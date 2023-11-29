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#<1 ... 1618161916201621> Додано: Сер 29 лис, 2023 22:27 vitaliiangel написав: Bolt написав: Зато сейчас школьники учителей не боятся, результат, как говорится, на табло. Зато сейчас школьники учителей не боятся, результат, как говорится, на табло. в наше время, учитель физкультуры назвал девочку скунсом (в шутку конечно). Прискакал её папа и начал требовать у директора, чтобы учителя уволили. При совке за такое могли папу уволить. Плохо когда все живут в страхе, но когда хватку попускают, дебилов вылазит как червей после дождя. Рассказывают, что немцы бывшего ГДР до сих пор отличаются от немцев бывшего ФРГ.





Кристиан Хирте (Christian Hirte) - уполномоченный по вопросам восточных земель Германии приходит к неоднозначному выводу: "Экономическая, социальная и общественная ситуация на востоке Германии лучше, чем мы представляли себе это 30 лет назад". Вместе с тем люди в этом регионе устали от перемен. "Не следует предъявлять им завышенные требования", - говорит Хирте.





https://www.dw.com/ru/%D0%B1%D0%B5%D1%8 ... a-51107768

социальный психолог с запада Германии Беате Кюппер (Beate Küpper) считает, что из-за стены, долгое время разделявшей Германию, восточные и западные немцы отличаются друг от друга. Но, по ее словам, проблемой является не существование различий между ними, как таковых, а ощущение "коллективной неполноценности" у восточных немцев. Прежде всего, речь, по ее словам, идет о недостатке признания, ценностях, участии в обсуждении и принятии решений.Кристиан Хирте (Christian Hirte) - уполномоченный по вопросам восточных земель Германии приходит к неоднозначному выводу: "Экономическая, социальная и общественная ситуация на востоке Германии лучше, чем мы представляли себе это 30 лет назад". Вместе с тем люди в этом регионе устали от перемен. "Не следует предъявлять им завышенные требования", - говорит Хирте. в наше время, учитель физкультуры назвал девочку скунсом (в шутку конечно). Прискакал её папа и начал требовать у директора, чтобы учителя уволили. При совке за такое могли папу уволить. Плохо когда все живут в страхе, но когда хватку попускают, дебилов вылазит как червей после дождя. Рассказывают, что немцы бывшего ГДР до сих пор отличаются от немцев бывшего ФРГ.

Східна Німеччина, це онімеччині слов"яни.

Так що глибинне коріння відмінності набагато глибше, чим післявоєнний поділ Східна Німеччина, це онімеччині слов"яни.Так що глибинне коріння відмінності набагато глибше, чим післявоєнний поділ flyman

Повідомлень: 33271 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1556 раз. Подякували: 2727 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 22:35 Bolt ,



Наоборот файно час провели. Ще і непогано заробили. 💪





Щось вкрали? Щось вкрали? Hotab Повідомлень: 10273 З нами з: 15.02.09 Подякував: 621 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 22:46 Re: Еміграція, заробітчанство drevlyanin написав: стабільність там в основному тримається на своєчасній допомозі ЄС в 100500 хуліардів. стабільність там в основному тримається на своєчасній допомозі ЄС в 100500 хуліардів.

Так я й це беру за основу нашого благополуччя. Так я й це беру за основу нашого благополуччя. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1872 З нами з: 29.07.22 Подякував: 324 раз. Подякували: 246 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 22:46 shapo написав: rjkz написав: shapo написав:

Любой республиканец,лучше не Трамп хотя на сегодняшний день у него лучшие шансы.

Причина простая - Байден как и вся демпартия сдают не только Украину и Израиль,но и само США запуская нелегалов ,поощряя черный расизм, увеличивая и без того огромный внутренний и внешний долг,поддерживая высокие цены на энергоносители поддерживают авторитарные режимы в мире,а через них мировой терроризм Любой республиканец,лучше не Трамп хотя на сегодняшний день у него лучшие шансы.Причина простая - Байден как и вся демпартия сдают не только Украину и Израиль,но и само США запуская нелегалов ,поощряя черный расизм, увеличивая и без того огромный внутренний и внешний долг,поддерживая высокие цены на энергоносители поддерживают авторитарные режимы в мире,а через них мировой терроризм



Трамп, Дисантис и Рамасвами однозначно высказались за прекращение войны ценой украинского суверинитета.

Трамп готов в десна с пуйлом целоваться, и высказался, что было-бы отлично, чтобы росийская армия охраняла южную границу США. Дисантис после пролета большинства антиукраинских республиканцев на праймериз стал несколько завуалированней высказываться, но я помню что было до этого. Рамасвами назвал Зеленского нацистом и считает, что раше надо отдать уже захваченные территории.



Республиканцев типа покойного Маккейна среди реальных претендентов нет. Трамп, Дисантис и Рамасвами однозначно высказались за прекращение войны ценой украинского суверинитета.Трамп готов в десна с пуйлом целоваться, и высказался, что было-бы отлично, чтобы росийская армия охраняла южную границу США. Дисантис после пролета большинства антиукраинских республиканцев на праймериз стал несколько завуалированней высказываться, но я помню что было до этого. Рамасвами назвал Зеленского нацистом и считает, что раше надо отдать уже захваченные территории.Республиканцев типа покойного Маккейна среди реальных претендентов нет.



Во-первых,никто из республиканцев не высказывался прямо о сдаче Украины Путину,это часто домыслы и привиранья журналистов из демпрессы ( а другой в США практически и нет).

Во-вторых, меньше слушайте кто и что говорит,а смотрите на то что делает,особенно политик.

Байден называл Путина убийцей ,и что?

Где последний пакет помощи Украине в который он собирался впихнуть помощь Израилю,палестинцам и ещё хрен знает на что?

Именно республиканцы в Конгрессе потребовали у него дать отчёт о планах по Украине ,т.е.сколько ей нужно военной помощи для победы,а не продолжения подобной войны. Во-первых,никто из республиканцев не высказывался прямо о сдаче Украины Путину,это часто домыслы и привиранья журналистов из демпрессы ( а другой в США практически и нет).Во-вторых, меньше слушайте кто и что говорит,а смотрите на то что делает,особенно политик.Байден называл Путина убийцей ,и что?Где последний пакет помощи Украине в который он собирался впихнуть помощь Израилю,палестинцам и ещё хрен знает на что?Именно республиканцы в Конгрессе потребовали у него дать отчёт о планах по Украине ,т.е.сколько ей нужно военной помощи для победы,а не продолжения подобной войны.



Кого слушать Карлсона?

Я не в восторге от Байдена, но сейчас для Украины открытая риторика Трампа, Рамасвами и менее сейчас выраженная Дисантиса намного хуже.

Сейчас вообще все с ног на голову стало.

Ваша риторика-же полностью совпадает с нйскими пенсионерами, приехавшими в США из союза 30 лет назад. Это просто констатация факта. Ничего личного.

"Подавляющее большинство" из них смотрят росия24 и ругают Украину с первых дней...даже до большой войны. Мне стоило несколько раз посадить горло, но удалось нескольких переубедить.

Проблема в том, что они не понимают украинский язык, а украинских русскоязычных каналов в местных кабельных пакетах - аж один, Фридом. Поэтому едят то, что им скармливает геббельств.

Такая-же ситуация в Израиле.

Это не догадка, я знаю. Предупреждаю Ваше возражение, что Вы там живете, мне есть с кем там говорить. И у этих старичков в НЙ там много родственников с аналогичным мировоззрением.

Что касается пакетов помощи, то Байден готов подписать Бюджет с помощью Украине И Израилю, но Палата Представителей второй раз подряд исключает помощь Украине из Бюджета. Байден отказывается подписать Бюджет БЕЗ помощи Украине, в результате, СЩА сначала получили один временный бюджет на 1,5 месяца, а теперь второй на 3 месяца. Повторюсь, Нижняя палата (Палата Представителей) контролируется республиканцами, среди которых много более радикальных сторонников Украины нежели Байден, но не они играют ключевую роль в Нижней палате. Как раз совершенно прекратить помощь Украине требуют трамписты, особенно на их фоне выделяется Марджори Тейлор Грин. Вообще идеология трампистов - изоляционизм, заниматься только внутренними проблемами.

Остальной мир хоть провалится в тартарары.

Да, трамписты поддерживают Израиль. Но они в бОльшей степени поддерживают рашу, нежели Украину. Множество высказываний было до праймериз. Когда они пролетели, то риторику немного прикрутили. На примере Дисантиса это наглядно.

До того, как услышал от него, что между ращкой и Украиной, "просто территориальный спор", он мне даже импонировал как серьезный конкурент Трампу (которому в нижней палате в свое время был проголосован импичмент, но не прошел Сенат).

КСтати, Трамп получил обвинительное заключение в мошенничестве. Сейчас параллельно идет против него несколько судебных процессов и есть не малая вероятность, что в выборах он будет участвовать из тюрьмы. Такое разрешено Законом. Кого слушать Карлсона?Я не в восторге от Байдена, но сейчас для Украины открытая риторика Трампа, Рамасвами и менее сейчас выраженная Дисантиса намного хуже.Сейчас вообще все с ног на голову стало.Ваша риторика-же полностью совпадает с нйскими пенсионерами, приехавшими в США из союза 30 лет назад. Это просто констатация факта. Ничего личного."Подавляющее большинство" из них смотрят росия24 и ругают Украину с первых дней...даже до большой войны. Мне стоило несколько раз посадить горло, но удалось нескольких переубедить.Проблема в том, что они не понимают украинский язык, а украинских русскоязычных каналов в местных кабельных пакетах - аж один, Фридом. Поэтому едят то, что им скармливает геббельств.Такая-же ситуация в Израиле.Это не догадка, я знаю. Предупреждаю Ваше возражение, что Вы там живете, мне есть с кем там говорить. И у этих старичков в НЙ там много родственников с аналогичным мировоззрением.Что касается пакетов помощи, то Байден готов подписать Бюджет с помощью Украине И Израилю, но Палата Представителей второй раз подряд исключает помощь Украине из Бюджета. Байден отказывается подписать Бюджет БЕЗ помощи Украине, в результате, СЩА сначала получили один временный бюджет на 1,5 месяца, а теперь второй на 3 месяца. Повторюсь, Нижняя палата (Палата Представителей) контролируется республиканцами, среди которых много более радикальных сторонников Украины нежели Байден, но не они играют ключевую роль в Нижней палате. Как раз совершенно прекратить помощь Украине требуют трамписты, особенно на их фоне выделяется Марджори Тейлор Грин. Вообще идеология трампистов - изоляционизм, заниматься только внутренними проблемами.Остальной мир хоть провалится в тартарары.Да, трамписты поддерживают Израиль. Но они в бОльшей степени поддерживают рашу, нежели Украину. Множество высказываний было до праймериз. Когда они пролетели, то риторику немного прикрутили. На примере Дисантиса это наглядно.До того, как услышал от него, что между ращкой и Украиной, "просто территориальный спор", он мне даже импонировал как серьезный конкурент Трампу (которому в нижней палате в свое время был проголосован импичмент, но не прошел Сенат).КСтати, Трамп получил обвинительное заключение в мошенничестве. Сейчас параллельно идет против него несколько судебных процессов и есть не малая вероятность, что в выборах он будет участвовать из тюрьмы. Такое разрешено Законом. rjkz

Повідомлень: 15817 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8108 раз. Подякували: 4971 раз. Профіль 3 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 22:57 Дякую, rjkz, за "очищення

мізків" від раша-пропаганди, неочікувано.

Кажуть, що допомогу Україні в США підпишуть під Різдво. fler

Повідомлень: 4412 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1171 раз. Подякували: 1319 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 23:05 Hotab написав: Bolt ,



Наоборот файно час провели. Ще і непогано заробили. 💪





Щось вкрали? Щось вкрали?

120 кг цибулі і ще ящик помідорів.Тоді взагалі шоу на вокзалі в Миколайові було. Там не тільки я такий розумний був. Коли приїхали вантажитись в вагон. Проводник не хотів, що ми трофеї вантажити, тож декілька людей зайшло в вагон на пусто повідкривали вікна і через них ящики подавали і пхали в вагон. 120 кг цибулі і ще ящик помідорів.Тоді взагалі шоу на вокзалі в Миколайові було. Там не тільки я такий розумний був. Коли приїхали вантажитись в вагон. Проводник не хотів, що ми трофеї вантажити, тож декілька людей зайшло в вагон на пусто повідкривали вікна і через них ящики подавали і пхали в вагон. Bolt Повідомлень: 2562 З нами з: 09.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 189 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 23:08 fler написав: Дякую, rjkz, за "очищення

мізків" від раша-пропаганди, неочікувано.

Кажуть, що допомогу Україні в США підпишуть під Різдво. Дякую, rjkz, за "очищеннямізків" від раша-пропаганди, неочікувано.Кажуть, що допомогу Україні в США підпишуть під Різдво.

Рапатріації,

Вступ НАТО,

Вступ ЄС,

лендліз ...

багато що казали і кажуть Рапатріації,Вступ НАТО,Вступ ЄС,лендліз ...багато що казали і кажуть flyman

Повідомлень: 33271 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1556 раз. Подякували: 2727 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 23:21 ЛАД написав: drevlyanin написав: ЛАД написав: Что действительно ново - появление большого свободного времени у людей. И дальше больше.

........

https://mignews.com/news/technology/gejts-rasskazal-kak-ii-povliyaet-na-rabotu-lyudej.html

А вот чем люди займутся остальные 4 дня недели, вопрос. Раньше человек был занят практически круглосуточно - работа, еда, сон и всё. Что действительно ново - появление большого свободного времени у людей. И дальше больше.........А вот чем люди займутся остальные 4 дня недели, вопрос. Раньше человек был занят практически круглосуточно - работа, еда, сон и всё.



Існує 100500 хоббі, досягти успіхів хоча б у трьох-чотирьох життя не вистачить. А деякі то просто процес. Існує 100500 хоббі, досягти успіхів хоча б у трьох-чотирьох життя не вистачить. А деякі то просто процес.

Главное хобби у очень многих - водка.

У нового поколения - наркотики. Главное хобби у очень многих - водка.У нового поколения - наркотики.



Таким що є робота, що ні-вони все одно не припинять через її наявність/відсутність. У мого товариша, котрий закінчив школу з золотою медаллю, батько при СРСР помер від циррозу печінки бо пив все що горить і при цьому ходив на роботу майже до останнього. Це ще й до речі відповідь Безумній на розмови про "неякісних" дітей. Таким що є робота, що ні-вони все одно не припинять через її наявність/відсутність. У мого товариша, котрий закінчив школу з золотою медаллю, батько при СРСР помер від циррозу печінки бо пив все що горить і при цьому ходив на роботу майже до останнього. Це ще й до речі відповідь Безумній на розмови про "неякісних" дітей. drevlyanin Повідомлень: 1530 З нами з: 01.04.20 Подякував: 503 раз. Подякували: 498 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 23:23 Re: Еміграція, заробітчанство drevlyanin написав: ЛАД написав: Главное хобби у очень многих - водка.

У нового поколения - наркотики. Главное хобби у очень многих - водка.У нового поколения - наркотики.



Таким що є робота, що ні-вони все одно не припинять через її наявність/відсутність. У мого товариша, котрий закінчив школу з золотою медаллю, батько при СРСР помер від циррозу печінки бо пив все що горить і при цьому ходив на роботу майже до останнього. Це ще й до речі відповідь Безумній на розмови про "неякісних" дітей. Таким що є робота, що ні-вони все одно не припинять через її наявність/відсутність. У мого товариша, котрий закінчив школу з золотою медаллю, батько при СРСР помер від циррозу печінки бо пив все що горить і при цьому ходив на роботу майже до останнього. Це ще й до речі відповідь Безумній на розмови про "неякісних" дітей. Не знаю, що там казала безумна, але вона сама - чудовий приклад "неякісних дітей". Типу жертви аборту на пізніх строках Не знаю, що там казала безумна, але вона сама - чудовий приклад "неякісних дітей". Типу жертви аборту на пізніх строках Faceless

Модератор Повідомлень: 34274 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1422 раз. Подякували: 7911 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лис, 2023 23:52 drevlyanin написав: Shaman написав: чого зараз немає - так й не навели приклад - ну так, безкоштовна комуналка - відносно безкоштовна - скільки так руб було - 5 -10? чого зараз немає - так й не навели приклад - ну так, безкоштовна комуналка - відносно безкоштовна - скільки так руб було - 5 -10?



Єлектроєнергія була наскільки пам'ятаю 3 коп/кВт а куб газу 6 коп. Ну ще медицина з освітою була дійсно безкоштовна. Окрім усіляких корупційних речей типу вступу до ВНЗ тих, хто мав не досить добрі оцінки або отримати лівого лікарняного.

Щоправда відправлення в колгосп без усіляких попереджень та розкладу дуже псувало враження від безкоштовності освіти. Пам'ятаю у перший день навчання в КНУ після пешої пари заходить до нас декан в аудиторію та каже: "врожай в небезпеці, всі їдемо допомагати селянам". І ось 2 вересня ми вже виїхали на 1,5 місяця під Яготин збирати яблука в саду. Єлектроєнергія була наскільки пам'ятаю 3 коп/кВт а куб газу 6 коп. Ну ще медицина з освітою була дійсно безкоштовна. Окрім усіляких корупційних речей типу вступу до ВНЗ тих, хто мав не досить добрі оцінки або отримати лівого лікарняного.Щоправда відправлення в колгосп без усіляких попереджень та розкладу дуже псувало враження від безкоштовності освіти.Пам'ятаю у перший день навчання в КНУ після пешої пари заходить до нас декан в аудиторію та каже: "врожай в небезпеці, всі їдемо допомагати селянам". І ось 2 вересня ми вже виїхали на 1,5 місяця під Яготин збирати яблука в саду.

У нас было проще. Мы точно знали, что в сентябре колхоз, так что никаких пар не было, приходили 1 сентября, чтобы узнать когда собираться и куда едем.

Но ездили на месяц. У нас было проще. Мы точно знали, что в сентябре колхоз, так что никаких пар не было, приходили 1 сентября, чтобы узнать когда собираться и куда едем.Но ездили на месяц. ЛАД 2 Повідомлень: 26674 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5204 раз. Подякували: 4820 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1618161916201621> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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