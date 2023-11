Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1620162116221623> Додано: Чет 30 лис, 2023 03:41 rjkz написав: shapo написав: shapo написав: А в начале 90-х был рынок недвижимости? А в начале 90-х был рынок недвижимости? я не писал именно про начало. Эмиграция длилась не один год. shapo написав: И про Израиль вы зря мечтаете. И про Израиль вы зря мечтаете.

Основная масса евреев уехала до 1995г когда никакого рынка недвижимости не было.

В гости можно ездить не только в Израиль с которым безвиз уже с 2012 г хотя иногда погранцы и изголяются там над приезжими из снг,но вы,если я правильно понял, писали о возможности быть там похоронены. я не писал именно про начало. Эмиграция длилась не один год.Основная масса евреев уехала до 1995г когда никакого рынка недвижимости не было.В гости можно ездить не только в Израиль с которым безвиз уже с 2012 г хотя иногда погранцы и изголяются там над приезжими из снг,но вы,если я правильно понял, писали о возможности быть там похоронены.



Рынок недвижимости был, только не в таком состоянии как сейчас.

Знакомые уезжали, продали 2к хрущ за 4 куе в 94г.

Тогда это и в США были какие-то деньги. Рынок недвижимости был, только не в таком состоянии как сейчас.Знакомые уезжали, продали 2к хрущ за 4 куе в 94г.Тогда это и в США были какие-то деньги.



Рынок недвижимости существовал всегда,даже при Сталине.

Вот только в начале 90-х и до примерно года 96 выезжающие почти 1 млн советских евреев из СССР на него повлиять не могли как тут писалось.

Во-первых, продавать было нельзя т.к.квартиры ,даже кооперативные,были не в собственности граждан,а только в аренде у государства.

Во-вторых,единственный метод фиктивной продажи существовавший с времён СССР это обмен квартиры на Печерске на сарай в Хацапетовке с естественной доплатой что требовало много времени которого у уезжавших не было.

Рынок недвижимости существовал всегда,даже при Сталине.Вот только в начале 90-х и до примерно года 96 выезжающие почти 1 млн советских евреев из СССР на него повлиять не могли как тут писалось.Во-первых, продавать было нельзя т.к.квартиры ,даже кооперативные,были не в собственности граждан,а только в аренде у государства.Во-вторых,единственный метод фиктивной продажи существовавший с времён СССР это обмен квартиры на Печерске на сарай в Хацапетовке с естественной доплатой что требовало много времени которого у уезжавших не было.В-третьих, у обнищавшего в результате шоковой терапии 1992-93гг населения просто элементарно не было денег, первичка была на 10 лет заморожена,доллар переоценен ,а за купоно- карбованцы продавать из вменяемых людей никто не собирался

Во-первых,никто из республиканцев не высказывался прямо о сдаче Украины Путину,это часто домыслы и привиранья журналистов из демпрессы ( а другой в США практически и нет).

Во-вторых, меньше слушайте кто и что говорит,а смотрите на то что делает,особенно политик.

Байден называл Путина убийцей ,и что?

Где последний пакет помощи Украине в который он собирался впихнуть помощь Израилю,палестинцам и ещё хрен знает на что?

Именно республиканцы в Конгрессе потребовали у него дать отчёт о планах по Украине ,т.е.сколько ей нужно военной помощи для победы,а не продолжения подобной войны. Во-первых,никто из республиканцев не высказывался прямо о сдаче Украины Путину,это часто домыслы и привиранья журналистов из демпрессы ( а другой в США практически и нет).Во-вторых, меньше слушайте кто и что говорит,а смотрите на то что делает,особенно политик.Байден называл Путина убийцей ,и что?Где последний пакет помощи Украине в который он собирался впихнуть помощь Израилю,палестинцам и ещё хрен знает на что?Именно республиканцы в Конгрессе потребовали у него дать отчёт о планах по Украине ,т.е.сколько ей нужно военной помощи для победы,а не продолжения подобной войны.



Кого слушать Карлсона?

Я не в восторге от Байдена, но сейчас для Украины открытая риторика Трампа, Рамасвами и менее сейчас выраженная Дисантиса намного хуже.

Сейчас вообще все с ног на голову стало.

Ваша риторика-же полностью совпадает с нйскими пенсионерами, приехавшими в США из союза 30 лет назад. Это просто констатация факта. Ничего личного.

"Подавляющее большинство" из них смотрят росия24 и ругают Украину с первых дней...даже до большой войны. Мне стоило несколько раз посадить горло, но удалось нескольких переубедить.

Проблема в том, что они не понимают украинский язык, а украинских русскоязычных каналов в местных кабельных пакетах - аж один, Фридом. Поэтому едят то, что им скармливает геббельств.

Такая-же ситуация в Израиле.

Это не догадка, я знаю. Предупреждаю Ваше возражение, что Вы там живете, мне есть с кем там говорить. И у этих старичков в НЙ там много родственников с аналогичным мировоззрением.

Что касается пакетов помощи, то Байден готов подписать Бюджет с помощью Украине И Израилю, но Палата Представителей второй раз подряд исключает помощь Украине из Бюджета. Байден отказывается подписать Бюджет БЕЗ помощи Украине, в результате, СЩА сначала получили один временный бюджет на 1,5 месяца, а теперь второй на 3 месяца. Повторюсь, Нижняя палата (Палата Представителей) контролируется республиканцами, среди которых много более радикальных сторонников Украины нежели Байден, но не они играют ключевую роль в Нижней палате. Как раз совершенно прекратить помощь Украине требуют трамписты, особенно на их фоне выделяется Марджори Тейлор Грин. Вообще идеология трампистов - изоляционизм, заниматься только внутренними проблемами.

Остальной мир хоть провалится в тартарары.

Да, трамписты поддерживают Израиль. Но они в бОльшей степени поддерживают рашу, нежели Украину. Множество высказываний было до праймериз. Когда они пролетели, то риторику немного прикрутили. На примере Дисантиса это наглядно.

До того, как услышал от него, что между ращкой и Украиной, "просто территориальный спор", он мне даже импонировал как серьезный конкурент Трампу (которому в нижней палате в свое время был проголосован импичмент, но не прошел Сенат).

КСтати, Трамп получил обвинительное заключение в мошенничестве. Сейчас параллельно идет против него несколько судебных процессов и есть не малая вероятность, что в выборах он будет участвовать из тюрьмы. Такое разрешено Законом. Кого слушать Карлсона?Я не в восторге от Байдена, но сейчас для Украины открытая риторика Трампа, Рамасвами и менее сейчас выраженная Дисантиса намного хуже.Сейчас вообще все с ног на голову стало.Ваша риторика-же полностью совпадает с нйскими пенсионерами, приехавшими в США из союза 30 лет назад. Это просто констатация факта. Ничего личного."Подавляющее большинство" из них смотрят росия24 и ругают Украину с первых дней...даже до большой войны. Мне стоило несколько раз посадить горло, но удалось нескольких переубедить.Проблема в том, что они не понимают украинский язык, а украинских русскоязычных каналов в местных кабельных пакетах - аж один, Фридом. Поэтому едят то, что им скармливает геббельств.Такая-же ситуация в Израиле.Это не догадка, я знаю. Предупреждаю Ваше возражение, что Вы там живете, мне есть с кем там говорить. И у этих старичков в НЙ там много родственников с аналогичным мировоззрением.Что касается пакетов помощи, то Байден готов подписать Бюджет с помощью Украине И Израилю, но Палата Представителей второй раз подряд исключает помощь Украине из Бюджета. Байден отказывается подписать Бюджет БЕЗ помощи Украине, в результате, СЩА сначала получили один временный бюджет на 1,5 месяца, а теперь второй на 3 месяца. Повторюсь, Нижняя палата (Палата Представителей) контролируется республиканцами, среди которых много более радикальных сторонников Украины нежели Байден, но не они играют ключевую роль в Нижней палате. Как раз совершенно прекратить помощь Украине требуют трамписты, особенно на их фоне выделяется Марджори Тейлор Грин. Вообще идеология трампистов - изоляционизм, заниматься только внутренними проблемами.Остальной мир хоть провалится в тартарары.Да, трамписты поддерживают Израиль. Но они в бОльшей степени поддерживают рашу, нежели Украину. Множество высказываний было до праймериз. Когда они пролетели, то риторику немного прикрутили. На примере Дисантиса это наглядно.До того, как услышал от него, что между ращкой и Украиной, "просто территориальный спор", он мне даже импонировал как серьезный конкурент Трампу (которому в нижней палате в свое время был проголосован импичмент, но не прошел Сенат).КСтати, Трамп получил обвинительное заключение в мошенничестве. Сейчас параллельно идет против него несколько судебных процессов и есть не малая вероятность, что в выборах он будет участвовать из тюрьмы. Такое разрешено Законом.



В Израиле тоже было полно сторонников роzzии среди приехавших 30 лет назад и не вписавшихся в общество из-за того что не выучили язык и остались в своем русском гетто и воспринимавших роzzию как СССР2 плюс сказалась многолетняя совковая пропаганда которая с времён Сталина обвиняла украинцев в Холокосте не упоминая участия в нем русских и белорусов. Путин ничего нового не сделал,подняв эту ложь до невиданных высот когда даже немцы оказались в этом вопросе на втором месте,а всех 1,5 млн. украинских евреев убили бандеровцы.Но все закончилось после 7.10.2023 когда Россия поддержала Хамас принимая у себя ее лидеров и обвиняя Израиль в геноциде бедных газаватников не упоминая как и большинство в мире о том,что эти мирные жители прибежавшие вслед за прорвавшимися хамасятниками творили в кибуцах юга где до этого работали и собирали о них сведения.Сейчас в Израиле таких нет и друг Путина Нетаньяху доживает свою последнюю каденцию.



Про демократов и Байдена. Вы тоже повторяете только то,что говорят,но не делают. У Байдена очень зажигательные речи где он называет Путина убийцей,обещает поддерживать Украину до гробовой доски,но вот только факты о которых демпресса ( а другой в США практически нет. Fox News как и Такер сдулись когда Трамп ещё был президентом) скромно умалчивает,что именно Трамп ,а не Байден или Обама начал поставлять Украине летальное оружие,что именно республиканцы выдвинули идею и провели закон о ленд-лизе 9.05.2022 который так и не заработал,в т.ч. благодаря украинским журнашлюшкам на содержании Сороса и офиса президента Зеленского с послицей Маркаровой которая в США зарабатывает на ресторане привезённого муженька,но до последнего твердила что оружия США дают Украине более чем достаточно,а те кто требует ленд-лиз это пособники Трампа и вообще бяки. Сейчас когда ситуация с поставками оружия в Украине стала критической и украинские журнашлюшки,и в офисе президента Зеленского запели по-другому ,но уже поздно,и,самое главное, бездумная безоговорочная поддержка демократов ни к чему хорошему не приведет когда в Белый дом в январе 2025 прийдёт,скорее всего,республиканец.

Теперь о совместных пакетах помощи которые не прошли в Конгрессе и на которых Байден увидев что не пройдет поставил вето.

Причина очень проста,вернее, их две.

Во-первых ,половина демократов против помощи Израилю и засунув помощь Израилю в общий пакет Байден пытался таким образом обелить эту половину в глазах их избирателей. И вторая это то,что как всегда в пакет помощи под названием Украина запихивают все что угодно - от борьбы с климатом до поддержки ЛГБТ сообщества. В результате именно на военные нужды Украина получает из этого пакета 15%, но все громко рапортуют о громадной помощи.И это именно республиканцы в Конгрессе которые якобы не поддерживают Украину потребовали от Байдена отчёт о предыдущих пакетах и,самое главное,дать план победы Украины и средства которые для этого нужны.

Поэтому предлагаю в очередной раз меньше слушать кто и что говорит,особенно политики,а смотреть на то,что они делали и делают В Израиле тоже было полно сторонников роzzии среди приехавших 30 лет назад и не вписавшихся в общество из-за того что не выучили язык и остались в своем русском гетто и воспринимавших роzzию как СССР2 плюс сказалась многолетняя совковая пропаганда которая с времён Сталина обвиняла украинцев в Холокосте не упоминая участия в нем русских и белорусов. Путин ничего нового не сделал,подняв эту ложь до невиданных высот когда даже немцы оказались в этом вопросе на втором месте,а всех 1,5 млн. украинских евреев убили бандеровцы.Но все закончилось после 7.10.2023 когда Россия поддержала Хамас принимая у себя ее лидеров и обвиняя Израиль в геноциде бедных газаватников не упоминая как и большинство в мире о том,что эти мирные жители прибежавшие вслед за прорвавшимися хамасятниками творили в кибуцах юга где до этого работали и собирали о них сведения.Сейчас в Израиле таких нет и друг Путина Нетаньяху доживает свою последнюю каденцию.Про демократов и Байдена. Вы тоже повторяете только то,что говорят,но не делают. У Байдена очень зажигательные речи где он называет Путина убийцей,обещает поддерживать Украину до гробовой доски,но вот только факты о которых демпресса ( а другой в США практически нет. Fox News как и Такер сдулись когда Трамп ещё был президентом) скромно умалчивает,что именно Трамп ,а не Байден или Обама начал поставлять Украине летальное оружие,что именно республиканцы выдвинули идею и провели закон о ленд-лизе 9.05.2022 который так и не заработал,в т.ч. благодаря украинским журнашлюшкам на содержании Сороса и офиса президента Зеленского с послицей Маркаровой которая в США зарабатывает на ресторане привезённого муженька,но до последнего твердила что оружия США дают Украине более чем достаточно,а те кто требует ленд-лиз это пособники Трампа и вообще бяки. Сейчас когда ситуация с поставками оружия в Украине стала критической и украинские журнашлюшки,и в офисе президента Зеленского запели по-другому ,но уже поздно,и,самое главное, бездумная безоговорочная поддержка демократов ни к чему хорошему не приведет когда в Белый дом в январе 2025 прийдёт,скорее всего,республиканец.Теперь о совместных пакетах помощи которые не прошли в Конгрессе и на которых Байден увидев что не пройдет поставил вето.Причина очень проста,вернее, их две.Во-первых ,половина демократов против помощи Израилю и засунув помощь Израилю в общий пакет Байден пытался таким образом обелить эту половину в глазах их избирателей. И вторая это то,что как всегда в пакет помощи под названием Украина запихивают все что угодно - от борьбы с климатом до поддержки ЛГБТ сообщества. В результате именно на военные нужды Украина получает из этого пакета 15%, но все громко рапортуют о громадной помощи.И это именно республиканцы в Конгрессе которые якобы не поддерживают Украину потребовали от Байдена отчёт о предыдущих пакетах и,самое главное,дать план победы Украины и средства которые для этого нужны.Поэтому предлагаю в очередной раз меньше слушать кто и что говорит,особенно политики,а смотреть на то,что они делали и делают



При Трампе было принято решение о поставках в Украину Джавелинов.

До войны, емнип, было поставлено около 30+шт для обучения с условием не применять на Донбассе.

Собственно, после "учений" за год до вторжения некоторым, и моей скромной персоне (напомню, призрак большой войны разглядел в 2015, что и побудило начать эмиграционный процесс), стало понятно, что таки не избежать большой войны.

Не хочу начинать заново срач про ссср, но в 1940 г проходили командно-штабные учения, сценарию которого так и не суждено было случиться в первой декаде июля 1941. Все, тему 1941 года закрыли, я знаю какие будут возражения.

Такая проработка подготовки вторжения..."это ЖЖЖ неспроста"(с)

Да, так вот, вреде как Украину защищать не пристало, а что-то продемонстрировать надо.

Что такое Джавелин? Очень хороший ПТУР. Но войны с ним не выиграешь.

И даже не остановишь . Это оружие для "партизанской войны", которая обычно возможно только на уже оккупированной территории.

Только...36 (емнип) штук?

Это как если к работодателю приходит устраиваться очень нуждающийся человек, тот его не берет, но дает "милостыню" в несколько долларов. Человеку и эти деньги не лишние, но проблему даже близко не решают.

Так и с Украиной. Война-то уже шла, большую рассмотреть не только бывшему прорабу доступно было рассмотреть.

"кинули горсть монет в шляпу нищему скрипачу".

Насчет Вашей позиции - она для меня как на ладони. Просто до мелочей повторяет позицию тех, кто тут давно живет. Я понимаю предпосылки этой позиции, некоторые разделяю. Я не защищаю Байдена, но для Украины пока лучшей альтернативы СРЕДИ претендентов на пост нового Президента пока нет. Но еще год до выборов.

При этом, шансы Трампа пока расцениваю как максимальные.

Что примечательно, обычно республиканцы вводят непопулярные меры, перезапускают экономику, но...именно Трамп запустил в экономуику триллионы денег к которым Байден в первые-же дни на посту добавил еще 1,9 триллонов. Но после этого вот уже скоро 2 года проводит непопулярную политику.

Итак, "ястребы войны" агитируют за мир с рашей, а их оппоненты за восстановление суверинитета Украины.

Республиканцы запустили вертолет с деньгами, а демократы их "пылесосят".

Нестандартные ситуации.

Да и Трамп - нестандартный политик для республиканской партии.

Я не хочу вспоминать Обаму, хотя есть за что и я понимают что именно Вами движет и почему. Повторюсь, я такие дискуссии проводил тут не раз оффлайн.

"Сделка с Ираном". Не надо оспаривать, это уведет нас в сторону.

У демократов мне есть что поставить в вину.

Да, именно в демократическом лагере много политиков с, фактически, антисемитской позицией. Это именно то, что отворачивает американских русскоязычных пенсионеров. Я думаю, не секрет, что это именно те евреи, которые выехали 30 лет назад по поправке к иммиграционному Закону. "Let my people go", если Вы в курсе этой истории.

Основной довод - среди республиканцев нет антисемитов...на самом деле есть, но не таких оголтелых, и они помалкивают в тряпочку.

Но людям дальше очень трудно что-то объяснить. Особенно, поедателям геббельств.

Да, после 10/07/23 на некоторых снизошло прозрение касательно раши. Но пока еще полного осознания не наступило. Слишком долго слушали соловьева и скабееву.

Еще раз, будь на месте Трампа такая личность как Маккейн, то не было-бы сейчас вопроса с тем кто будет следующим Президентом. Но..."если-бы"....

Мы живем в такое время, когда все идет вверх тормашками, рушатся стереотипы и догмы, "такого никогда не было".

Не оценивайте ситуацию старыми мерками.

При Трампе было принято решение о поставках в Украину Джавелинов.До войны, емнип, было поставлено около 30+шт для обучения с условием не применять на Донбассе.Собственно, после "учений" за год до вторжения некоторым, и моей скромной персоне (напомню, призрак большой войны разглядел в 2015, что и побудило начать эмиграционный процесс), стало понятно, что таки не избежать большой войны.Не хочу начинать заново срач про ссср, но в 1940 г проходили командно-штабные учения, сценарию которого так и не суждено было случиться в первой декаде июля 1941. Все, тему 1941 года закрыли, я знаю какие будут возражения.Такая проработка подготовки вторжения..."это ЖЖЖ неспроста"(с)Да, так вот, вреде как Украину защищать не пристало, а что-то продемонстрировать надо.Что такое Джавелин? Очень хороший ПТУР. Но войны с ним не выиграешь.И даже не остановишь . Это оружие для "партизанской войны", которая обычно возможно только на уже оккупированной территории.Только...36 (емнип) штук?Это как если к работодателю приходит устраиваться очень нуждающийся человек, тот его не берет, но дает "милостыню" в несколько долларов. Человеку и эти деньги не лишние, но проблему даже близко не решают.Так и с Украиной. Война-то уже шла, большую рассмотреть не только бывшему прорабу доступно было рассмотреть."кинули горсть монет в шляпу нищему скрипачу".Насчет Вашей позиции - она для меня как на ладони. Просто до мелочей повторяет позицию тех, кто тут давно живет. Я понимаю предпосылки этой позиции, некоторые разделяю. Я не защищаю Байдена, но для Украины пока лучшей альтернативы СРЕДИ претендентов на пост нового Президента пока нет. Но еще год до выборов.При этом, шансы Трампа пока расцениваю как максимальные.Что примечательно, обычно республиканцы вводят непопулярные меры, перезапускают экономику, но...именно Трамп запустил в экономуику триллионы денег к которым Байден в первые-же дни на посту добавил еще 1,9 триллонов. Но после этого вот уже скоро 2 года проводит непопулярную политику.Итак, "ястребы войны" агитируют за мир с рашей, а их оппоненты за восстановление суверинитета Украины.Республиканцы запустили вертолет с деньгами, а демократы их "пылесосят".Нестандартные ситуации.Да и Трамп - нестандартный политик для республиканской партии.Я не хочу вспоминать Обаму, хотя есть за что и я понимают что именно Вами движет и почему. Повторюсь, я такие дискуссии проводил тут не раз оффлайн."Сделка с Ираном". Не надо оспаривать, это уведет нас в сторону.У демократов мне есть что поставить в вину.Да, именно в демократическом лагере много политиков с, фактически, антисемитской позицией. Это именно то, что отворачивает американских русскоязычных пенсионеров. Я думаю, не секрет, что это именно те евреи, которые выехали 30 лет назад по поправке к иммиграционному Закону. "Let my people go", если Вы в курсе этой истории.Основной довод - среди республиканцев нет антисемитов...на самом деле есть, но не таких оголтелых, и они помалкивают в тряпочку.Но людям дальше очень трудно что-то объяснить. Особенно, поедателям геббельств.Да, после 10/07/23 на некоторых снизошло прозрение касательно раши. Но пока еще полного осознания не наступило. Слишком долго слушали соловьева и скабееву.Еще раз, будь на месте Трампа такая личность как Маккейн, то не было-бы сейчас вопроса с тем кто будет следующим Президентом. Но..."если-бы"....Мы живем в такое время, когда все идет вверх тормашками, рушатся стереотипы и догмы, "такого никогда не было".Не оценивайте ситуацию старыми мерками.Все меняется, идет разделение мира на "свой-чужой" идут непростые времена для очень многих на этой планете.

Повідомлень: 15822 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8109 раз. Подякували: 4971 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лис, 2023 08:50 rjkz написав: в США в общем огромное количество межнациональных и межрассовых браков. в США в общем огромное количество межнациональных и межрассовых браков. я тогда хотел дописать ремарку "кроме США", но отвлёкся. Вы абсолютно правы. В США хоть и есть "китайские кварталы", тем не менее, разных понаехов столько, что межрасовые браки давно уже норма. Может быть есть ещё страны исключения.



Добавлю про своего друга, который встретил невесту украинку в Польше. Почему он не встретил полячку? Создал бы семью, получил гражданство. Украинец полячек не интересует, от слова вообще. Кто для них украинец? Голодранец, который выехал в поиске работы за 800-1000уе? По этой же причине жениться на филипинке у мухи шансов ноль. Там таких мух своих хватает. Понаех, чтобы найти счастье, должен быть в чём-то лучше местных. Просто приехать и сказать: "любите меня я весь ваш" как-то мало.



я тогда хотел дописать ремарку "кроме США", но отвлёкся. Вы абсолютно правы. В США хоть и есть "китайские кварталы", тем не менее, разных понаехов столько, что межрасовые браки давно уже норма. Может быть есть ещё страны исключения.Добавлю про своего друга, который встретил невесту украинку в Польше. Почему он не встретил полячку? Создал бы семью, получил гражданство. Украинец полячек не интересует, от слова вообще. Кто для них украинец? Голодранец, который выехал в поиске работы за 800-1000уе? По этой же причине жениться на филипинке у мухи шансов ноль. Там таких мух своих хватает. Понаех, чтобы найти счастье, должен бытьПросто приехать и сказать: "любите меня я весь ваш" как-то мало.Украинки могут найти поляка жадно-экономного, банальный расчёт "трудолюбие, молодость и красота за мало денег". Такие не пользуются там спросом, поэтому ищут счастье в близких культурах.

Повідомлень: 20838 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2321 раз. Подякували: 3294 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лис, 2023 09:10 vitaliiangel написав: rjkz написав: в США в общем огромное количество межнациональных и межрассовых браков. в США в общем огромное количество межнациональных и межрассовых браков. я тогда хотел дописать ремарку "кроме США", но отвлёкся. Вы абсолютно правы. В США хоть и есть "китайские кварталы", тем не менее, разных понаехов столько, что межрасовые браки давно уже норма. Может быть есть ещё страны исключения.



Добавлю про своего друга, который встретил невесту украинку в Польше. Почему он не встретил полячку? Создал бы семью, получил гражданство. Украинец полячек не интересует, от слова вообще. Кто для них украинец? Голодранец, который выехал в поиске работы за 800-1000уе? По этой же причине жениться на филипинке у мухи шансов ноль. Там таких мух своих хватает. Понаех, чтобы найти счастье, должен быть в чём-то лучше местных. Просто приехать и сказать: "любите меня я весь ваш" как-то мало.



я тогда хотел дописать ремарку "кроме США", но отвлёкся. Вы абсолютно правы. В США хоть и есть "китайские кварталы", тем не менее, разных понаехов столько, что межрасовые браки давно уже норма. Может быть есть ещё страны исключения.Добавлю про своего друга, который встретил невесту украинку в Польше. Почему он не встретил полячку? Создал бы семью, получил гражданство. Украинец полячек не интересует, от слова вообще. Кто для них украинец? Голодранец, который выехал в поиске работы за 800-1000уе? По этой же причине жениться на филипинке у мухи шансов ноль. Там таких мух своих хватает. Понаех, чтобы найти счастье, должен бытьПросто приехать и сказать: "любите меня я весь ваш" как-то мало.Украинки могут найти поляка жадно-экономного, банальный расчёт "трудолюбие, молодость и красота за мало денег". Такие не пользуются там спросом, поэтому ищут счастье в близких культурах.

А для чого женитися експату/емігранту? Що йому дає штамп?

А для чого женитися експату/емігранту? Що йому дає штамп?В Польщі через кілька років можна було отримати ВНЖ, ПМЖ а потім і громадянство трохи швидше чим звичайному понаїху.

Повідомлень: 33272 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1556 раз. Подякували: 2727 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лис, 2023 09:45 shapo написав: fler написав: Дякую, rjkz, за "очищення

мізків" від раша-пропаганди, неочікувано.

Кажуть, що допомогу Україні в США підпишуть під Різдво. Дякую, rjkz, за "очищеннямізків" від раша-пропаганди, неочікувано.Кажуть, що допомогу Україні в США підпишуть під Різдво.



До конца января 2024 года никакой помощи Украине подписано не будет, а сейчас поставки упали вчетверо даже в сравнении с 1,2 млрд.долларов предыдущих месяцев и которых и так не хватало ибо война штука чрезвычайно дорогая До конца января 2024 года никакой помощи Украине подписано не будет, а сейчас поставки упали вчетверо даже в сравнении с 1,2 млрд.долларов предыдущих месяцев и которых и так не хватало ибо война штука чрезвычайно дорогая

Цікаво, як так не вистачає грошей? Ринок елітних авто - на підйомі, КРЖН - ціни вгору, золотовалютні резерви - теж рекорд.

Банкам гроші нема куди вже вкладати

https://www.epravda.com.ua/publications ... /8/706360/

Наприкінці жовтня всі п'ять державних банків отримали несподіваний лист від регулятора. У ньому Національний банк "наполегливо просить" їх не вкладати кошти в облігації урядів країн-партнерів.

Наприкінці жовтня всі п'ять державних банків отримали несподіваний лист від регулятора. У ньому Національний банк "наполегливо просить" їх не вкладати кошти в облігації урядів країн-партнерів.

Я так розумію західні донори в шоці.

Повідомлень: 8388 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1273 раз. Подякували: 1685 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лис, 2023 09:51 Дюрі-бачі написав: В мене невеликий досвід спілкування з іноземними жінками, але якщо з чешками наших +/- можна порівняти, то француженки на фоні наших виглядали дуже блідно, що зовні, що в поведінці (0 флірту). Тому наші дівчата однозначно мають шанс зачепити жениха. В мене невеликий досвід спілкування з іноземними жінками, але якщо з чешками наших +/- можна порівняти, то француженки на фоні наших виглядали дуже блідно, що зовні, що в поведінці (0 флірту). Тому наші дівчата однозначно мають шанс зачепити жениха.

Цікава оцінка француженки, хоч її запросили в ресторацію обговорити 2-гу французьку республіку, чи картини Делакруа? Ну і звісно не на В1 французській? Чи розсказували їй про дефіцит портянок в армії СРСР та про водку по 2,5 руб? Цікава оцінка француженки, хоч її запросили в ресторацію обговорити 2-гу французьку республіку, чи картини Делакруа? Ну і звісно не на В1 французській? Чи розсказували їй про дефіцит портянок в армії СРСР та про водку по 2,5 руб? BIGor

Повідомлень: 8388 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1273 раз. Подякували: 1685 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лис, 2023 09:51

https://wyborcza.pl/7,75399,30458223,ni ... 1-L.2.duzy Ну шо. Ушла целая эпоха:

Ну якщо ваш друг працював на нічних змінах на заводі за копійки і жив в гуртожитку разом з українцями, ну звичайно без мови ітд - то хто йому доктор? Ну якщо ваш друг працював на нічних змінах на заводі за копійки і жив в гуртожитку разом з українцями, ну звичайно без мови ітд - то хто йому доктор? BIGor

Повідомлень: 8388 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1273 раз. Подякували: 1685 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лис, 2023 10:01 Bolt написав: Ну шо. Ушла целая эпоха:

https://wyborcza.pl/7,75399,30458223,ni ... 1-L.2.duzy Ну шо. Ушла целая эпоха:

українських джерел немає? чи польською зручніше? українських джерел немає? чи польською зручніше? Shaman

Повідомлень: 4778 З нами з: 29.09.19 Подякував: 522 раз. Подякували: 1239 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лис, 2023 10:02 Shaman написав: Bolt написав: Ну шо. Ушла целая эпоха:

https://wyborcza.pl/7,75399,30458223,ni ... 1-L.2.duzy Ну шо. Ушла целая эпоха:

українських джерел немає? чи польською зручніше? українських джерел немає? чи польською зручніше?

ХЗ. На Цензорі мовчок.

