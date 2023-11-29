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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1619162016211622
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 03:41

  rjkz написав:
  shapo написав:
  shapo написав:А в начале 90-х был рынок недвижимости?
я не писал именно про начало. Эмиграция длилась не один год.
  shapo написав:И про Израиль вы зря мечтаете.

Основная масса евреев уехала до 1995г когда никакого рынка недвижимости не было.
В гости можно ездить не только в Израиль с которым безвиз уже с 2012 г хотя иногда погранцы и изголяются там над приезжими из снг,но вы,если я правильно понял, писали о возможности быть там похоронены.


Рынок недвижимости был, только не в таком состоянии как сейчас.
Знакомые уезжали, продали 2к хрущ за 4 куе в 94г.
Тогда это и в США были какие-то деньги.


Рынок недвижимости существовал всегда,даже при Сталине.
Вот только в начале 90-х и до примерно года 96 выезжающие почти 1 млн советских евреев из СССР на него повлиять не могли как тут писалось.
Во-первых, продавать было нельзя т.к.квартиры ,даже кооперативные,были не в собственности граждан,а только в аренде у государства.
Во-вторых,единственный метод фиктивной продажи существовавший с времён СССР это обмен квартиры на Печерске на сарай в Хацапетовке с естественной доплатой что требовало много времени которого у уезжавших не было.
В-третьих, у обнищавшего в результате шоковой терапии 1992-93гг населения просто элементарно не было денег, первичка была на 10 лет заморожена,доллар переоценен ,а за купоно- карбованцы продавать из вменяемых людей никто не собирался
shapo
 
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