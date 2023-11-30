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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1620162116221623
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 10:03

  Bolt написав:Ну шо. Ушла целая эпоха:
https://wyborcza.pl/7,75399,30458223,ni ... 1-L.2.duzy

Ви краще звангуйте, коли вже PiS піде? Читаю коменти місцевих - всі проклинають тей PiS, навіть з'явився сталий вираз писати не буду - матерщина :D .
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 10:06

  Bolt написав:
  Shaman написав:
  Bolt написав:Ну шо. Ушла целая эпоха:
https://wyborcza.pl/7,75399,30458223,ni ... 1-L.2.duzy

українських джерел немає? чи польською зручніше? :D

ХЗ. На Цензорі мовчок.
Пи Си Польські джерела щоденно моніторю. Раптом тре до польскієго буде втікати, а там поляки вже паркан, як на кордоні з Білоруссю побудували і загалом українські погроми відбуваються. 😏

читайте правильні джерела 8)

Помер ексдержсекретар США Генрі Кіссінджер

ми в вас віримо - ніякий паркан не стане на заваді. а мова, щоб домовлятися, - вона так, не зайва :D
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 30 лис, 2023 10:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 10:09

  Shaman написав:
  Bolt написав:
  Shaman написав:українських джерел немає? чи польською зручніше? :D

ХЗ. На Цензорі мовчок.
Пи Си Польські джерела щоденно моніторю. Раптом тре до польскієго буде втікати, а там поляки вже паркан, як на кордоні з Білоруссю побудували і загалом українські погроми відбуваються. 😏

читайте правильні джерела 8)

Помер ексдержсекретар США Генрі Кіссінджер

Я читаю, те, що перше на очі попало.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 10:14

  vitaliiangel написав:Понаех, чтобы найти счастье, должен быть в чём-то лучше местных. Просто приехать и сказать: "любите меня я весь ваш" как-то мало.

Эх, были времена довоенные...
Племянник моих друзей прибыл в Польшу на самую ужасную работу: копать вручную траншеи на стройке. Парень 18 лет.
А по стройке ходила дочка владельца фирмы - работодателя.
А парень молодой, на траншеях тело свое "подтянул": с 6-тью "кубиками" на прессе.
Спросила она его как-то нечаянно: „Czy jest tylko 6 kostek czy więcej?
Показал он ей все "кубики" - и потом как честный человек просто обязан был жениться.
Женился и что интересно, взял ее фамилию - кажется Wiśniewski...
Все было. Было да прошло. Было тогда, когда "наших" в Польше не было несколько миллионов...
И конечно, vitaliiangel прав: "Понаех, чтобы найти счастье, должен быть в чём-то лучше местных..."
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 10:16

  Bolt написав:Я читаю, те, що перше на очі попало.
киньте мне на глаз полкило соли
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 10:26

Поки наші учасники форуму вивчають, який салат подавали на дачі Сталіна в Масандрі на обід, люди діють.
В перший же день мого повернення в Анталію (відвідував Іспанію), відразу дзвінок від мешканця Анталії: як вирішити ті проблеми чи інші (з автівкою та орендованою квартирою): через місяць від"іжджає...
- В Канаду?
- Ні, в США...

Стратегічно все мудро:
- родина живе в Туреччині вже більше 2-х років, можна щось і змінити в житті. Тим більше, живе в орендованій квартирі, а смаколики з житлом в Туреччині майже закінчилися: зараз орендна плата стабілізувалася на рівні приблизно в 15 000 лір або більше за 500 євро, що не дуже і дешево.
- вид на прожиття за фактом оренди НЕ надає права працювати: потрібно отримувати "Робочу візу".
- отримав запрошення за програмою U4U від якогось родича: ну у мешканців українського Стрия рідко немає родичів за кордоном...

Прямує в New York City (ну прямо "безрозмірне" місто - всі - в New York!)
Нелегко йому буде:
- мова на початковому рівні...
- кваліфікація є - і електрик, ів електромеханік, і сантехнік - але без ліцензій та дозволів буде важко...

Але відкривають тому, хто стукає...
Ну ось: вже в мене троє знайомих мешкають/мешкатимуть в New York City - і не хочеться - а треба буде провідати... Планую на березень...
akurt
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