel написав: shapo написав:
война и ее течение никоим образом не повлияла на эмиграцию ?
я помню волну эмиграции евреев в 90х. Они тогда обвалили рынок недвижимости. войны тогда кажется не было. Не переоценивайте её значение. У каждого свои планы. Я хочу умереть в Украине и быть похороненным рядом с родителями. Это мои ценности. А в Израиле у меня ценностей нет.
А в начале 90-х был рынок недвижимости? Я сам купил квартиру по остаточной стоимости у горисполкома которую сдал уезжающий в Израиль еврей,т к без фиктивных обменов с доплатой никто ничего не продавал,а на эту процедуру нужно время которого у уезжающих не было.
И про Израиль вы зря мечтаете.
Беженцам в нем особенно ловить нечего , а по-другому без еврейских корней вас никто больше чем на 90 дней не впустит
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Додано: Сер 29 лис, 2023 19:50
shapo написав:
А в начале 90-х был рынок недвижимости?
я не писал именно про начало. Эмиграция длилась не один год.
shapo написав:
И про Израиль вы зря мечтаете.
меня туд 20 лет зовут в гости. Сначала предлагали оплатить перелет и все расходы. Потом я уже сам мог оплатить перелёт кому угодно, но так и не поехал.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 29 лис, 2023 19:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 29 лис, 2023 19:51
vitaliiangel написав: shapo написав: vitaliiangel написав:
пространно. Встречает украинка поляка, завязываются у них отношения, точно через призму войны? Человек ищет где лучше. Не война так что-то другое.
На сколько бы уменьшились шансы украинок встретить поляка,немца,француза если бы из-за вынужденной эвакуации они не оказались за пределами Украины без существующих или будущих мужей ?
тут есть математик из Закарпатья, может быть он знает. До ковида автобусы на Европу ездили даже из райцентров. Какая проблема купить билет и поехать? Знакомства по интернету тоже не отменяли.
Т е.автобусы были набиты желающими найти мужа украинками?
Интернет никогда не заменит офлайн общения,особенно в таком деликатном вопросе.
Неясные перспективы Украины как и длительный отрыв от нее вносят свой вклад в принятие решения о способе остаться вне нее ,в т.ч.и с новым спутником жизни
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Додано: Сер 29 лис, 2023 19:53
shapo написав:
Неясные перспективы Украины как и длительный отрыв от нее вносят свой вклад в принятие решения о способе остаются вне нее ,в т.ч.и с новым спутником жизни
уже обсуждали. Общее мнение, что большинству украинок (кроме местных дедушек) там ничего не светит. Вы бы женились на цыганке с ломанным русским? Я не расист, но межнациональные браки - на любителя. Ехать надо со своим самоваром. Каждая культура стремится к самосохранению.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 29 лис, 2023 19:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 29 лис, 2023 19:55
vitaliiangel написав: shapo написав:
А в начале 90-х был рынок недвижимости?
я не писал именно про начало. Эмиграция длилась не один год.
shapo написав:
И про Израиль вы зря мечтаете.
меня туд 20 лет зовут в гости. Сначала предлагали оплатить перелет и все расходы. Потом я уже сам мог оплатить перелёт кому угодно, но так и не поехал.
Основная масса евреев уехала до 1995г когда никакого рынка недвижимости не было.
В гости можно ездить не только в Израиль с которым безвиз уже с 2012 г хотя иногда погранцы и изголяются там над приезжими из снг,но вы,если я правильно понял, писали о возможности быть там похоронены.
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shapo
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Додано: Сер 29 лис, 2023 19:56
shapo написав:
если я правильно понял, писали о возможности быть там похоронены.
vitaliiangel написав:
Я хочу умереть в Украине и быть похороненным рядом с родителями. Это мои ценности. А в Израиле у меня ценностей нет.
Если в Израиле ценностей нет, зачем мне там занимать чью-то могилу?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 29 лис, 2023 19:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 29 лис, 2023 19:56
vitaliiangel написав: shapo написав:
Неясные перспективы Украины как и длительный отрыв от нее вносят свой вклад в принятие решения о способе остаются вне нее ,в т.ч.и с новым спутником жизни
уже обсуждали. Общее мнение, что большинству украинок (кроме местных дедушек) там ничего не светит. Вы бы женились на цыганке с ломанным русским? Я не расист, но межнациональные браки - на любителя. Ехать надо со своим самоваром. Каждая культура стремится к самосохранению.
Я 40 лет назад женился на западенке хотя семья была против
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shapo
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Додано: Сер 29 лис, 2023 20:00
shapo написав:
Я 40 лет назад женился на западенке хотя семья была против
я про семью и говорил. У меня друг женился на беженке из Абхазии. Потом она родив ему сына, побрила его на 50% родительской квартиры и ушла к другому. Чужая душа потёмки, тем более человека из другой культурной среды. Может у них такое норма и все так делают? Его семья была против этого брака.
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Додано: Сер 29 лис, 2023 20:06
vitaliiangel написав: shapo написав:
Я 40 лет назад женился на западенке хотя семья была против
я про семью и говорил. У меня друг женился на беженке из Абхазии. Потом она родив ему сына, побрила его на 50% родительской квартиры и ушла к другому. Чужая душа потёмки, тем более человека из другой культурной среды. Может у них такое норма и все так делают? Его семья была против этого брака.
А я считаю свой выбор одним из немногих правильных решений в своей жизни,т.е.очень большим везением.
Сын продолжил традицию и женился на русской,однокласснице,и по-моему тоже удачно.
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shapo
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