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#<1 ... 1618161916201621 Додано: Чет 30 лис, 2023 00:01 Re: Еміграція, заробітчанство Помилкова назва гілки. Треба було б "Гості з минулого". У всіх ностальгуючих або діти, або самі за калюжами. Але все одно, добре було лише с срсрі. Хлопці з Брайтону кажуть теж клянуть срану мерику і згадують як процвітали на срсній ненці.



Добре було тим, хто був при кориті, чи хто крав. Таким і зараз добре, проте є

1) можливість не красти і заробляти

2) можливість звалити за калюжу не лише з трьома трусами у валізі



Але ностальгія необорна. Так і збір яблук, кавунів, картоплі та інших сільгоспкультур - це ж блін романтика.



Головною перевагою срсра для ностальгуючих була молодість, а тепер вже все не то, все якесь сіре і мутне, і поперек болить. А раніш ж не болів.



Соррі за різкість. adeges Повідомлень: 4435 З нами з: 14.03.06 Подякував: 420 раз. Подякували: 1028 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лис, 2023 00:31 akurt написав: flyman написав: Я ж сьогодні вже писав, таке враження, що люди емігрують досі із ненависного СРСР, а не з коханої неньки, "смакуючи" як мазохісти ЛГБТ-мазохісти. Я ж сьогодні вже писав, таке враження, що люди емігрують досі із ненависного СРСР, а не з коханої неньки, "смакуючи" як мазохісти ЛГБТ-мазохісти.

Підтримую.

Я всю оцю маячню читав сьогодні в Будапешті і подумав: мріють, щоби їм приносили - як колись секретарю обкому парті - в конверті дармові 4000 РУБЛІВ.

Так хто зна: ще трохи і точно що будуть отримувати саме 4000.

Рублів.

Мрії ж збуваються. Підтримую.Я всю оцю маячню читав сьогодні в Будапешті і подумав: мріють, щоби їм приносили - як колись секретарю обкому парті - в конверті дармові 4000 РУБЛІВ.Так хто зна: ще трохи і точно що будуть отримувати саме 4000.Рублів.Мрії ж збуваються.

тим часом в Анталії

тим часом в Анталії flyman

Повідомлень: 33270 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1556 раз. Подякували: 2727 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лис, 2023 00:46 adeges написав: Помилкова назва гілки. Треба було б "Гості з минулого". У всіх ностальгуючих або діти, або самі за калюжами. Але все одно, добре було лише с срсрі. Хлопці з Брайтону кажуть теж клянуть срану мерику і згадують як процвітали на срсній ненці.



Добре було тим, хто був при кориті, чи хто крав. Таким і зараз добре, проте є

1) можливість не красти і заробляти

2) можливість звалити за калюжу не лише з трьома трусами у валізі



Але ностальгія необорна. Так і збір яблук, кавунів, картоплі та інших сільгоспкультур - це ж блін романтика.



Головною перевагою срсра для ностальгуючих була молодість, а тепер вже все не то, все якесь сіре і мутне, і поперек болить. А раніш ж не болів.



Соррі за різкість. Помилкова назва гілки. Треба було б "Гості з минулого". У всіх ностальгуючих або діти, або самі за калюжами. Але все одно, добре було лише с срсрі. Хлопці з Брайтону кажуть теж клянуть срану мерику і згадують як процвітали на срсній ненці.Добре було тим, хто був при кориті, чи хто крав. Таким і зараз добре, проте є1) можливість не красти і заробляти2) можливість звалити за калюжу не лише з трьома трусами у валізіАле ностальгія необорна. Так і збір яблук, кавунів, картоплі та інших сільгоспкультур - це ж блін романтика.Головною перевагою срсра для ностальгуючих була молодість, а тепер вже все не то, все якесь сіре і мутне, і поперек болить. А раніш ж не болів.Соррі за різкість.

Уже, вроде, все успокоились и тему закрыли.

Но тут вылазит вот такое вот. Примитивненькое.

Я не "ностальгую", но вы меня, видимо, относите к "ностальгуючим".

Так вот, и я, и мои дети не "за калюжами".

И в Союзе я не был при корыте, и не крал.

Если вы себе не представляете другой жизни, кроме как быть свиньёй у корыта или воровать, то это ваши проблемы.



За резкость извиняться не буду. Уже, вроде, все успокоились и тему закрыли.Но тут вылазит вот такое вот. Примитивненькое.Я не "ностальгую", но вы меня, видимо, относите к "ностальгуючим".Так вот, и я, и мои дети не "за калюжами".И в Союзе я не был при корыте, и не крал.Если вы себе не представляете другой жизни, кроме как быть свиньёй у корыта или воровать, то это ваши проблемы.За резкость извиняться не буду. ЛАД 2 Повідомлень: 26674 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5204 раз. Подякували: 4820 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лис, 2023 00:51 Bolt написав: drevlyanin написав: Shaman написав: чого зараз немає - так й не навели приклад - ну так, безкоштовна комуналка - відносно безкоштовна - скільки так руб було - 5 -10? чого зараз немає - так й не навели приклад - ну так, безкоштовна комуналка - відносно безкоштовна - скільки так руб було - 5 -10?



Єлектроєнергія була наскільки пам'ятаю 3 коп/кВт а куб газу 6 коп. Ну ще медицина з освітою була дійсно безкоштовна. Окрім усіляких корупційних речей типу вступу до ВНЗ тих, хто мав не досить добрі оцінки або отримати лівого лікарняного.

Щоправда відправлення в колгосп без усіляких попереджень та розкладу дуже псувало враження від безкоштовності освіти. Пам'ятаю у перший день навчання в КНУ після пешої пари заходить до нас декан в аудиторію та каже: "врожай в небезпеці, всі їдемо допомагати селянам". І ось 2 вересня ми вже виїхали на 1,5 місяця під Яготин збирати яблука в саду. Єлектроєнергія була наскільки пам'ятаю 3 коп/кВт а куб газу 6 коп. Ну ще медицина з освітою була дійсно безкоштовна. Окрім усіляких корупційних речей типу вступу до ВНЗ тих, хто мав не досить добрі оцінки або отримати лівого лікарняного.Щоправда відправлення в колгосп без усіляких попереджень та розкладу дуже псувало враження від безкоштовності освіти.Пам'ятаю у перший день навчання в КНУ після пешої пари заходить до нас декан в аудиторію та каже: "врожай в небезпеці, всі їдемо допомагати селянам". І ось 2 вересня ми вже виїхали на 1,5 місяця під Яготин збирати яблука в саду.

4 коп. електроенергія.

Блін, нас коли перед полутехом відправили в колгосп збирати цибулю під Миколаїв, я б не сказав, що попсувало враження від безкоштовної освіти. Наоборот файно час провели. Ще і непогано заробили. 💪 4 коп. електроенергія.Блін, нас коли перед полутехом відправили в колгосп збирати цибулю під Миколаїв, я б не сказав, що попсувало враження від безкоштовної освіти. Наоборот файно час провели. Ще і непогано заробили. 💪



Мабуть залежало від місця, коллективу та та особистих "налаштувань". В нас теж декому подобалося-можна було яблука(не надто смачні) в Київ мішками відправляти та бухати скільки душа бажає місцевим дешевим яблучним самогоном. Та я був налаштований вчитися а не лазити по шести-семиметрових деревах з корзиною за будь якої погоди, тільки у сильний дощ були вихідні.

Та й заробіток умовний-за денну норму платили 3,3крб а нарвати на ту норму потрібно було 420-660 кг яблук, в залежності від сорту і паданку не приймали. Тому більшість студентів отримала за місяць роботи "аж" 30-50 крб. Мабуть залежало від місця, коллективу та та особистих "налаштувань". В нас теж декому подобалося-можна було яблука(не надто смачні) в Київ мішками відправляти та бухати скільки душа бажає місцевим дешевим яблучним самогоном. Та я був налаштований вчитися а не лазити по шести-семиметрових деревах з корзиною за будь якої погоди, тільки у сильний дощ були вихідні.Та й заробіток умовний-за денну норму платили 3,3крб а нарвати на ту норму потрібно було 420-660 кг яблук, в залежності від сорту і паданку не приймали. Тому більшість студентів отримала за місяць роботи "аж" 30-50 крб. drevlyanin Повідомлень: 1532 З нами з: 01.04.20 Подякував: 503 раз. Подякували: 499 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лис, 2023 02:05 vitaliiangel написав: shapo написав: Неясные перспективы Украины как и длительный отрыв от нее вносят свой вклад в принятие решения о способе остаются вне нее ,в т.ч.и с новым спутником жизни Неясные перспективы Украины как и длительный отрыв от нее вносят свой вклад в принятие решения о способе остаются вне нее ,в т.ч.и с новым спутником жизни уже обсуждали. Общее мнение, что большинству украинок (кроме местных дедушек) там ничего не светит. Вы бы женились на цыганке с ломанным русским? Я не расист, но межнациональные браки - на любителя. Ехать надо со своим самоваром. Каждая культура стремится к самосохранению. уже обсуждали. Общее мнение, что большинству украинок (кроме местных дедушек) там ничего не светит. Вы бы женились на цыганке с ломанным русским? Я не расист, но межнациональные браки - на любителя. Ехать надо со своим самоваром. Каждая культура стремится к самосохранению.

Пардон, это уже Ваше личное. Имеет отношение к ксенофобии (неприятие чуждого).

В НЙ в частности и в США в общем огромное количество межнациональных и межрассовых браков.

Мало того, что я итак знаю достаточно браков между американцами и украинками, так вот Вам совершенно свежий пример. Вчера встречался с возможно будущим поставщиком. Не совсем простое произношение несколько раз заводило разговор в тупик. А тут еще у меня что-то тупить начал Инглиш с совершенно простыми словами (никак не мог вспомнить "прямоугольник"). Тут он мне говорит, я позвоню жене, она говорит по русски. Она из Украины. Из Киева.

Вот часть разговора с переводчиком на спикере была. Чувака Брайан зовут. Американец, белый.

В классе у младшего "загорелый" мальчик, мама из Ирпеня (Вы не знаете, это есть такой город )), папа - афроамериканец. Жена на каком-то мероприятии познакомилась недавно с бабушкой и дедушкой, переехали после начала большой войны. Пардон, это уже Ваше личное. Имеет отношение к ксенофобии (неприятие чуждого).В НЙ в частности и в США в общем огромное количество межнациональных и межрассовых браков.Мало того, что я итак знаю достаточно браков между американцами и украинками, так вот Вам совершенно свежий пример. Вчера встречался с возможно будущим поставщиком. Не совсем простое произношение несколько раз заводило разговор в тупик. А тут еще у меня что-то тупить начал Инглиш с совершенно простыми словами (никак не мог вспомнить "прямоугольник"). Тут он мне говорит, я позвоню жене, она говорит по русски. Она из Украины. Из Киева.Вот часть разговора с переводчиком на спикере была. Чувака Брайан зовут. Американец, белый.В классе у младшего "загорелый" мальчик, мама из Ирпеня (Вы не знаете, это есть такой город)), папа - афроамериканец. Жена на каком-то мероприятии познакомилась недавно с бабушкой и дедушкой, переехали после начала большой войны. rjkz

Повідомлень: 15821 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8109 раз. Подякували: 4971 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лис, 2023 02:12 shapo написав: vitaliiangel написав: shapo написав: А в начале 90-х был рынок недвижимости? А в начале 90-х был рынок недвижимости? я не писал именно про начало. Эмиграция длилась не один год. shapo написав: И про Израиль вы зря мечтаете. И про Израиль вы зря мечтаете. меня туд 20 лет зовут в гости. Сначала предлагали оплатить перелет и все расходы. Потом я уже сам мог оплатить перелёт кому угодно, но так и не поехал. я не писал именно про начало. Эмиграция длилась не один год.меня туд 20 лет зовут в гости. Сначала предлагали оплатить перелет и все расходы. Потом я уже сам мог оплатить перелёт кому угодно, но так и не поехал.

Основная масса евреев уехала до 1995г когда никакого рынка недвижимости не было.

В гости можно ездить не только в Израиль с которым безвиз уже с 2012 г хотя иногда погранцы и изголяются там над приезжими из снг,но вы,если я правильно понял, писали о возможности быть там похоронены. Основная масса евреев уехала до 1995г когда никакого рынка недвижимости не было.В гости можно ездить не только в Израиль с которым безвиз уже с 2012 г хотя иногда погранцы и изголяются там над приезжими из снг,но вы,если я правильно понял, писали о возможности быть там похоронены.



Рынок недвижимости был, только не в таком состоянии как сейчас.

Знакомые уезжали, продали 2к хрущ за 4 куе в 94г.

Тогда это и в США были какие-то деньги. Рынок недвижимости был, только не в таком состоянии как сейчас.Знакомые уезжали, продали 2к хрущ за 4 куе в 94г.Тогда это и в США были какие-то деньги. rjkz

Повідомлень: 15821 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8109 раз. Подякували: 4971 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лис, 2023 02:16 shapo написав: vitaliiangel написав: shapo написав: Неясные перспективы Украины как и длительный отрыв от нее вносят свой вклад в принятие решения о способе остаются вне нее ,в т.ч.и с новым спутником жизни Неясные перспективы Украины как и длительный отрыв от нее вносят свой вклад в принятие решения о способе остаются вне нее ,в т.ч.и с новым спутником жизни уже обсуждали. Общее мнение, что большинству украинок (кроме местных дедушек) там ничего не светит. Вы бы женились на цыганке с ломанным русским? Я не расист, но межнациональные браки - на любителя. Ехать надо со своим самоваром. Каждая культура стремится к самосохранению. уже обсуждали. Общее мнение, что большинству украинок (кроме местных дедушек) там ничего не светит. Вы бы женились на цыганке с ломанным русским? Я не расист, но межнациональные браки - на любителя. Ехать надо со своим самоваром. Каждая культура стремится к самосохранению.



Я 40 лет назад женился на западенке хотя семья была против Я 40 лет назад женился на западенке хотя семья была против



Напомнило анекдот про то как старый еврей отправил сыновей искать себе невест.

Пропущу середину...

-Отец, я нашел себе жену.

-Как ее фамилия?

-Голдберг.

-Я хочу с ней поскорей познакомиться!!

-Вуппи, дорогая, иди сюда. Напомнило анекдот про то как старый еврей отправил сыновей искать себе невест.Пропущу середину...-Отец, я нашел себе жену.-Как ее фамилия?-Голдберг.-Я хочу с ней поскорей познакомиться!!-Вуппи, дорогая, иди сюда. rjkz

Повідомлень: 15821 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8109 раз. Подякували: 4971 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лис, 2023 02:23 Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав: тут есть математик из Закарпатья, может быть он знает. До ковида автобусы на Европу ездили даже из райцентров. Какая проблема купить билет и поехать? Знакомства по интернету тоже не отменяли. Мой друг встретил в Польше невесту (украинку) и поэтому вернулся, тут на его зарплату можно снимать квартиру, пока супруга в декрете, там такой финт для украинцев крайне сложен. тут есть математик из Закарпатья, может быть он знает. До ковида автобусы на Европу ездили даже из райцентров. Какая проблема купить билет и поехать? Знакомства по интернету тоже не отменяли. Мой друг встретил в Польше невесту (украинку) и поэтому вернулся, тут на его зарплату можно снимать квартиру, пока супруга в декрете, там такой финт для украинцев крайне сложен.

До війни закордоном було дуже багато наших заробітчан і вони створювали достойну конкуренцію європейським женихам.

Регулярними були історії: поїхала на заробітки в Чехію, зустріла нашого Юрка, вийшла заміж.



От війна створила суттєву диспропорцію і надлишок наших жінок. Тепер типова ситуація: пустили пожити біженку, власник побачив яка вона хазяйновита, вирішив одружитись. Виходять заміж навіть заміжні українки (розлучаються з українцями).



В мене невеликий досвід спілкування з іноземними жінками, але якщо з чешками наших +/- можна порівняти, то француженки на фоні наших виглядали дуже блідно, що зовні, що в поведінці (0 флірту). Тому наші дівчата однозначно мають шанс зачепити жениха. До війни закордоном було дуже багато наших заробітчан і вони створювали достойну конкуренцію європейським женихам.Регулярними були історії: поїхала на заробітки в Чехію, зустріла нашого Юрка, вийшла заміж.От війна створила суттєву диспропорцію і надлишок наших жінок. Тепер типова ситуація: пустили пожити біженку, власник побачив яка вона хазяйновита, вирішив одружитись. Виходять заміж навіть заміжні українки (розлучаються з українцями).В мене невеликий досвід спілкування з іноземними жінками, але якщо з чешками наших +/- можна порівняти, то француженки на фоні наших виглядали дуже блідно, що зовні, що в поведінці (0 флірту). Тому наші дівчата однозначно мають шанс зачепити жениха.



Одна знакомая "по моему совету" (с) уехала из Польши в ЮК.

Поселилась на окраине города на юге страны в предоставленном без оплаты домике (типа гостевого), там за каждого поселенного беженца из Украины местным давали 450 фунтов.

И вот, недалеко поселилась украинка, на которой хозяин и женился, хотя до этого уже был женат. Скандаль был в округе. Одна знакомая "по моему совету" (с)уехала из Польши в ЮК.Поселилась на окраине города на юге страны в предоставленном без оплаты домике (типа гостевого), там за каждого поселенного беженца из Украины местным давали 450 фунтов.И вот, недалеко поселилась украинка, на которой хозяин и женился, хотя до этого уже был женат. Скандаль был в округе. rjkz

Повідомлень: 15821 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8109 раз. Подякували: 4971 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1618161916201621 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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