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Faceless написав:банальна купівля побутових речей і одягу, досяжна в срср тільки нелегальним способом
почему? фуфло продавалось вполне легально. почему вместо фуфла не могли купить лекал, тканей и нашить то что людям нравится? почему мы всем классом смотрели каталог отто с каким то странным ощущением. Не то восхищения, не то обиды. Этот каталог обнулял всю пропаганду, которую на нас лили.
Планова неповоротка економіка+не було особистої зацікавленості в тому ні у керівництва, ні у рядових працівників. Головне-план, а ассортимент та відповідність якимось загальносвітовим вимогам то вже потім колись. Родичка працювала на взуттєвій фабриці в Києві у відділі контролю якості, так не раз згадувала популярну у них приказку: "третій сорт не брак, четвертий-не останній".
drevlyanin написав:Планова неповоротка економіка+не було особистої зацікавленості в тому ні у керівництва, ні у рядових працівників. Г
инициативу не поощряли. Всё надо было делать как сказали сверху. Все кого-то боялись, школьники учителей, учителя завуча, завуч директора, директор боялся проверок районо и т.д. аж до главного кгбиста. Вот он кажется не боялся никого. Разве что мышей.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 29 лис, 2023 22:02, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав: чого зараз немає - так й не навели приклад - ну так, безкоштовна комуналка - відносно безкоштовна - скільки так руб було - 5 -10?
Єлектроєнергія була наскільки пам'ятаю 3 коп/кВт а куб газу 6 коп. Ну ще медицина з освітою була дійсно безкоштовна. Окрім усіляких корупційних речей типу вступу до ВНЗ тих, хто мав не досить добрі оцінки або отримати лівого лікарняного. Щоправда відправлення в колгосп без усіляких попереджень та розкладу дуже псувало враження від безкоштовності освіти. Пам'ятаю у перший день навчання в КНУ після пешої пари заходить до нас декан в аудиторію та каже: "врожай в небезпеці, всі їдемо допомагати селянам". І ось 2 вересня ми вже виїхали на 1,5 місяця під Яготин збирати яблука в саду.
Востаннє редагувалось drevlyanin в Сер 29 лис, 2023 21:52, всього редагувалось 1 раз.
Bolt написав:Зато сейчас школьники учителей не боятся, результат, как говорится, на табло.
в наше время, учитель физкультуры назвал девочку скунсом (в шутку конечно). Прискакал её папа и начал требовать у директора, чтобы учителя уволили. При совке за такое могли папу уволить. Плохо когда все живут в страхе, но когда хватку попускают, дебилов вылазит как червей после дождя. Рассказывают, что немцы бывшего ГДР до сих пор отличаются от немцев бывшего ФРГ.
социальный психолог с запада Германии Беате Кюппер (Beate Küpper) считает, что из-за стены, долгое время разделявшей Германию, восточные и западные немцы отличаются друг от друга. Но, по ее словам, проблемой является не существование различий между ними, как таковых, а ощущение "коллективной неполноценности" у восточных немцев. Прежде всего, речь, по ее словам, идет о недостатке признания, ценностях, участии в обсуждении и принятии решений.
Кристиан Хирте (Christian Hirte) - уполномоченный по вопросам восточных земель Германии приходит к неоднозначному выводу: "Экономическая, социальная и общественная ситуация на востоке Германии лучше, чем мы представляли себе это 30 лет назад". Вместе с тем люди в этом регионе устали от перемен. "Не следует предъявлять им завышенные требования", - говорит Хирте.
drevlyanin написав:Планова неповоротка економіка+не було особистої зацікавленості в тому ні у керівництва, ні у рядових працівників. Г
инициативу не поощряли. Всё надо было делать как сказали сверху. Все кого-то боялись, школьники учителей, учителя завуча, завуч директора, директор боялся проверок районо и т.д. аж до главного кгбиста. Вот он кажется не боялся никого.
ти що, партія дуже уважно дивилася за такими хлопами чому в срср не було військових та інших переворотів?
останній всесильний був Берія - тому його дуже швидко прибрали за можливості. його попередники взагалі по року працювали - й якби не війна, цікаво через скільки його батько народів замінив би?
akurt написав:Але незрозуміло, який в цьому смисл?
Це мрії про майбутнє України. Особисто я мрію про те, щоб ми всією країною емігрували в ЄС і перетворились на "правильний" совок, як зараз в Греків.
Греція? Не дуже вдалий приклад і стабільність там в основному тримається на своєчасній допомозі ЄС в 100500 хуліардів. Велике безробіття, не дуже чисто, рівень життя так собі(поляки мабуть краще живуть), купа мігрантів в деяких містах.