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#<1 ... 1619162016211622> Додано: Чет 30 лис, 2023 00:01 Re: Еміграція, заробітчанство Помилкова назва гілки. Треба було б "Гості з минулого". У всіх ностальгуючих або діти, або самі за калюжами. Але все одно, добре було лише с срсрі. Хлопці з Брайтону кажуть теж клянуть срану мерику і згадують як процвітали на срсній ненці.



Добре було тим, хто був при кориті, чи хто крав. Таким і зараз добре, проте є

1) можливість не красти і заробляти

2) можливість звалити за калюжу не лише з трьома трусами у валізі



Але ностальгія необорна. Так і збір яблук, кавунів, картоплі та інших сільгоспкультур - це ж блін романтика.



Головною перевагою срсра для ностальгуючих була молодість, а тепер вже все не то, все якесь сіре і мутне, і поперек болить. А раніш ж не болів.



Соррі за різкість. adeges Повідомлень: 4435 З нами з: 14.03.06 Подякував: 420 раз. Подякували: 1028 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лис, 2023 00:31 akurt написав: flyman написав: Я ж сьогодні вже писав, таке враження, що люди емігрують досі із ненависного СРСР, а не з коханої неньки, "смакуючи" як мазохісти ЛГБТ-мазохісти. Я ж сьогодні вже писав, таке враження, що люди емігрують досі із ненависного СРСР, а не з коханої неньки, "смакуючи" як мазохісти ЛГБТ-мазохісти.

Підтримую.

Я всю оцю маячню читав сьогодні в Будапешті і подумав: мріють, щоби їм приносили - як колись секретарю обкому парті - в конверті дармові 4000 РУБЛІВ.

Так хто зна: ще трохи і точно що будуть отримувати саме 4000.

Рублів.

Мрії ж збуваються. Підтримую.Я всю оцю маячню читав сьогодні в Будапешті і подумав: мріють, щоби їм приносили - як колись секретарю обкому парті - в конверті дармові 4000 РУБЛІВ.Так хто зна: ще трохи і точно що будуть отримувати саме 4000.Рублів.Мрії ж збуваються.

тим часом в Анталії

тим часом в Анталії flyman

Повідомлень: 33270 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1556 раз. Подякували: 2727 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лис, 2023 00:46 adeges написав: Помилкова назва гілки. Треба було б "Гості з минулого". У всіх ностальгуючих або діти, або самі за калюжами. Але все одно, добре було лише с срсрі. Хлопці з Брайтону кажуть теж клянуть срану мерику і згадують як процвітали на срсній ненці.



Добре було тим, хто був при кориті, чи хто крав. Таким і зараз добре, проте є

1) можливість не красти і заробляти

2) можливість звалити за калюжу не лише з трьома трусами у валізі



Але ностальгія необорна. Так і збір яблук, кавунів, картоплі та інших сільгоспкультур - це ж блін романтика.



Головною перевагою срсра для ностальгуючих була молодість, а тепер вже все не то, все якесь сіре і мутне, і поперек болить. А раніш ж не болів.



Соррі за різкість. Помилкова назва гілки. Треба було б "Гості з минулого". У всіх ностальгуючих або діти, або самі за калюжами. Але все одно, добре було лише с срсрі. Хлопці з Брайтону кажуть теж клянуть срану мерику і згадують як процвітали на срсній ненці.Добре було тим, хто був при кориті, чи хто крав. Таким і зараз добре, проте є1) можливість не красти і заробляти2) можливість звалити за калюжу не лише з трьома трусами у валізіАле ностальгія необорна. Так і збір яблук, кавунів, картоплі та інших сільгоспкультур - це ж блін романтика.Головною перевагою срсра для ностальгуючих була молодість, а тепер вже все не то, все якесь сіре і мутне, і поперек болить. А раніш ж не болів.Соррі за різкість.

Уже, вроде, все успокоились и тему закрыли.

Но тут вылазит вот такое вот. Примитивненькое.

Я не "ностальгую", но вы меня, видимо, относите к "ностальгуючим".

Так вот, и я, и мои дети не "за калюжами".

И в Союзе я не был при корыте, и не крал.

Если вы себе не представляете другой жизни, кроме как быть свиньёй у корыта или воровать, то это ваши проблемы.



За резкость извиняться не буду. Уже, вроде, все успокоились и тему закрыли.Но тут вылазит вот такое вот. Примитивненькое.Я не "ностальгую", но вы меня, видимо, относите к "ностальгуючим".Так вот, и я, и мои дети не "за калюжами".И в Союзе я не был при корыте, и не крал.Если вы себе не представляете другой жизни, кроме как быть свиньёй у корыта или воровать, то это ваши проблемы.За резкость извиняться не буду. ЛАД 2 Повідомлень: 26674 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5204 раз. Подякували: 4820 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лис, 2023 00:51 Bolt написав: drevlyanin написав: Shaman написав: чого зараз немає - так й не навели приклад - ну так, безкоштовна комуналка - відносно безкоштовна - скільки так руб було - 5 -10? чого зараз немає - так й не навели приклад - ну так, безкоштовна комуналка - відносно безкоштовна - скільки так руб було - 5 -10?



Єлектроєнергія була наскільки пам'ятаю 3 коп/кВт а куб газу 6 коп. Ну ще медицина з освітою була дійсно безкоштовна. Окрім усіляких корупційних речей типу вступу до ВНЗ тих, хто мав не досить добрі оцінки або отримати лівого лікарняного.

Щоправда відправлення в колгосп без усіляких попереджень та розкладу дуже псувало враження від безкоштовності освіти. Пам'ятаю у перший день навчання в КНУ після пешої пари заходить до нас декан в аудиторію та каже: "врожай в небезпеці, всі їдемо допомагати селянам". І ось 2 вересня ми вже виїхали на 1,5 місяця під Яготин збирати яблука в саду. Єлектроєнергія була наскільки пам'ятаю 3 коп/кВт а куб газу 6 коп. Ну ще медицина з освітою була дійсно безкоштовна. Окрім усіляких корупційних речей типу вступу до ВНЗ тих, хто мав не досить добрі оцінки або отримати лівого лікарняного.Щоправда відправлення в колгосп без усіляких попереджень та розкладу дуже псувало враження від безкоштовності освіти.Пам'ятаю у перший день навчання в КНУ після пешої пари заходить до нас декан в аудиторію та каже: "врожай в небезпеці, всі їдемо допомагати селянам". І ось 2 вересня ми вже виїхали на 1,5 місяця під Яготин збирати яблука в саду.

4 коп. електроенергія.

Блін, нас коли перед полутехом відправили в колгосп збирати цибулю під Миколаїв, я б не сказав, що попсувало враження від безкоштовної освіти. Наоборот файно час провели. Ще і непогано заробили. 💪 4 коп. електроенергія.Блін, нас коли перед полутехом відправили в колгосп збирати цибулю під Миколаїв, я б не сказав, що попсувало враження від безкоштовної освіти. Наоборот файно час провели. Ще і непогано заробили. 💪



Мабуть залежало від місця, коллективу та та особистих "налаштувань". В нас теж декому подобалося-можна було яблука(не надто смачні) в Київ мішками відправляти та бухати скільки душа бажає місцевим дешевим яблучним самогоном. Та я був налаштований вчитися а не лазити по шести-семиметрових деревах з корзиною за будь якої погоди, тільки у сильний дощ були вихідні.

Та й заробіток умовний-за денну норму платили 3,3крб а нарвати на ту норму потрібно було 420-660 кг яблук, в залежності від сорту і паданку не приймали. Тому більшість студентів отримала за місяць роботи "аж" 30-50 крб. Мабуть залежало від місця, коллективу та та особистих "налаштувань". В нас теж декому подобалося-можна було яблука(не надто смачні) в Київ мішками відправляти та бухати скільки душа бажає місцевим дешевим яблучним самогоном. Та я був налаштований вчитися а не лазити по шести-семиметрових деревах з корзиною за будь якої погоди, тільки у сильний дощ були вихідні.Та й заробіток умовний-за денну норму платили 3,3крб а нарвати на ту норму потрібно було 420-660 кг яблук, в залежності від сорту і паданку не приймали. Тому більшість студентів отримала за місяць роботи "аж" 30-50 крб. drevlyanin Повідомлень: 1532 З нами з: 01.04.20 Подякував: 503 раз. Подякували: 499 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лис, 2023 02:05 vitaliiangel написав: shapo написав: Неясные перспективы Украины как и длительный отрыв от нее вносят свой вклад в принятие решения о способе остаются вне нее ,в т.ч.и с новым спутником жизни Неясные перспективы Украины как и длительный отрыв от нее вносят свой вклад в принятие решения о способе остаются вне нее ,в т.ч.и с новым спутником жизни уже обсуждали. Общее мнение, что большинству украинок (кроме местных дедушек) там ничего не светит. Вы бы женились на цыганке с ломанным русским? Я не расист, но межнациональные браки - на любителя. Ехать надо со своим самоваром. Каждая культура стремится к самосохранению. уже обсуждали. Общее мнение, что большинству украинок (кроме местных дедушек) там ничего не светит. Вы бы женились на цыганке с ломанным русским? Я не расист, но межнациональные браки - на любителя. Ехать надо со своим самоваром. Каждая культура стремится к самосохранению.

Пардон, это уже Ваше личное. Имеет отношение к ксенофобии (неприятие чуждого).

В НЙ в частности и в США в общем огромное количество межнациональных и межрассовых браков.

Мало того, что я итак знаю достаточно браков между американцами и украинками, так вот Вам совершенно свежий пример. Вчера встречался с возможно будущим поставщиком. Не совсем простое произношение несколько раз заводило разговор в тупик. А тут еще у меня что-то тупить начал Инглиш с совершенно простыми словами (никак не мог вспомнить "прямоугольник"). Тут он мне говорит, я позвоню жене, она говорит по русски. Она из Украины. Из Киева.

Вот часть разговора с переводчиком на спикере была. Чувака Брайан зовут. Американец, белый.

В классе у младшего "загорелый" мальчик, мама из Ирпеня (Вы не знаете, это есть такой город )), папа - афроамериканец. Жена на каком-то мероприятии познакомилась недавно с бабушкой и дедушкой, переехали после начала большой войны. Пардон, это уже Ваше личное. Имеет отношение к ксенофобии (неприятие чуждого).В НЙ в частности и в США в общем огромное количество межнациональных и межрассовых браков.Мало того, что я итак знаю достаточно браков между американцами и украинками, так вот Вам совершенно свежий пример. Вчера встречался с возможно будущим поставщиком. Не совсем простое произношение несколько раз заводило разговор в тупик. А тут еще у меня что-то тупить начал Инглиш с совершенно простыми словами (никак не мог вспомнить "прямоугольник"). Тут он мне говорит, я позвоню жене, она говорит по русски. Она из Украины. Из Киева.Вот часть разговора с переводчиком на спикере была. Чувака Брайан зовут. Американец, белый.В классе у младшего "загорелый" мальчик, мама из Ирпеня (Вы не знаете, это есть такой город)), папа - афроамериканец. Жена на каком-то мероприятии познакомилась недавно с бабушкой и дедушкой, переехали после начала большой войны. rjkz

Повідомлень: 15821 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8109 раз. Подякували: 4971 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лис, 2023 02:12 shapo написав: vitaliiangel написав: shapo написав: А в начале 90-х был рынок недвижимости? А в начале 90-х был рынок недвижимости? я не писал именно про начало. Эмиграция длилась не один год. shapo написав: И про Израиль вы зря мечтаете. И про Израиль вы зря мечтаете. меня туд 20 лет зовут в гости. Сначала предлагали оплатить перелет и все расходы. Потом я уже сам мог оплатить перелёт кому угодно, но так и не поехал. я не писал именно про начало. Эмиграция длилась не один год.меня туд 20 лет зовут в гости. Сначала предлагали оплатить перелет и все расходы. Потом я уже сам мог оплатить перелёт кому угодно, но так и не поехал.

Основная масса евреев уехала до 1995г когда никакого рынка недвижимости не было.

В гости можно ездить не только в Израиль с которым безвиз уже с 2012 г хотя иногда погранцы и изголяются там над приезжими из снг,но вы,если я правильно понял, писали о возможности быть там похоронены. Основная масса евреев уехала до 1995г когда никакого рынка недвижимости не было.В гости можно ездить не только в Израиль с которым безвиз уже с 2012 г хотя иногда погранцы и изголяются там над приезжими из снг,но вы,если я правильно понял, писали о возможности быть там похоронены.



Рынок недвижимости был, только не в таком состоянии как сейчас.

Знакомые уезжали, продали 2к хрущ за 4 куе в 94г.

Тогда это и в США были какие-то деньги. Рынок недвижимости был, только не в таком состоянии как сейчас.Знакомые уезжали, продали 2к хрущ за 4 куе в 94г.Тогда это и в США были какие-то деньги. rjkz

Повідомлень: 15821 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8109 раз. Подякували: 4971 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лис, 2023 02:16 shapo написав: vitaliiangel написав: shapo написав: Неясные перспективы Украины как и длительный отрыв от нее вносят свой вклад в принятие решения о способе остаются вне нее ,в т.ч.и с новым спутником жизни Неясные перспективы Украины как и длительный отрыв от нее вносят свой вклад в принятие решения о способе остаются вне нее ,в т.ч.и с новым спутником жизни уже обсуждали. Общее мнение, что большинству украинок (кроме местных дедушек) там ничего не светит. Вы бы женились на цыганке с ломанным русским? Я не расист, но межнациональные браки - на любителя. Ехать надо со своим самоваром. Каждая культура стремится к самосохранению. уже обсуждали. Общее мнение, что большинству украинок (кроме местных дедушек) там ничего не светит. Вы бы женились на цыганке с ломанным русским? Я не расист, но межнациональные браки - на любителя. Ехать надо со своим самоваром. Каждая культура стремится к самосохранению.



Я 40 лет назад женился на западенке хотя семья была против Я 40 лет назад женился на западенке хотя семья была против



Напомнило анекдот про то как старый еврей отправил сыновей искать себе невест.

Пропущу середину...

-Отец, я нашел себе жену.

-Как ее фамилия?

-Голдберг.

-Я хочу с ней поскорей познакомиться!!

-Вуппи, дорогая, иди сюда. Напомнило анекдот про то как старый еврей отправил сыновей искать себе невест.Пропущу середину...-Отец, я нашел себе жену.-Как ее фамилия?-Голдберг.-Я хочу с ней поскорей познакомиться!!-Вуппи, дорогая, иди сюда. rjkz

Повідомлень: 15821 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8109 раз. Подякували: 4971 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лис, 2023 02:23 Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав: тут есть математик из Закарпатья, может быть он знает. До ковида автобусы на Европу ездили даже из райцентров. Какая проблема купить билет и поехать? Знакомства по интернету тоже не отменяли. Мой друг встретил в Польше невесту (украинку) и поэтому вернулся, тут на его зарплату можно снимать квартиру, пока супруга в декрете, там такой финт для украинцев крайне сложен. тут есть математик из Закарпатья, может быть он знает. До ковида автобусы на Европу ездили даже из райцентров. Какая проблема купить билет и поехать? Знакомства по интернету тоже не отменяли. Мой друг встретил в Польше невесту (украинку) и поэтому вернулся, тут на его зарплату можно снимать квартиру, пока супруга в декрете, там такой финт для украинцев крайне сложен.

До війни закордоном було дуже багато наших заробітчан і вони створювали достойну конкуренцію європейським женихам.

Регулярними були історії: поїхала на заробітки в Чехію, зустріла нашого Юрка, вийшла заміж.



От війна створила суттєву диспропорцію і надлишок наших жінок. Тепер типова ситуація: пустили пожити біженку, власник побачив яка вона хазяйновита, вирішив одружитись. Виходять заміж навіть заміжні українки (розлучаються з українцями).



В мене невеликий досвід спілкування з іноземними жінками, але якщо з чешками наших +/- можна порівняти, то француженки на фоні наших виглядали дуже блідно, що зовні, що в поведінці (0 флірту). Тому наші дівчата однозначно мають шанс зачепити жениха. До війни закордоном було дуже багато наших заробітчан і вони створювали достойну конкуренцію європейським женихам.Регулярними були історії: поїхала на заробітки в Чехію, зустріла нашого Юрка, вийшла заміж.От війна створила суттєву диспропорцію і надлишок наших жінок. Тепер типова ситуація: пустили пожити біженку, власник побачив яка вона хазяйновита, вирішив одружитись. Виходять заміж навіть заміжні українки (розлучаються з українцями).В мене невеликий досвід спілкування з іноземними жінками, але якщо з чешками наших +/- можна порівняти, то француженки на фоні наших виглядали дуже блідно, що зовні, що в поведінці (0 флірту). Тому наші дівчата однозначно мають шанс зачепити жениха.



Одна знакомая "по моему совету" (с) уехала из Польши в ЮК.

Поселилась на окраине города на юге страны в предоставленном без оплаты домике (типа гостевого), там за каждого поселенного беженца из Украины местным давали 450 фунтов.

И вот, недалеко поселилась украинка, на которой хозяин и женился, хотя до этого уже был женат. Скандаль был в округе. Одна знакомая "по моему совету" (с)уехала из Польши в ЮК.Поселилась на окраине города на юге страны в предоставленном без оплаты домике (типа гостевого), там за каждого поселенного беженца из Украины местным давали 450 фунтов.И вот, недалеко поселилась украинка, на которой хозяин и женился, хотя до этого уже был женат. Скандаль был в округе. rjkz

Повідомлень: 15821 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8109 раз. Подякували: 4971 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лис, 2023 03:25 rjkz написав: shapo написав: shapo написав:

Любой республиканец,лучше не Трамп хотя на сегодняшний день у него лучшие шансы.

Причина простая - Байден как и вся демпартия сдают не только Украину и Израиль,но и само США запуская нелегалов ,поощряя черный расизм, увеличивая и без того огромный внутренний и внешний долг,поддерживая высокие цены на энергоносители поддерживают авторитарные режимы в мире,а через них мировой терроризм Любой республиканец,лучше не Трамп хотя на сегодняшний день у него лучшие шансы.Причина простая - Байден как и вся демпартия сдают не только Украину и Израиль,но и само США запуская нелегалов ,поощряя черный расизм, увеличивая и без того огромный внутренний и внешний долг,поддерживая высокие цены на энергоносители поддерживают авторитарные режимы в мире,а через них мировой терроризм



Во-первых,никто из республиканцев не высказывался прямо о сдаче Украины Путину,это часто домыслы и привиранья журналистов из демпрессы ( а другой в США практически и нет).

Во-вторых, меньше слушайте кто и что говорит,а смотрите на то что делает,особенно политик.

Байден называл Путина убийцей ,и что?

Где последний пакет помощи Украине в который он собирался впихнуть помощь Израилю,палестинцам и ещё хрен знает на что?

Именно республиканцы в Конгрессе потребовали у него дать отчёт о планах по Украине ,т.е.сколько ей нужно военной помощи для победы,а не продолжения подобной войны. Во-первых,никто из республиканцев не высказывался прямо о сдаче Украины Путину,это часто домыслы и привиранья журналистов из демпрессы ( а другой в США практически и нет).Во-вторых, меньше слушайте кто и что говорит,а смотрите на то что делает,особенно политик.Байден называл Путина убийцей ,и что?Где последний пакет помощи Украине в который он собирался впихнуть помощь Израилю,палестинцам и ещё хрен знает на что?Именно республиканцы в Конгрессе потребовали у него дать отчёт о планах по Украине ,т.е.сколько ей нужно военной помощи для победы,а не продолжения подобной войны.



Кого слушать Карлсона?

Я не в восторге от Байдена, но сейчас для Украины открытая риторика Трампа, Рамасвами и менее сейчас выраженная Дисантиса намного хуже.

Сейчас вообще все с ног на голову стало.

Ваша риторика-же полностью совпадает с нйскими пенсионерами, приехавшими в США из союза 30 лет назад. Это просто констатация факта. Ничего личного.

"Подавляющее большинство" из них смотрят росия24 и ругают Украину с первых дней...даже до большой войны. Мне стоило несколько раз посадить горло, но удалось нескольких переубедить.

Проблема в том, что они не понимают украинский язык, а украинских русскоязычных каналов в местных кабельных пакетах - аж один, Фридом. Поэтому едят то, что им скармливает геббельств.

Такая-же ситуация в Израиле.

Это не догадка, я знаю. Предупреждаю Ваше возражение, что Вы там живете, мне есть с кем там говорить. И у этих старичков в НЙ там много родственников с аналогичным мировоззрением.

Что касается пакетов помощи, то Байден готов подписать Бюджет с помощью Украине И Израилю, но Палата Представителей второй раз подряд исключает помощь Украине из Бюджета. Байден отказывается подписать Бюджет БЕЗ помощи Украине, в результате, СЩА сначала получили один временный бюджет на 1,5 месяца, а теперь второй на 3 месяца. Повторюсь, Нижняя палата (Палата Представителей) контролируется республиканцами, среди которых много более радикальных сторонников Украины нежели Байден, но не они играют ключевую роль в Нижней палате. Как раз совершенно прекратить помощь Украине требуют трамписты, особенно на их фоне выделяется Марджори Тейлор Грин. Вообще идеология трампистов - изоляционизм, заниматься только внутренними проблемами.

Остальной мир хоть провалится в тартарары.

Да, трамписты поддерживают Израиль. Но они в бОльшей степени поддерживают рашу, нежели Украину. Множество высказываний было до праймериз. Когда они пролетели, то риторику немного прикрутили. На примере Дисантиса это наглядно.

До того, как услышал от него, что между ращкой и Украиной, "просто территориальный спор", он мне даже импонировал как серьезный конкурент Трампу (которому в нижней палате в свое время был проголосован импичмент, но не прошел Сенат).

КСтати, Трамп получил обвинительное заключение в мошенничестве. Сейчас параллельно идет против него несколько судебных процессов и есть не малая вероятность, что в выборах он будет участвовать из тюрьмы. Такое разрешено Законом. Кого слушать Карлсона?Я не в восторге от Байдена, но сейчас для Украины открытая риторика Трампа, Рамасвами и менее сейчас выраженная Дисантиса намного хуже.Сейчас вообще все с ног на голову стало.Ваша риторика-же полностью совпадает с нйскими пенсионерами, приехавшими в США из союза 30 лет назад. Это просто констатация факта. Ничего личного."Подавляющее большинство" из них смотрят росия24 и ругают Украину с первых дней...даже до большой войны. Мне стоило несколько раз посадить горло, но удалось нескольких переубедить.Проблема в том, что они не понимают украинский язык, а украинских русскоязычных каналов в местных кабельных пакетах - аж один, Фридом. Поэтому едят то, что им скармливает геббельств.Такая-же ситуация в Израиле.Это не догадка, я знаю. Предупреждаю Ваше возражение, что Вы там живете, мне есть с кем там говорить. И у этих старичков в НЙ там много родственников с аналогичным мировоззрением.Что касается пакетов помощи, то Байден готов подписать Бюджет с помощью Украине И Израилю, но Палата Представителей второй раз подряд исключает помощь Украине из Бюджета. Байден отказывается подписать Бюджет БЕЗ помощи Украине, в результате, СЩА сначала получили один временный бюджет на 1,5 месяца, а теперь второй на 3 месяца. Повторюсь, Нижняя палата (Палата Представителей) контролируется республиканцами, среди которых много более радикальных сторонников Украины нежели Байден, но не они играют ключевую роль в Нижней палате. Как раз совершенно прекратить помощь Украине требуют трамписты, особенно на их фоне выделяется Марджори Тейлор Грин. Вообще идеология трампистов - изоляционизм, заниматься только внутренними проблемами.Остальной мир хоть провалится в тартарары.Да, трамписты поддерживают Израиль. Но они в бОльшей степени поддерживают рашу, нежели Украину. Множество высказываний было до праймериз. Когда они пролетели, то риторику немного прикрутили. На примере Дисантиса это наглядно.До того, как услышал от него, что между ращкой и Украиной, "просто территориальный спор", он мне даже импонировал как серьезный конкурент Трампу (которому в нижней палате в свое время был проголосован импичмент, но не прошел Сенат).КСтати, Трамп получил обвинительное заключение в мошенничестве. Сейчас параллельно идет против него несколько судебных процессов и есть не малая вероятность, что в выборах он будет участвовать из тюрьмы. Такое разрешено Законом.



В Израиле тоже было полно сторонников роzzии среди приехавших 30 лет назад и не вписавшихся в общество из-за того что не выучили язык и остались в своем русском гетто и воспринимавших роzzию как СССР2 плюс сказалась многолетняя совковая пропаганда которая с времён Сталина обвиняла украинцев в Холокосте не упоминая участия в нем русских и белорусов. Путин ничего нового не сделал,подняв эту ложь до невиданных высот когда даже немцы оказались в этом вопросе на втором месте,а всех 1,5 млн. украинских евреев убили бандеровцы.Но все закончилось после 7.10.2023 когда Россия поддержала Хамас принимая у себя ее лидеров и обвиняя Израиль в геноциде бедных газаватников не упоминая как и большинство в мире о том,что эти мирные жители прибежавшие вслед за прорвавшимися хамасятниками творили в кибуцах юга где до этого работали и собирали о них сведения.Сейчас в Израиле таких нет и друг Путина Нетаньяху доживает свою последнюю каденцию.



Про демократов и Байдена. Вы тоже повторяете только то,что говорят,но не делают. У Байдена очень зажигательные речи где он называет Путина убийцей,обещает поддерживать Украину до гробовой доски,но вот только факты о которых демпресса ( а другой в США практически нет. Fox News как и Такер сдулись когда Трамп ещё был президентом) скромно умалчивает,что именно Трамп ,а не Байден или Обама начал поставлять Украине летальное оружие,что именно республиканцы выдвинули идею и провели закон о ленд-лизе 9.05.2022 который так и не заработал,в т.ч. благодаря украинским журнашлюшкам на содержании Сороса и офиса президента Зеленского с послицей Маркаровой которая в США зарабатывает на ресторане привезённого муженька,но до последнего твердила что оружия США дают Украине более чем достаточно,а те кто требует ленд-лиз это пособники Трампа и вообще бяки. Сейчас когда ситуация с поставками оружия в Украине стала критической и украинские журнашлюшки,и в офисе президента Зеленского запели по-другому ,но уже поздно,и,самое главное, бездумная безоговорочная поддержка демократов ни к чему хорошему не приведет когда в Белый дом в январе 2025 прийдёт,скорее всего,республиканец.

Теперь о совместных пакетах помощи которые не прошли в Конгрессе и на которых Байден увидев что не пройдет поставил вето.

Причина очень проста,вернее, их две.

Во-первых ,половина демократов против помощи Израилю и засунув помощь Израилю в общий пакет Байден пытался таким образом обелить эту половину в глазах их избирателей. И вторая это то,что как всегда в пакет помощи под названием Украина запихивают все что угодно - от борьбы с климатом до поддержки ЛГБТ сообщества. В результате именно на военные нужды Украина получает из этого пакета 15%, но все громко рапортуют о громадной помощи.И это именно республиканцы в Конгрессе которые якобы не поддерживают Украину потребовали от Байдена отчёт о предыдущих пакетах и,самое главное,дать план победы Украины и средства которые для этого нужны.

Поэтому предлагаю в очередной раз меньше слушать кто и что говорит,особенно политики,а смотреть на то,что они делали и делают В Израиле тоже было полно сторонников роzzии среди приехавших 30 лет назад и не вписавшихся в общество из-за того что не выучили язык и остались в своем русском гетто и воспринимавших роzzию как СССР2 плюс сказалась многолетняя совковая пропаганда которая с времён Сталина обвиняла украинцев в Холокосте не упоминая участия в нем русских и белорусов. Путин ничего нового не сделал,подняв эту ложь до невиданных высот когда даже немцы оказались в этом вопросе на втором месте,а всех 1,5 млн. украинских евреев убили бандеровцы.Но все закончилось после 7.10.2023 когда Россия поддержала Хамас принимая у себя ее лидеров и обвиняя Израиль в геноциде бедных газаватников не упоминая как и большинство в мире о том,что эти мирные жители прибежавшие вслед за прорвавшимися хамасятниками творили в кибуцах юга где до этого работали и собирали о них сведения.Сейчас в Израиле таких нет и друг Путина Нетаньяху доживает свою последнюю каденцию.Про демократов и Байдена. Вы тоже повторяете только то,что говорят,но не делают. У Байдена очень зажигательные речи где он называет Путина убийцей,обещает поддерживать Украину до гробовой доски,но вот только факты о которых демпресса ( а другой в США практически нет. Fox News как и Такер сдулись когда Трамп ещё был президентом) скромно умалчивает,что именно Трамп ,а не Байден или Обама начал поставлять Украине летальное оружие,что именно республиканцы выдвинули идею и провели закон о ленд-лизе 9.05.2022 который так и не заработал,в т.ч. благодаря украинским журнашлюшкам на содержании Сороса и офиса президента Зеленского с послицей Маркаровой которая в США зарабатывает на ресторане привезённого муженька,но до последнего твердила что оружия США дают Украине более чем достаточно,а те кто требует ленд-лиз это пособники Трампа и вообще бяки. Сейчас когда ситуация с поставками оружия в Украине стала критической и украинские журнашлюшки,и в офисе президента Зеленского запели по-другому ,но уже поздно,и,самое главное, бездумная безоговорочная поддержка демократов ни к чему хорошему не приведет когда в Белый дом в январе 2025 прийдёт,скорее всего,республиканец.Теперь о совместных пакетах помощи которые не прошли в Конгрессе и на которых Байден увидев что не пройдет поставил вето.Причина очень проста,вернее, их две.Во-первых ,половина демократов против помощи Израилю и засунув помощь Израилю в общий пакет Байден пытался таким образом обелить эту половину в глазах их избирателей. И вторая это то,что как всегда в пакет помощи под названием Украина запихивают все что угодно - от борьбы с климатом до поддержки ЛГБТ сообщества. В результате именно на военные нужды Украина получает из этого пакета 15%, но все громко рапортуют о громадной помощи.И это именно республиканцы в Конгрессе которые якобы не поддерживают Украину потребовали от Байдена отчёт о предыдущих пакетах и,самое главное,дать план победы Украины и средства которые для этого нужны.Поэтому предлагаю в очередной раз меньше слушать кто и что говорит,особенно политики,а смотреть на то,что они делали и делают Востаннє редагувалось shapo в Чет 30 лис, 2023 03:32, всього редагувалось 1 раз. shapo Повідомлень: 4780 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 817 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лис, 2023 03:28 fler написав: Дякую, rjkz, за "очищення

мізків" від раша-пропаганди, неочікувано.

Кажуть, що допомогу Україні в США підпишуть під Різдво. Дякую, rjkz, за "очищеннямізків" від раша-пропаганди, неочікувано.Кажуть, що допомогу Україні в США підпишуть під Різдво.



До конца января 2024 года никакой помощи Украине подписано не будет, а сейчас поставки упали вчетверо даже в сравнении с 1,2 млрд.долларов предыдущих месяцев и которых и так не хватало ибо война штука чрезвычайно дорогая До конца января 2024 года никакой помощи Украине подписано не будет, а сейчас поставки упали вчетверо даже в сравнении с 1,2 млрд.долларов предыдущих месяцев и которых и так не хватало ибо война штука чрезвычайно дорогая shapo Повідомлень: 4780 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 817 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1619162016211622> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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