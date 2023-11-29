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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 лис, 2023 20:07
shapo написав:
Сын продолжил традицию и женился на русской,однокласснице,и по-моему тоже удачно.
пусть у него и у вас всё будет хорошо.
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vitaliiangel
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Додано: Сер 29 лис, 2023 20:11
vitaliiangel написав:
тут есть математик из Закарпатья, может быть он знает. До ковида автобусы на Европу ездили даже из райцентров. Какая проблема купить билет и поехать? Знакомства по интернету тоже не отменяли. Мой друг встретил в Польше невесту (украинку) и поэтому вернулся, тут на его зарплату можно снимать квартиру, пока супруга в декрете, там такой финт для украинцев крайне сложен.
До війни закордоном було дуже багато наших заробітчан і вони створювали достойну конкуренцію європейським женихам.
Регулярними були історії: поїхала на заробітки в Чехію, зустріла нашого Юрка, вийшла заміж.
От війна створила суттєву диспропорцію і надлишок наших жінок. Тепер типова ситуація: пустили пожити біженку, власник побачив яка вона хазяйновита, вирішив одружитись. Виходять заміж навіть заміжні українки (розлучаються з українцями).
В мене невеликий досвід спілкування з іноземними жінками, але якщо з чешками наших +/- можна порівняти, то француженки на фоні наших виглядали дуже блідно, що зовні, що в поведінці (0 флірту). Тому наші дівчата однозначно мають шанс зачепити жениха.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Сер 29 лис, 2023 20:19, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 29 лис, 2023 20:14
Дюрі-бачі написав:
Регулярними були історії: поїхала на заробітки в Чехію, зустріла нашого Юрка, вийшла заміж.
тогда женщин фертильного возраста на ЗУ должен быть дефицит?
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vitaliiangel
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Додано: Сер 29 лис, 2023 20:17
vitaliiangel Зараз є дефіцит, до війни був баланс, адже чоловіків ще більше їхало на заробітки...
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Додано: Сер 29 лис, 2023 20:18
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Додано: Сер 29 лис, 2023 20:18
vitaliiangel написав: shapo написав:
Сын продолжил традицию и женился на русской,однокласснице,и по-моему тоже удачно.
пусть у него и у вас всё будет хорошо.
Спасибо
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Додано: Сер 29 лис, 2023 20:19
Дюрі-бачі написав:vitaliiangel
Зараз є дефіцит, до війни був баланс, адже чоловіків ще більше їхало на заробітки...
я слышал наоборот на Закарпатье почти не осталось мужчин. Военкомы подошвы стёрли в их поисках.
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Додано: Сер 29 лис, 2023 20:20
vitaliiangel написав: Дюрі-бачі написав:
Регулярними були історії: поїхала на заробітки в Чехію, зустріла нашого Юрка, вийшла заміж.
тогда женщин фертильного возраста на ЗУ должен быть дефицит?
Вітальон, ти не зрозумів. Жінки не між собою одружуються. «Юрко» теж з західної. Не дякуй. 😀
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Додано: Сер 29 лис, 2023 20:25
vitaliiangel Чоловіки просто дуже добре ховаються.
А щодо весіль, то знаю кілька кейсів: про дружину друга й італійця вже тут писав, про мою однокурсницю і голландского моряка теж писав.
З цікавих кейсів ще можу загадати сусідку з будинку (50+) яка поїхала на похорони брата в Латвію в січні 2022, досі залишилась там, влаштувалась продавщицею в магазин і потім вийшла заміж за власника, якого вразила тістечками які собі спекла...
P.S. Про наших україно-мадярок, які вийшли заміж за корінних мадярів я мовчу, бо таких кейсів тисячі...
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Додано: Сер 29 лис, 2023 20:47
Дюрі-бачі написав:
Про наших україно-мадярок, які вийшли заміж за корінних мадярів я мовчу, бо таких кейсів тисячі...
это подтверждает мою фразу
vitaliiangel написав:
Каждая культура стремится к самосохранению.
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