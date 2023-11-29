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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 лис, 2023 00:01
Помилкова назва гілки. Треба було б "Гості з минулого". У всіх ностальгуючих або діти, або самі за калюжами. Але все одно, добре було лише с срсрі. Хлопці з Брайтону кажуть теж клянуть срану мерику і згадують як процвітали на срсній ненці.
Добре було тим, хто був при кориті, чи хто крав. Таким і зараз добре, проте є
1) можливість не красти і заробляти
2) можливість звалити за калюжу не лише з трьома трусами у валізі
Але ностальгія необорна. Так і збір яблук, кавунів, картоплі та інших сільгоспкультур - це ж блін романтика.
Головною перевагою срсра для ностальгуючих була молодість, а тепер вже все не то, все якесь сіре і мутне, і поперек болить. А раніш ж не болів.
Соррі за різкість.
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Додано: Чет 30 лис, 2023 00:31
akurt написав: flyman написав:
Я ж сьогодні вже писав, таке враження, що люди емігрують досі із ненависного СРСР, а не з коханої неньки, "смакуючи" як мазохісти ЛГБТ-мазохісти.
Підтримую.
Я всю оцю маячню читав сьогодні в Будапешті і подумав: мріють, щоби їм приносили - як колись секретарю обкому парті - в конверті дармові 4000 РУБЛІВ.
Так хто зна: ще трохи і точно що будуть отримувати саме 4000.
Рублів.
Мрії ж збуваються.
тим часом в Анталії
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Додано: Чет 30 лис, 2023 00:46
adeges написав:
Помилкова назва гілки. Треба було б "Гості з минулого". У всіх ностальгуючих або діти, або самі за калюжами. Але все одно, добре було лише с срсрі. Хлопці з Брайтону кажуть теж клянуть срану мерику і згадують як процвітали на срсній ненці.
Добре було тим, хто був при кориті, чи хто крав. Таким і зараз добре, проте є
1) можливість не красти і заробляти
2) можливість звалити за калюжу не лише з трьома трусами у валізі
Але ностальгія необорна. Так і збір яблук, кавунів, картоплі та інших сільгоспкультур - це ж блін романтика.
Головною перевагою срсра для ностальгуючих була молодість, а тепер вже все не то, все якесь сіре і мутне, і поперек болить. А раніш ж не болів.
Соррі за різкість.
Уже, вроде, все успокоились и тему закрыли.
Но тут вылазит вот такое вот. Примитивненькое.
Я не "ностальгую", но вы меня, видимо, относите к "ностальгуючим".
Так вот, и я, и мои дети не "за калюжами".
И в Союзе я не был при корыте, и не крал.
Если вы себе не представляете другой жизни, кроме как быть свиньёй у корыта или воровать, то это ваши проблемы.
За резкость извиняться не буду.
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Додано: Чет 30 лис, 2023 00:51
Bolt написав: drevlyanin написав: Shaman написав:
чого зараз немає - так й не навели приклад - ну так, безкоштовна комуналка - відносно безкоштовна - скільки так руб було - 5 -10?
Єлектроєнергія була наскільки пам'ятаю 3 коп/кВт а куб газу 6 коп. Ну ще медицина з освітою була дійсно безкоштовна. Окрім усіляких корупційних речей типу вступу до ВНЗ тих, хто мав не досить добрі оцінки або отримати лівого лікарняного.
Щоправда відправлення в колгосп без усіляких попереджень та розкладу дуже псувало враження від безкоштовності освіти.
Пам'ятаю у перший день навчання в КНУ після пешої пари заходить до нас декан в аудиторію та каже: "врожай в небезпеці, всі їдемо допомагати селянам". І ось 2 вересня ми вже виїхали на 1,5 місяця під Яготин збирати яблука в саду.
4 коп. електроенергія.
Блін, нас коли перед полутехом відправили в колгосп збирати цибулю під Миколаїв, я б не сказав, що попсувало враження від безкоштовної освіти. Наоборот файно час провели. Ще і непогано заробили. 💪
Мабуть залежало від місця, коллективу та та особистих "налаштувань". В нас теж декому подобалося-можна було яблука(не надто смачні) в Київ мішками відправляти та бухати скільки душа бажає місцевим дешевим яблучним самогоном. Та я був налаштований вчитися а не лазити по шести-семиметрових деревах з корзиною за будь якої погоди, тільки у сильний дощ були вихідні.
Та й заробіток умовний-за денну норму платили 3,3крб а нарвати на ту норму потрібно було 420-660 кг яблук, в залежності від сорту і паданку не приймали. Тому більшість студентів отримала за місяць роботи "аж" 30-50 крб.
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Додано: Чет 30 лис, 2023 02:05
vitaliiangel написав: shapo написав:
Неясные перспективы Украины как и длительный отрыв от нее вносят свой вклад в принятие решения о способе остаются вне нее ,в т.ч.и с новым спутником жизни
уже обсуждали. Общее мнение, что большинству украинок (кроме местных дедушек) там ничего не светит. Вы бы женились на цыганке с ломанным русским? Я не расист, но межнациональные браки - на любителя. Ехать надо со своим самоваром. Каждая культура стремится к самосохранению.
Пардон, это уже Ваше личное. Имеет отношение к ксенофобии (неприятие чуждого).
В НЙ в частности и в США в общем огромное количество межнациональных и межрассовых браков.
Мало того, что я итак знаю достаточно браков между американцами и украинками, так вот Вам совершенно свежий пример. Вчера встречался с возможно будущим поставщиком. Не совсем простое произношение несколько раз заводило разговор в тупик. А тут еще у меня что-то тупить начал Инглиш с совершенно простыми словами (никак не мог вспомнить "прямоугольник"). Тут он мне говорит, я позвоню жене, она говорит по русски. Она из Украины. Из Киева.
Вот часть разговора с переводчиком на спикере была. Чувака Брайан зовут. Американец, белый.
В классе у младшего "загорелый" мальчик, мама из Ирпеня (Вы не знаете, это есть такой город
)), папа - афроамериканец. Жена на каком-то мероприятии познакомилась недавно с бабушкой и дедушкой, переехали после начала большой войны.
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Додано: Чет 30 лис, 2023 02:12
shapo написав: vitaliiangel написав: shapo написав:
А в начале 90-х был рынок недвижимости?
я не писал именно про начало. Эмиграция длилась не один год.
shapo написав:
И про Израиль вы зря мечтаете.
меня туд 20 лет зовут в гости. Сначала предлагали оплатить перелет и все расходы. Потом я уже сам мог оплатить перелёт кому угодно, но так и не поехал.
Основная масса евреев уехала до 1995г когда никакого рынка недвижимости не было.
В гости можно ездить не только в Израиль с которым безвиз уже с 2012 г хотя иногда погранцы и изголяются там над приезжими из снг,но вы,если я правильно понял, писали о возможности быть там похоронены.
Рынок недвижимости был, только не в таком состоянии как сейчас.
Знакомые уезжали, продали 2к хрущ за 4 куе в 94г.
Тогда это и в США были какие-то деньги.
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Додано: Чет 30 лис, 2023 02:16
shapo написав: vitaliiangel написав: shapo написав:
Неясные перспективы Украины как и длительный отрыв от нее вносят свой вклад в принятие решения о способе остаются вне нее ,в т.ч.и с новым спутником жизни
уже обсуждали. Общее мнение, что большинству украинок (кроме местных дедушек) там ничего не светит. Вы бы женились на цыганке с ломанным русским? Я не расист, но межнациональные браки - на любителя. Ехать надо со своим самоваром. Каждая культура стремится к самосохранению.
Я 40 лет назад женился на западенке хотя семья была против
Напомнило анекдот про то как старый еврей отправил сыновей искать себе невест.
Пропущу середину...
-Отец, я нашел себе жену.
-Как ее фамилия?
-Голдберг.
-Я хочу с ней поскорей познакомиться!!
-Вуппи, дорогая, иди сюда.
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Додано: Чет 30 лис, 2023 02:23
Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав:
тут есть математик из Закарпатья, может быть он знает. До ковида автобусы на Европу ездили даже из райцентров. Какая проблема купить билет и поехать? Знакомства по интернету тоже не отменяли. Мой друг встретил в Польше невесту (украинку) и поэтому вернулся, тут на его зарплату можно снимать квартиру, пока супруга в декрете, там такой финт для украинцев крайне сложен.
До війни закордоном було дуже багато наших заробітчан і вони створювали достойну конкуренцію європейським женихам.
Регулярними були історії: поїхала на заробітки в Чехію, зустріла нашого Юрка, вийшла заміж.
От війна створила суттєву диспропорцію і надлишок наших жінок. Тепер типова ситуація: пустили пожити біженку, власник побачив яка вона хазяйновита, вирішив одружитись. Виходять заміж навіть заміжні українки (розлучаються з українцями).
В мене невеликий досвід спілкування з іноземними жінками, але якщо з чешками наших +/- можна порівняти, то француженки на фоні наших виглядали дуже блідно, що зовні, що в поведінці (0 флірту). Тому наші дівчата однозначно мають шанс зачепити жениха.
Одна знакомая "по моему совету" (с)
уехала из Польши в ЮК.
Поселилась на окраине города на юге страны в предоставленном без оплаты домике (типа гостевого), там за каждого поселенного беженца из Украины местным давали 450 фунтов.
И вот, недалеко поселилась украинка, на которой хозяин и женился, хотя до этого уже был женат. Скандаль был в округе.
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