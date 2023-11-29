rjkz написав:shapo написав:я не писал именно про начало. Эмиграция длилась не один год.
Основная масса евреев уехала до 1995г когда никакого рынка недвижимости не было.
В гости можно ездить не только в Израиль с которым безвиз уже с 2012 г хотя иногда погранцы и изголяются там над приезжими из снг,но вы,если я правильно понял, писали о возможности быть там похоронены.
Рынок недвижимости был, только не в таком состоянии как сейчас.
Знакомые уезжали, продали 2к хрущ за 4 куе в 94г.
Тогда это и в США были какие-то деньги.
Рынок недвижимости существовал всегда,даже при Сталине.
Вот только в начале 90-х и до примерно года 96 выезжающие почти 1 млн советских евреев из СССР на него повлиять не могли как тут писалось.
Во-первых, продавать было нельзя т.к.квартиры ,даже кооперативные,были не в собственности граждан,а только в аренде у государства.
Во-вторых,единственный метод фиктивной продажи существовавший с времён СССР это обмен квартиры на Печерске на сарай в Хацапетовке с естественной доплатой что требовало много времени которого у уезжавших не было.
В-третьих, у обнищавшего в результате шоковой терапии 1992-93гг населения просто элементарно не было денег, первичка была на 10 лет заморожена,доллар переоценен ,а за купоно- карбованцы продавать из вменяемых людей никто не собирался