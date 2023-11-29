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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1617161816191620> Додано: Сер 29 лис, 2023 21:19 flyman написав: BIGor написав: vitaliiangel написав: Мой друг встретил в Польше невесту (украинку) и поэтому вернулся, тут на его зарплату можно снимать квартиру, пока супруга в декрете, там такой финт для украинцев крайне сложен. Мой друг встретил в Польше невесту (украинку) и поэтому вернулся, тут на его зарплату можно снимать квартиру, пока супруга в декрете, там такой финт для украинцев крайне сложен.

Самому не смішно від такої дези?

За останніми даними наприклад по Кракову середня зп 10 тис брутто, нетто хай буде 7 тис. Оренда 1-к з комунальними 3 тис. Тепер порахуйте 7 мінус 3 скільки буде? Самому не смішно від такої дези?За останніми даними наприклад по Кракову середня зп 10 тис брутто, нетто хай буде 7 тис. Оренда 1-к з комунальними 3 тис. Тепер порахуйте 7 мінус 3 скільки буде?

В заробітчан 7 середня, після податків. Інфа 146%. В заробітчан 7 середня, після податків. Інфа 146%.

В Польщі є тільки робота мити підлогу на заводі за копійки, інфа 146% В Польщі є тільки робота мити підлогу на заводі за копійки, інфа 146% BIGor

Повідомлень: 8384 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1273 раз. Подякували: 1685 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 21:32 vitaliiangel написав: Shaman написав: кібернетику називали. а що ще? кібернетику називали. а що ще? генетику Faceless написав: банальна купівля побутових речей і одягу, досяжна в срср тільки нелегальним способом банальна купівля побутових речей і одягу, досяжна в срср тільки нелегальним способом почему? фуфло продавалось вполне легально. почему вместо фуфла не могли купить лекал, тканей и нашить то что людям нравится? почему мы всем классом смотрели каталог отто с каким то странным ощущением. Не то восхищения, не то обиды. Этот каталог обнулял всю пропаганду, которую на нас лили. генетикупочему? фуфло продавалось вполне легально.? почему мы всем классом смотрели каталог отто с каким то странным ощущением. Не то восхищения, не то обиды. Этот каталог обнулял всю пропаганду, которую на нас лили.



Планова неповоротка економіка+не було особистої зацікавленості в тому ні у керівництва, ні у рядових працівників. Головне-план, а ассортимент та відповідність якимось загальносвітовим вимогам то вже потім колись.

Родичка працювала на взуттєвій фабриці в Києві у відділі контролю якості, так не раз згадувала популярну у них приказку: "третій сорт не брак, четвертий-не останній". Планова неповоротка економіка+не було особистої зацікавленості в тому ні у керівництва, ні у рядових працівників. Головне-план, а ассортимент та відповідність якимось загальносвітовим вимогам то вже потім колись.Родичка працювала на взуттєвій фабриці в Києві у відділі контролю якості, так не раз згадувала популярну у них приказку: "третій сорт не брак, четвертий-не останній". drevlyanin Повідомлень: 1529 З нами з: 01.04.20 Подякував: 503 раз. Подякували: 498 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 21:36 drevlyanin написав: Планова неповоротка економіка+не було особистої зацікавленості в тому ні у керівництва, ні у рядових працівників. Г Планова неповоротка економіка+не було особистої зацікавленості в тому ні у керівництва, ні у рядових працівників. Г инициативу не поощряли. Всё надо было делать как сказали сверху. Все кого-то боялись, школьники учителей, учителя завуча, завуч директора, директор боялся проверок районо и т.д. аж до главного кгбиста. Вот он кажется не боялся никого. Разве что мышей. инициативу не поощряли. Всё надо было делать как сказали сверху. Все кого-то боялись, школьники учителей, учителя завуча, завуч директора, директор боялся проверок районо и т.д. аж до главного кгбиста. Вот он кажется не боялся никого. Разве что мышей. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 29 лис, 2023 22:02, всього редагувалось 1 раз. vitaliiangel

Повідомлень: 20837 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2321 раз. Подякували: 3295 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 21:42 Shaman написав: чого зараз немає - так й не навели приклад - ну так, безкоштовна комуналка - відносно безкоштовна - скільки так руб було - 5 -10? чого зараз немає - так й не навели приклад - ну так, безкоштовна комуналка - відносно безкоштовна - скільки так руб було - 5 -10?



Єлектроєнергія була наскільки пам'ятаю 3 коп/кВт а куб газу 6 коп. Ну ще медицина з освітою була дійсно безкоштовна. Окрім усіляких корупційних речей типу вступу до ВНЗ тих, хто мав не досить добрі оцінки або отримати лівого лікарняного.

Щоправда відправлення в колгосп без усіляких попереджень та розкладу дуже псувало враження від безкоштовності освіти. Пам'ятаю у перший день навчання в КНУ після пешої пари заходить до нас декан в аудиторію та каже: "врожай в небезпеці, всі їдемо допомагати селянам". І ось 2 вересня ми вже виїхали на 1,5 місяця під Яготин збирати яблука в саду. Єлектроєнергія була наскільки пам'ятаю 3 коп/кВт а куб газу 6 коп. Ну ще медицина з освітою була дійсно безкоштовна. Окрім усіляких корупційних речей типу вступу до ВНЗ тих, хто мав не досить добрі оцінки або отримати лівого лікарняного.Щоправда відправлення в колгосп без усіляких попереджень та розкладу дуже псувало враження від безкоштовності освіти.Пам'ятаю у перший день навчання в КНУ після пешої пари заходить до нас декан в аудиторію та каже: "врожай в небезпеці, всі їдемо допомагати селянам". І ось 2 вересня ми вже виїхали на 1,5 місяця під Яготин збирати яблука в саду. Востаннє редагувалось drevlyanin в Сер 29 лис, 2023 21:52, всього редагувалось 1 раз. drevlyanin Повідомлень: 1529 З нами з: 01.04.20 Подякував: 503 раз. Подякували: 498 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 21:45 Bolt написав: Зато сейчас школьники учителей не боятся, результат, как говорится, на табло. Зато сейчас школьники учителей не боятся, результат, как говорится, на табло. в наше время, учитель физкультуры назвал девочку скунсом (в шутку конечно). Прискакал её папа и начал требовать у директора, чтобы учителя уволили. При совке за такое могли папу уволить. Плохо когда все живут в страхе, но когда хватку попускают, дебилов вылазит как червей после дождя. Рассказывают, что немцы бывшего ГДР до сих пор отличаются от немцев бывшего ФРГ.





Кристиан Хирте (Christian Hirte) - уполномоченный по вопросам восточных земель Германии приходит к неоднозначному выводу: "Экономическая, социальная и общественная ситуация на востоке Германии лучше, чем мы представляли себе это 30 лет назад". Вместе с тем люди в этом регионе устали от перемен. "Не следует предъявлять им завышенные требования", - говорит Хирте.





https://www.dw.com/ru/%D0%B1%D0%B5%D1%8 ... a-51107768

социальный психолог с запада Германии Беате Кюппер (Beate Küpper) считает, что из-за стены, долгое время разделявшей Германию, восточные и западные немцы отличаются друг от друга. Но, по ее словам, проблемой является не существование различий между ними, как таковых, а ощущение "коллективной неполноценности" у восточных немцев. Прежде всего, речь, по ее словам, идет о недостатке признания, ценностях, участии в обсуждении и принятии решений.Кристиан Хирте (Christian Hirte) - уполномоченный по вопросам восточных земель Германии приходит к неоднозначному выводу: "Экономическая, социальная и общественная ситуация на востоке Германии лучше, чем мы представляли себе это 30 лет назад". Вместе с тем люди в этом регионе устали от перемен. "Не следует предъявлять им завышенные требования", - говорит Хирте. в наше время, учитель физкультуры назвал девочку скунсом (в шутку конечно). Прискакал её папа и начал требовать у директора, чтобы учителя уволили. При совке за такое могли папу уволить. Плохо когда все живут в страхе, но когда хватку попускают, дебилов вылазит как червей после дождя. Рассказывают, что немцы бывшего ГДР до сих пор отличаются от немцев бывшего ФРГ. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 29 лис, 2023 21:57, всього редагувалось 2 разів. vitaliiangel

Повідомлень: 20837 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2321 раз. Подякували: 3295 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 21:56 vitaliiangel написав: drevlyanin написав: Планова неповоротка економіка+не було особистої зацікавленості в тому ні у керівництва, ні у рядових працівників. Г Планова неповоротка економіка+не було особистої зацікавленості в тому ні у керівництва, ні у рядових працівників. Г инициативу не поощряли. Всё надо было делать как сказали сверху. Все кого-то боялись, школьники учителей, учителя завуча, завуч директора, директор боялся проверок районо и т.д. аж до главного кгбиста. Вот он кажется не боялся никого. инициативу не поощряли. Всё надо было делать как сказали сверху. Все кого-то боялись, школьники учителей, учителя завуча, завуч директора, директор боялся проверок районо и т.д. аж до главного кгбиста. Вот он кажется не боялся никого.

ти що, партія дуже уважно дивилася за такими хлопами чому в срср не було військових та інших переворотів?



останній всесильний був Берія - тому його дуже швидко прибрали за можливості. його попередники взагалі по року працювали - й якби не війна, цікаво через скільки його батько народів замінив би? ти що, партія дуже уважно дивилася за такими хлопамичому в срср не було військових та інших переворотів?останній всесильний був Берія - тому його дуже швидко прибрали за можливості. його попередники взагалі по року працювали - й якби не війна, цікаво через скільки його батько народів замінив би? Shaman

Повідомлень: 4776 З нами з: 29.09.19 Подякував: 522 раз. Подякували: 1239 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 21:58 Shaman написав: останній всесильний був Берія останній всесильний був Берія Андропова боялись даже после его смерти. Андропова боялись даже после его смерти. vitaliiangel

Повідомлень: 20837 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2321 раз. Подякували: 3295 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 22:07 vitaliiangel написав: Shaman написав: останній всесильний був Берія останній всесильний був Берія Андропова боялись даже после его смерти. Андропова боялись даже после его смерти.

Берії більше підпорядковувалося.



хоча Андропов теж багато чого зробив Берії більше підпорядковувалося.хоча Андропов теж багато чого зробив Shaman

Повідомлень: 4776 З нами з: 29.09.19 Подякував: 522 раз. Подякували: 1239 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 22:16 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Але незрозуміло, який в цьому смисл? Але незрозуміло, який в цьому смисл? Це мрії про майбутнє України. Особисто я мрію про те, щоб ми всією країною емігрували в ЄС і перетворились на "правильний" совок, як зараз в Греків. Це мрії про майбутнє України. Особисто я мрію про те, щоб ми всією країною емігрували в ЄС і перетворились на "правильний" совок, як зараз в Греків.



Греція? Не дуже вдалий приклад і стабільність там в основному тримається на своєчасній допомозі ЄС в 100500 хуліардів. Велике безробіття, не дуже чисто, рівень життя так собі(поляки мабуть краще живуть), купа мігрантів в деяких містах. Греція? Не дуже вдалий приклад і стабільність там в основному тримається на своєчасній допомозі ЄС в 100500 хуліардів. Велике безробіття, не дуже чисто, рівень життя так собі(поляки мабуть краще живуть), купа мігрантів в деяких містах. drevlyanin Повідомлень: 1529 З нами з: 01.04.20 Подякував: 503 раз. Подякували: 498 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 22:23 drevlyanin написав: Shaman написав: чого зараз немає - так й не навели приклад - ну так, безкоштовна комуналка - відносно безкоштовна - скільки так руб було - 5 -10? чого зараз немає - так й не навели приклад - ну так, безкоштовна комуналка - відносно безкоштовна - скільки так руб було - 5 -10?



Єлектроєнергія була наскільки пам'ятаю 3 коп/кВт а куб газу 6 коп. Ну ще медицина з освітою була дійсно безкоштовна. Окрім усіляких корупційних речей типу вступу до ВНЗ тих, хто мав не досить добрі оцінки або отримати лівого лікарняного.

Щоправда відправлення в колгосп без усіляких попереджень та розкладу дуже псувало враження від безкоштовності освіти. Пам'ятаю у перший день навчання в КНУ після пешої пари заходить до нас декан в аудиторію та каже: "врожай в небезпеці, всі їдемо допомагати селянам". І ось 2 вересня ми вже виїхали на 1,5 місяця під Яготин збирати яблука в саду. Єлектроєнергія була наскільки пам'ятаю 3 коп/кВт а куб газу 6 коп. Ну ще медицина з освітою була дійсно безкоштовна. Окрім усіляких корупційних речей типу вступу до ВНЗ тих, хто мав не досить добрі оцінки або отримати лівого лікарняного.Щоправда відправлення в колгосп без усіляких попереджень та розкладу дуже псувало враження від безкоштовності освіти.Пам'ятаю у перший день навчання в КНУ після пешої пари заходить до нас декан в аудиторію та каже: "врожай в небезпеці, всі їдемо допомагати селянам". І ось 2 вересня ми вже виїхали на 1,5 місяця під Яготин збирати яблука в саду.

4 коп. електроенергія.

Блін, нас коли перед полутехом відправили в колгосп збирати цибулю під Миколаїв, я б не сказав, що попсувало враження від безкоштовної освіти. Наоборот файно час провели. Ще і непогано заробили. 💪 4 коп. електроенергія.Блін, нас коли перед полутехом відправили в колгосп збирати цибулю під Миколаїв, я б не сказав, що попсувало враження від безкоштовної освіти. Наоборот файно час провели. Ще і непогано заробили. 💪 Bolt Повідомлень: 2562 З нами з: 09.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 188 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1617161816191620> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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