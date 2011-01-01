Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1616161716181619> Додано: Сер 29 лис, 2023 20:47 Дюрі-бачі написав: Про наших україно-мадярок, які вийшли заміж за корінних мадярів я мовчу, бо таких кейсів тисячі... Про наших україно-мадярок, які вийшли заміж за корінних мадярів я мовчу, бо таких кейсів тисячі... это подтверждает мою фразу vitaliiangel написав: Каждая культура стремится к самосохранению. Каждая культура стремится к самосохранению. это подтверждает мою фразу vitaliiangel

Повідомлень: 20836 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2321 раз. Подякували: 3295 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 20:52 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliiangel написав: Мой друг встретил в Польше невесту (украинку) и поэтому вернулся, тут на его зарплату можно снимать квартиру, пока супруга в декрете, там такой финт для украинцев крайне сложен. Мой друг встретил в Польше невесту (украинку) и поэтому вернулся, тут на его зарплату можно снимать квартиру, пока супруга в декрете, там такой финт для украинцев крайне сложен.

Самому не смішно від такої дези?

За останніми даними наприклад по Кракову середня зп 10 тис брутто, нетто хай буде 7 тис. Оренда 1-к з комунальними 3 тис. Тепер порахуйте 7 мінус 3 скільки буде? Самому не смішно від такої дези?За останніми даними наприклад по Кракову середня зп 10 тис брутто, нетто хай буде 7 тис. Оренда 1-к з комунальними 3 тис. Тепер порахуйте 7 мінус 3 скільки буде? BIGor

Повідомлень: 8384 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1273 раз. Подякували: 1685 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 20:58 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: vitaliiangel написав: Мой друг встретил в Польше невесту (украинку) и поэтому вернулся, тут на его зарплату можно снимать квартиру, пока супруга в декрете, там такой финт для украинцев крайне сложен. Мой друг встретил в Польше невесту (украинку) и поэтому вернулся, тут на его зарплату можно снимать квартиру, пока супруга в декрете, там такой финт для украинцев крайне сложен.

Самому не смішно від такої дези?

За останніми даними наприклад по Кракову середня зп 10 тис брутто, нетто хай буде 7 тис. Оренда 1-к з комунальними 3 тис. Тепер порахуйте 7 мінус 3 скільки буде? Самому не смішно від такої дези?За останніми даними наприклад по Кракову середня зп 10 тис брутто, нетто хай буде 7 тис. Оренда 1-к з комунальними 3 тис. Тепер порахуйте 7 мінус 3 скільки буде? Так на залишок ще вдвох прожити треба. Причому з купою доп витрат Так на залишок ще вдвох прожити треба. Причому з купою доп витрат Faceless

Модератор Повідомлень: 34272 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1422 раз. Подякували: 7911 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 20:59 vitaliiangel написав:

Ерунда какая-то. Перекручено почти все. Ерунда какая-то. Перекручено почти все. Gastarbaiter Повідомлень: 2899 З нами з: 26.02.18 Подякував: 653 раз. Подякували: 497 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 21:04 Faceless написав: Так на залишок ще вдвох прожити треба. Причому з купою доп витрат Так на залишок ще вдвох прожити треба. Причому з купою доп витрат тут родители под боком, наверное ещё на их помощь рассчитывают. тут родители под боком, наверное ещё на их помощь рассчитывают. vitaliiangel

Повідомлень: 20836 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2321 раз. Подякували: 3295 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 21:06 BIGor написав: vitaliiangel написав: Мой друг встретил в Польше невесту (украинку) и поэтому вернулся, тут на его зарплату можно снимать квартиру, пока супруга в декрете, там такой финт для украинцев крайне сложен. Мой друг встретил в Польше невесту (украинку) и поэтому вернулся, тут на его зарплату можно снимать квартиру, пока супруга в декрете, там такой финт для украинцев крайне сложен.

Самому не смішно від такої дези?

За останніми даними наприклад по Кракову середня зп 10 тис брутто, нетто хай буде 7 тис. Оренда 1-к з комунальними 3 тис. Тепер порахуйте 7 мінус 3 скільки буде? Самому не смішно від такої дези?За останніми даними наприклад по Кракову середня зп 10 тис брутто, нетто хай буде 7 тис. Оренда 1-к з комунальними 3 тис. Тепер порахуйте 7 мінус 3 скільки буде?

А тепер врахуйте кошти життя. На 4 тисячі родині з 3 осіб навіть кілька років тому було так собі, по-скромному. А зараз це взагалі чи не межа бідності. Принаймі у Кракові чи Варшаві. Ну і середню теж не усі отримують, хтось же повинен і за мінімалку працювати. А тепер врахуйте кошти життя. На 4 тисячі родині з 3 осіб навіть кілька років тому було так собі, по-скромному. А зараз це взагалі чи не межа бідності. Принаймі у Кракові чи Варшаві. Ну і середню теж не усі отримують, хтось же повинен і за мінімалку працювати. Gastarbaiter Повідомлень: 2899 З нами з: 26.02.18 Подякував: 653 раз. Подякували: 497 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 21:10 vitaliiangel написав: shapo написав: Неясные перспективы Украины как и длительный отрыв от нее вносят свой вклад в принятие решения о способе остаются вне нее ,в т.ч.и с новым спутником жизни Неясные перспективы Украины как и длительный отрыв от нее вносят свой вклад в принятие решения о способе остаются вне нее ,в т.ч.и с новым спутником жизни уже обсуждали. Общее мнение, что большинству украинок (кроме местных дедушек) там ничего не светит. Вы бы женились на цыганке с ломанным русским? Я не расист, но межнациональные браки - на любителя. Ехать надо со своим самоваром. Каждая культура стремится к самосохранению. уже обсуждали. Общее мнение, что большинству украинок (кроме местных дедушек) там ничего не светит. Вы бы женились на цыганке с ломанным русским? Я не расист, но межнациональные браки - на любителя. Ехать надо со своим самоваром. Каждая культура стремится к самосохранению.

Який сенс їхати на Філіпіни із своїм "самоваром"? Який сенс їхати на Філіпіни із своїм "самоваром"? flyman

Повідомлень: 33266 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1556 раз. Подякували: 2727 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 21:12 Gastarbaiter написав: Ну і середню теж не усі отримують, хтось же повинен і за мінімалку працювати. Ну і середню теж не усі отримують, хтось же повинен і за мінімалку працювати. он работал водителем на бусике, цифр не знаю, я про деньги редко общаюсь, это слишком банально. flyman написав: Який сенс їхати на Філіпіни із своїм "самоваром"? Який сенс їхати на Філіпіни із своїм "самоваром"? vitaliiangel написав: Каждая культура стремится к самосохранению. Каждая культура стремится к самосохранению.

как ты собираешься влиться в филипинскую культуру? об этом блог пиши. как живут на 120уе здесь никому не интересно. Все знают что плохо. (в этом сезоне кстати дешевый виноград) он работал водителем на бусике, цифр не знаю, я про деньги редко общаюсь, это слишком банально.как ты собираешься влиться в филипинскую культуру? об этом блог пиши. как живут на 120уе здесь никому не интересно. Все знают что плохо. (в этом сезоне кстати дешевый виноград) Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 29 лис, 2023 21:16, всього редагувалось 5 разів. vitaliiangel

Повідомлень: 20836 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2321 раз. Подякували: 3295 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 21:13 Gastarbaiter написав: BIGor написав: vitaliiangel написав: Мой друг встретил в Польше невесту (украинку) и поэтому вернулся, тут на его зарплату можно снимать квартиру, пока супруга в декрете, там такой финт для украинцев крайне сложен. Мой друг встретил в Польше невесту (украинку) и поэтому вернулся, тут на его зарплату можно снимать квартиру, пока супруга в декрете, там такой финт для украинцев крайне сложен.

Самому не смішно від такої дези?

За останніми даними наприклад по Кракову середня зп 10 тис брутто, нетто хай буде 7 тис. Оренда 1-к з комунальними 3 тис. Тепер порахуйте 7 мінус 3 скільки буде? Самому не смішно від такої дези?За останніми даними наприклад по Кракову середня зп 10 тис брутто, нетто хай буде 7 тис. Оренда 1-к з комунальними 3 тис. Тепер порахуйте 7 мінус 3 скільки буде?

А тепер врахуйте кошти життя. На 4 тисячі родині з 3 осіб навіть кілька років тому було так собі, по-скромному. А зараз це взагалі чи не межа бідності. Принаймі у Кракові чи Варшаві. Ну і середню теж не усі отримують, хтось же повинен і за мінімалку працювати. А тепер врахуйте кошти життя. На 4 тисячі родині з 3 осіб навіть кілька років тому було так собі, по-скромному. А зараз це взагалі чи не межа бідності. Принаймі у Кракові чи Варшаві. Ну і середню теж не усі отримують, хтось же повинен і за мінімалку працювати.

Ага, воно і видно що бідують місцеві , в кожній сім'ї по два авто і квартири по 200 000 Євро розлітаються як гарячі пиріжки.

Ну в кого звичайно пагано з доходами - тому звичайно Краків чи Варшава не підійдуть. Або жити десь за містом і їздити ШРТ до роботи. Ага, воно і видно що бідують місцеві, в кожній сім'ї по два авто і квартири по 200 000 Євро розлітаються як гарячі пиріжки.Ну в кого звичайно пагано з доходами - тому звичайно Краків чи Варшава не підійдуть. Або жити десь за містом і їздити ШРТ до роботи. BIGor

Повідомлень: 8384 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1273 раз. Подякували: 1685 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 21:15 BIGor написав: vitaliiangel написав: Мой друг встретил в Польше невесту (украинку) и поэтому вернулся, тут на его зарплату можно снимать квартиру, пока супруга в декрете, там такой финт для украинцев крайне сложен. Мой друг встретил в Польше невесту (украинку) и поэтому вернулся, тут на его зарплату можно снимать квартиру, пока супруга в декрете, там такой финт для украинцев крайне сложен.

Самому не смішно від такої дези?

За останніми даними наприклад по Кракову середня зп 10 тис брутто, нетто хай буде 7 тис. Оренда 1-к з комунальними 3 тис. Тепер порахуйте 7 мінус 3 скільки буде? Самому не смішно від такої дези?За останніми даними наприклад по Кракову середня зп 10 тис брутто, нетто хай буде 7 тис. Оренда 1-к з комунальними 3 тис. Тепер порахуйте 7 мінус 3 скільки буде?

В заробітчан 7 середня, після податків. Інфа 146%. В заробітчан 7 середня, після податків. Інфа 146%. flyman

Повідомлень: 33266 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1556 раз. Подякували: 2727 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1616161716181619> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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