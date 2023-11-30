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ХЗ. На Цензорі мовчок. Пи Си Польські джерела щоденно моніторю. Раптом тре до польскієго буде втікати, а там поляки вже паркан, як на кордоні з Білоруссю побудували і загалом українські погроми відбуваються. 😏
Shaman написав:українських джерел немає? чи польською зручніше?
ХЗ. На Цензорі мовчок. Пи Си Польські джерела щоденно моніторю. Раптом тре до польскієго буде втікати, а там поляки вже паркан, як на кордоні з Білоруссю побудували і загалом українські погроми відбуваються. 😏
vitaliiangel написав:Понаех, чтобы найти счастье, должен быть в чём-то лучше местных. Просто приехать и сказать: "любите меня я весь ваш" как-то мало.
Эх, были времена довоенные... Племянник моих друзей прибыл в Польшу на самую ужасную работу: копать вручную траншеи на стройке. Парень 18 лет. А по стройке ходила дочка владельца фирмы - работодателя. А парень молодой, на траншеях тело свое "подтянул": с 6-тью "кубиками" на прессе. Спросила она его как-то нечаянно: „Czy jest tylko 6 kostek czy więcej?” Показал он ей все "кубики" - и потом как честный человек просто обязан был жениться. Женился и что интересно, взял ее фамилию - кажется Wiśniewski... Все было. Было да прошло. Было тогда, когда "наших" в Польше не было несколько миллионов... И конечно, vitaliiangel прав: "Понаех, чтобы найти счастье, должен быть в чём-то лучше местных..."
Поки наші учасники форуму вивчають, який салат подавали на дачі Сталіна в Масандрі на обід, люди діють. В перший же день мого повернення в Анталію (відвідував Іспанію), відразу дзвінок від мешканця Анталії: як вирішити ті проблеми чи інші (з автівкою та орендованою квартирою): через місяць від"іжджає... - В Канаду? - Ні, в США...
Стратегічно все мудро: - родина живе в Туреччині вже більше 2-х років, можна щось і змінити в житті. Тим більше, живе в орендованій квартирі, а смаколики з житлом в Туреччині майже закінчилися: зараз орендна плата стабілізувалася на рівні приблизно в 15 000 лір або більше за 500 євро, що не дуже і дешево. - вид на прожиття за фактом оренди НЕ надає права працювати: потрібно отримувати "Робочу візу". - отримав запрошення за програмою U4U від якогось родича: ну у мешканців українського Стрия рідко немає родичів за кордоном...
Прямує в New York City (ну прямо "безрозмірне" місто - всі - в New York!) Нелегко йому буде: - мова на початковому рівні... - кваліфікація є - і електрик, ів електромеханік, і сантехнік - але без ліцензій та дозволів буде важко...
Але відкривають тому, хто стукає... Ну ось: вже в мене троє знайомих мешкають/мешкатимуть в New York City - і не хочеться - а треба буде провідати... Планую на березень...