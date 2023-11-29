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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1616161716181619
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 21:19

  flyman написав:
  BIGor написав:
  vitaliiangel написав:Мой друг встретил в Польше невесту (украинку) и поэтому вернулся, тут на его зарплату можно снимать квартиру, пока супруга в декрете, там такой финт для украинцев крайне сложен.

Самому не смішно від такої дези?
За останніми даними наприклад по Кракову середня зп 10 тис брутто, нетто хай буде 7 тис. Оренда 1-к з комунальними 3 тис. Тепер порахуйте 7 мінус 3 скільки буде?

В заробітчан 7 середня, після податків. Інфа 146%.

В Польщі є тільки робота мити підлогу на заводі за копійки, інфа 146%
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 21:32

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:кібернетику називали. а що ще?
генетику
  Faceless написав:банальна купівля побутових речей і одягу, досяжна в срср тільки нелегальним способом
почему? фуфло продавалось вполне легально. почему вместо фуфла не могли купить лекал, тканей и нашить то что людям нравится? почему мы всем классом смотрели каталог отто с каким то странным ощущением. Не то восхищения, не то обиды. Этот каталог обнулял всю пропаганду, которую на нас лили.


Планова неповоротка економіка+не було особистої зацікавленості в тому ні у керівництва, ні у рядових працівників. Головне-план, а ассортимент та відповідність якимось загальносвітовим вимогам то вже потім колись.
Родичка працювала на взуттєвій фабриці в Києві у відділі контролю якості, так не раз згадувала популярну у них приказку: "третій сорт не брак, четвертий-не останній".
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 21:36

  drevlyanin написав:Планова неповоротка економіка+не було особистої зацікавленості в тому ні у керівництва, ні у рядових працівників. Г
инициативу не поощряли. Всё надо было делать как сказали сверху. Все кого-то боялись, школьники учителей, учителя завуча, завуч директора, директор боялся проверок районо и т.д. аж до главного кгбиста. Вот он кажется не боялся никого. Разве что мышей.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 29 лис, 2023 22:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 21:42

  Shaman написав: чого зараз немає - так й не навели приклад - ну так, безкоштовна комуналка - відносно безкоштовна - скільки так руб було - 5 -10?


Єлектроєнергія була наскільки пам'ятаю 3 коп/кВт а куб газу 6 коп. Ну ще медицина з освітою була дійсно безкоштовна. Окрім усіляких корупційних речей типу вступу до ВНЗ тих, хто мав не досить добрі оцінки або отримати лівого лікарняного.
Щоправда відправлення в колгосп без усіляких попереджень та розкладу дуже псувало враження від безкоштовності освіти. :( Пам'ятаю у перший день навчання в КНУ після пешої пари заходить до нас декан в аудиторію та каже: "врожай в небезпеці, всі їдемо допомагати селянам". І ось 2 вересня ми вже виїхали на 1,5 місяця під Яготин збирати яблука в саду.
Востаннє редагувалось drevlyanin в Сер 29 лис, 2023 21:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 21:45

  Bolt написав:Зато сейчас школьники учителей не боятся, результат, как говорится, на табло.
в наше время, учитель физкультуры назвал девочку скунсом (в шутку конечно). Прискакал её папа и начал требовать у директора, чтобы учителя уволили. При совке за такое могли папу уволить. Плохо когда все живут в страхе, но когда хватку попускают, дебилов вылазит как червей после дождя. Рассказывают, что немцы бывшего ГДР до сих пор отличаются от немцев бывшего ФРГ.
социальный психолог с запада Германии Беате Кюппер (Beate Küpper) считает, что из-за стены, долгое время разделявшей Германию, восточные и западные немцы отличаются друг от друга. Но, по ее словам, проблемой является не существование различий между ними, как таковых, а ощущение "коллективной неполноценности" у восточных немцев. Прежде всего, речь, по ее словам, идет о недостатке признания, ценностях, участии в обсуждении и принятии решений.

Кристиан Хирте (Christian Hirte) - уполномоченный по вопросам восточных земель Германии приходит к неоднозначному выводу: "Экономическая, социальная и общественная ситуация на востоке Германии лучше, чем мы представляли себе это 30 лет назад". Вместе с тем люди в этом регионе устали от перемен. "Не следует предъявлять им завышенные требования", - говорит Хирте.


https://www.dw.com/ru/%D0%B1%D0%B5%D1%8 ... a-51107768
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 29 лис, 2023 21:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 21:56

  vitaliiangel написав:
  drevlyanin написав:Планова неповоротка економіка+не було особистої зацікавленості в тому ні у керівництва, ні у рядових працівників. Г
инициативу не поощряли. Всё надо было делать как сказали сверху. Все кого-то боялись, школьники учителей, учителя завуча, завуч директора, директор боялся проверок районо и т.д. аж до главного кгбиста. Вот он кажется не боялся никого.

ти що, партія дуже уважно дивилася за такими хлопами ;) чому в срср не було військових та інших переворотів?

останній всесильний був Берія - тому його дуже швидко прибрали за можливості. його попередники взагалі по року працювали - й якби не війна, цікаво через скільки його батько народів замінив би? :)
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 21:58

  Shaman написав:останній всесильний був Берія
Андропова боялись даже после его смерти.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 22:07

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:останній всесильний був Берія
Андропова боялись даже после его смерти.

Берії більше підпорядковувалося.

хоча Андропов теж багато чого зробив
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 22:16

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:Але незрозуміло, який в цьому смисл?
Це мрії про майбутнє України. Особисто я мрію про те, щоб ми всією країною емігрували в ЄС і перетворились на "правильний" совок, як зараз в Греків.


Греція? Не дуже вдалий приклад і стабільність там в основному тримається на своєчасній допомозі ЄС в 100500 хуліардів. Велике безробіття, не дуже чисто, рівень життя так собі(поляки мабуть краще живуть), купа мігрантів в деяких містах.
drevlyanin
 
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