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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1616161716181619>
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 20:47

  Дюрі-бачі написав:Про наших україно-мадярок, які вийшли заміж за корінних мадярів я мовчу, бо таких кейсів тисячі...
это подтверждает мою фразу
  vitaliiangel написав:Каждая культура стремится к самосохранению.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 20:52

Re: Еміграція, заробітчанство

  vitaliiangel написав:Мой друг встретил в Польше невесту (украинку) и поэтому вернулся, тут на его зарплату можно снимать квартиру, пока супруга в декрете, там такой финт для украинцев крайне сложен.

Самому не смішно від такої дези?
За останніми даними наприклад по Кракову середня зп 10 тис брутто, нетто хай буде 7 тис. Оренда 1-к з комунальними 3 тис. Тепер порахуйте 7 мінус 3 скільки буде?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 20:58

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  vitaliiangel написав:Мой друг встретил в Польше невесту (украинку) и поэтому вернулся, тут на его зарплату можно снимать квартиру, пока супруга в декрете, там такой финт для украинцев крайне сложен.

Самому не смішно від такої дези?
За останніми даними наприклад по Кракову середня зп 10 тис брутто, нетто хай буде 7 тис. Оренда 1-к з комунальними 3 тис. Тепер порахуйте 7 мінус 3 скільки буде?
Так на залишок ще вдвох прожити треба. Причому з купою доп витрат
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 20:59

  vitaliiangel написав:

Ерунда какая-то. Перекручено почти все.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 21:04

  Faceless написав:Так на залишок ще вдвох прожити треба. Причому з купою доп витрат
тут родители под боком, наверное ещё на их помощь рассчитывают.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 21:06

  BIGor написав:
  vitaliiangel написав:Мой друг встретил в Польше невесту (украинку) и поэтому вернулся, тут на его зарплату можно снимать квартиру, пока супруга в декрете, там такой финт для украинцев крайне сложен.

Самому не смішно від такої дези?
За останніми даними наприклад по Кракову середня зп 10 тис брутто, нетто хай буде 7 тис. Оренда 1-к з комунальними 3 тис. Тепер порахуйте 7 мінус 3 скільки буде?

А тепер врахуйте кошти життя. На 4 тисячі родині з 3 осіб навіть кілька років тому було так собі, по-скромному. А зараз це взагалі чи не межа бідності. Принаймі у Кракові чи Варшаві. Ну і середню теж не усі отримують, хтось же повинен і за мінімалку працювати.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 21:10

  vitaliiangel написав:
  shapo написав:Неясные перспективы Украины как и длительный отрыв от нее вносят свой вклад в принятие решения о способе остаются вне нее ,в т.ч.и с новым спутником жизни
уже обсуждали. Общее мнение, что большинству украинок (кроме местных дедушек) там ничего не светит. Вы бы женились на цыганке с ломанным русским? Я не расист, но межнациональные браки - на любителя. Ехать надо со своим самоваром. Каждая культура стремится к самосохранению.

Який сенс їхати на Філіпіни із своїм "самоваром"?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 21:12

  Gastarbaiter написав:Ну і середню теж не усі отримують, хтось же повинен і за мінімалку працювати.
он работал водителем на бусике, цифр не знаю, я про деньги редко общаюсь, это слишком банально.
  flyman написав:Який сенс їхати на Філіпіни із своїм "самоваром"?
  vitaliiangel написав:Каждая культура стремится к самосохранению.

как ты собираешься влиться в филипинскую культуру? об этом блог пиши. как живут на 120уе здесь никому не интересно. Все знают что плохо. (в этом сезоне кстати дешевый виноград)
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 29 лис, 2023 21:16, всього редагувалось 5 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 21:13

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:
  vitaliiangel написав:Мой друг встретил в Польше невесту (украинку) и поэтому вернулся, тут на его зарплату можно снимать квартиру, пока супруга в декрете, там такой финт для украинцев крайне сложен.

Самому не смішно від такої дези?
За останніми даними наприклад по Кракову середня зп 10 тис брутто, нетто хай буде 7 тис. Оренда 1-к з комунальними 3 тис. Тепер порахуйте 7 мінус 3 скільки буде?

А тепер врахуйте кошти життя. На 4 тисячі родині з 3 осіб навіть кілька років тому було так собі, по-скромному. А зараз це взагалі чи не межа бідності. Принаймі у Кракові чи Варшаві. Ну і середню теж не усі отримують, хтось же повинен і за мінімалку працювати.

Ага, воно і видно що бідують місцеві :D , в кожній сім'ї по два авто і квартири по 200 000 Євро розлітаються як гарячі пиріжки.
Ну в кого звичайно пагано з доходами - тому звичайно Краків чи Варшава не підійдуть. Або жити десь за містом і їздити ШРТ до роботи.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 21:15

  BIGor написав:
  vitaliiangel написав:Мой друг встретил в Польше невесту (украинку) и поэтому вернулся, тут на его зарплату можно снимать квартиру, пока супруга в декрете, там такой финт для украинцев крайне сложен.

Самому не смішно від такої дези?
За останніми даними наприклад по Кракову середня зп 10 тис брутто, нетто хай буде 7 тис. Оренда 1-к з комунальними 3 тис. Тепер порахуйте 7 мінус 3 скільки буде?

В заробітчан 7 середня, після податків. Інфа 146%.
flyman
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