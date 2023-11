Додано: Чет 30 лис, 2023 10:26

Поки наші учасники форуму вивчають, який салат подавали на дачі Сталіна в Масандрі на обід, люди діють.

В перший же день мого повернення в Анталію (відвідував Іспанію), відразу дзвінок від мешканця Анталії: як вирішити ті проблеми чи інші (з автівкою та орендованою квартирою): через місяць від"іжджає...

- В Канаду?

- Ні, в США...



Стратегічно все мудро:

- родина живе в Туреччині вже більше 2-х років, можна щось і змінити в житті. Тим більше, живе в орендованій квартирі, а смаколики з житлом в Туреччині майже закінчилися: зараз орендна плата стабілізувалася на рівні приблизно в 15 000 лір або більше за 500 євро, що не дуже і дешево.

- вид на прожиття за фактом оренди НЕ надає права працювати: потрібно отримувати "Робочу візу".

- отримав запрошення за програмою U4U від якогось родича: ну у мешканців українського Стрия рідко немає родичів за кордоном...



Прямує в New York City (ну прямо "безрозмірне" місто - всі - в New York!)

Нелегко йому буде:

- мова на початковому рівні...

- кваліфікація є - і електрик, ів електромеханік, і сантехнік - але без ліцензій та дозволів буде важко...



Але відкривають тому, хто стукає...

Ну ось: вже в мене троє знайомих мешкають/мешкатимуть в New York City - і не хочеться - а треба буде провідати... Планую на березень...