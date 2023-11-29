Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1615161616171618 Додано: Сер 29 лис, 2023 20:07 shapo написав: Сын продолжил традицию и женился на русской,однокласснице,и по-моему тоже удачно. Сын продолжил традицию и женился на русской,однокласснице,и по-моему тоже удачно. пусть у него и у вас всё будет хорошо. пусть у него и у вас всё будет хорошо. vitaliiangel

Повідомлень: 20834 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2321 раз. Подякували: 3296 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 20:11 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliiangel написав: тут есть математик из Закарпатья, может быть он знает. До ковида автобусы на Европу ездили даже из райцентров. Какая проблема купить билет и поехать? Знакомства по интернету тоже не отменяли. Мой друг встретил в Польше невесту (украинку) и поэтому вернулся, тут на его зарплату можно снимать квартиру, пока супруга в декрете, там такой финт для украинцев крайне сложен. тут есть математик из Закарпатья, может быть он знает. До ковида автобусы на Европу ездили даже из райцентров. Какая проблема купить билет и поехать? Знакомства по интернету тоже не отменяли. Мой друг встретил в Польше невесту (украинку) и поэтому вернулся, тут на его зарплату можно снимать квартиру, пока супруга в декрете, там такой финт для украинцев крайне сложен.

До війни закордоном було дуже багато наших заробітчан і вони створювали достойну конкуренцію європейським женихам.

Регулярними були історії: поїхала на заробітки в Чехію, зустріла нашого Юрка, вийшла заміж.



От війна створила суттєву диспропорцію і надлишок наших жінок. Тепер типова ситуація: пустили пожити біженку, власник побачив яка вона хазяйновита, вирішив одружитись. Виходять заміж навіть заміжні українки (розлучаються з українцями).



В мене невеликий досвід спілкування з іноземними жінками, але якщо з чешками наших +/- можна порівняти, то француженки на фоні наших виглядали дуже блідно, що зовні, що в поведінці (0 флірту). Тому наші дівчата однозначно мають шанс зачепити жениха. До війни закордоном було дуже багато наших заробітчан і вони створювали достойну конкуренцію європейським женихам.Регулярними були історії: поїхала на заробітки в Чехію, зустріла нашого Юрка, вийшла заміж.От війна створила суттєву диспропорцію і надлишок наших жінок. Тепер типова ситуація: пустили пожити біженку, власник побачив яка вона хазяйновита, вирішив одружитись. Виходять заміж навіть заміжні українки (розлучаються з українцями).В мене невеликий досвід спілкування з іноземними жінками, але якщо з чешками наших +/- можна порівняти, то француженки на фоні наших виглядали дуже блідно, що зовні, що в поведінці (0 флірту). Тому наші дівчата однозначно мають шанс зачепити жениха. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 29 лис, 2023 20:19, всього редагувалось 2 разів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1871 З нами з: 29.07.22 Подякував: 324 раз. Подякували: 246 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 20:14 Дюрі-бачі написав: Регулярними були історії: поїхала на заробітки в Чехію, зустріла нашого Юрка, вийшла заміж. Регулярними були історії: поїхала на заробітки в Чехію, зустріла нашого Юрка, вийшла заміж. тогда женщин фертильного возраста на ЗУ должен быть дефицит? тогда женщин фертильного возраста на ЗУ должен быть дефицит? vitaliiangel

Повідомлень: 20834 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2321 раз. Подякували: 3296 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 20:17 vitaliiangel Зараз є дефіцит, до війни був баланс, адже чоловіків ще більше їхало на заробітки... Дюрі-бачі

Повідомлень: 1871 З нами з: 29.07.22 Подякував: 324 раз. Подякували: 246 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 20:18 vitaliiangel

Повідомлень: 20834 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2321 раз. Подякували: 3296 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 20:18 vitaliiangel написав: shapo написав: Сын продолжил традицию и женился на русской,однокласснице,и по-моему тоже удачно. Сын продолжил традицию и женился на русской,однокласснице,и по-моему тоже удачно. пусть у него и у вас всё будет хорошо. пусть у него и у вас всё будет хорошо.

Спасибо Спасибо shapo Повідомлень: 4783 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 817 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 20:19 Дюрі-бачі написав: vitaliiangel Зараз є дефіцит, до війни був баланс, адже чоловіків ще більше їхало на заробітки... Зараз є дефіцит, до війни був баланс, адже чоловіків ще більше їхало на заробітки... я слышал наоборот на Закарпатье почти не осталось мужчин. Военкомы подошвы стёрли в их поисках. я слышал наоборот на Закарпатье почти не осталось мужчин. Военкомы подошвы стёрли в их поисках. vitaliiangel

Повідомлень: 20834 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2321 раз. Подякували: 3296 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 20:20 vitaliiangel написав: Дюрі-бачі написав: Регулярними були історії: поїхала на заробітки в Чехію, зустріла нашого Юрка, вийшла заміж. Регулярними були історії: поїхала на заробітки в Чехію, зустріла нашого Юрка, вийшла заміж. тогда женщин фертильного возраста на ЗУ должен быть дефицит? тогда женщин фертильного возраста на ЗУ должен быть дефицит?

Вітальон, ти не зрозумів. Жінки не між собою одружуються. «Юрко» теж з західної. Не дякуй. 😀 Вітальон, ти не зрозумів. Жінки не між собою одружуються. «Юрко» теж з західної. Не дякуй. 😀 Hotab Повідомлень: 10270 З нами з: 15.02.09 Подякував: 620 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 20:25 vitaliiangel Чоловіки просто дуже добре ховаються.

А щодо весіль, то знаю кілька кейсів: про дружину друга й італійця вже тут писав, про мою однокурсницю і голландского моряка теж писав.

З цікавих кейсів ще можу загадати сусідку з будинку (50+) яка поїхала на похорони брата в Латвію в січні 2022, досі залишилась там, влаштувалась продавщицею в магазин і потім вийшла заміж за власника, якого вразила тістечками які собі спекла...



P.S. Про наших україно-мадярок, які вийшли заміж за корінних мадярів я мовчу, бо таких кейсів тисячі... Дюрі-бачі

Повідомлень: 1871 З нами з: 29.07.22 Подякував: 324 раз. Подякували: 246 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 20:47 Дюрі-бачі написав: Про наших україно-мадярок, які вийшли заміж за корінних мадярів я мовчу, бо таких кейсів тисячі... Про наших україно-мадярок, які вийшли заміж за корінних мадярів я мовчу, бо таких кейсів тисячі... это подтверждает мою фразу vitaliiangel написав: Каждая культура стремится к самосохранению. Каждая культура стремится к самосохранению. это подтверждает мою фразу vitaliiangel

Повідомлень: 20834 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2321 раз. Подякували: 3296 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1615161616171618 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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